La liste des 26 joueurs mexicains retenus pour la Coupe du monde a été officialisée. En la dévoilant, Javier « Vasco » Aguirre a privilégié la confiance autant que la forme du moment.

El Tri a officialisé la liste dimanche soir via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et narrée par Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, apportant une touche nostalgique à cette annonce. Les 26 noms sont désormais connus, et la pression monte.

Le Mexique lancera la Coupe du monde à domicile le 11 juin, et Aguirre a opté pour un groupe axé sur l’expérience, quelques retours de blessure et des jeunes capables de façonner la prochaine génération.









Ce groupe porte déjà l’histoire de la sélection, notamment grâce à Guillermo Ochoa, qui s’apprête à rejoindre le club très fermé des joueurs ayant disputé six Coupes du monde, aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Reste un pari : tous les joueurs ne sont pas au même niveau physique ou athlétique, mais Aguirre assume avoir convoqué le meilleur effectif possible.

« Je suis avec l’équipe depuis 20 mois, et à mon avis, c’est le meilleur groupe que nous ayons trouvé », a-t-il déclaré. « Tous les joueurs ne sont pas au même niveau physique et athlétique, mais nous avons encore quelques jours pour les mettre à niveau et être prêts le 11. »

Cette liste comprend douze éléments présents au Qatar, un noyau capable de gérer la pression de la scène internationale. Pour autant, Aguirre a aussi convoqué Gilberto Mora, Armando « La Hormiga » González, Obed Vargas, Brian Gutiérrez et Mateo Chávez, signe que cette sélection vise à la fois le présent et l’avenir.

Goal analyse les gagnants et les perdants de cette liste…