Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
European coaches: Jose Mourinho, Luis Enrique, Hansi Flick, Andoni Iraola, Michael Carrick, Xabi Alonso and Enzo Maresca KOOORA/AI

Traduit par

De la laideur du jeu de Mourinho à la magie du Barça, en passant par le faux pas de Liverpool : l'Europe ouvre sa saison sur des surprises

FEATURES
FC Barcelone
Real Madrid
Liverpool
Manchester United
Manchester City
Milan AC
Inter
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
LaLiga
Espagne
Angleterre
Italie
Allemagne
France

Tournée de la folie : la chute de United et le PSG qui fait appel à Torres

Le train de la nouvelle saison européenne 2026-2027 s'est ébranlé le week-end dernier, comme si le football avait décidé de compenser le silence de l'été par un vacarme retentissant sur toutes les pelouses. 

Il ne s'est pas agi d'une simple journée inaugurale, mais d'une déclaration précoce que cette saison sera celle des grands bouleversements : de nouveaux entraîneurs sur des bancs historiques, des noms colossaux qui s'en vont et des idées tactiques mises à l'épreuve pour la première fois sous la pression des trois points.

De la fragilité du nouveau Liverpool dans le fief de St James' Park à la victoire poussive arrachée par José Mourinho lors de son premier retour au Bernabéu après treize ans d'absence, en passant par le retour d'entre les morts de Manchester City et le début catastrophique de Michael Carrick avec Manchester United, nous vous proposons une lecture approfondie qui résume ce qui s'est passé en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »


  • Le nouveau Liverpool : un chemin long et ardu attend Iraola

    On ne peut pas juger tout un projet sur un seul match, mais ce que Liverpool a montré face à Newcastle United dimanche a fait figure de signal d'alarme précoce. 

    L'équipe désormais dirigée par Andoni Iraola a paru fragile, décousue, et ne ressemblait en rien à l'identité de son entraîneur telle qu'on l'a connue à Bournemouth. 

    Les précédentes équipes d'Iraola affichaient une harmonie quasi automatique, une intensité et une audace sans relâche, autant de caractéristiques totalement absentes chez les joueurs de Liverpool.

    Le problème est plus profond qu'une simple malchance sur une pelouse difficile comme celle de St James' Park. En réalité, des noms de l'envergure de Florian Wirtz et Alexander Isak ont livré une prestation en deçà des attentes et ont semblé inadaptés aux idées du technicien espagnol. 

    Et avec l'absence d'Hugo Ekitiké jusqu'à la nouvelle année, Iraola se retrouve contraint d'adapter son style à des outils qui ne correspondent pas à sa philosophie, un dilemme qui nécessitera beaucoup de temps pour être résolu.

    Le point du match nul avec lequel Liverpool est reparti vers Anfield ne doit tromper personne : l'équipe a échappé à la défaite grâce à une erreur naïve de Lewis Hall, qui a offert un penalty dans le temps additionnel converti par Dominik Szoboszlai, et à la maladresse de Yoane Wissa, qui a gâché deux occasions nettes. 

    Et malgré le fait qu'Iraola ait cité des statistiques comme 36 touches de balle dans la surface, son langage corporel après le match a confirmé qu'il n'était absolument pas satisfait de la prestation.

    • Publicité

  • Les deux clubs de Manchester : deux faces d'une même pièce dans le nord

    En Angleterre, les deux clubs de Manchester ont vécu deux journées totalement opposées. Manchester City, champion des situations de crise, s'est retrouvé mené sur sa pelouse face à Bournemouth, mais comme à son habitude, il a refusé de baisser les bras et a inscrit deux buts dans les cinq dernières minutes pour renverser la situation et s'imposer 2-1. 

    Une victoire qui ne doit pas nous tromper, car City a paru fébrile défensivement, et le tour de passe-passe de Marc Guehi au milieu ne fonctionnera pas chaque semaine. De plus, Erling Haaland n'était pas dans un bon jour.

    À l'exact opposé, l'ère de Michael Carrick comme entraîneur permanent de Manchester United a débuté par une défaite humiliante 2-0 face à Hull City, tout juste promu. 

    Et malgré les propos positifs de Carrick après la rencontre, les problèmes étaient évidents. Le dispositif en 4-2-3-1 qu'il a choisi nécessite des milieux capables de couvrir rapidement les espaces, ce dont ne disposent ni Youri Tielemans ni André Santos, ce qui a laissé l'équipe se faire déchirer en contre-attaque.

    Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».

    De plus, le fait de s'appuyer sur Matheus Cunha en pointe plutôt que de bâtir l'attaque autour de Benjamin Sesko soulève des interrogations, sans oublier une faiblesse manifeste dans la gestion des balles arrêtées. 

    Et avec l'entrée en lice en Ligue des champions, Carrick disposera de moins de temps pour travailler, un problème que même le recrutement de Carlos Baleba ne suffira pas à lui seul à résoudre.

  • Le Real Madrid de Mourinho : une victoire laide à l'arme du grand gabarit

    Le retour de José Mourinho au Real Madrid, treize ans après, n'a été ni idyllique ni plaisant. Il a été réaliste et laid, comme le Portugais les aime. Une victoire difficile 2-1 contre l'Espanyol lors de la journée d'ouverture de Liga, mais une victoire qui en dit long sur les contours du nouveau Madrid : une équipe physiquement colossale, avec des noms comme Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté et la présence de Bellingham.

    Mourinho a appliqué une loi immuable du football : quand on veut gagner, on cherche le grand gabarit. C'est ce qu'il a fait en faisant entrer Carlos Espi, arrivé cet été pour 25 millions d'euros, avec ses 193 cm, à onze minutes de la fin, pour arracher le but de la victoire. 

    Le but n'a pas été une simple tête : il a révélé un pied agile et un grand équilibre, confirmant que le transfert d'Espi, bien qu'il soit le moins talentueux offensivement, pourrait être le plus important, car il offre à l'équipe ce que personne d'autre ne possède : le gabarit.

    Malgré la victoire, le Real est apparu talentueux mais dépourvu d'harmonie, ce qui est normal pour une équipe qui ne s'est pas entraînée ensemble bien longtemps. La défense sur le but d'Alex Calatrava a été mauvaise au point de provoquer à coup sûr la colère de Mourinho, tandis que Vinicius et Mbappé sont apparus puis ont disparu, ce qui correspond à leur nature, comme Mourinho le sait bien. 

    De plus, le duo Bernardo Silva-Valverde ne peut pas assumer le véritable rôle de Tchouaméni, si bien que les grandes questions demeurent : comment Diomandé s'harmonisera-t-il avec le trio offensif ? Et quelle est la place d'Arda Güler ?

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Le Barça se régale : un quintuplé sans attaquant et sans stars

    Si le Real Madrid s'est imposé dans la difficulté, son rival, le FC Barcelone, a écrasé son hôte Elche sur le score de cinq buts à zéro, dans un match qui a confirmé une nouvelle fois le génie de Hansi Flick, en quête de son troisième titre en trois ans. 

    Mais le plus étonnant, c'est que cette victoire est intervenue avec une équipe remaniée, privée de Pedri, Rodri, Koundé, Cubarsí et Dani Olmo.

    Flick a trouvé la solution dans la verticalité et la flexibilité tactique. Nous avons vu Raphinha évoluer dans l'axe devant Fermín López, avec des percées incessantes de Karim Adeyemi et de Lamine Yamal en direction du but. 

    Avec un jeune duo au milieu de terrain composé de Marc Bernal et Gavi, le Barça a prouvé qu'il pouvait se passer d'un attaquant de métier lorsqu'il dispose d'un joueur aussi vif que Raphinha, qui semblait affamé après son absence à la Coupe du monde.

    Cette domination, même face à un adversaire modeste comme Elche, ne peut être ignorée : c'est un message clair indiquant que le Barça possède un système qui transcende les noms, et que Flick est capable de trouver des solutions avec aisance, quelles que soient les absences.

  • pl+3

    L'Inter Milan a entamé la saison en force avec une victoire 4-1 sur Monza, portée par son jeune Francesco Pio Esposito, âgé de 21 ans, qui a marqué d'un élégant coup de talon et délivré une passe décisive. 

    Grâce à son gabarit et à sa combativité, Esposito semble prêt à intégrer un quatuor offensif aux côtés de Lautaro, Thuram et Bonny sous la houlette de Cristian Chivu, malgré quelques scories défensives apparues chez Akanji et Bastoni.

    Quant à Milan, son nouvel entraîneur Ruben Amorim a fait preuve d'un grand courage en donnant sa chance au milieu offensif de 19 ans Alvadgo Sissé face à Torino, lequel a répondu par un but et une belle vivacité dans une victoire 2-1. 

    Une décision qui confirme qu'Amorim avance à son propre rythme, alors même que se poursuit l'isolement de Rafael Leão, en quête d'un nouveau club.

    Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »


  • Paris sauvé par Torres, le Bayern grâce à l'arme suisse

    En France, Ferran Torres, arrivé pour 55 millions d'euros, a sauvé le Paris Saint-Germain du piège tendu par Rennes. Après une première mi-temps poussive et un retard de deux buts, Luis Enrique a effectué des changements audacieux en sortant Kvaratskhelia et Dembélé pour faire entrer Gonçalo Ramos et Torres, ce dernier répondant d'une tête de véritable buteur et d'une course parfaite pour offrir l'égalisation 2-2.

    En Allemagne, « le couteau suisse » Nathaniel Brown a mené le Bayern Munich à une victoire 2-1 sur le Borussia Dortmund en Supercoupe. 

    Brown, qui a évolué comme arrière gauche et arrière droit et désormais comme numéro 10 en remplacement de Jamal Musiala, blessé, a ouvert le score et s'est illustré de manière remarquable. 

    La rencontre a démontré l'erreur qui consiste à classer les joueurs uniquement selon leur poste, car le Bayern, emmené par un Michael Olise irrésistible, a dominé la première mi-temps et méritait plus de deux buts.

  • Tottenham s'effondre, la crise de Chelsea se ravive

    Tottenham a reçu une gifle cinglante en s'inclinant 3-0 face à l'équipe de Roberto De Zerbi. L'entraîneur des Spurs s'est montré franc après le match : « Nous ne sommes pas prêts et nous manquons d'âme. » 

    Le milieu de terrain de l'équipe s'est effondré face à Bergvall, Gallagher et Tonali, et avec une longue liste de blessés et l'attente de recrues comme Savinho et Marmoush, il semble que De Zerbi doive hausser son niveau de plusieurs crans avant qu'il ne soit trop tard.

    La crise défensive dont souffre Chelsea depuis la saison dernière se poursuit, après que les Blues ont encaissé deux buts face à Fulham, lors de leur match d'ouverture en Premier League anglaise pour la nouvelle saison 2026-2027, qu'ils ont remporté lundi soir sur le score de trois buts à deux.

    Selon les statistiques du réseau Squawka, « Chelsea a échoué à conserver sa cage inviolée pour le 17e match consécutif en Premier League anglaise », poursuivant ainsi une série négative qui révèle les difficultés de l'équipe sur le plan défensif.