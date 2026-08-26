De la santé mentale et de l’inclusion à la responsabilité sociale : Greta Bodino raconte à GOAL une Juventus ambitieuse aussi en dehors du terrain

« Il y en a beaucoup. Pour nous, tout part des processus de recrutement, où nous cherchons toujours à être transparents et corrects. Ceux qui nous suivent auront vu que les postes sont de plus en plus souvent publiés à l’extérieur, et c’est quelque chose qui nous rend très fiers », explique Greta Bodino.

« Lorsqu’une personne est sélectionnée, le début de tout, c’est notre programme d’onboarding. C’est un programme détaillé, qui prévoit le parcours des premières semaines de chaque personne qui rejoint la Juventus : rencontres, structures à connaître, personnes avec lesquelles elle interagira et tout ce qu’il faut pour comprendre où elle arrive. Un autre sujet dont nous sommes très fiers est le Talent Management Program, dédié aux talents que nous avons dans l’entreprise. Ils sont sélectionnés environ tous les deux ans et suivent un programme spécifique, avec des évaluations sur les qualités et les axes d’amélioration, des parcours de coaching et des parcours de formation choisis par les personnes elles-mêmes. Ce n’est pas l’entreprise qui impose le parcours : chaque talent décide dans quel domaine il veut se former. Le programme se conclut ensuite par un parcours de mentorat et, là aussi, c’est le talent qui choisit avec qui le faire », ajoute-t-elle.

« Nous avons ensuite mis en place des parcours de formation sur l’intelligence artificielle pour toutes les personnes. L’idée est que l’IA puisse contribuer au bien-être, là où c’est possible, en libérant du temps et de l’espace de tâches pour lesquelles elle peut nous donner un coup de main. Nous proposons aussi des parcours que nous appelons Health Talks, avec le soutien de notre département médical, consacrés par exemple à la santé des femmes, à la peau, à la nutrition et au sommeil. Nous avons parlé plus tôt de Team Strength. Il y a ensuite l’apprentissage des langues, accessible à toutes les personnes via une plateforme en ligne : chacun peut choisir quelle langue étudier, quand et comment suivre le parcours. Enfin, il y a le programme sportif pendant la pause déjeuner : yoga, pilates, functional training, en plus de la salle de sport ».