Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Mexico squad GFX GOAL

Traduit par

De la sixième Coupe du monde de Guillermo Ochoa à l’absence remarquée de Germán Berterame, étoile de l’Inter Miami, voici les gagnants et les perdants de la sélection mexicaine

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Coupe du monde
R. Jimenez
G. Mora
G. Berterame

La sélection mexicaine de Javier Aguirre allie histoire, confiance et prise de risque : Guillermo Ochoa vise une sixième Coupe du monde, tandis que Germán Berterame a été écarté malgré ses efforts de dernière minute.

La liste des 26 joueurs mexicains retenus pour la Coupe du monde a été officialisée. En la dévoilant, Javier « Vasco » Aguirre a privilégié la confiance autant que la forme du moment.

El Tri a officialisé la liste dimanche soir via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et narrée par Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, apportant une touche nostalgique à cette annonce. Les 26 noms sont désormais connus, et la pression monte.

Le Mexique lancera la Coupe du monde à domicile le 11 juin, et Aguirre a opté pour un groupe axé sur l’expérience, quelques retours de blessure et des jeunes capables de façonner la prochaine génération.



Ce groupe porte déjà l’histoire de la sélection, notamment grâce à Guillermo Ochoa, qui s’apprête à rejoindre le club très fermé des joueurs ayant disputé six Coupes du monde, aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Reste un pari : tous les joueurs ne sont pas au même niveau physique ou athlétique, mais Aguirre assume avoir convoqué le meilleur effectif possible.

« Je suis avec l’équipe depuis 20 mois, et à mon avis, c’est le meilleur groupe que nous ayons trouvé », a-t-il déclaré. « Tous les joueurs ne sont pas au même niveau physique et athlétique, mais nous avons encore quelques jours pour les mettre à niveau et être prêts le 11. »

Cette liste comprend douze éléments présents au Qatar, un noyau capable de gérer la pression de la scène internationale. Pour autant, Aguirre a aussi convoqué Gilberto Mora, Armando « La Hormiga » González, Obed Vargas, Brian Gutiérrez et Mateo Chávez, signe que cette sélection vise à la fois le présent et l’avenir.

Goal analyse les gagnants et les perdants de cette liste…

  • Santi Gimenez, MexicoGetty

    Vainqueur : Santiago Gimenez

    Pour Santiago Giménez, il ne s’agit pas seulement d’une première Coupe du monde : c’est l’occasion de relancer le débat sur son cas.

    L’attaquant de l’AC Milan aborde la Coupe du monde après une saison perturbée par les blessures, un manque de régularité et un rythme irrégulier. Il a conclu l’exercice avec un but et trois passes décisives en 18 apparitions sous le maillot rossonero, et entame la compétition internationale sans avoir marqué depuis neuf mois. Son dernier coup d’éclat remonte au 23 septembre 2025, lors de la victoire 3-0 de Milan face à Lecce.

    Un tel bilan aurait pu ébranler la confiance d’un autre avant-centre, mais l’entraîneur Aguirre a maintenu sa confiance en lui.

    Honnête sur sa situation, l’attaquant a reconnu jeudi dernier à Pasadena, lors de la journée médiatique du Mexique, que sa saison avait été « trompeuse » en raison de ses pépins physiques.

    « C’était une saison un peu trompeuse à cause de la blessure. Je n’étais pas à 100 %, mais les chiffres sont là et je pense que c’était une mauvaise saison », a-t-il reconnu.

    Sa présence dans la liste finale traduit la conviction que son potentiel demeure trop précieux pour être ignoré. Le Mexique ne dispose pas d’un numéro 9 parfait, mais il a des options : Raúl Jiménez et ses buts en Premier League, González, auteur d’un excellent Clausura 2026 avec les Chivas, et Guillermo Martínez, venu en fin de parcours. Giménez, malgré son passage à vide, conserve un solide pedigree européen.

    « Les attaquants présents sont incroyables, et quoi de mieux pour Vasco que d’avoir le choix ? », a déclaré Jimenez. « Dans d’autres contextes, il n’y avait peut-être pas autant d’options, mais maintenant, il y en a. »

    Pour Gimenez, la Coupe du monde représente l’occasion idéale de tourner la page d’une saison de club frustrante.

    • Publicité
  • German Berterame, MexicoGetty

    Perdant : German Berterame

    German Berterame a multiplié les actions caractéristiques d’un avant-centre en fin de parcours pour attirer l’attention. Cela n’a toutefois pas suffi.

    L’attaquant de l’Inter Miami avait pris part à une grande partie de la phase finale du cycle de qualification du Mexique pour la Coupe du monde et, un temps, semblait bien placé pour postuler à un poste d’avant-centre chez les Aztèques. Ses récentes performances en MLS n’ont fait que renforcer ses arguments. Berterame a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 15 matches pour l’Inter Miami cette saison, juste derrière Lionel Messi.

    Son absence dans la liste finale est donc d’autant plus cruelle.

    Alors que l’attaquant était en pleine forme à Miami, Aguirre a fait un autre choix. La surprise n’est pas tant que le Mexique ait convoqué plusieurs avant-postes, mais que Martinez, des Pumas, ait décroché la dernière place au détriment de Berterame. Les attaquants sélectionnés sont Jimenez, Gonzalez, Gimenez et Martinez, laissant ainsi Berterame sur le carreau malgré des statistiques récentes plus solides que celles de certains joueurs retenus.

    Les calculs de la sélection se révèlent impitoyables : Berterame n’était pas un simple outsider. Il était dans la course, il a été performant, et sa complicité avec Luis Suárez à Miami lui a offert un élan au moment idéal. Mais Aguirre a privilégié un profil différent, et la montée en puissance tardive de Martínez a fait la différence.

    Pour Berterame, le timing ne pouvait pas être plus cruel : il n’a pas été écarté parce qu’il avait disparu des radars, mais alors qu’il jouait l’un de ses meilleurs footballs de l’année.

  • Luis Chavez, MexicoGetty

    Le vainqueur est Luis Chavez.

    Longtemps, Luis Chávez a semblé menacé par les critères physiques d’Aguirre. Il figure pourtant dans la liste finale.

    Sa sélection est stratégique : le milieu de terrain apporte au Mexique un contrôle au sol, des centres précis du gauche et une menace constante sur coups de pied arrêtés. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme le meilleur joueur mexicain de la Coupe du monde 2022, où son coup franc victorieux contre l’Arabie saoudite figure parmi les rares éclats d’El Tri au Qatar.

    Son parcours récent n’a pas été simple. Tout comme Edson Álvarez, César Huerta et Alexis Vega, il a dû faire face à des problèmes de blessures alors qu’Aguirre répétait sans cesse que le Mexique n’était pas un centre de rééducation. Après le match amical du 31 mars contre la Belgique, le sélectionneur a été clair.

    « Personne ne viendra s’il n’est pas à 100 % », a-t-il tranché. « On peut aimer ou ne pas aimer leur style, mais il faut comprendre que 100 % sur le plan footballistique signifie jouer, participer ou s’entraîner. Je pense aux joueurs qui font jouer l’équipe. »

    Chavez a répondu à cette exigence.

    Sa prestation contre l’Australie a confirmé son importance : très actif, il a rappelé pourquoi Aguirre lui conserve sa confiance. Dans un tournoi où les rencontres se jouent souvent sur des détails, son pied gauche n’est pas un luxe.

    Même si son éclat n’est plus tout à fait le même qu’après le Mondial qatari, sa présence dans la liste indique qu’Aguirre mise toujours sur sa stabilité et sa menace sur coups de pied arrêtés.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Perdant : Marcel Ruiz

    L’absence de Marcel Ruiz est l’une des plus cruelles, car elle conjugue sacrifice et mauvaise timing.

    Le milieu de terrain de Toluca a reporté son opération du genou dans l’espoir de préserver son rêve de Coupe du monde. Il n’a pas pour autant disparu de la scène des clubs : Ruiz a contribué à mener Toluca au titre de la Coupe des champions de la CONCACAF 2026, faisant preuve du leadership et de la qualité qui l’avaient maintenu dans la course à la sélection nationale.

    Pourtant, il n’a pas été retenu dans la liste finale.

    Avant la rencontre face à l’Australie, Aguirre a évoqué le sujet avec précaution, insistant sur le fait que la question avait été réglée en interne et sur le plan médical.

    « C’est difficile, on pourrait passer la journée à parler des joueurs blessés », a déclaré Aguirre. « J’ai discuté en privé avec Marcel et il m’a fait part de son point de vue. Nous n’allons pas revenir là-dessus. Nous traitons ce sujet avec les médecins. Nous avons envoyé une délégation avec lui, et ils ont tiré leurs conclusions. »

    Cette explication n’empêche pas l’amertume : Ruiz figurait dans les plans d’Aguirre et ses performances en club constituaient un argument de poids. Mais dans un groupe déjà miné par les blessures, son état physique lui a probablement coûté sa place.

    Malgré ses efforts pour être prêt à temps, le milieu de terrain de Toluca n’a pas été inclus dans la liste finale.

  • Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: QuarterfinalGetty Images Sport

    Vainqueur : le Mouvement de jeunesse

    Cette sélection ne se limite pas au présent ; elle offre aussi au Mexique un aperçu prometteur du prochain cycle.

    Gilberto Mora en est la preuve la plus flagrante. À seulement 17 ans, le milieu de terrain de Tijuana est le benjamin de la sélection d’Aguirre et pourrait devenir le plus jeune Mexicain à disputer une Coupe du monde s’il foule la pelouse. Sa présence n’est pas anecdotique : il a déjà montré qu’il pouvait apporter de la créativité à l’attaque mexicaine et offre à El Tri une nouvelle dimension entre les lignes.

    Mais il n'est pas le seul élément prometteur.

    « La Hormiga » González arrive après avoir inscrit 12 buts lors du Clausura 2026 avec les Chivas, une saison décisive qui l’a propulsé parmi les avant-postes les plus en vue. Vargas apporte au milieu de terrain un profil moderne et un point d’appui pour l’avenir. Gutierrez ajoute une nouvelle option créative. Enfin, Chavez offre à Aguirre un renfort défensif plus jeune au sein d’une arrière-garde qui, sans cela, s’appuie avant tout sur la confiance et l’expérience.

    Même Raúl « Tala » Rangel illustre cette dynamique : à 26 ans, il n’est plus un jeune joueur, mais, pour un gardien, sa carrière internationale ne fait que commencer. Ochoa rappelle d’ailleurs la longévité du poste. Si Rangel s’impose dès maintenant, le Mexique ne se contentera pas de désigner son gardien pour 2026 ; il lancera la transition vers la décennie suivante.

    C’est pourquoi ce groupe est crucial : Aguirre s’appuie sur des vétérans, mais garde grand ouvert le chemin de l’avenir.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-ECUAFP

    LE PERDANT : Une défense trop courte sur le banc

    Malgré un effectif globalement équilibré, le secteur défensif manque encore de profondeur.

    Aguirre n’a retenu que six défenseurs spécialisés dans son groupe de 26 joueurs : Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo et Chávez. Du coup, la défense est le secteur le moins pourvu de l’effectif.

    Des solutions existent, mais elles impliquent des ajustements : Alvarez peut reculer en défense, Luis Romo offre de la polyvalence et Erik Lira peut aussi jouer plus bas. Ce sont toutefois des options d’urgence, pas des remplaçants à part entière, et elles contraindraient El Tri à passer à une arrière-garde à trois.

    C’est là que Vasquez prend toute son importance : meilleur défenseur central gaucher du Mexique et l’un des rares éléments du groupe à bénéficier d’une expérience régulière en Europe, il est indispensable. S’il est en forme, la charnière tient bon ; s’il est absent, le secteur s’affaiblit.

    Everardo López, jeune défenseur de Toluca âgé de 21 ans, a bien disputé quelques minutes sous les ordres d’Aguirre plus tôt dans l’année et représente une option pour l’avenir. Le staff a toutefois estimé qu’il n’était pas encore prêt pour cette Coupe du monde, préférant attribuer les dernières places à des joueurs plus expérimentés.

    Un choix compréhensible, mais qui expose le Mexique à un risque de fragilité défensive. Aguirre a privilégié l’expérience, la polyvalence et la profondeur au milieu de terrain, mais El Tri abordera donc sa Coupe du monde à domicile sans véritable remplaçant gaucher pour l’un de ses défenseurs clés.