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World Cup iconic moments GFXGetty/GOAL
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De la « Main de Dieu » de Diego Maradona au coup de tête de Zinédine Zidane, en passant par Lionel Messi qui « incarne le football », voici les 100 moments les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde – classés

Opinion
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Andrés Iniesta
Mario Götze
J. Rodriguez
W. Rooney
F. Lampard
R. van Persie
R. Lukaku
F. Grosso
B. Pavard
FEATURES

En près d’un siècle d’existence, la Coupe du monde a accumulé une myriade de moments emblématiques. Tous les quatre ans, des milliards de supporters se rassemblent pour suivre un tournoi qui, plus que tout autre événement sportif, offre son lot de rebondissements, de déceptions et de joies. Plus grande scène du football, la Coupe du monde révèle les légendes, mais elle a aussi été témoin de chutes retentissantes et de réputations brisées.

C’est une compétition où Pelé s’est révélé au monde entier, où Diego Maradona a commis l’un des actes les plus scandaleux de l’histoire de la Coupe du monde et où Zinédine Zidane a fait preuve, à parts égales, de génie et de folie.

C’est aussi la scène où des outsiders renversent les géants, et où une seule action – un but, une parade – peut bouleverser une carrière. Ces instants, figés dans la mémoire collective, sont depuis des décennies visionnés et commentés par chaque nouvelle génération de supporters. Tous ne sont pas glorieux, mais chacun reste emblématique à sa manière et contribue à faire de la Coupe du monde le plus grand spectacle sur Terre.

En prévision de l’édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les rédacteurs de GOAL ont rassemblé et classé les 100 moments les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde :

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100Blessé, Pelé quitte le terrain avec regret (1966)

    En 1966, Pelé est universellement reconnu comme le meilleur joueur du monde. Il a déjà remporté la Coupe du monde à deux reprises, en 1958 et en 1962. Mais lors du tournoi organisé en Angleterre, il subit des tacles d’une rare brutalité.

    D’abord touché par les défenseurs bulgares après avoir ouvert le score lors d’une victoire 2-0, il a dû déclarer forfait pour le deuxième match de groupe contre la Hongrie, que le Brésil a perdu.

    Désireuse de se rattraper, la Seleção rappelle Pelé pour la dernière sortie du groupe face au Portugal d’Eusébio. Le Ballon d’Or est à nouveau victime d’une intervention musclée de João Morais, que l’arbitre ne sanctionne pas d’un carton rouge. Les remplacements n’étant pas encore autorisés, Pelé a dû terminer la rencontre en boitant, et le Brésil a finalement perdu 3-1. L’attaquant star a alors juré de ne plus jamais jouer dans cette Coupe du monde, une décision qu’il reviendra toutefois par la suite.

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  • 99Cambiasso conclut une action collective de grande classe de l'Argentine (2006)

    Souvent associé à Pep Guardiola, à l’Espagne et au FC Barcelone, le « tiki-taka » a peut-être trouvé sa forme la plus pure lors de la Coupe du monde 2006. À cette occasion, l’Argentine, emmenée par Esteban Cambiasso, a offert l’un des buts collectifs les plus aboutis de l’histoire du tournoi.

    Maxi Rodríguez récupère d’abord le ballon dans sa moitié de terrain et lance une combinaison qui permet à l’Albiceleste de le conserver environ une minute, le faisant circuler latéralement, vers l’arrière puis vers l’avant, afin de déstabiliser la défense de la Serbie-et-Monténégro.

    Après plusieurs échanges, Javier Saviola et Juan Román Riquelme enchaînent une série de une-deux. Riquelme sert alors Cambiasso, qui transmet à Hernán Crespo. La talonnade subtile de l’attaquant est reprise par Cambiasso, dont la frappe termine dans la lucarne. Le verdict de Crespo ? « Le plus beau but. »

    Composé de 24 passes, le but de Cambiasso est entré dans la légende de la Coupe du monde, et l’Argentine a remporté la rencontre 6-0, faisant alors figure de favorite au titre.

  • 98Maradona inscrit un but sensationnel en demi-finale (1986)

    Les buts de Diego Maradona contre l’Angleterre avaient déjà captivé la planète entière lors du quart de finale. Mais son deuxième but, inscrit sous le maillot numéro 10 face à la Belgique en demi-finale, confirma ce que beaucoup avaient déjà compris : ils assistaient à la plus grande performance individuelle de l’histoire de la Coupe du monde.

    Après avoir récupéré le ballon au milieu de terrain, il dribbla trois défenseurs puis loba le gardien Jean-Marie Pfaff avec le même équilibre et le même sang-froid de classe mondiale qu’il avait exhibés quelques jours plus tôt face aux Three Lions.

    Il s’agissait de son quatrième but entre les quarts et les demi-finales, et ce n’était pas fini. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97Lukaku, hors de lui, s’en prend au banc de touche (2022)

    La Belgique devait battre la Croatie lors de son dernier match de groupe pour rester en lice dans la Coupe du monde 2022, mais elle a dû se contenter d'un nul 0-0 et a donc été éliminée dès la phase de groupes pour la première fois depuis 1998.

    Romelu Lukaku, meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges, a étonnamment manqué un triplé en or : il a d’abord frappé le poteau alors que le but était grand ouvert, puis il a placé un coup de tête au-dessus de la barre sur un centre parfait de Yannick Carrasco. À la 90e minute, Thorgan Hazard lui a adressé une offrande, mais l’attaquant, pris de court, n’a pu faire autrement que de toucher légèrement le ballon du bout du pied.

    Furieux, l’ancien avant-centre de Chelsea a frappé le banc de touche à l’issue de la rencontre, offrant une image chaotique et embarrassante. La Belgique était éliminée, et la réputation de Lukaku en a pris un coup. On peut se demander s’il s’en est vraiment remis.

  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96La réaction de Rivaldo suscite la polémique (2002)

    Lors de la rencontre face à la Turquie en 2002, la star brésilienne Rivaldo avait poussé la simulation à un niveau jamais vu.

    Alors que la Seleção menait 2-1 en fin de rencontre grâce à un penalty controversé transformé par Rivaldo, le défenseur Hakan Ünsal a frappé la jambe du Brésilien près du poteau de corner. L’attaquant brésilien s’est immédiatement écroulé en se tenant le visage, puis a roulé sur la pelouse, une réaction qui a poussé l’arbitre Kim Young-joo à expulser le défenseur turc. La FIFA a ensuite infligé une amende de 4 500 livres sterling à Rivaldo pour simulation, mais ce dernier a maintenu qu’il n’avait rien fait de répréhensible.

    « J’étais content de voir le carton rouge », a-t-il déclaré après coup. « Les joueurs créatifs doivent pouvoir s’exprimer si l’on veut que le football reste un beau jeu. Il y a trop de fautes et de violence dans le football. Peu importe où le ballon m’a touché. Seule l’intention comptait. »

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95Un but controversé du Japon élimine l'Allemagne (2022)

    Pour la deuxième Coupe du monde consécutive, l’Allemagne a été éliminée dès la phase de groupes, une sortie aussi prématurée qu’humiliante en 2022. Battue à la surprise générale par le Japon lors de son entrée en lice, l’équipe de Hansi Flick a ensuite partagé les points avec l’Espagne, ce qui lui a permis d’aborder la dernière journée avec encore un mince espoir de qualification.

    Lors d’une soirée de matches irrationnelle, les quatre formations du groupe E se sont toutes crues qualifiées à un instant ou à un autre : l’Espagne affrontant le Japon, l’Allemagne défiait le Costa Rica. La Mannschaft a finalement dominé 4-2 après avoir concédé l’ouverture du score en seconde période, mais elle devait encore compter sur un service rendu par la Roja pour atteindre les huitièmes de finale.

    Les Espagnols avaient pourtant ouvert le score, mais les Japonais ont renversé la vapeur en seconde période pour l’emporter 2-1 dans des circonstances controversées. Avant le centre de Kaoru Mitoma pour Ao Tanaka, auteur du but victorieux, le ballon semblait avoir franchi la ligne de touche, toutefois la VAR n’a pas disposé d’images suffisantes pour invalider la réalisation. Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a jugé la décision « louche », mais son équipe restait en course. Le grand perdant fut donc l’Allemagne, qui dut réserver le premier vol retour.

  • 94Zico privé d'un but par un coup de sifflet prématuré (1978)

    La Coupe du monde 1978 commence dans la controverse lors du match d’ouverture Brésil-Suède.

    Alors que le score était de 1-1 à l’approche du temps additionnel, le Brésil a obtenu un corner. Nelinho s’apprête à le frapper, mais l’arbitre assistant polonais Alojzy Jargu lui demande de replacer le ballon dans le quartier. Le centre est finalement délivré et Zico, de la tête, expédie le ballon dans les filets, offrant virtuellement la victoire au Brésil. Problème : l’arbitre gallois Clive Thomas a sifflé une fraction de seconde avant que le ballon ne franchisse la ligne, entraînant l’annulation du but et privant la Seleção du succès.

    Une décision retentissante, que l’arbitre gallois justifiera plus tard en affirmant : « Zico était en retard. Peut-être seulement quatre dixièmes de seconde trop tard, mais trop tard quand même. »

  • Italian World CupHulton Archive

    93L'Italie, pays hôte, remporte le titre en 1934.

    L’Italie, qui avait boycoté la première Coupe du monde en 1930 après avoir perdu l’organisation au profit de l’Uruguay, a su exploiter son avantage à domicile quatre ans plus tard.

    Sous la conduite du légendaire sélectionneur Vittorio Pozzo, les Azzurri éliminent la Grèce pour se qualifier. Une fois sur place, ils écrasent les États-Unis 7-1, puis battent l’Espagne et l’Autriche d’un cheveu pour atteindre le trône mondial.

    Réputée pour son jeu physique, sa solidité défensive et les exploits de Giuseppe Meazza – joueur si talentueux que les Italiens ont donné son nom au stade San Siro –, la Squadra Azzurra a disputé cinq matches, marqué deux buts et offert la passe décisive lors de la victoire 2-1 en finale contre la Tchécoslovaquie. Ce triomphe a déclenché des scènes de liesse : l’Italie brandissait à la fois la Coupe du monde et la Coppa del Duce, immense trophée commandé par le leader fasciste Benito Mussolini.

  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92Thuram, le héros inattendu de la demi-finale (1998)

    Lilian Thuram n’avait jamais marqué en équipe de France avant la demi-finale 1998 contre la Croatie à Marseille, et il n’a pas marqué depuis. Entre ces deux moments, il a livré l’une des plus grandes performances individuelles de l’histoire de la Coupe du monde.

    La Croatie avait ouvert le score par Davor Suker, mais l’arrière droit français a surgi pour égaliser d’une frappe précise. Puis, alors que les Bleus pressaient pour prendre l’avantage, Thuram a repiqué dans la surface et a inscrit un second but, envoyant son pays en finale à Paris. Il ne répéta jamais cet exploit sous le maillot bleu, mais sa performance parfaite fut décisive dans la marche triomphale des champions du monde.

  • 91L'Uruguayen Batista est expulsé dès la première minute (1986)

    Le carton rouge le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde a été brandi au bout de seulement 56 secondes. L’Uruguayen José Batista en fut le protagoniste malheureux, sanctionné par l’arbitre français Joël Quiniou lors du match de 1986.

    Alors qu’il poursuivait un ballon sur une remise en jeu, le défenseur s’est rué sur le milieu écossais Gordon Strachan, a manqué le cuir et a fauché son adversaire en plein dos. Furieux, ses coéquipiers ont aussitôt cerclé l’arbitre pour protester, en vain.

    Finalement, l’Uruguay se qualifia pour les huitièmes de finale grâce à un match nul 0-0, mais le secrétaire de la Fédération écossaise de football, Ernie Walker, qualifia tout de même la nation sud-américaine de « racaille du football mondial ».

  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90Une remontée tardive des Pays-Bas prolonge la malédiction du Mexique (2014)

    Le Mexique et les Pays-Bas ne s’étaient jamais rencontrés en Coupe du monde avant leur huitième de finale en 2014, et de nombreux supporters d’El Tri espéraient que leur équipe franchirait enfin ce tournoi après quatre éliminations consécutives avant les quarts de finale.

    Pourtant, le rêve du mythique « cinquième match » a une nouvelle fois été repoussé : alors que les Aztèques menaient 1-0 dans les arrêts de jeu, Wesley Sneijder a égalisé à deux minutes du terme, avant que Klaas-Jan Huntelaar ne transforme un penalty à la 94^e minute et n’anéantisse les espoirs mexicains. De nombreux supporters mexicains ne se sont toujours pas remis de la manière dont leur équipe a perdu, les accusations selon lesquelles Arjen Robben aurait simulé pour obtenir le penalty décisif faisant encore l’objet de discussions aujourd’hui.

  • 89« Le miracle de Cordoue » : l'Autriche élimine l'Allemagne de l'Ouest, tenante du titre (1978)

    L'Allemagne de l'Ouest a subi une défaite humiliante face à l'Autriche lors de la Coupe du monde 1978, mettant fin à 47 ans sans victoire pour les Autrichiens.

    Déjà éliminée, l’Autriche a pourtant surpris les tenants du titre à Cordoba. Karl-Heinz Rummenigge avait ouvert le score pour l’Allemagne de l’Ouest, mais Berti Vogts a ensuite marqué contre son camp. Hans Krankl a alors donné l’avantage aux Autrichiens d’une magnifique volée, avant que Bernd Holtzenbein n’égalise aussitôt.

    Dos au mur, la RFA jetait ses dernières forces dans la bataille pour décrocher une victoire qualificative, mais l’Autriche, en contre, frappait une nouvelle fois par Krankl, auteur d’une frappe puissante qui scellait le score. Ce succès, le premier des Autrichiens sur leurs voisins depuis 1931, privait la Mannschaft du match pour la troisième place et restera l’un des triomphes les plus retentissants de l’histoire du football autrichien.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88Obama appelle Howard après ses exploits aux États-Unis (2014)

    Tim Howard a incarné l’esprit américain lors de la défaite des États-Unis face à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014. Le gardien emblématique a réalisé 16 arrêts durant ce match perdu 2-1, un record pour un portier depuis que les statistiques de la Coupe du monde sont officiellement consignées.

    Si héroïque qu’en quelques heures, sa page Wikipedia le désignait comme « secrétaire à la Défense », tandis que le président Barack Obama l’appelait personnellement pour le féliciter.

    Si les États-Unis ont finalement été éliminés par la supériorité de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, la résistance solitaire de Howard a fait de lui un héros national.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87L'Allemagne de l'Ouest prend sa revanche face à une Argentine réduite à neuf joueurs (1990)

    L’Argentine, vainqueur de l’Allemagne de l’Ouest en finale 1986, retrouvait son rival quatre ans plus tard pour une revanche attendue. À Rome, tout était prêt pour un grand soir, mais la rencontre, terne, se joua sur un seul but.

    Pedro Monzon est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur expulsé en finale, après un tacle appuyé sur Jürgen Klinsmann, qui est resté quelques instants au sol, visiblement touché. Alors que le match se dirigeait vers les prolongations, Rudi Völler fut fauché par Roberto Sensini, offrant à Andreas Brehme l’occasion de convertir le penalty décisif. Ce but offrait à l’Allemagne de l’Ouest un troisième titre mondial et une revanche sur l’Argentine, réduite à neuf après l’expulsion de Gustavo Dezotti en fin de rencontre.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86« Allez, allez, les États-Unis ! » - Le coup de génie de Donovan en fin de match fait exploser de joie les États-Unis (2010)

    Le but décisif inscrit par Landon Donovan dans le temps additionnel face à l’Algérie était bien plus qu’une simple réalisation : il a réanimé l’espoir d’une génération entière de supporters américains.

    Les États-Unis abordaient leur dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2010 en sachant qu’une victoire était nécessaire pour se qualifier. Après 90 minutes de frustration – un but refusé à Clint Dempsey, plusieurs occasions manquées et un désespoir grandissant –, leurs espoirs semblaient anéantis. C’est alors que Tim Howard effectua une parade, relança immédiatement vers l’avant et déclencha la contre-attaque décisive.

    Donovan a poursuivi l’action, a maintenu sa course après le centre de Jozy Altidore vers Dempsey, puis a surgi lorsque le gardien algérien Rais M’Bolhi a repoussé le tir. Le « Allez, allez, USA ! » d’Ian Darke est immédiatement devenu culte lorsque Donovan a poussé le ballon au fond des filets et a été englouti par ses coéquipiers dans le coin du terrain. De l’autre côté de l’Atlantique, des soirées de soutien se sont multipliées à travers le pays, offrant l’un des premiers moments véritablement viraux de l’histoire du football américain.

  • England v USAHulton Archive

    85L'Angleterre battue par une équipe américaine amateur (1950)

    En juin 1950, l’Angleterre fait ses débuts en Coupe du monde après avoir boycotté les trois premières éditions en raison de différends avec la FIFA sur la rémunération des joueurs amateurs. Bien qu’il s’agisse de leur première participation, les Three Lions arrivent en favoris : ils n’ont perdu que quatre matchs depuis la Seconde Guerre mondiale et viennent d’écraser le Portugal 10-0 quelques semaines avant le coup d’envoi au Brésil.

    Les États-Unis, eux, avaient atteint les demi-finales de l’édition 1930, mais leur bilan général restait bien moins flatteur, puisqu’ils avaient perdu leurs sept rencontres précédentes avant le coup d’envoi de la compétition.

    Pourtant, les Américains s’imposèrent 1-0 grâce à une réalisation de Joe Gaetjens à la 38^e minute. Les Three Lions alignaient pourtant des joueurs de renom comme le futur champion du monde Alf Ramsey, Tom Finney, alors l’un des meilleurs joueurs mondiaux, et le légendaire capitaine Billy Wright. Les Américains, eux, étaient des amateurs : Frank Borghi, par exemple, conduisait le corbillard de l’entreprise de pompes funèbres de son oncle. Une victoire restée dans les annales comme l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde.

  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84L'Allemagne de l'Est a battu l'Allemagne de l'Ouest lors de leur toute première rencontre en 1974.

    Trois nations ont déjà perdu un match en Coupe du monde avant de soulever finalement le trophée. L’Allemagne de l’Ouest l’a fait à deux reprises : en 1954, puis en 1974, année où le climat était particulièrement électrique pour son « Klassiker » face à l’Allemagne de l’Est.

    Cette rencontre entre l’Ouest capitaliste et l’Est communiste revêtait une importance symbolique majeure en pleine Guerre froide. Le match resta indécis jusqu’à la 77^e minute, lorsque Jürgen Sparwasser conclut d’une frappe nette à bout portant pour offrir la victoire à l’Est.

    Si cette défaite est souvent citée comme l’un des plus grands coups de théâtre de l’histoire de la Coupe du monde, elle a surtout servi de déclic à la RFA, qui a ensuite renversé la vapeur pour battre les Pays-Bas en finale.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83Messi et l'Argentine humiliés par la Croatie (2018)

    L’Argentine et Lionel Messi ont connu une Coupe du monde 2018 décevante, leur plus bas étant sans doute l’humiliante défaite 3-0 contre la Croatie, lors d’une rencontre où Luka Modric a volé la vedette.

    Messi, pourtant souvent décisif, n’a pas réussi à inspirer les siens, et une erreur grossière du gardien Willy Caballero a offert à la Croatie un succès retentissant. Peu après la reprise, Caballero a tenté, pour une raison incompréhensible, de lobber Ante Rebić, avant de voir l’attaquant expédier une volée dans le but vide.

    Modric a ensuite doublé la marque d’une merveilleuse frappe enroulée qui a battu Caballero malgré sa plongée. Ivan Rakitic a finalement enfoncé le clou en poussant le ballon au fond des filets, tandis que les espoirs de Messi et de l’Argentine de sortir de la phase de groupes ne tenaient plus qu’à un fil, compte tenu de leur match nul d’ouverture contre l’Islande.

  • 82Le superbe but en solo d'Al-Owairan scelle la victoire de l'Arabie saoudite (1994)

    L’Arabie saoudite a marqué les esprits lors de sa première participation à la Coupe du monde, en 1994. Après avoir battu le Maroc et la Belgique en phase de groupes, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale. C’est lors de cette dernière victoire que Saeed Al-Owairan est entré dans la légende du football saoudien grâce à un exploit individuel mémorable.

    L’attaquant récupère le ballon dans sa moitié de terrain, se projette vers l’avant, efface quatre défenseurs belges et entre dans la surface, où il bat habilement le gardien Michel Preud’homme pour l’unique but de la rencontre.

    Si les Saoudiens ont ensuite été éliminés par la Suède, ils avaient déjà laissé leur empreinte sur la compétition.

  • 81La Hongrie a infligé une défaite 10-0 au Salvador (1982)

    Au début du football international, la Hongrie était considérée comme l’une des meilleures équipes mondiales. En 1982 toutefois, sa domination d’antan n’était plus qu’un lointain souvenir.

    Lors de la phase de groupes, elle est tombée sur le Salvador. Ce pays d’Amérique centrale, alors en pleine guerre civile, n’avait pas pu disputer de véritables matchs de préparation, et l’entraînement était régulièrement perturbé par des éclats de violence.

    Malgré ces handicaps, les Salvadoriens ont tenté de prendre le jeu à leur compte ; en vain. La Hongrie menait déjà 3-0 à la mi-temps, puis 5-0 à l’heure de jeu. Le Salvador a bien sauvé l’honneur, mais Laszlo Kiss, entré en cours de match, est devenu le seul remplaçant de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire un triplé.

    László Szentes et Tibor Nyilasi ont ensuite porté le score à 10-1, permettant à la Hongrie de devenir la première – et, à ce jour, la seule – équipe à atteindre la barre des dix buts dans un match de Coupe du monde. Pendant 90 minutes, les « Magyars magiques » ont renaît.

  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80La Bulgarie, sensation du tournoi, atteint les demi-finales (1994).

    En 1994, la Bulgarie signe son meilleur parcours en Coupe du monde en atteignant les demi-finales grâce à une génération dorée. Hristo Stoichkov termine co-meilleur buteur du tournoi, tandis que Yordan Letchkov et Krasimir Balakov jouent un rôle clé.

    Tous ont contribué à l’exploit bulgare : la sélection balkanique a créé la sensation en éliminant l’Allemagne en quarts de finale. Le penalty de Lothar Matthäus semblait pourtant offrir à la Mannschaft une place en demi-finale, jusqu’à ce que deux buts en quatre minutes de Stoichkov et Letchkov renversent la vapeur, privant les Allemands de finale pour la première fois depuis 1978.

  • 79Le magnifique but de Pavard contribue à l'élimination de l'Argentine (2018)

    La France a battu l'Argentine 4-3 lors d'un huitième de finale mémorable de la Coupe du monde 2018, et l'adolescent Kylian Mbappé a éclipsé Lionel Messi sur les pelouses russes. Mbappé a inscrit un doublé pour propulser les Bleus en quarts de finale, mais c'est le latéral droit alors méconnu Benjamin Pavard qui a offert le moment le plus mémorable de la rencontre.

    Le centre de Lucas Hernandez, venu de la gauche, traverse toute la surface de réparation avant d’être repris par Pavard à l’entrée des 16 mètres. Sans hésiter, le défenseur expédie une frappe puissante qui vient se loger dans la lucarne, et inscrit ainsi son premier but en équipe de France.

    Son enroulé a ensuite été désigné « But du tournoi », et le ralenti filmé depuis l’arrière du buteur est devenu l’une des images les plus emblématiques de l’histoire récente de la Coupe du monde.

  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78Eusébio inscrit un quadruplé lors de la remontée légendaire du Portugal en 1966.

    La Corée du Nord avait déjà fait sensation lors de la Coupe du monde 1966 en battant l’Italie au premier tour. En quarts de finale, elle menait 3-0 dès la demi-heure de jeu face au Portugal d’Eusébio.

    Eusébio, cependant, en décida autrement. Souvent présenté comme le deuxième meilleur joueur de sa génération après Pelé, il livra une performance de virtuose : il réduisit d’abord l’écart d’une frappe magnifique, puis transforma un penalty juste avant la mi-temps.

    Le Portugal étant alors pleinement relancé, la « Pantera Negra » a inscrit un nouveau but en seconde période, puis a obtenu et transformé un second penalty pour donner l’avantage à sa sélection. José Augusto a ajouté un cinquième but avant le coup de sifflet final, mais cette rencontre a surtout permis à Eusébio de consolider son héritage sur la scène mondiale.

  • 77Forlán domine le Jabulani (2010)

    Le Jabulani 2010 s’est révélé être le ballon de match le plus controversé de l’histoire de la Coupe du monde. Conçu par adidas pour réinventer le football moderne avec une précision et une rondeur inégalées, il a pourtant déstabilisé les gardiens en raison de trajectoires imprévisibles.

    Un joueur, toutefois, ne s’en est pas plaint : l’attaquant uruguayen Diego Forlán. Couronné Ballon d’or du tournoi, il a inscrit cinq buts durant la campagne jusqu’en demi-finale. L’ex-star de l’Atlético de Madrid a aligné des frappes audacieuses, exploitant la trajectoire imprévisible du Jabulani pour claquer plusieurs pépites, souvent depuis l’extérieur de la surface.

  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76L'Italie, tenante du titre, est éliminée dès la phase de groupes (2010)

    L’Italie avait traversé les qualifications pour la Coupe du monde 2010 sans défaite. Peu d’observateurs la voyaient pourtant remporter un deuxième titre consécutif, quatre ans après son triomphe, mais personne n’imaginait qu’elle pourrait être éliminée dès le premier tour.

    L’équipe de Marcello Lippi a dû compter sur un but égalisateur de Daniele De Rossi à la 63e minute pour arracher un point lors de son premier match contre le Paraguay, puis s’est à nouveau retrouvée menée au score face à la modeste Nouvelle-Zélande. Cette fois, c’est Vincenzo Iaquinta qui a transformé un penalty pour sauver un nouveau match nul 1-1.

    Dos au mur, elle devait battre la Slovaquie pour atteindre les huitièmes de finale, mais elle a rapidement concédé deux buts à Robert Vittek. Les retours d’Antonio Di Natale et de Fabio Quagliarella n’ont pas suffi, et la Squadra a finalement perdu 3-2, éliminée dès le premier tour et contrainte d’abdiquer son titre.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75Le doublé de Kempes offre à l'Argentine son premier titre (1978)

    En 1978, l’Argentine remporte sa première Coupe du monde, portée par la star Mario Kempes. L’attaquant inscrit six buts en quatre matchs, dont un doublé en finale contre les Pays-Bas, et met fin à la longue attente de son pays.

    Fait marquant : il lui avait fallu dix matches pour enfin ouvrir son compteur en Coupe du monde. L’attaquant révéla plus tard que le conseil de son sélectionneur, César Luis Menotti, de raser sa moustache caractéristique, l’avait peut-être aidé à sortir de sa période de disette.

    Deux buts contre la Pologne, puis un autre doublé face au Pérou, ont précédé ce coup double décisif contre les Néerlandais, offrant à l’Argentine son premier titre mondial. Kempes a ainsi remporté le Ballon d’or et conforté son statut de héros national sous le surnom « El Matador ».

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74L'Algérie, au premier tour de la Coupe du monde 1982, crée la sensation en battant l'Allemagne de l'Ouest.

    En 1982, l'Algérie a infligé une défaite cuisante à l'Allemagne de l'Ouest, l'un des favoris avant le tournoi, lors d'un match de phase de groupes véritablement emblématique. Avant la rencontre, les pronostics portaient principalement sur le nombre de buts que l'Allemagne allait marquer, l'Algérie étant une véritable inconnue pour sa toute première participation au tournoi.

    Tout bascule à la 54^e minute : Rabah Madjer reprend un rebond et ouvre le score, déclenchant l’explosion de joie du banc algérien. Karl-Heinz Rummenigge égalise, mais l’Algérie, inspirée, répond immédiatement : une action collective conclue par Lakhdar Belloumi redonne l’avantage aux Verts, à la stupéfaction des Allemands.

    Les Verts tiennent bon et s’offrent un succès historique. Les Allemands auront toutefois le dernier mot, comme nous le verrons plus tard.

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73Des allégations de corruption entachent la large victoire de l'Argentine en 1978.

    La victoire écrasante de l’Argentine 6-0 face au Pérou a propulsé l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde 1978 – qu’elle a ensuite remportée –, mais a aussi suscité des accusations de match arrangé et de corruption jamais élucidées. 

    Pour se qualifier, l’Albiceleste devait l’emporter par au moins quatre buts d’écart ; mission accomplie avec six réalisations, suffisant pour devancer le Brésil et rejoindre la finale. Depuis, les zones d’ombre persistent : une importante cargaison de céréales aurait été expédiée d’Argentine vers le Pérou, tandis que des menaces et un possible arrangement sportif sont évoqués.

    Le dictateur argentin, le général Jorge Videla, aurait même pénétré dans les vestiaires péruviens en compagnie du secrétaire d’État américain Henry Kissinger avant le coup d’envoi, tandis que des rumeurs suggèrent un accord entre Videla et le dirigeant militaire péruvien, le général Francisco Morales Bermudez, pour truquer la rencontre dans le cadre de l’« Opération Condor ». À ce jour, aucune enquête officielle n’a été ouverte.

  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72« La bataille de Santiago » - La violente confrontation entre le Chili et l'Italie (1962)

    La Coupe du monde 1962 au Chili est souvent citée comme l’une des plus violentes de l’histoire, notamment en raison du match de groupe entre le pays organisateur et l’Italie.

    Au bout de seulement 13 secondes, la première faute est sifflée, et, quatre minutes plus tard, le défenseur italien Giorgio Ferrini écope d’un carton rouge direct. Refusant de quitter la pelouse, il doit être évacué par des policiers armés.

    Le chaos s’installe alors : les coups pleuvent et le Chilien Leonel Sánchez casse le nez d’Humberto Maschio sans écoper de sanction. Peu après, Sánchez assène un coup de poing à Mario David ; l’Italien, coupable de riposte, est à son tour expulsé, réduisant la Squadra Azzurra à neuf hommes. Le Chili l’emporta 2-0, mais la rencontre sera toujours rappelée pour la haine qui opposa les deux nations plutôt que pour le peu de football joué.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71Koweït : des manifestations entraînent l’arrêt du match de la France (1982)

    Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 1982, le Koweït espérait créer la surprise face à la France, mais la rencontre a tourné à la farce.

    Alors que la France s’apprêtait à inscrire un quatrième but, les défenseurs koweïtiens se sont soudain arrêtés avant même le tir, assurant avoir entendu un coup de sifflet signalant un hors-jeu. Erreur d’appréciation : l’arbitre n’avait rien sifflé. Le staff moyen-oriental a alors protesté vigoureusement auprès des officiels, et la police a dû intervenir pour séparer joueurs et supporters.

    Le président de la Fédération koweïtienne de football, le prince Fahid, descend alors des tribunes pour calmer les esprits et inciter ses joueurs à reprendre le jeu. Dans la confusion, l’arbitre revient sur sa décision et annule le but, suscitant l’incompréhension des Bleus. La France finira tout de même par inscrire un quatrième but et l’emporter 4-1, mais cet incident aura offert un spectacle pour le moins étrange aux spectateurs neutres.

  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70L'arbitre Poll n'a exclu Simunic qu'après son troisième carton jaune (2006).

    Il peut paraître surprenant qu’un arbitre devienne l’un des personnages marquants d’une Coupe du monde, mais la carrière de Graham Poll au plus haut niveau a pratiquement pris fin après une seule erreur commise sur la scène internationale.

    Lors du match de phase de groupes entre la Croatie et l’Australie à la Coupe du monde 2006, Josip Simunić commet d’abord une faute loin du ballon sur Harry Kewell et écope d’un premier carton jaune. À la 90^e minute, le défenseur répète son geste au milieu de terrain et reçoit logiquement une deuxième avertissement.

    Or, pour quiconque connaît les règles du football, ce deuxième avertissement aurait dû entraîner un carton rouge. Ce ne fut pas le cas : Poll laissa le défenseur en jeu. Au temps additionnel, Simunic bouscula l’arbitre, écopa d’un troisième jaune puis, enfin, du carton rouge.

    La rencontre s’est conclue sur le score de 2-2, ce qui a épargné à l’Australie de réclamer une reprise du match. Poll, lui, a immédiatement mis fin à sa carrière internationale, expliquant avoir « noté par erreur le nom du numéro 3 australien, Craig Moore, lors du deuxième avertissement adressé à Simunic, sans remarquer sa méprise ».

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69Le penalty de Grosso offre le trophée à l'Italie (2006)

    Fabio Grosso est au cœur d’une des images les plus fortes de l’histoire de la Coupe du monde. Après avoir inscrit un but somptueux en demi-finale contre l’Allemagne, pays hôte, offrant ainsi aux Azzurri leur billet pour la finale, l’Italie a ensuite battu la France aux tirs au but pour conquérir un quatrième titre mondial.

    Après l’expulsion de Zinédine Zidane lors des prolongations du match nul 1-1 à Berlin, la rencontre s’est conclue par une séance de tirs au but, et c’est à Grosso qu’est revenu l’honneur de transformer la tentative décisive. D’un sang-froid remarquable, il a trouvé la lucarne avant de s’effondrer d’émotion auprès de ses coéquipiers. Ce latéral gauche alors peu connu venait de marquer deux des buts les plus importants de l’histoire du football italien, et il peinait lui-même à y croire, tandis que l’Italie devenait championne du monde pour la première fois depuis 1982.

  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68Salenko inscrit cinq buts contre le Cameroun en 1994.

    Oleg Salenko ne savait pas qu’il disputait son dernier match avec la Russie lors de la rencontre sans enjeu face au Cameroun, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 1994, mais il en a tiré le meilleur parti.

    Déjà battue par le Brésil et la Suède, la Russie était mathématiquement éliminée, tandis que le Cameroun, avec un seul point au compteur, était virtuellement hors course. Si l’emblématique attaquant Roger Milla a bien sauvé l’honneur des Lions indomptables en inscrivant un but, c’est bien Salenko qui a marqué les esprits en devenant le premier joueur de l’histoire à inscrire cinq buts lors d’une même rencontre de Coupe du monde, offrant à la Russie une victoire 6-1.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67Le but en or de Blanc (1998)

    Laurent Blanc fut l’un des joueurs français les plus réguliers en 1998, mais c’est lors des huitièmes de finale contre le Paraguay qu’il entra dans la légende. Alors que le score était de 0-0 et que la rencontre entrait en prolongation, la nouvelle règle du « but en or » s’appliquait : la première équipe à marquer se qualifierait pour les quarts de finale.

    Le défenseur prend alors les choses en main : à la 114^e minute, il reprend d’une frappe du droit, calme et précise, un corner botté depuis la droite, faisant exploser de joie le Parc des Princes. C’est le premier but en or de l’histoire de la Coupe du monde, et il s’avère décisif : les Bleus poursuivent leur parcours et souleveront finalement le trophée sur leur terre.

    S’il manqua la finale après son expulsion suite à un coup de tête sur le Croate Slaven Bilić en demi-finale, il demeura néanmoins un héros aux yeux des supporters pour son exploit historique réalisé plus tôt dans la compétition.

  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66Schillachi, alors inconnu, émerge et remporte le Soulier d’or en 1990.

    Révélation de l’Italie, pays organisateur de la Coupe du monde 1990, Salvatore « Toto » Schillaci a débuté le tournoi dans l’anonymat avant de terminer meilleur buteur avec six réalisations et de devancer des stars comme Lothar Matthäus et Diego Maradona pour remporter le Soulier d’or.

    Non sélectionné avant le tournoi, l’attaquant de la Juventus a ouvert son compteur dès son entrée contre l’Autriche, avant d’ajouter des réalisations face à la Tchécoslovaquie, l’Uruguay et l’Irlande, propulsant les Azzurri jusqu’en demi-finales.

    Il a de nouveau frappé lors du dernier carré face à l’Argentine, mais les champions en titre ont résisté et l’Italie a cédé aux tirs au but. Les Azzurri étaient abattus, cependant Schillaci n’avait pas fini d’écrire son histoire : un nouveau but dans la rencontre pour la troisième place lui a valu le Soulier d’or et le Ballon d’or, lui assurant une place éternelle dans la mémoire de la Coupe du monde.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65Keane, furieux, quitte le camp de l'Irlande (2002)

    Roy Keane, le capitaine de l’Irlande, a provoqué un véritable séisme juste avant la Coupe du monde 2002 en quittant précipitamment le stage de préparation. Le milieu de terrain de Manchester United, pièce maîtresse des Vert et Blanc, s’est brouillé avec le sélectionneur Mick McCarthy et n’a disputé aucun match en Corée du Sud et au Japon.

    Il a vivement critiqué la préparation et le centre d’entraînement de l’Irlande à Saipan, déclenchant un bras de fer avec McCarthy qui a abouti à son exclusion du groupe et à son retour immédiat en Irlande.

    Depuis, l’ancien milieu de terrain a toujours affirmé n’avoir « aucun regret » au sujet de cette saga, laquelle a donné lieu au film « Saipan » avec Steve Coogan. Privée de son capitaine, l’Irlande a tout de même franchi le premier tour avant de voir son aventure stoppée net par l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64Maradona guide l'Argentine vers le titre en 1986.

    La finale de la Coupe du monde 1986 n’a pas été le plus grand match individuel de l’histoire, mais elle reste emblématique grâce à un seul homme : Diego Maradona.

    Alors que l’Argentine menait 2-0 et semblait filer vers la victoire face à l’Allemagne de l’Ouest, le trophée semblait destiné à revenir en Amérique du Sud, avant que des buts de Karl-Heinz Rummenigge et Rudi Voller ne ramènent le score à égalité. Puis, à seulement six minutes de la fin, Jorge Burruchaga a repris une passe en profondeur parfaitement dosée de Maradona pour redonner l’avantage à l’Argentine.

    Cette fois, l’Albiceleste a tenu bon pour conquérir son deuxième titre mondial, et l’emblématique numéro 10 a été porté en triomphe au-dessus de ses partenaires lors des célébrations. Avec cinq buts et cinq passes décisives au compteur, le tournoi mexicain restera à jamais celui de Maradona, et il était logique qu’il figure parmi les vainqueurs.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63Avec 13 buts, un record, Fontaine remporte le Soulier d’or en 1958.

    Si des joueurs comme Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane affichent aujourd’hui des statistiques de buts impressionnantes, c’est Just Fontaine qui a ouvert la voie en 1958 grâce à une formidable série de buts en Suède.

    Si plusieurs générations d’avant-postes ont laissé leur empreinte sur la Coupe du monde, aucun joueur n’a encore surpassé les 13 buts marqués par le Français en seulement six rencontres. L’ancien attaquant de Nice et de Reims avait débuté par un triplé lors de la victoire 7-3 contre le Paraguay, puis ajouté un doublé dans le revers 3-2 face à la Yougoslavie.

    Il a ensuite inscrit un autre but contre l’Écosse avant de réaliser un nouveau doublé lors de la victoire en quart de finale face à l’Irlande du Nord. Son unique réalisation contre le Brésil n’a pas empêché la France de s’incliner 5-2, mais Fontaine a conclu le tournoi en trouvant le chemin des filets à quatre reprises lors du match pour la troisième place contre l’Allemagne de l’Ouest, s’assurant ainsi un Soulier d’or record.

  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62Beckham offre la rédemption à l'Argentine (2002)

    David Beckham fut désigné « ennemi public numéro un » en Angleterre après son expulsion lors du match contre l’Argentine en 1998, qui avait entraîné l’élimination des Three Lions en huitièmes de finale. Quatre ans plus tard, le milieu de terrain eut l’occasion de prendre sa revanche face au même adversaire.

    Après une course contre la montre pour guérir d’une fracture du métatarse, il était finalement prêt pour le Mondial et titulaire lors de la rencontre du groupe face à l’Albiceleste. Le tournant survint juste avant la mi-temps : l’Angleterre obtint un penalty suite à une faute de Mauricio Pochettino sur Michael Owen. Le milieu de terrain, portant sur ses épaules les espoirs d’une nation entière, s’élança et logea le ballon au centre des cages, offrant à l’Angleterre une victoire 1-0 et une place en huitièmes de finale.

    Cette défaite accélère l’élimination précoce de l’Argentine, tandis que Beckham retrouve son statut de trésor national.

  • 61La farce du coup franc du Zaïre (1974)

    Le Zaïre – aujourd’hui connu sous le nom de République démocratique du Congo – n’a participé qu’à une seule Coupe du monde, mais son parcours en 1974 est plutôt tragique.

    Battus par l’Écosse, les joueurs voient ensuite leurs primes détournées par des responsables étatiques, ce qui les démotive et conduit à une défaite 9-0 contre la Yougoslavie. Le dictateur Mobutuitable Sese Seko menace alors le groupe : il ne l’autorisera pas à rentrer au pays s’il perd par plus de trois buts face au Brésil.

    Menés 3-0 face à la Seleção, les joueurs décident alors de protester : le défenseur Mwepu Ilunga quitte soudain le mur sur un coup franc et repousse le ballon du pied. Les médias occidentaux se gaussent de ce geste insolite, mais le joueur expliquera plus tard qu’il voulait être expulsé pour défier le régime zaïrois. Il n’écopera que d’un carton jaune.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60Krul, le super-sub devenu héros des tirs au but (2014)

    Tim Krul s’était fait à l’idée de rester remplaçant pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014, Jasper Cillessen étant titulaire depuis le début de la compétition. Mais le sélectionneur Louis van Gaal avait prévu un coup de poker.

    À quelques secondes de la fin des prolongations contre le Costa Rica, alors que la rencontre se dirigeait vers une séance de tirs au but, le gardien a été remplacé dans la dernière minute afin de défier les tireurs. Un pari osé, mais Krul était prêt : il a arrêté les tentatives de Bryan Ruiz et Michael Umana, offrant aux Pays-Bas leur qualification.

    Le coup de poker de Van Gaal a immédiatement relancé le débat sur la psychologie des tirs au but et sur la préparation spécifique des gardiens remplaçants pour ce genre de situation.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59Muller scelle le come-back et l’Allemagne de l’Ouest l’emporte (1974)

    Les Pays-Bas sont à juste titre considérés comme l'une des grandes nations du football des années 1970, mais ils n'ont pas su concrétiser leur domination et leur style lors de deux finales décevantes au cours de cette décennie.

    La première finale, en 1974 à l’Olympiastadion de Munich, les opposa à l’Allemagne de l’Ouest. Le « football total » semblait promis à la victoire quand Johan Neeskens ouvrit le score d’un penalty dès la 2e minute, mais Paul Breitner égalisa sur penalty en milieu de première période.

    Gerd Müller, lui, donna l’avantage aux siens juste avant la mi-temps (43^e) et offrit à l’Allemagne de l’Ouest son deuxième titre mondial. Ce but marqua également le dernier acte international du légendaire attaquant, qui tira sa révérence après la compétition.

  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58« Le match du siècle » : l'Italie bat l'Allemagne de l'Ouest lors d'une demi-finale mémorable (1970)

    Surnommée le « match du siècle » par la FIFA elle-même, la victoire épique de l’Italie en demi-finale contre l’Allemagne de l’Ouest en 1970 a également été élue « match du XXe siècle » par les supporters.

    Les deux anciens champions se sont affrontés à Mexico, et ce qui s’est passé ensuite est resté gravé dans les mémoires. Alors que les Azzurri menaient 1-0 dans les derniers instants du temps additionnel, Karl-Heinz Schnellinger a égalisé de façon spectaculaire pour la RFA. La prolongation a ensuite offert cinq buts d’anthologie : les Allemands ont d’abord pris l’avantage, avant que l’Italie ne revienne au score. Trente minutes de folie qui se sont conclues par une victoire 4-3 des Azzurri, les joueurs des deux équipes s’effondrant sur la pelouse à l’issue du temps réglementaire, épuisés par leurs efforts.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57Coupe du monde 2010 : la France en crise après l'exclusion d'Anelka

    Arrivée en Afrique du Sud avec un effectif de haut niveau, la France a rapidement vu l’optimisme laisser place à la honte. Finaliste en 2006, elle s’est effondrée au milieu d’une révolte des joueurs.

    Un match nul et vierge contre l’Uruguay lors de l’entrée en lice des Bleus n’était pas catastrophique face à un adversaire sud-américain redouté, mais la défaite 2-0 qui a suivi contre le Mexique a été émaillée d’une vive altercation entre Nicolas Anelka et l’entraîneur Raymond Domenech, précipitant un véritable scandale.

    Anelka aurait refusé de s’excuser après avoir lancé à Domenech « va te faire foutre, fils de pute » à la mi-temps. La Fédération française de football a alors exclu l’attaquant, mais cette décision a poussé le groupe à boycotter l’entraînement avant le dernier match, perdu 2-1 face à l’Afrique du Sud, synonyme d’élimination. Anelka a écopé de 18 matchs de suspension et n’a plus jamais porté le maillot des Bleus.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56Le tournoi de Neymar se termine dans les larmes (2014)

    Neymar est et restera à jamais une icône brésilienne, mais ses exploits en équipe nationale se sont souvent soldés par des déceptions.

    Souhaitant suivre les traces de Pelé et Ronaldo en menant la Seleção vers un nouveau sacre mondial, l’ailier brillait lors du tournoi organisé à domicile en 2014. Son aventure s’est pourtant arrêtée net lorsqu’il a dû quitter la pelouse sur une civière, en quart de finale contre la Colombie.

    Un coup de genou dans le dos asséné par Juan Zuniga lui avait fracturé une vertèbre, le privant du reste de la compétition. Ce fut un moment émouvant pour le public local et les coéquipiers de Neymar, mais ce qui s'ensuivit en demi-finale fut encore plus dévastateur...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55L'Iran a battu les États-Unis lors d'un match de poule à forte charge politique en 1998.

    Aucun match de la Coupe du monde 1998 n’avait autant d’importance que la confrontation entre les États-Unis et l’Iran. Les deux nations ne s’étaient pas affrontées depuis la révolution islamique de 1979, et leurs relations diplomatiques restaient extrêmement tendues. Cependant, quelques jours seulement avant la rencontre, les joueurs iraniens ont offert des fleurs blanches à leurs adversaires en signe de bonne volonté.

    Les coéquipiers de capitaine Estili l’emportent 2-1 grâce à des réalisations de Hamid Estili et Mehdi Mahdavikia, déclenchant des scènes de liesse dans tout le Moyen-Orient. Les deux sélections seront finalement éliminées au premier tour, mais cette rencontre demeure l’un des rendez-vous sportifs les plus chargés en symboles politiques de l’ère moderne.

  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54La Corée du Nord crée la surprise face à l'Italie (1966)

    La Coupe du monde 1966 a été le théâtre de ce qui est souvent considéré comme la plus grande surprise de l’histoire de la compétition. La Corée du Nord, battue 3-0 par l’Union soviétique lors de son entrée en lice, avait ensuite arraché un match nul 1-1 face au Chili grâce à une égalisation à la 88^e minute. L’Italie, double tenante du titre, n’avait besoin que d’un simple partage contre cette modeste formation asiatique pour valider son billet pour le tour suivant, tandis que les Nord-Coréens devaient impérativement s’imposer.

    Les Azzurri subissent rapidement une blessure et jouent la majeure partie de la rencontre à dix contre onze. Pak Sung-jin en profite pour inscrire, d’une frappe limpide aux abords de la surface, l’unique but de la rencontre, offrant à la Corée du Nord une victoire retentissante et une qualification inattendue.

    « J’ai effectué un déplacement latéral pendant que le ballon était en l’air afin de pouvoir frapper du droit, mon pied fort, et j’ai marqué », expliqua Pak Sung-jin. « Pour comprendre la défaite de l’Italie, il faut d’abord souligner sa défaite mentale. Ensuite, après avoir encaissé ce but, elle a joué de manière individuelle plutôt qu’en équipe. Au final, c’est le collectif qui a triomphé de la supériorité technique. »

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53Götze envoie l'Allemagne au paradis (2014)

    L'Allemagne était sans conteste la meilleure équipe de la Coupe du monde 2014. Elle s'était ouverte les portes de la finale en écrasant le Brésil, pays hôte, 7-1 en demi-finale, mais elle savait que la tâche ne serait pas aisée face à l'Argentine en finale.

    Le sélectionneur Joachim Löw glisse alors à l’oreille de Mario Götze, fraîchement entré en jeu : « Montre au monde que tu es meilleur que Messi ». À sept minutes de la fin des prolongations, l’attaquant du Borussia Dortmund inscrit le plus grand moment de sa carrière : après un centre d’André Schürrle venu de la gauche, il reprend le ballon en demi-volée et le propulse au fond des filets, battant Sergio Romero.

    À seulement 22 ans, Götze offrait à l’Allemagne un quatrième titre mondial et entrait dans la légende du football allemand, salué pour toujours comme un héros national.

  • 52La célébration mémorable de Tardelli lors du triomphe de l'Italie (1982)

    En 1982, l’Italie bat l’Allemagne en finale de la Coupe du monde. Les Azzurri l’emportent 3-1, mais l’image de Marco Tardelli filant vers la ligne de touche après avoir expédié une frappe lointaine dans le petit filet pour le 2-0 reste gravée dans les mémoires.

    Dès que le filet a tremblé, le milieu de terrain a semblé revenir à ses rêves d’enfance : il voyait déjà ce moment parfait où son coup de pied battait le gardien et faisait rugir les supporters.

    Ses coéquipiers se ruent aussitôt vers lui, mais alors qu’il s’éloigne en courant, bras tendus, le visage caché par ses cheveux et la tête secouée par l’incrédulité, chacun devine l’émotion d’un homme qui incarne la réalisation parfaite de ses rêves.

    Qui, après un but en finale de Coupe du monde, n’aurait pas célébré de la sorte ? Tardelli l’a fait, et cette image continue d’unir joueurs et supporters.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51« La bataille de Lusail » : l'Argentine s'impose dans un quart de finale houleux (2022)

    L'Argentine et les Pays-Bas ont offert un duel acharné lors de l'un des matchs les plus houleux de l'histoire de la Coupe du monde, en quarts de finale de l'édition 2022.

    Menée 2-0 jusqu’à la 83^e minute, l’Albiceleste a vu le remplaçant Wout Weghorst égaliser dans les derniers instants, avant que Lautaro Martínez ne convertisse le tir au but décisif. Au-delà du score, la rencontre a été marquée par une indiscipline record : 18 cartons jaunes ont été distribués et Denzel Dumfries a été expulsé.

    Au total, l’arbitre a distribué 18 cartons jaunes et expulsé Denzel Dumfries. Après la rencontre, Lionel Messi a pointé du doigt Weghorst puis critiqué la tactique néerlandaise : « [Louis] Van Gaal dit qu’ils jouent un bon football, mais ce qu’il a fait, c’est aligner des joueurs de grande taille et envoyer des ballons en profondeur. »

    Le gardien argentin Emiliano Martínez a également critiqué Van Gaal, déclarant : « J’ai entendu Van Gaal dire “nous avons un avantage aux tirs au but”, et que s’ils allaient aux tirs au but, ils gagneraient. Je pense qu’il ferait mieux de se taire. »

  • 50Carlos Alberto conclut une action magistrale et confirme la domination du Brésil (1970)

    Marqué lors de la victoire 4-1 du Brésil contre l'Italie en finale de 1970, le quatrième but de la Seleção est considéré comme le plus beau but collectif jamais inscrit en Coupe du monde.

    L’action, partie de la moitié de terrain brésilienne, a vu Clodoaldo effacer successivement quatre Italiens d’un dribble étincelant, avant que le ballon ne file vers Rivelino, puis Jairzinho et enfin Pelé, qui a offert une passe décisive au capitaine Carlos Alberto Torres. Ce dernier a conclu l’action d’une frappe puissante dans le coin inférieur du but. 

    Cette action résumait à elle seule les forces de cette équipe brésilienne : vitesse, maîtrise technique et joie de jouer.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49Schumacher élimine Battiston (1982)

    Cet épisode donne à réfléchir et rappelle que, si le football est un sport de contact, il ne doit y avoir aucune place pour la violence pure et simple. En 1982, lors de la demi-finale Allemagne de l’Ouest-France, Michel Platini adressa une passe en profondeur à Patrick Battiston.

    Battiston se projette vers l’avant, mais son tir manque le cadre. C’est alors que l’action de Harald Schumacher provoque l’indignation : le gardien ouest-allemand déferle dans sa course, décolle au moment où le ballon s’échappe, et percute le Français, sa hanche frappant violemment la tête de l’attaquant.

    Battiston perd connaissance ; son cœur s’arrête même brièvement sous les yeux des soigneurs, mais l’arbitre ne signale pas faute et n’expulse pas Schumacher. Le Français s’en sortira, mais avec deux dents en moins. Le gardien allemand, avec une maladresse flagrante, commentera plus tard : « S’il n’a que ça, je lui poserai moi-même les couronnes. »

    La RFA l’emporta finalement aux tirs au but, et, quelques semaines plus tard, un sondage français désigna Schumacher comme l’homme le plus détesté du pays, devançant même Adolf Hitler.

  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48Les larmes de Gascoigne après la défaite en demi-finale contre l'Angleterre (1990)

    Paul Gascoigne s’était imposé comme le nouveau héros des Three Lions lorsque l’Angleterre, menée par Sir Bobby Robson, s’était qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 1990 en Italie, avant de s’incliner tragiquement face à l’Allemagne de l’Ouest aux tirs au but.

    Le tournant du match survient en prolongation : l’arbitre avertit Gascoigne, qui manquerait ainsi une éventuelle finale. Les supporters, médusés, voient sa lèvre inférieure trembler et ses larmes couler sur la pelouse, tandis que l’image de Gary Lineker invitant Robson à « aller parler » au milieu de terrain reste gravée dans les mémoires.

    Cette émotion brute conquiert le cœur de la nation et fait de la talentueuse star de Newcastle un trésor national en quelques instants. D’autres larmes coulent cependant en fin de match lorsque Chris Waddle et Stuart Pearce manquent leurs tirs au but, enterrant les rêves mondiaux de l’Angleterre.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47Le Cameroun crée la surprise face à l'Argentine, tenante du titre (1990)

    La victoire sensationnelle du Cameroun face à l’Argentine demeure l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde : les champions en titre emmenés par Diego Maradona ont été battus par une équipe de joueurs relativement inconnus lors de leur premier match de la Coupe du monde 1990.

    Les Lions indomptables ont stupéfié le monde en prenant l’avantage en seconde période : François Omam-Biyick a réalisé un saut prodigieux pour dominer Roberto Sensini et marquer de la tête, réduisant au silence un San Siro archi-comble.

    Les Lions Indomptables ont pourtant fini à dix, après l’exclusion d’André Kana-Biyik à l’heure de jeu pour un croche-pied sur Claudio Caniggia, puis à neuf lorsque Benjamin Massing a été sanctionné d’un carton rouge pour avoir fauché l’Argentin en contre-attaque, un tacle si maladroit qu’il en a perdu une chaussure. Malgré ces handicaps, le Cameroun a préservé son avantage et signé l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46Tshabalala offre un départ canon à l’Afrique du Sud (2010)

    L’Afrique du Sud n’était pas censée briller lors de la Coupe du monde 2010, mais les Bafana Bafana supportaient une pression particulière : ils étaient le premier pays africain à accueillir le tournoi. Après deux participations sans dépasser le premier tour, l’espoir renaissait lorsque Siphiwe Tshabalala, lancé par Kagisho Dikgacoi, expédiait une frappe puissante dans la lucarne du Soccer City en délire.

    L’ancien ailier des Kaizer Chiefs a récupéré une passe de Kagisho Dikgacoi avant d’enrouler une frappe imparable dans la lucarne.

    Rafael Márquez a toutefois égalisé, et la défaite 3-0 contre l’Uruguay a finalement été fatale : les Sud-Africains sont devenus la première nation hôte à ne pas franchir le premier tour, terminant troisièmes derrière le Mexique à la différence de buts malgré leur succès face à la France lors de la dernière journée.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45L'Arabie saoudite crée la surprise face à Messi et l'Argentine (2022)

    L’Arabie saoudite a créé la plus grande surprise de l’histoire récente de la Coupe du monde en 2022. Les Faucons verts ont battu l’Argentine, favorite du tournoi, lors du match d’ouverture du groupe D.

    Lionel Messi avait pourtant ouvert le score sur penalty dès la 10e minute, mais Saleh Al-Shehri a égalisé juste après la mi-temps. Puis, Salem Al-Dawsari a asséné un coup de grâce aux champions en titre d’une lourde frappe lointaine, logée au fond des filets à peine cinq minutes plus tard.

    Les Argentins se ruent alors vers l’avant, mais les Saoudiens tiennent bon et décrochent leur unique victoire dans ce Mondial qatari. Si l’Argentine a finalement soulevé le trophée, la réalisation d’Al-Dawsari est entrée dans la légende de la Coupe du monde, et à juste titre.

  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44L'Italie s'est imposée face à l'Allemagne, pays hôte, lors d'une superbe demi-finale en 2006.

    Lors d’une demi-finale mémorable de la Coupe du monde 2006, l’Italie a éliminé l’Allemagne, devenant ainsi la première nation à battre à quatre reprises le pays hôte dans l’épreuve reine (après 1938, 1970 et 1978).

    Bien que le score fût de 0-0 après 90 minutes, la rencontre s’est jouée à un rythme effréné, les deux équipes tentant désespérément de l’emporter. Les gardiens Oliver Kahn et Gianluigi Buffon ont été sans cesse sollicités et, lors des prolongations, Alberto Gilardino puis Gianluca Zambrotta ont successivement frappé la barre transversale, avant que Lukas Podolski ne gaspille une occasion immanquable en envoyant sa tête au-dessus du cadre à six mètres des buts.

    Alors que le spectre des tirs au but planait – l’Allemagne avait déjà battu l’Argentine aux tirs au but au tour précédent –, la Squadra Azzurra a surpris en marquant deux fois. D’abord, Fabio Grosso a coupé vers l’intérieur et a conclu brillamment, avant qu’Alessandro Del Piero n’ajoute un deuxième but deux minutes plus tard, tandis que l’Allemagne se ruait vers l’avant dans une vaine quête de l’égalisation.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43Le triplé de Pelé qualifie le Brésil pour la finale (1958)

    Pelé compte parmi les plus grands footballeurs de l’histoire. Avec le Brésil, il a commencé sa légende en établissant un record lors de la Coupe du monde 1958.

    Véritable prodige, il a propulsé la Seleção en finale grâce à une demi-finale de maître contre la France. Adolescent seulement, il a signé un incroyable triplé pour éliminer les Bleus, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un hat-trick en Coupe du monde à 17 ans et 244 jours.

    Ses trois buts ont été inscrits en seconde période ; le troisième, une volée magistrale aux abords de la surface, a scellé la victoire et offert au Brésil son billet pour la finale face à la Suède.

  • 42Un coup franc de Ronaldo vient compléter son triplé lors d'un match haletant en Espagne (2018)

    Le Portugal et l’Espagne ont offert un match haletant et six buts lors de la phase de groupes de 2018, Cristiano Ronaldo s’adjugeant la une des journaux grâce à un brillant triplé.

    La star portugaise avait ouvert le score sur penalty après avoir été fauché par Nacho. Diego Costa avait ensuite égalisé pour l’Espagne, mais Ronaldo avait redonné l’avantage au Portugal juste avant la mi-temps d’une frappe à bout portant qui avait échappé à David De Gea.

    Deux buts inscrits en l’espace de trois minutes en début de seconde période par Costa puis Nacho semblaient alors orienter le match en faveur de la Roja. Mais c’est bien Ronaldo qui a eu le dernier mot : à la 88^e minute, le quintuple Ballon d’Or a enroulé un coup franc somptueux pour arracher le match nul et devenir le joueur le plus âgé à réaliser un triplé en Coupe du monde.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41« La bataille de Nuremberg » : le Portugal et les Pays-Bas cumulent 16 cartons jaunes et quatre cartons rouges (2006)

    « La bataille de Nuremberg », ainsi qu’on la surnomme, a été un huitième de finale particulièrement houleux de la Coupe du monde 2006.

    Si Maniche, l’ancien milieu de terrain de Chelsea, a inscrit l’unique but de la rencontre, on retient surtout 90 minutes d’une intensité rare dans l’histoire de la Coupe du monde. Le premier carton jaune est tombé dès les premières minutes sur Mark van Bommel, mais le véritable déclencheur a été la faute de Khalid Boulahrouz sur Cristiano Ronaldo, contraignant l’attaquant à quitter la pelouse en larmes.

    Costinha est ensuite exclu juste avant la mi-temps pour deux cartons jaunes, puis Luis Figo écope d’un avertissement en seconde période pour un coup de tête sur Van Bommel. Boulahrouz suit le même chemin et laisse à son tour ses coéquipiers à dix, toujours pour deux jaunes, tandis que Deco et Giovanni van Bronckhorst sont également expulsés avant le coup de sifflet final. Sans surprise, l’arbitre Valentin Ivanov ne dirigea plus aucun autre match de la compétition après avoir distribué 16 cartons jaunes et quatre cartons rouges lors de cette soirée de folie en Allemagne.

  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40Ahn propulse la Corée du Sud devant l'Italie lors d'un match controversé (2002)

    La Coupe du monde 2002 a réservé son lot de surprises ; parmi elles, la Corée du Sud, pays coorganisateur, a éliminé l’Italie dans des circonstances controversées.

    L’arbitre Byron Moreno a été vivement critiqué pour plusieurs décisions clés : il a d’abord accordé un penalty à la Corée du Sud en début de match, manqué par les Sud-Coréens, avant d’expulser Francesco Totti pour une simulation présumée puis de signaler un hors-jeu discutable de Damiano Tommasi, parti seul au but en prolongation.

    Dans un contexte où la rencontre semblait se diriger vers la loterie des tirs au but, Ahn Jung-Hwan a alors surgi pour créer le moment décisif : bien servi par Lee Young-Pyo au cœur de la surface, il s’est élevé plus haut que Paolo Maldini pour placer une tête victorieuse qui a battu Gianluigi Buffon et offert aux Coréens une qualification historique en huitièmes de finale.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39Le Maroc crée l’histoire en éliminant le Portugal (2022)

    Le Maroc a réalisé un parcours exceptionnel en 2022. Les Lions de l’Atlas sont devenus la première équipe africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, après avoir émergé d’un groupe difficile comprenant notamment la Belgique et la Croatie.

    Après avoir éliminé l’Espagne aux tirs au but, les Lions de l’Atlas ont défait le Portugal en quart de finale. Youssef En-Nesyri a ouvert le score de la tête à la 42^e minute, et malgré une seconde période sous domination portugaise, le Maroc a tenu bon grâce aux exploits de son gardien Yassine Bounou et à un tir manqué de Pepe en fin de match.

    Walid Cheddira, entré en jeu, a été expulsé dans le temps additionnel, sans que cela n’affecte le score. Le Maroc a ainsi validé son billet pour le dernier carré, où il s’est finalement incliné face à la France.

  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38Lampard et l'Angleterre privés d'un but évident (2010)

    L'Angleterre n'a jamais vraiment trouvé son rythme lors de la Coupe du monde 2010, se qualifiant de justesse dans un groupe comprenant les États-Unis, la Slovénie et l'Algérie. Cela a donné lieu à un match des huitièmes de finale contre son éternel rival, l'Allemagne, qui semblait redoutable avec des attaquants tels que Miroslav Klose, Thomas Müller et Lukas Podolski.

    Les attentes n’étaient guère élevées après les performances médiocres de l’Angleterre lors des matchs précédents, et des buts de Klose puis Podolski ont rapidement donné à l’Allemagne une avance de 2-0 peu après la demi-heure de jeu. Cependant, Matthew Upson a relancé les espoirs des Three Lions d’une tête puissante, et soudain, l’équipe semblait menaçante à chaque incursion dans la moitié de terrain allemande.

    Peu après, le ballon parvint à Frank Lampard, dont la frappe lobée franchit la ligne après avoir heurté la barre transversale, puis rebondi sur le sol avant que Neuer ne l’attrape. Le public et les téléspectateurs virent clairement le but, mais l’arbitrage, dépourvu de la technologie de la ligne de but, ne le valida pas. La réaction anglaise s’arrêta net, et l’Allemagne l’emporta 4-1.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37Le Sénégal crée la surprise face à la France lors du match d'ouverture (2002)

    La Coupe du monde 2002 s’est ouverte sur un véritable séisme : le Sénégal, novice en phase finale, a privé la France, championne en titre, de son entrée en matière. Privés de Zinédine Zidane, blessé, les Bleus alignaient pourtant un onze de rêve avec Thierry Henry, Emmanuel Petit, Marcel Desailly et Patrick Vieira.

    L’attaquant sénégalais El Hadji Diouf a joué un rôle clé et a servi Papa Bouba Diop, qui a inscrit l’unique but de la rencontre, profitant d’une mésentente entre Petit et Fabien Barthez. La célébration de Diop est restée gravée dans les mémoires : le milieu de terrain a couru vers le poteau de corner, a posé son maillot par terre, puis a été rejoint par ses coéquipiers pour une danse improvisée autour de sa tenue.

    Ce succès annonçait un tournoi désastreux pour les Bleus, derniers de leur groupe et éliminés dès le premier tour, tandis que le Sénégal atteignait les quarts de finale avant de s’incliner face à la Turquie.

  • World Cup HeroHulton Archive

    36Pickles, le chien, retrouve le trophée de la Coupe du monde volé (1966)

    Lors de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, le trophée Jules Rimet est exposé au Central Hall de Westminster. Mais le deuxième jour, il disparaît : une demande de rançon de 15 000 livres sterling parvient à la police.

    Quelques jours plus tard, Dave Corbett promenait son chien Pickles lorsque l’animal, fin renifleur, découvrit la Coupe du monde cachée sous un arbre.

    « Alors que je mettais la laisse à mon chien, j’ai remarqué ce paquet posé là, simplement enveloppé dans du papier journal mais solidement ficelé », se souvient Corbett. « J’ai déchiré un peu le bas et j’ai vu un bouclier vierge, puis les mots Brésil, Allemagne de l’Ouest et Uruguay imprimés dessus. J’ai déchiré l’autre extrémité et j’ai vu une femme tenant un plat très peu profond au-dessus de sa tête. J’avais vu des photos de la Coupe du monde dans les journaux et à la télévision, alors mon cœur s’est mis à battre la chamade. »

    Pickles fut récompensé et fit même une apparition dans un film d’Eric Sykes.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35Un triplé de Rossi offre une victoire palpitante à l'Italie (1982)

    Paolo Rossi n’était pas censé figurer dans la sélection italienne pour la Coupe du monde 1982. L’attaquant purgeait alors une suspension de deux ans pour son implication dans une affaire de matchs arrangés, et le sélectionneur italien Enzo Bearzot avait été vivement critiqué pour l’avoir tout de même convoqué. Du moins jusqu’à ce que les Azzurri affrontent le Brésil.

    Le Brésil, déjà brillant vainqueur de l’Argentine championne du monde en titre lors du match d’ouverture de la deuxième phase de groupes, n’avait besoin que d’un nul pour valider son billet. Il ne comptait cependant pas sur Rossi.

    L’avant-centre de la Juventus, alors en pleine renaissance, ouvre le score d’une tête astucieuse après seulement cinq minutes, avant que Socrates n’égalise. Peu importe : Rossi profite d’une passe hasardeuse de la défense pour inscrire un doublé, mais Falcao répond une nouvelle fois.

    Imperturbable, il conclut une contre-attaque d’une précision chirurgicale et offre la qualification aux siens. Le Brésil, lui, est éliminé, et Rossi renaît sur la scène internationale en remportant le Soulier d’or du tournoi.

  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34De Jong reste sur le terrain malgré un coup de pied de karaté (2010)

    La finale de la Coupe du monde 2010 entre l’Espagne et les Pays-Bas, qui opposait deux des sélections les plus audacieuses du football mondial, s’est avérée étonnamment houleuse et peu fair-play. L’arbitre Howard Webb a distribué pas moins de 14 cartons jaunes, un record pour une finale, mais il a surpris en ne sanctionnant que d’un avertissement le milieu néerlandais Nigel de Jong pour son désormais tristement célèbre « tacle » à la 28e minute sur Xabi Alonso.

    À la 28e minute, après une tête d’Alonso, De Jong a percuté le milieu de terrain d’un coup de pied en pleine poitrine, suscitant l’indignation légitime de la sélection espagnole. La Roja aurait pu bénéficier d’une supériorité numérique précoce, mais elle a dû attendre la prolongation pour l’emporter grâce à la réalisation décisive d’Andrés Iniesta.

  • 33« La honte de Gijón » : l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche éliminent l’Algérie grâce à un résultat arrangé (1982)

    L’Algérie avait commencé la Coupe du monde 1982 par une victoire sur l’Allemagne de l’Ouest, puis elle s’était inclinée 2-0 face à l’Autriche avant de battre le Chili 3-2. Ce dernier match s’est déroulé 24 heures avant la rencontre germano-autrichienne, dans le même groupe. Les deux sélections savaient qu’une victoire ouest-allemande par deux buts d’écart leur assurerait, à toutes deux, un billet pour les huitièmes de finale au détriment de l’Algérie.

    Horst Hrubesch ouvre le score dès la 10e minute ; la première période reste disputée, mais les 45 minutes suivantes se transforment en une gestion calculée du résultat, les deux sélections protégeant le score pour éviter l’élimination. À la fin de la rencontre, un supporter ouest-allemand va jusqu’à brûler son propre drapeau pour protester contre ce qu’il perçoit comme un manque d’engagement.

    Depuis 1986, les dernières rencontres de chaque groupe sont systématiquement disputées en simultané afin d’éviter toute répétition de « la honte de Gijón ».

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32« Le miracle de Berne » : l'Allemagne de l'Ouest bat la Hongrie de Puskás en finale (1954)

    Au cours des années 1950, la Hongrie alignait ce que beaucoup considèrent comme la meilleure équipe nationale de l’histoire. Menés par Ferenc Puskás, les « Magnifiques Magyars » arrivent à la Coupe du monde 1954 après quatre ans d’invincibilité. Ils semblent donc promis à un premier titre mondial, d’autant qu’ils ont écrasé l’Allemagne de l’Ouest – l’un de leurs principaux rivaux – 8-3 en phase de groupes.

    Les deux formations se sont logiquement retrouvées en finale. Menée 2-0, la RFA a finalement renversé la vapeur pour s’imposer 3-2, Puskás voyant son égalisation controversée refusée à quelques minutes du terme.

    Ce succès allait propulser les Allemands sur une dynamique de victoires qui durerait plusieurs décennies, tandis que la Hongrie, elle, n’a jamais totalement digéré ce revers.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31L'Uruguay remporte la première édition du tournoi en 1930.

    La première Coupe du monde masculine était bien loin de la machine mondiale que la FIFA a créée à l'époque moderne, puisque seules 13 équipes avaient pris part à cette première édition.

    L’Uruguay, alors double champion olympique en titre (1924 et 1928), avait été désigné comme pays hôte et arrivait en favori. La Celeste a d’abord dominé ses deux rencontres de groupe sans concéder le moindre but, puis a surclassé la Yougoslavie 6-1 en demi-finale.

    Après une brouille d’avant-match sur le ballon à utiliser, la rencontre débuta et l’Uruguay, mené 2-1 en première période, s’imposa finalement 4-2 sur la pelouse du stade Centenario de Montevideo. La Celeste conquit un deuxième titre mondial vingt ans plus tard, au Brésil.

  • 30Carton rouge pour Beckham après un coup de pied sur Simeone (1998)

    Le geste d’humeur de David Beckham en 1998 est resté une tache sur sa carrière pourtant brillante. Il a fallu des années au milieu de terrain anglais pour effacer la frustration des supporters après son expulsion face à l’Argentine.

    Un but magnifique de Michael Owen et une égalisation sur penalty de Gabriel Batistuta avaient pourtant maintenu le match des huitièmes de finale sur un score de 2-2 à la mi-temps de la seconde période. Alors que Beckham gisait au sol après une faute de Diego Simeone, il adressa un léger coup de pied en direction de son bourreau. La réaction outrée de l’Argentin convainquit l’arbitre Kim Nielsen de brandir le carton rouge.

    Réduite à dix, la sélection britannique a résisté avec courage avant de céder aux tirs au but. De retour au pays, Beckham a été vilipendé et sifflé dans chaque stade adverse où il s’est présenté avec Manchester United. Ce n’est qu’au fil de ses performances sous le maillot des Red Devils et des Three Lions qu’il a fini par regagner l’estime du public anglais.

  • 29La frappe exceptionnelle de James Rodríguez (2014)

    Peu de gens connaissaient James Rodríguez avant la Coupe du monde 2014 ; quatre semaines plus tard, le monde entier avait découvert la nouvelle star colombienne.

    En huitièmes de finale contre l’Uruguay, le milieu de terrain a contrôlé le ballon de la poitrine, puis, dans un même élan, s’est retourné et a décoché une volée qui a rebondi sur la barre transversale avant de finir dans les filets. La beauté de l’action a même arraché quelques applaudissements parmi les supporters adverses présents dans le stade.

    Au total, il a inscrit six buts en cinq rencontres, avant que la Colombie ne s’incline en quarts de finale face au pays hôte. Quelques semaines plus tard, le Real Madrid s’offrait le talentueux droitier contre un chèque de 63 millions de livres sterling.

  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28Rijkaard crache sur Voller (1990)

    En 1990, la rivalité acharnée entre l’Allemagne de l’Ouest et les Pays-Bas éclate au grand jour lorsque Frank Rijkaard fait la une des journaux pour de mauvaises raisons en crachant sur Rudi Völler.

    Au cours d’une rencontre houleuse, marquée par de nombreuses fautes, la tension a atteint son paroxysme lorsque l’arbitre a sanctionné Rijkaard d’un carton jaune pour un tacle sur Voller. Exaspéré, le Néerlandais a alors craché dans les cheveux de l’Allemand en passant à sa hauteur. Sur le coup franc qui suivit, Voller heurta le gardien néerlandais Hans van Breukelen, ce qui attisa davantage la colère de Rijkaard et provoqua une altercation. L’arbitre expulsa alors les deux joueurs, et Rijkaard cracha une nouvelle fois sur la célèbre coupe mulet de Voller tandis qu’ils quittaient la pelouse.

    Une séquence aussi déplaisante qu’inutile, dont les deux acteurs se sont depuis excusés et qu’ils ont transformée en opportunité caritative, en tournant ensemble une publicité néerlandaise pour du beurre dont les gains ont été reversés à une œuvre de charité.

  • 27Le penalty manqué de Diana Ross (1994)

    La Coupe du monde a souvent réservé des instants résolument surréalistes au fil des années, mais peu d’entre eux ont égalé l’incident survenu lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi de 1994.

    Oprah Winfrey, après avoir présenté la star internationale Diana Ross, a chuté d’une estrade et s’est tordu la cheville. Peu après, Ross, loin d’imaginer qu’elle allait offrir l’un des moments les plus burlesques de l’histoire de la Coupe du monde, a traversé le terrain pour tirer un penalty fictif.

    Après avoir traversé la pelouse, la diva s’est avancée pour tirer un penalty simulé, mais a complètement manqué le cadre. Et pour couronner le tout, le ballon a heurté la barre transversale avec une force telle qu’elle a fendu le but en deux, comme si un avant-centre avait lâché une frappe décoiffante. Le public, déjà hilare, a assisté à cette séquence surréaliste qui restera dans les annales du tournoi.

  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26« Maracanazo » : l'Uruguay crée la surprise face à un Brésil tout-puissant en finale (1950)

    Le Brésil, pays hôte, avait impressionné tout au long du tournoi 1950, remportant deux de ses trois matches de groupe et inscrivant huit buts. Il avait ensuite écrasé la Suède 7-1 puis l’Espagne 6-1, avant de rejoindre l’Uruguay en finale au mythique Maracanã de Rio de Janeiro.

    L’Uruguay, de son côté, avait dû se frayer un chemin jusqu’en finale : victoire 8-0 contre la Bolivie lors de la phase de groupes, puis match nul 2-2 face à l’Espagne et succès 3-2 contre la Suède pour valider son billet pour l’acte final.

    Quelques heures avant le coup d’envoi, le maire de Rio avait déclaré : « Vous, les joueurs, qui dans moins de quelques heures serez acclamés comme des champions par des millions de compatriotes ! Vous, qui n’avez pas de rivaux dans tout l’hémisphère ! Vous, qui vaincrez n’importe quel autre adversaire ! Vous, que je salue déjà comme des vainqueurs ! »

    Cette arrogance se retourna toutefois contre lui et bien d’autres, car, dans un scénario stupéfiant, l’Uruguay s’imposa 2-1 devant plus de 170 000 spectateurs médusés, signant l’une des victoires les plus inattendues de l’histoire de la Coupe du monde. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25Bebeto célèbre en berçant un bébé imaginaire (1994)

    À la veille du quart de finale opposant le Brésil aux Pays-Bas, les joueurs brésiliens s’efforçaient de garder leur sang-froid. Toutefois, l’attaquant Bebeto était visiblement plus tendu que ses coéquipiers : son épouse était hospitalisée et sur le point d’accoucher.

    Tout s’est bien terminé : Bebeto a marqué contre les Néerlandais et a partagé sa joie avec le monde entier en célébrant de manière mémorable, imitant le bercement d’un bébé avec Romario et Mazinho. La Seleção s’est alors qualifiée pour les demi-finales grâce à une victoire spectaculaire 3-2.

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24Ronaldo fait un clin d’œil à la caméra tandis que Wayne Rooney est expulsé (2006).

    Le quart de finale de la Coupe du monde 2006 entre l’Angleterre et le Portugal était attendu avec fébrilité : les Three Lions avaient encore en mémoire leur élimination controversée de l’Euro 2004 face à Cristiano Ronaldo et à ses coéquipiers. C’était donc l’occasion de prendre leur revanche.

    La rencontre, serrée et tendue, bascula à la 62^e minute : Wayne Rooney, selon le camp auquel on appartient, recula et marcha involontairement sur l’entrejambe de Ricardo Carvalho, ou bien piétina violemment le défenseur portugais. L’arbitre retint la seconde version et expulsa l’attaquant anglais après les vives protestations du contingent portugais, Ronaldo en tête.

    Alors que l’attaquant anglais quittait la pelouse, les caméras se sont tournées vers son coéquipier mancunien, tandis que Ronaldo adressait un clin d’œil complice à son banc pour saluer son rôle dans l’expulsion. Peu après, il transformait le penalty décisif et envoyait l’Angleterre vers l’élimination. Du jour au lendemain, le Portugais endossait le costume de méchant.

  • 23Un bijou de Bergkamp renvoie l'Argentine chez elle (1998)

    Il reste quelques secondes à jouer dans le quart de finale Pays-Bas – Argentine de 1998, et le score est de 1-1. Depuis le fond de sa moitié de terrain, Frank de Boer lance une longue ouverture vers l’avant.

    Dennis Bergkamp contrôla le ballon de la poitrine d’une première touche, le glissa devant Roberto Ayala d’une deuxième, puis conclut dans le coin opposé d’une troisième. L’action fut fulgurante, mais la précision du tir demeura éclatante.

    Bergkamp avait déjà fait sensation en refusant de prendre l’avion pour se rendre en France, optant pour le train puis le bateau. Ce geste d’anthologie, même s’il n’a pas empêché l’élimination des Pays-Bas en demi-finale, reste gravé dans les mémoires.

  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22À la veille de la finale de la Coupe du monde 1998, la confusion autour de l’état de santé de Ronaldo fait la Une.

    La finale de la Coupe du monde 1998 entre le Brésil et la France a été assombrie par l’un des épisodes les plus déroutants de l’histoire de la compétition. Ronaldo Nazario, l’attaquant vedette de la Seleção et meilleur joueur du monde, avait initialement été écarté de la composition de départ pour ce match, avant d’être réintégré peu avant le coup d’envoi.

    Selon certaines sources, la star de l’Inter aurait été victime d’une crise convulsive à l’hôtel de l’équipe l’après-midi du match, laissant ses coéquipiers sous le choc. La Confédération brésilienne de football a publié des communiqués contradictoires, avant que le joueur ne soit finalement blanchi.

    Une fois le coup d’envoi donné, la star ne semblait pas dans son assiette et ne parvint pas à peser sur la défense française ; lui et ses coéquipiers terminèrent finalement à la deuxième place.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21Van Persie s'envole alors que les Néerlandais, brillants, surprennent l'Espagne (2014)

    L’Espagne est arrivée au Mondial 2014 au Brésil en tant que championne en titre, au sommet d’une période faste ponctuée de trois titres majeurs consécutifs : deux Championnats d’Europe encadrant sa victoire à la Coupe du monde 2010.

    Sa défaite 5-1 face aux Pays-Bas dès son entrée en lice a donc surpris, le tournant du match intervenant sur une tête plongeante de Robin van Persie juste avant la mi-temps. L’attaquant néerlandais a jailli sur une longue ouverture d’Arjen Robben, a repris le ballon de la tête et l’a lobé en cloche au-dessus du gardien légendaire Iker Casillas, impuissant.

    Ce revers a sonné le glas de l’hégémonie espagnole, éliminée dès la phase de groupes, tandis que la tête plongeante de Van Persie est restée l’image emblématique du tournoi 2014.

  • 20L'arrêt miraculeux de Banks prive Pelé d'un but (1970)

    Tout s'est joué en un éclair : l'arrêt légendaire de Gordon Banks sur la tête fulgurante de Pelé, lors du match de phase de groupes Angleterre-Brésil en 1970, est resté gravé dans la mémoire des supporters des Three Lions.

    Sous la chaleur torride de Guadalajara, Pelé avait repris de la tête un centre de Jairzinho et adressé une frappe puissante vers l’angle inférieur du but, persuadé de pouvoir célébrer un nouveau goal. Mais Banks, devinant la trajectoire, s’était étendu de tout son long pour repousser le ballon au-dessus de la barre transversale.

    Pelé, mains sur la tête, devait admettre après coup qu’il s’agissait du « plus bel arrêt que j’aie jamais vu ».

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19La rédemption de Ronaldo coïncide avec le cinquième titre mondial du Brésil en 2002.

    Ronaldo a été l’homme clé du tournoi 2002, lorsque le Brésil a conquis son cinquième titre mondial au Japon et en Corée du Sud. L’attaquant a dissipé les fantômes de 1998 – année où il avait été victime d’une crise d’épilepsie juste avant la finale perdue contre la France – et mis derrière lui une série de blessures au genou qui avaient ébranlé sa carrière.

    Il a alors effacé ces démons pour réaliser l’un des retours les plus sensationnels de l’histoire du football. Ses dribbles étincelants et sa vitesse fulgurante ont brillé tout au long de la compétition, et ses huit réalisations lui ont valu le Soulier d’or. « O Fenomeno » a couronné sa Coupe du monde en dominant l’Allemagne en finale, inscrivant un doublé qui a ramené le Brésil sur le toit du monde.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18Mbappé brille et offre à la France sa deuxième étoile (2018)

    Kylian Mbappé a éclaboussé la Coupe du monde 2018 de son talent, inscrivant plusieurs performances de haut rang qui ont propulsé la France vers un deuxième sacre. Âgé de seulement 19 ans, l’attaquant a prouvé qu’il était destiné à devenir une star planétaire en guidant les Bleus vers le titre.

    Il a d’abord frappé contre le Pérou en phase de groupes, avant d’inscrire un doublé et d’obtenir un penalty pour éliminer l’Argentine de Lionel Messi lors d’un huitième de finale palpitant. Puis, il a conclu le travail en finale en marquant le quatrième but des Bleus face à la Croatie (4-2), devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à scorer dans une finale, après Pelé.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17Iniesta offre à l'Espagne son premier titre en 2010.

    Il est rare que les favoris d’avant-tournoi répondent aux attentes en soulevant le trophée, mais c’est précisément ce qu’a accompli l’Espagne en 2010. Une génération exceptionnelle de joueurs est entrée dans l’histoire en remportant sa première, et à ce jour unique, Coupe du monde masculine, Andres Iniesta scellant le moment emblématique d’une volée en fin de prolongation lors de la finale contre les Pays-Bas. 

    La légende du FC Barcelone a récupéré une passe de Cesc Fàbregas avant de décocher une volée qui a battu Maarten Stekelenburg, déclenchant une explosion de joie chez ses coéquipiers et les supporters présents au Soccer City.

    Il restait encore quelques minutes à jouer, mais les Néerlandais avaient déjà vu John Heitinga être expulsé pour un deuxième carton jaune et n’ont pas réussi à se créer l’occasion dont ils avaient besoin pour égaliser dans les derniers instants de la rencontre.

  • 16Un coup franc de Ronaldinho fait tomber l'Angleterre (2002)

    Un moment de génie de Ronaldinho a suffi pour battre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2002, même si le débat a fait rage après la rencontre pour savoir si le Brésilien l’avait vraiment fait exprès.

    Le coup franc, situé à environ 35 mètres des buts, sur la droite, avait été obtenu après une faute de Paul Scholes sur Kleberson. Tout le monde s’attendait à ce qu’il centre vers la surface de réparation, mais il en avait décidé autrement : il loba le ballon vers le but, par-dessus un David Seaman impuissant, pour l’envoyer au fond des filets. Ronaldinho fut ensuite expulsé en seconde période, mais son coup de génie avait déjà envoyé l’Angleterre hors de la compétition.

    Était-ce intentionnel ? « Au moment de frapper, je visais bien la cage, mais pas exactement là où le ballon a terminé », a-t-il reconnu ensuite. « Pour être franc, je visais l’autre côté du filet. »

  • 15Présentation de la « feinte de Cruyff » (1974)

    Avant le « Maradona Spin » et le « Ronaldo Chop », il y avait le « Johann Cruyff Turn », nommé d’après le plus grand joueur néerlandais de tous les temps après qu’il eut réalisé un geste technique sublime lors d’un match de la Coupe du monde 1974 contre la Suède.

    Acculé sur l’aile et pressé par le défenseur suédois Jan Olsson, l’attaquant néerlandais feinte une passe en direction d’un coéquipier, puis repique dans l’autre sens en un éclair, éliminant son adversaire et filant vers la surface de réparation.

    Depuis, ce geste est entré dans l’arsenal indispensable de tout joueur moderne, comme l’a rappelé Hal Robson-Kanu avec autorité en marquant pour le Pays de Galles face à la Belgique lors de l’Euro 2016.

  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14Un doublé de Zidane offre à la France son premier titre (1998)

    Discret tout au long du tournoi 1998, Zinédine Zidane a émergé en finale. Son carton rouge contre l’Arabie saoudite en phase de groupes semblait marquer un tournant personnel, mais le milieu de terrain a gardé son meilleur pour le moment crucial.

    Zidane a alors inscrit un doublé d’une précision chirurgicale : deux têtes, deux corners, deux frappes parfaites. Emmanuel Petit a ensuite scellé la victoire dans le temps additionnel, offrant à la France son premier titre mondial devant un public en délire.

    Élu homme du match, Zidane a vu son visage projeté sur l’Arc de Triomphe tandis que des millions de supporters célébraient dans les rues de Paris. Le milieu de terrain de la Juventus rejoindra ensuite le Real Madrid avant de prendre sa retraite comme l’un des plus grands joueurs de son époque.

  • 13Le tragique but contre son camp d'Escobar (1994)

    Portée par des stars telles que Carlos Valderrama et Faustino Asprilla, la Colombie nourrissait de réelles ambitions pour la Coupe du monde 1994, au point que Pelé la voyait atteindre les demi-finales. Pourtant, une campagne entamée dans l’espoir s’acheva dans la honte et la tragédie.

    Après une défaite initiale contre la Roumanie, les Cafeteros se devaient de battre les États-Unis, mais ils s’inclinèrent 2-1, Andres Escobar marquant malheureusement contre son camp.

    La sélection ne put se qualifier lors de la dernière journée, et Escobar fut tragiquement abattu à Medellín peu après son retour, un crime souvent imputé à des membres d’un cartel ayant perdu de l’argent sur ce résultat.

  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12Un hat-trick de Hurst propulse l'Angleterre vers une victoire finale controversée en 1966.

    L’Angleterre attend toujours de mettre fin à soixante ans de vaine attente, mais, lors d’une glorieuse journée d’été à Wembley en 1966, le football a bel et bien « rentré chez lui ».

    Les 90 premières minutes de la finale contre l’Allemagne de l’Ouest s’étaient conclues sur un 2-2, avec des buts de Geoff Hurst et Martin Peters pour les Three Lions, puis de Helmut Haller et Wolfgang Weber pour les visiteurs.

    À la 11^e minute du temps additionnel, il expédie une frappe puissante qui heurte la barre transversale, rebondit sur la ligne – ou derrière, selon l’angle de vision – et est validée par l’arbitre assistant. Les Allemands contestent encore aujourd’hui ce « but fantôme ».

    Peu avant l’expiration du temps supplémentaire, Hurst tenta une frappe vers les tribunes pour gagner du temps, mais le ballon, bien placé, termina sa course dans la lucarne, faisant de lui le premier joueur à signer un hat-trick en finale de Coupe du monde. Grâce à Hurst, à la décision de l’arbitre assistant et à une bonne dose de chance, l’Angleterre souleva le trophée pour la première et, à ce jour, unique fois de son histoire.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11Suárez mord Chiellini (2014)

    Luis Suárez s’était déjà illustré par des morsures sur des adversaires. Avant la Coupe du monde 2014, l’attaquant uruguayen avait déjà été impliqué dans deux incidents similaires sous les couleurs de l’Ajax puis de Liverpool.

    Lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, sa frustration a éclaté : au cours d’un duel avec Giorgio Chiellini, il a planté ses dents dans l’épaule du défenseur italien, laissant une marque que ce dernier a aussitôt exhibée devant les caméras.

    L’arbitre n’a pas vu l’altercation initiale, et l’Uruguay a remporté le match 1-0, se qualifiant pour les huitièmes de finale aux dépens des Azzurri. Cependant, la FIFA a examiné les images et a infligé à Suárez une suspension de quatre mois, la plus longue jamais prononcée pour une telle infraction. En conséquence, l’Uruguay s’est retrouvé privé de son attaquant vedette pour le reste du tournoi et a été éliminé en huitièmes de finale par son rival sud-américain, la Colombie.

  • 10La célébration endiablée de Maradona précède sa suspension pour dopage (1994)

    Le légendaire Diego Maradona a inscrit certains des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde ; sa nouvelle réalisation, conclue au terme d’une action collective de l’Argentine face à la Grèce, n’avait donc rien d’exceptionnel en soi. En revanche, la manière dont l’ancienne star du Napoli a choisi de célébrer son but l’était assurément.

    Sans attendre ses coéquipiers, il s’est rué vers une caméra de télévision postée en bordure de terrain, hurlant vers l’objectif dans un éclat de fureur contenue.

    Il s’agissait là de sa dernière éclosion de génie sur la scène mondiale : après la rencontre, Maradona fut contrôlé positif à l’éphédrine, substance dopante, et suspendu pour le reste de la compétition.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9Un « arrêt » de Suárez contribue à l'élimination du Ghana (2010)

    Faut-il considérer cet acte comme l’un des gestes les plus antisportifs de l’histoire du football, ou n’importe quel joueur aurait-il fait comme Luis Suárez face au Ghana en 2010 pour préserver les chances de son pays ?

    Féru de controverse, l’avant-centre uruguayen a réalisé l’un de ses gestes les plus discutables en repoussant le ballon hors de danger lors de la fin de la prolongation du quart de finale opposant son équipe au Ghana. Il a utilisé ses bras pour bloquer la frappe de Stephen Appiah sur sa ligne, a été immédiatement expulsé, puis a vu Asamoah Gyan tirer le penalty consécutif sur la barre transversale.

    L’Uruguay a finalement remporté la rencontre aux tirs au but, éliminant la dernière équipe africaine encore en lice, et Suarez a ensuite déclaré : « J’ai réalisé l’arrêt du tournoi. »

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8Les célébrations de buts dansantes de Milla (1990)

    L'attaquant camerounais Roger Milla est entré dans la légende de la Coupe du monde en 1990, contribuant à faire de cette édition un tournoi inoubliable.

    Retiré des sélections avant la phase finale, il avait été convaincu de revenir et, à 38 ans, il inscrivait quatre buts en Italie. Sa célébration – une course vers le drapeau de corner suivie d’un déhanché légendaire – faisait sensation et faisait la une des journaux du monde entier.

    Les Lions indomptables atteignent les quarts de finale avant de tomber face à l’Angleterre après prolongation. Mais Milla ne s’arrête pas là : il resurgit en 1994, à 42 ans, et devient le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde grâce à sa réalisation contre la Russie.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7Brésil 1-7 Allemagne (2014)

    Dans l’histoire de la Coupe du monde, aucun résultat n’a jamais suscité autant d’étonnement que la rencontre disputée au stade Mineirão le 8 juillet 2014. Privé de Neymar, blessé, et de Thiago Silva, suspendu, le Brésil, pays hôte, a été submergé en demi-finale par une Mannschaft impitoyable.

    Thomas Müller ouvrait le score dès la 11e minute, avant que Miroslav Klose ne double la mise peu après. Le score était encore gérable, mais les deux coups de canon de Toni Kroos, puis la réalisation de Sami Khedira, envoyaient le Brésil au vestiaire mené 5-0.

    Le stade et ses supporters restèrent bouche bée ; deux autres buts d’André Schürrle en seconde période achevèrent de briser plusieurs joueurs en maillot jaune, dont les larmes à la fin du match traduisaient un traumatisme bien au-delà d’une simple défaite.

  • 6Le penalty manqué de Baggio offre le trophée au Brésil (1994)

    En 1994, au temps où la Serie A et le Calcio dominaient le football mondial, Roberto Baggio était considéré comme le meilleur joueur de la planète.

    « la Divine Queue de Cheval » avait guidé les Azzurri jusqu’aux phases à élimination directe de la Coupe du monde, trouvant le chemin des filets en huitièmes, en quarts puis en demi-finales, avant que la Squadra n’affronte le Brésil en finale. Après un match nul et vierge, la rencontre s’est jouée aux tirs au but.

    Chargé du cinquième penalty italien, il devait convertir la tentative pour maintenir l’espoir après les échecs de Franco Baresi et Daniele Massaro. Mais son tir passa au-dessus de la barre, et l’on surnomma alors « l’homme qui est mort debout » celui qui resta cloué sur place après son coup manqué.

  • Brazil 1958Getty Images

    5À seulement 17 ans, Pelé joue un rôle clé dans le premier sacre mondial du Brésil en 1958.

    Pelé remportera trois Coupes du monde au cours de sa brillante carrière, mais c'est sa première victoire, en 1958, qui l'a propulsé au rang de superstar mondiale.

    Après avoir inscrit quatre buts pour propulser la Seleção en finale, la jeune sensation a confirmé son talent en demi-finale par un triplé retentissant face à la Suède, pays hôte. En finale, l’attaquant a d’abord donné l’avantage 3-1 au Brésil d’une frappe magistrale : il a lobé un défenseur avant de décocher une volée dans le coin inférieur, laissant le gardien Kalle Svensson sans réaction.

    Son deuxième but, un coup de tête lobé, moins spectaculaire, s’avéra tout aussi crucial puisqu’il scella le score et offrit au Brésil son premier titre mondial. Il reste à ce jour le seul triomphe de la Seleção sur sol européen.

  • 4Le « But du siècle » de Maradona (1986)

    La colère des Anglais, encore visible sur les visages des Three Lions après la validation controversée du but de la « Main de Dieu », fut renforcée quelques minutes plus tard lorsque l’icône argentine stupéfia le monde par un geste de génie.

    Après avoir récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, Maradona se retourne et s’élance. Il efface Peter Beardsley, puis Peter Reid, avant de se faufiler entre Terry Butcher et son partenaire en défense, Terry Fenwick, à l’entrée de la surface. Enfin, il slalome devant le grand Peter Shilton et pousse le ballon au fond des filets malgré un retour in extremis.

    Typique de son génie : l’action a duré onze secondes et parcouru soixante mètres. Ce but en quart de finale a été élu « But du siècle » par la FIFA, immortalisant à jamais l’instant et l’homme qui l’a rendu possible.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3Zidane expulsé pour un coup de tête sur Materazzi en 2006

    Zinédine Zidane, l’un des footballeurs les plus emblématiques de l’histoire, restera avant tout dans les mémoires pour un geste aussi soudain que retentissant : un coup de tête asséné sur la plus grande scène du football mondial.

    La légende du Real Madrid s’éloignait en trottinant de Marco Materazzi, le défenseur italien, pendant les prolongations de la finale de la Coupe du monde 2006, lorsque les deux hommes ont échangé quelques mots. Zidane s’est retourné et, sans une seconde d’hésitation, a asséné un coup de tête à Materazzi en plein sternum.

    Materazzi, qui avait auparavant égalisé sur un penalty de Zidane en temps réglementaire, raconte que lorsque la légende française lui a proposé son maillot à la fin du match, il a répondu : « Non, je préfère ta sœur ». Le défenseur italien assure qu’il s’agissait seulement de « provocations verbales », mais la Squadra a remporté la séance de tirs au but, laissant les Bleus sous le choc d’un geste de folie qui a entraîné l’expulsion de leur capitaine. 

    L’image de Zidane, passant devant le trophée de la Coupe du monde la tête baissée, est restée gravée dans l’histoire du tournoi.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Messi achève sa carrière en beauté après la plus grande finale de l’histoire (2022)

    Compte tenu de l'enjeu, l'incroyable victoire de l'Argentine face à la France lors de la finale de 2022 restera dans les annales comme l'un des meilleurs matchs de football jamais disputés. Les supporters présents au Qatar ont assisté à un duel passionnant, intense et de grande qualité entre les deux meilleures équipes de la planète, au cours duquel les superstars respectives, Kylian Mbappé et Lionel Messi, se sont livré un affrontement de haut niveau.

    L’Argentine a rapidement pris les devants grâce à des buts de Messi et d’Angel Di Maria, conservant son avantage jusqu’à la 80e minute. Mais alors que le triomphe semblait acquis, Randal Kolo Muani a été fauché dans la surface. Mbappé s’est alors présenté pour transformer le penalty, avant de doubler la mise 60 secondes plus tard et d’offrir aux Bleus un égalisation in extremis.

    Messi a inscrit son deuxième but de la rencontre en prolongation, mais Mbappé a immédiatement répliqué sur penalty pour compléter son triplé à seulement deux minutes du terme. La séance de tirs au but a finalement été nécessaire pour départager les deux équipes : l’Argentine a transformé ses quatre tentatives, tandis que Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni ont manqué leurs tentatives pour la France.

    Messi était enfin champion du monde, son héritage désormais gravé dans le marbre.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1La « Main de Dieu » de Maradona (1986)

    Le moment le plus emblématique de l’histoire de la Coupe du monde ? Le but légendaire de Diego Maradona, surnommé la « Main de Dieu », inscrit lors du quart de finale de 1986 contre l’Angleterre, reste inoubliable.

    Alors que son pays était encore sous le choc de la guerre des Malouines quatre ans plus tôt, le numéro 10 argentin a propulsé le ballon au fond des filets en début de seconde mi-temps, dissimulant le mouvement de son bras gauche derrière sa tête pour tromper l'arbitre Ali Bin Nasser. Le but a été validé, et la description qu'en a faite Maradona, selon laquelle il avait été marqué « un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu », est entrée dans la légende.

    L’Angleterre, furieuse, dut ensuite constater la victoire finale de l’Argentine dans la compétition.