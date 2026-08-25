De la laideur du jeu de Mourinho à la magie du Barça, en passant par le faux pas de Liverpool : l'Europe ouvre sa saison sur des surprises

Le train de la nouvelle saison européenne 2026-2027 s'est ébranlé le week-end dernier, comme si le football avait décidé de compenser le silence de l'été par un vacarme retentissant sur toutes les pelouses.

Il ne s'est pas agi d'une simple journée inaugurale, mais d'une déclaration précoce que cette saison sera celle des grands bouleversements : de nouveaux entraîneurs sur des bancs historiques, des noms colossaux qui s'en vont et des idées tactiques mises à l'épreuve pour la première fois sous la pression des trois points.

De la fragilité du nouveau Liverpool dans le fief de St James' Park à la victoire poussive arrachée par José Mourinho lors de son premier retour au Bernabéu après treize ans d'absence, en passant par le retour d'entre les morts de Manchester City et le début catastrophique de Michael Carrick avec Manchester United, nous vous proposons une lecture approfondie qui résume ce qui s'est passé en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France.

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