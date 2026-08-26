Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Greta Bodino Juventus GOALGOAL

Traduit par

De la santé mentale et de l’inclusion à la responsabilité sociale : Greta Bodino raconte à GOAL une Juventus ambitieuse aussi en dehors du terrain

Juventus FC
Serie A

La Chief People, Culture & ESG Officer de la Juventus se raconte à GOAL, évoquant des projets moins visibles que le terrain, mais tout aussi ambitieux.

Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer de la Juventus, est un volcan d’idées.

Des idées qui, au fil des années, sont devenues des projets à succès, capables de faire du club turinois un précurseur sur des sujets comme le bien-être, la santé mentale, l’inclusion et la responsabilité sociale.

De la stratégie People First à Stories of Strength, en passant par le Positive Impact Hub. Avec elle, nous avons parlé d’une Juventus moins visible que celle du terrain, mais tout aussi ambitieuse.

  • Partons du concept de « People First », deux mots très chers au club.

    « People First est un pilier de notre stratégie ESG, c’est-à-dire Environnementale, Sociale et de Gouvernance. En particulier, si l’on se concentre sur le “S”, donc sur la dimension sociale, People First est la politique qui régit tout ce que nous faisons, pensons, voulons et mettons en œuvre d’un point de vue social pour nos collaborateurs. Quand, il y a trois saisons, on m’a demandé de prendre également sous ma responsabilité le volet ESG, j’ai accueilli cette proposition avec plaisir », a expliqué Greta Bodino.

    « Nous avons réussi à unir l’âme des ressources humaines, donc l’attention portée aux personnes, à leur bien-être et à leur well-being, avec une âme plus ESG, consacrée à la fois à nos collaborateurs et aux valeurs ainsi qu’aux comportements que nous promouvons à l’extérieur. Réunir ces deux âmes a été pour nous très beau et fondamental. Ce sujet me passionne, aussi parce que People First signifie utiliser l’élan, la volonté et l’énergie de nos employés pour un récit qui n’est pas seulement interne, mais aussi externe. Cela rend le tout un peu plus vrai. »

    • Publicité

  • Je m’arrêterais sur Stories of Strength. En regardant surtout l’histoire de Pietro, je crois qu’il est impossible de ne pas être ému. On comprend à quel point la Juventus représente, pour beaucoup de personnes dans le monde, un point de repère dans la vie. Comment cette idée est-elle née ?

    « Quand j’y pense, j’en ai encore des frissons. C’était un événement, peut-être l’une des plus belles choses que nous ayons faites depuis que je suis ici. Je suis heureux que, pour toi aussi, cela ait été quelque chose de spécial. Stories of Strength est né en 2023. Le concept au cœur du projet est de faire tomber le stigmate lié à la santé mentale, qui, dans le sport et dans le football en particulier, existe malheureusement encore. C’est un parcours né lors de la première saison avec un podcast, réalisé avec nos athlètes, nos sportives et les membres du staff. Puis il s’est développé au fil des années et, cette année, il a culminé avec le récit des trois supporters. En parallèle, nous avons également développé un programme lié au bien-être mental de nos collaborateurs, que nous avons de nouveau proposé en interne. »

  • En lien avec le documentaire, que signifie Team Strength ?

    « Team Strength renvoie aux concepts d’empowerment et de force mentale. L’objectif est d’offrir aux personnes de nouveaux outils pour prendre soin de leur santé mentale, d’elles-mêmes et de leur bien-être. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Quelle fierté suscite le Sustainable Game Award reçu à Londres ? Quelle a été la stratégie ?

    « Le trophée est dans mon bureau et c’est une grande fierté, pas tant pour la récompense en elle-même, même si nous avons été primés au niveau international, mais pour ce qu’elle représente », a-t-il affirmé.

    « Nous avons été choisis sans l’avoir demandé et nous avons été récompensés sans présenter de candidatures particulières. Ce sont eux qui nous ont choisis. Il y avait aussi d’autres clubs et organisations importants, comme Manchester City, Barcelone et d’autres réalités. La fierté est grande parce que ce prix représente le parcours que nous poursuivons depuis de nombreuses années : un parcours qui unit l’âme interne, l’élan très fort qui vient de nos personnes, aux parcours externes que nous offrons à nos supporters et à tout ce que nous essayons de programmer et de réaliser. »

  • Passons au thème du Positive Impact Hub.

    « Positive Impact Hub est un comité de bénévoles, composé d’employés qui souhaitent, sur une base volontaire, participer à des initiatives de responsabilité sociale de l’entreprise. La chose importante, c’est que ce n’est ni moi, ni mon équipe, ni l’entreprise qui les guidons. Ce sont eux qui se sont réunis au sein de ce comité et qui mènent des initiatives auxquelles nous n’aurions peut-être pas pensé. C’est l’un des nombreux outils dont nous disposons, mais il ne naît pas d’une orientation imposée par l’entreprise : il naît des personnes de l’entreprise, qui ont choisi de participer sur une base volontaire. »

  • Quels sont les axes de développement de l’entreprise en matière d’engagement et de bien-être ?

    « Il y en a beaucoup. Pour nous, tout part des processus de recrutement, où nous cherchons toujours à être transparents et corrects. Ceux qui nous suivent auront vu que les postes sont de plus en plus souvent publiés à l’extérieur, et c’est quelque chose qui nous rend très fiers », explique Greta Bodino.

    « Lorsqu’une personne est sélectionnée, le début de tout, c’est notre programme d’onboarding. C’est un programme détaillé, qui prévoit le parcours des premières semaines de chaque personne qui rejoint la Juventus : rencontres, structures à connaître, personnes avec lesquelles elle interagira et tout ce qu’il faut pour comprendre où elle arrive. Un autre sujet dont nous sommes très fiers est le Talent Management Program, dédié aux talents que nous avons dans l’entreprise. Ils sont sélectionnés environ tous les deux ans et suivent un programme spécifique, avec des évaluations sur les qualités et les axes d’amélioration, des parcours de coaching et des parcours de formation choisis par les personnes elles-mêmes. Ce n’est pas l’entreprise qui impose le parcours : chaque talent décide dans quel domaine il veut se former. Le programme se conclut ensuite par un parcours de mentorat et, là aussi, c’est le talent qui choisit avec qui le faire », ajoute-t-elle.

    « Nous avons ensuite mis en place des parcours de formation sur l’intelligence artificielle pour toutes les personnes. L’idée est que l’IA puisse contribuer au bien-être, là où c’est possible, en libérant du temps et de l’espace de tâches pour lesquelles elle peut nous donner un coup de main. Nous proposons aussi des parcours que nous appelons Health Talks, avec le soutien de notre département médical, consacrés par exemple à la santé des femmes, à la peau, à la nutrition et au sommeil. Nous avons parlé plus tôt de Team Strength. Il y a ensuite l’apprentissage des langues, accessible à toutes les personnes via une plateforme en ligne : chacun peut choisir quelle langue étudier, quand et comment suivre le parcours. Enfin, il y a le programme sportif pendant la pause déjeuner : yoga, pilates, functional training, en plus de la salle de sport ».

  • Nous savons tous à quel point le centre de formation vous tient à cœur, et pas seulement sur le terrain. Quels sont les projets liés à ce sujet ?

    « Cela nous tient énormément à cœur. Je dirais que c’est notre âme, aussi bien pour le centre de formation féminin que pour le centre de formation masculin. Cette année, nous avons reproposé plusieurs rencontres dans le cadre du programme J-Studium, une splendide initiative lancée il y a quelques années par nos prédécesseurs et par ceux qui dirigeaient auparavant le centre de formation. Parmi les intervenants, nous avons notamment eu Federica Brignone, qui est venue donner une conférence, et encore aujourd’hui je repense à ce moment avec beaucoup de plaisir. Un deuxième volet que nous menons avec le centre de formation est lié aux discriminations de genre. En mai dernier, il y a également eu Gino Cecchettin, de la Fondation Cecchettin, qui a animé deux rencontres avec l’ensemble du staff de nos centres de formation. Cela a été vraiment bouleversant. »

  • Et l’application Kyan que vous avez lancée ?

    « L’application Kyan s’inscrit dans la continuité de notre parcours Team Strength, donc du parcours lié à la santé mentale de nos employés. Nous l’avons lancée à l’occasion de l’événement autour du documentaire sur les trois supporters. C’est une application que j’ai découverte il y a un peu plus d’un an lors d’un événement sur le bien-être en entreprise à Zurich. Elle permet avant tout aux personnes de faire une évaluation, donc de comprendre où elles en sont sur certains domaines principaux : le travail, le stress, le sommeil et d’autres aspects du bien-être. Sur la base de cette évaluation, l’application propose des conseils, des modules de formation courts et de nouveaux tests quotidiens. Une chose qui nous plaît beaucoup est la possibilité de réserver des séances individuelles avec des psychologues ou des coachs. Chaque personne qui travaille à la Juventus a donc la possibilité de suivre un accompagnement psychologique individuel. C’est quelque chose qui était déjà proposé à nos athlètes masculins et féminins, mais qui, jusqu’à aujourd’hui, n’avait pas encore été proposé à nos employés. Maintenant, c’est le cas. »

  • Moment spoiler : y a-t-il quelque chose qui puisse nous donner un aperçu de vos projets futurs ?

    « Dans le détail, non. Mais je peux dire que c’est très beau d’avoir quelqu’un comme toi et comme ton équipe (référence à BN et à GOAL, NDLR) qui s’intéresse aussi à ce que nous faisons pour nos collaborateurs. Je dis toujours que j’ai le plus beau travail du monde et je veux continuer à faire avancer tout ce que les gens nous demandent. Je crois que, pour bien faire ce travail, il faut avant tout savoir écouter. C’est ce que nous avons essayé de faire ces dernières années. Dans cet échange, nous avons raconté beaucoup de choses, mais elles ne sont rien d’autre que le résultat de l’écoute, de la force et de la volonté de faire avancer ces initiatives. Nous y croyons beaucoup et nous continuerons », a affirmé Greta Bodino.

Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Parme crest
Parme
PAR