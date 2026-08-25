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De la laideur de Mourinho à la magie de Barcelone en passant par le faux pas de Liverpool : l'Europe ouvre sa saison sur des surprises

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Journée de folie : United tombe et le Paris SG fait appel à Torres

Le train de la nouvelle saison européenne 2026-2027 s'est élancé le week-end dernier, comme si le football avait décidé de compenser le silence de l'été par un vacarme retentissant sur toutes les pelouses. 

Il ne s'agissait pas d'une simple journée d'ouverture, mais bien d'une déclaration précoce annonçant que cette saison sera celle des grands bouleversements : de nouveaux entraîneurs sur des bancs historiques, des noms colossaux sur le départ, et des idées tactiques mises à l'épreuve pour la première fois sous la pression des trois points.

De la fragilité du nouveau Liverpool dans l'antre de St James' Park à la victoire poussive arrachée par José Mourinho lors de son premier retour au Bernabéu après 13 ans d'absence, en passant par le retour d'entre les morts de Manchester City et le début catastrophique de Michael Carrick avec Manchester United, nous vous proposons une analyse approfondie qui résume ce qui s'est passé en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France.

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  • Le nouveau Liverpool : une route longue et ardue attend Iraola

    On ne peut juger d'un projet dans son ensemble sur la base d'un seul match, mais ce que Liverpool a montré face à Newcastle United dimanche a fait office de véritable signal d'alarme précoce. 

    L'équipe désormais dirigée par Andoni Iraola a semblé fragile, désorganisée, et ne ressemblait en rien à l'identité de son entraîneur telle que nous l'avons connue à Bournemouth. 

    Les précédentes équipes d'Iraola affichaient une harmonie presque instinctive, une intensité et une agressivité sans relâche, des caractéristiques totalement absentes chez les joueurs de Liverpool.

    Le problème est plus profond qu'une simple malchance sur une pelouse difficile comme celle de St James' Park. En réalité, des joueurs du calibre de Florian Wirtz et d'Alexander Isak ont livré une prestation en deçà des attentes et ont paru inadaptés aux idées de l'entraîneur espagnol. 

    Et avec l'absence de Hugo Ekitike jusqu'à la nouvelle année, Iraola se retrouve contraint d'adapter son style à des joueurs qui ne correspondent pas à sa philosophie, un dilemme qui nécessitera beaucoup de temps pour être résolu.

    Le point du match nul que Liverpool a ramené à Anfield ne doit tromper personne : l'équipe a échappé à la défaite grâce à une erreur naïve de Lewis Hall qui a offert un penalty dans le temps additionnel, transformé par Dominik Szoboszlai, et à la maladresse de Yoane Wissa, qui a gâché deux occasions nettes. 

    Et bien qu'Iraola ait cité des statistiques comme 36 touches de balle dans la surface, son langage corporel après la rencontre a confirmé qu'il n'était absolument pas satisfait de la prestation.

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  • Les deux clubs de Manchester : deux facettes d'une même pièce dans le nord

    En Angleterre, les deux clubs de Manchester ont vécu deux journées totalement opposées. Manchester City, champion des situations de crise, s'est retrouvé mené à domicile face à Bournemouth, mais comme à son habitude, il a refusé de baisser les bras et a inscrit deux buts dans les cinq dernières minutes pour renverser la situation et l'emporter 2-1. 

    Une victoire qui ne doit pas nous tromper, car City a semblé instable défensivement, et le tour de passe-passe de Marc Guéhi au milieu ne fonctionnera pas toutes les semaines. De plus, Erling Haaland n'était pas dans son meilleur jour.

    À l'exact opposé, l'ère de Michael Carrick comme entraîneur permanent de Manchester United a débuté par une défaite humiliante 2-0 face à Hull City, tout juste promu. 

    Malgré les propos positifs de Carrick après la rencontre, les problèmes étaient bien visibles. Le dispositif en 4-2-3-1 qu'il a choisi nécessite des milieux capables de couvrir les espaces rapidement, ce dont ne disposent ni Youri Tielemans ni André Santos, ce qui a exposé l'équipe aux contre-attaques.

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    De même, le fait de s'appuyer sur Matheus Cunha en pointe plutôt que de construire l'attaque autour de Benjamin Sesko soulève des interrogations, à cela s'ajoute une faiblesse évidente dans la gestion des balles arrêtées. 

    Et avec l'entrée en lice en Ligue des champions, le temps de travail dont disposera Carrick sera plus réduit, un problème que même le recrutement de Carlos Baleba à lui seul ne résoudra pas.

  • Real Madrid version Mourinho : une victoire poussive à coups d'homme grand

    Le retour de José Mourinho au Real Madrid, treize ans plus tard, n'a été ni onirique ni plaisant : il a été réaliste et laid, comme le Portugais les aime. Une victoire difficile 2-1 contre l'Espanyol lors de la journée d'ouverture de la Liga, mais une victoire qui en dit long sur les nouveaux contours du Real : une équipe physiquement colossale avec des noms tels que Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté et Jude Bellingham.

    Mourinho a appliqué une règle immuable du football : quand vous voulez gagner, cherchez l'homme grand. C'est exactement ce qu'il a fait en faisant entrer Carlos Espí, arrivé cet été pour 25 millions d'euros, et ses 1,93 m, à 11 minutes de la fin, pour arracher le but de la victoire. 

    Le but n'a pas été un simple coup de tête : il a révélé un pied agile et un grand équilibre, confirmant que le transfert d'Espí, bien qu'il soit le moins doué offensivement, pourrait être le plus important, car il offre à l'équipe ce que personne d'autre ne possède : le gabarit.

    Malgré la victoire, le Real est apparu talentueux mais en manque d'harmonie, ce qui est normal pour une équipe qui ne s'est pas entraînée ensemble longtemps. La défense sur le but d'Álex Calatrava a été mauvaise au point de susurrer, à coup sûr, la colère de Mourinho ; Vinícius et Mbappé se sont montrés puis effacés, une nature que Mourinho connaît bien. 

    Par ailleurs, le duo Bernardo Silva - Valverde ne peut pas endosser le véritable rôle de Tchouaméni, si bien que les grandes questions demeurent : comment Diomandé s'harmonisera-t-il avec le trio offensif ? Et quelle est la place d'Arda Güler ?

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  • Le Barça se régale : cinq buts sans attaquant et sans stars

    Si le Real Madrid s'est imposé dans la difficulté, son rival barcelonais a écrasé son hôte Elche sur le score sans appel de cinq buts à zéro, dans un match qui a une nouvelle fois confirmé le génie de Hansi Flick, en quête de son troisième titre en trois ans. 

    Mais le plus étonnant, c'est que cette victoire est intervenue avec un onze remanié, privé de Pedri, Rodri, Koundé, Cubarsi et Dani Olmo.

    Flick a trouvé la solution dans la verticalité et la flexibilité tactique. Nous avons vu Raphinha évoluer dans l'axe, devant Fermin Lopez, avec des débordements incessants de Karim Adeyemi et Lamine Yamal vers le but. 

    Avec un duo jeune au milieu de terrain, composé de Marc Bernal et Gavi, le Barça a prouvé qu'il pouvait se passer d'un attaquant de métier lorsqu'il dispose d'un joueur aussi vif que Raphinha, qui semblait assoiffé après son absence à la Coupe du monde.

    Cette domination, même face à un adversaire modeste comme Elche, ne saurait être ignorée : c'est un message clair indiquant que le Barça possède un système qui dépasse les individualités, et que Flick est capable de trouver des solutions avec fluidité, quelles que soient les absences.

  • Inter et Milan : les grands frappent fort

    L'Inter Milan a débuté la saison en force avec une victoire 4-1 sur Monza, dont le héros fut le jeune Francesco Pio Esposito, âgé de 21 ans, auteur d'un but d'une talonnade élégante et d'une passe décisive. 

    Grâce à son gabarit et à sa hargne, Esposito semble prêt à faire partie d'un quatuor offensif aux côtés de Lautaro, Thuram et Bonny sous la direction de Cristian Chivu, malgré quelques scories défensives apparues chez Akanji et Bastoni.

    Quant à Milan, son nouvel entraîneur Ruben Amorim a fait preuve d'un grand courage en donnant sa chance au milieu offensif de 19 ans Alfadjo Cissé lors du match contre le Torino, ce dernier lui rendant la pareille avec un but et une grande vivacité dans une victoire 2-1. 

    Une décision qui confirme qu'Amorim avance à son propre rythme, alors même que se poursuit la mise à l'écart de Rafael Leão, qui cherche un nouveau club.

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  • Torres sauve le PSG, le Bayern s'appuie sur son arme suisse

    En France, Ferran Torres, arrivé pour 55 millions d'euros, a sauvé le Paris Saint-Germain du piège rennais. Après une première période poussive et un retard de deux buts, Luis Enrique a opéré des changements audacieux en faisant sortir Kvaratskhelia et Dembélé pour lancer Gonçalo Ramos et Torres, ce dernier répondant d'une tête de vrai avant-centre et d'une course parfaite pour offrir le nul 2-2.

    En Allemagne, le « couteau suisse » Nathaniel Brown a mené le Bayern Munich à une victoire 2-1 face au Borussia Dortmund en Supercoupe. 

    Brown, qui a évolué comme arrière gauche et arrière droit et désormais comme numéro 10 en remplacement de Jamal Musiala, blessé, a ouvert le score et s'est illustré de manière remarquable. 

    La rencontre a démontré l'erreur de classer les joueurs uniquement selon leur poste, puisque le Bayern, emmené par un Michael Olise irrésistible, a dominé la première période et méritait plus de deux buts.

  • Tottenham s'effondre, Chelsea de nouveau en crise

    Tottenham a reçu une gifle sévère en s'inclinant 3-0 face à l'équipe de Roberto De Zerbi. L'entraîneur des Spurs a été franc après la rencontre : « Nous ne sommes pas prêts et nous manquons d'âme. » 

    Le milieu de terrain de l'équipe s'est effondré face à Bergvall, Gallagher et Tonali, et avec une longue liste de blessés et l'attente de recrues comme Savinho et Marmoush, il semble que De Zerbi ait besoin de hausser le niveau de plusieurs crans avant qu'il ne soit trop tard.

    La crise défensive dont souffre Chelsea depuis la saison dernière se poursuit, après que les Blues ont encaissé deux buts face à Fulham, lors de leur match d'ouverture en Premier League anglaise pour la nouvelle saison 2026-2027, qu'ils ont remporté lundi soir sur le score de trois buts à deux.

    Selon les statistiques du réseau Squawka, « Chelsea n'a pas réussi à garder sa cage inviolée pour le 17e match consécutif en Premier League anglaise », poursuivant ainsi une série négative qui révèle les difficultés de l'équipe sur le plan défensif.