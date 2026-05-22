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De la lutte contre la relégation à la course au top 4 : Tottenham peut-il imiter le revirement de Manchester United ? Une ancienne star des Spurs évalue leurs chances tout en critiquant sévèrement la politique de transfert
Les Spurs restent englués dans la lutte pour le maintien en Premier League.
Les Spurs ont continué à dépenser sans compter lors des derniers mercatos, sans pour autant voir un retour sur investissement à la hauteur des sommes engagées. De nombreux joueurs de l’effectif ont peiné à retrouver leur niveau et leur condition physique, entraînant une chute spectaculaire au classement de la Premier League.
Si Ange Postecoglou a bien offert un titre tant attendu en 2025, la victoire en Europa League ayant mis fin à 17 ans de disette, ce succès n’a fait que masquer des failles inquiétantes.
17es l’an passé, les Londoniens risquent cette année de plonger encore et de tomber en Championship. À la veille d’un ultime choc décisif contre Everton, leur destin reste entre leurs mains, et ils parviennent pour l’instant à garder la tête hors de l’eau.
Si Roberto De Zerbi parvient à assurer le maintien, les projets de développement pourront enfin prendre forme. Leur rival local, Manchester United, a démontré qu’une remontée était possible, passant de la 15e à la 3e place en douze mois, et ramenant la Ligue des champions à Old Trafford.
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Tottenham parviendra-t-il à imiter le retour en force de Manchester United ?
Tottenham sera-t-il en mesure de se rénover d’ici la saison 2026-2027 ? Interrogé à ce sujet, Hutton, ancien défenseur des Spurs, a confié à GOAL dans une interview exclusive obtenue grâce à Uudet Kasinot : « Au vu de ce que j’ai vu cette saison, je n’y crois pas.
J’aurais peut-être tenu le même discours au sujet de Manchester United, mais les Red Devils semblent s’être ressaisis et soudés sous la houlette de Michael Carrick.
« L’été s’annonce intéressant pour eux [les Spurs]. Les blessures n’ont pas aidé cette saison, ni tout ce qui s’est passé. Ils ont connu des difficultés à domicile, mais, pour être honnête, je ne les vois pas se battre pour une place dans le top 4 la saison prochaine. »
Le mercato estival des clubs du nord de Londres est vivement critiqué.
Depuis le départ de Postecoglou, trois entraîneurs se sont succédé : Thomas Frank, Igor Tudor et De Zerbi. Pour que les Spurs abandonnent leur statut de simples prétendants et redeviennent de véritables candidats au titre, un changement est désormais indispensable sur le terrain.
Les paroles ne coûtent rien, mais les recrutements ambitieux, eux, ont un prix. Des sommes colossales seront nécessaires pour rendre Tottenham compétitif dans le haut du classement de la Premier League, et ces fonds pourraient bien manquer.
Interrogé sur la nécessité d’un tel effort financier, Hutton a confirmé : « Des sommes colossales, absolument colossales. Je pense que c’est leur talon d’Achille depuis plusieurs années : ils ont dépensé beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu’ils aient fait les bons choix.
Les sommes qu’ils investissent, entre 50 et 60 millions de livres, dans des joueurs qui ne confirment pas ou ne sont pas immédiatement opérationnels, les ont clairement pénalisés cette saison.
Les blessures n’ont certes pas aidé, mais, dans l’ensemble, l’équipe n’a jamais trouvé son rythme. La pression ou une question de mentalité ? Quoi qu’il en soit, cela fait deux saisons que les performances en championnat sont décevantes et que les supporters réclament davantage. Il est donc impératif de disposer d’un effectif capable de répondre à ces attentes. »
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Les Spurs affrontent Everton dans un match décisif lors de la dernière journée.
Dimanche, les Spurs accueilleront Everton dans le nord de Londres avec une place et deux points d’avance sur la zone de relégation. Compte tenu de leur différence de buts, un point face aux Toffees devrait leur suffire pour assurer le maintien.
Toutefois, une défaite laisserait encore West Ham, leur voisin londonien qui accueille Leeds, en embuscade, et les nerfs des supporters pourraient être mis à rude épreuve avant que Tottenham ne connaisse définitivement sa division pour la saison prochaine.