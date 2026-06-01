De la « Main de Dieu » de Diego Maradona au coup de tête de Zinédine Zidane, en passant par Lionel Messi qui « incarne le football », voici les 100 moments les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde – classés

C’est une compétition où Pelé s’est révélé au monde entier, où Diego Maradona a commis l’un des actes les plus scandaleux de l’histoire de la Coupe du monde et où Zinédine Zidane a fait preuve, à parts égales, de génie et de folie.

C’est aussi la scène où des outsiders renversent les géants, et où une seule action – un but, une parade – peut bouleverser une carrière. Ces instants, figés dans la mémoire collective, sont depuis des décennies visionnés et commentés par chaque nouvelle génération de supporters. Tous ne sont pas glorieux, mais chacun reste emblématique à sa manière et contribue à faire de la Coupe du monde le plus grand spectacle sur Terre.

En prévision de l’édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les rédacteurs de GOAL ont rassemblé et classé les 100 moments les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde :