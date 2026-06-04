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World Cup food story GFXGOAL

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De la poutine canadienne au pão de queijo brésilien : un tour culinaire de la Coupe du monde 2026 à travers les plats fétiches des supporters des groupes A, B et C, à New York

CULTURE
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Découvrez les plats incontournables pour les jours de match des groupes A, B et C de la Coupe du monde 2026, ainsi qu’une sélection de restaurants new-yorkais où les supporters peuvent suivre les rencontres et savourer des saveurs du monde entier.

De la bonne bouffe, du foot et de la samba : que demander de plus ?

Dans moins de dix jours, la Coupe du monde débutera, et New York offre déjà un avant-goût du tournoi. Des restaurants familiaux du South Bronx diffusant les rencontres du Mexique devant des assiettes d’enchiladas aux adresses brésiliennes servant coxinhas et pão de queijo sur fond de samba, les saveurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partout.

C’est ce qui rend New York unique. Peu de villes dans le monde peuvent rivaliser avec son mélange de cultures, de cuisines et de communautés de supporters de football, et peu d’endroits aux États-Unis sont mieux placés pour célébrer un tournoi construit autour de ce sport mondial. La cuisine varie d’arrondissement en arrondissement et de pays en pays, mais l’expérience reste la même : amis, familles et fans se réunissent autour d’un match, d’un repas et d’une même anticipation.

Dans ce premier volet d’une série en quatre parties, GOAL passe en revue les plats emblématiques des nations des groupes A, B et C, tous disponibles à New York, et les restaurants où les supporters peuvent déjà savourer le tournoi avant même le coup d’envoi.

  • TacosGetty

    Mexique

    Au Xochimilco Family Restaurant, dans le South Bronx, les célèbres empanadas ne sont qu'une partie de l'attrait du lieu. Les habitués se retrouvent dans ce restaurant coloré pour suivre aussi bien les grands matchs que les derbies locaux, se réunissant pour encourager leur équipe, regarder le foot, manger des tacos, déguster des assiettes d'enchiladas et passer du temps en famille.

    • Publicité
  • BiltongGetty

    Afrique du Sud

    Au Kaia Wine Bar, dans l’Upper East Side, les spécialités sud-africaines les plus appréciées sont les mini-burgers « viskoekie », des croquettes de poisson panées servies avec un aïoli tiède, et le célèbre burger d’agneau maison. Pour les supporters de football sud-africains et ceux qui veulent découvrir la gastronomie du pays, le biltong – une viande séchée et épicée – demeure l’encas de référence des amateurs de sport.

  • fried chickenGetty

    Corée du Sud

    KRUSH, bar sportif implanté dans le quartier coréen de New York, sert un poulet frit à la coréenne aux saveurs inspirées du kimchi et diffuse les rencontres sur grand écran toute la journée. Pour les supporters de la République de Corée, l’accord le plus plébiscité le jour de match reste le poulet frit, accompagné d’une bière bien fraîche.

  • klobásaGetty

    Tchéquie

    Le Bohemian Hall & Beer Garden, situé à Astoria dans le Queens, est l’endroit de référence pour déguster des bières pression tchèques et slovaques, accompagnées d’escalopes de porc, de bratwurst et d’autres spécialités d’Europe centrale. Ce café en plein air est également réputé pour ses retransmissions de matchs de football sur grand écran, et l’un des plats les plus appréciés pour soutenir la République tchèque durant la Coupe du monde est la klobása.

  • PoutineGetty

    Canada

    La star canadienne Alphonso Davies a déclaré que son plat canadien préféré était la poutine ; c’est donc notre choix. D’autres plats canadiens populaires pour les jours de match sont proposés au restaurant The Canuck, situé dans le quartier de Chelsea à New York, où la poutine est servie en plusieurs variantes, notamment classique, au fromage râpé, aux champignons et au faux-filet émincé.

  • Ćevapi Getty Images

    Bosnie-Herzégovine

    Le plat national incontesté de la Bosnie-Herzégovine est le ćevapi. Il se compose généralement de saucisses grillées servies dans un pain plat, souvent accompagnées d’oignons et de kajmak, une crème de lait à tartiner. Pour de nombreux supporters, rien ne vaut un ćevapi à la main pour profiter pleinement d’un match de football, que ce soit au stade ou dans un restaurant bosniaque local tel que le Sarajevo Grill à Astoria, dans le Queens.

  • Chicken ShawarmaGOAL

    Qatar

    Au Qatar, le shawarma de poulet est l’un des plats les plus prisés durant les journées de match. Chaud, copieux et facile à déguster sur le pouce, il est idéal pour les supporters qui assistent à une soirée retransmise, se retrouvent au restaurant ou s’installent pour une longue journée de Coupe du monde.

    À New York, les supporters qui souhaitent savourer un en-cas comparable les jours de match peuvent se rendre dans des adresses moyen-orientales telles qu’Au Za’atar, qui possède des succursales dans l’East Village et à Midtown et sert une cuisine libanaise et moyen-orientale. Ce n’est certes pas un restaurant qatari à proprement parler, mais il propose le genre de shawarma, de viandes grillées et d’assiettes à partager qui s’intègrent parfaitement au rythme des retransmissions du tournoi.

  • Switzerland, bratwurstGetty

    Suisse

    Si la fondue reste le plat suisse le plus célèbre, les supporters de football optent plus souvent pour une bratwurst le jour du match. À New York, où les restaurants suisses se font rares, quelques adresses comme l’historique Mont Blanc 52, dans le quartier des théâtres, servent encore des saucisses suisses grillées et d’autres spécialités traditionnelles.

  • Pão de Queijo@vojoanaoficial

    Brésil

    Direction le Beija Flor, à Long Island City : vous oublierez vite que vous longez l’East River plutôt que de vous trouver au Brésil. La salle, animée par les rythmes de la samba, diffusera sur ses écrans géants le match d’ouverture du Mondial opposant le Brésil au Maroc.

    Son équipe, majoritairement lusophone, sert de généreuses caipirinhas ainsi que des classiques tels que le pão de queijo et la mandioca frita. Si la feijoada demeure le plat national, la coxinha est le snack de prédilection des journées de football.

  • Merguez and FritesGOAL

    Maroc

    Merguez and Frites, restaurant nord-africain d’Astoria (New York), est réputé pour sa cuisine marocaine, en particulier le sandwich à la kofta et l’assiette de kibda. Pour les visiteurs affamés comme pour les supporters inconditionnels, regarder un match de football en savourant une part de tarte aux pois chiches s’impose comme un choix évident.

    À l’occasion de cette Coupe du monde, ceux qui souhaitent manger comme un habitant du coin devraient également goûter au tajine, un ragoût copieux mijoté à feu doux qui reste l’un des plats emblématiques du Maroc.

  • Djon DjonRebel Restaurant & Bar

    Haïti

    En Haïti, le « fritay », un assortiment de fritures pouvant comprendre du griot, des bananes plantains et d’autres spécialités, est très apprécié lors des soirées football. New York abrite une importante communauté haïtienne, et parmi les meilleurs endroits où déguster cette cuisine tout en suivant un match, on trouve Djon Djon à Brooklyn, Rebel Restaurant & Bar dans le Lower East Side et Golden Blue Bar & Restaurant, réputé pour diffuser de nombreuses rencontres de haut niveau.

  • BovrilGetty

    Écosse

    Si le haggis reste le plat national écossais, les jours de match exigent souvent quelque chose de plus simple, de plus réconfortant et de plus facile à savourer en tribune. La Scotch pie, souvent surnommée « football pie », est un incontournable pour les supporters, tandis que le Bovril – boisson chaude et savoureuse à base de bœuf – fait depuis longtemps partie intégrante de l’expérience des jours de match par temps froid.

    À New York, les supporters écossais peuvent retrouver ces saveurs dans des adresses spécialisées comme Caledonia, implantée dans l’Upper East Side et l’Upper West Side, qui propose une vaste sélection de whiskies, ou encore le pub à thème St. Andrews, près de Broadway. Si les pies et le Bovril se révèlent plus rares que le whisky, ces adresses offrent aux supporters un cadre authentique pour soutenir l’Écosse et participent pleinement à la saveur locale de la Coupe du monde new-yorkaise.