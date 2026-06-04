De la bonne bouffe, du foot et de la samba : que demander de plus ?

Dans moins de dix jours, la Coupe du monde débutera, et New York offre déjà un avant-goût du tournoi. Des restaurants familiaux du South Bronx diffusant les rencontres du Mexique devant des assiettes d’enchiladas aux adresses brésiliennes servant coxinhas et pão de queijo sur fond de samba, les saveurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partout.

C’est ce qui rend New York unique. Peu de villes dans le monde peuvent rivaliser avec son mélange de cultures, de cuisines et de communautés de supporters de football, et peu d’endroits aux États-Unis sont mieux placés pour célébrer un tournoi construit autour de ce sport mondial. La cuisine varie d’arrondissement en arrondissement et de pays en pays, mais l’expérience reste la même : amis, familles et fans se réunissent autour d’un match, d’un repas et d’une même anticipation.

Dans ce premier volet d’une série en quatre parties, GOAL passe en revue les plats emblématiques des nations des groupes A, B et C, tous disponibles à New York, et les restaurants où les supporters peuvent déjà savourer le tournoi avant même le coup d’envoi.