Les Spurs ont continué à dépenser sans compter lors des derniers mercatos, sans pour autant voir un retour sur investissement à la hauteur des sommes engagées. De nombreux joueurs de l’effectif ont peiné à retrouver leur niveau et leur condition physique, entraînant une chute spectaculaire au classement de la Premier League.

Si Ange Postecoglou a bien offert un titre tant attendu en 2025, la victoire en Europa League ayant mis fin à 17 ans de disette, ce succès n’a fait que masquer des failles inquiétantes.

17es l’an passé, les Londoniens risquent cette année de plonger encore et de tomber en Championship. À la veille d’un ultime choc décisif contre Everton, leur destin reste entre leurs mains, et ils parviennent pour l’instant à garder la tête hors de l’eau.

Si Roberto De Zerbi parvient à assurer le maintien, les projets de développement pourront enfin prendre forme. Leur rival local, Manchester United, a démontré qu’une remontée était possible, passant de la 15e à la 3e place en douze mois, et ramenant la Ligue des champions à Old Trafford.