Le train de la nouvelle saison européenne 2026-2027 s'est élancé le week-end dernier, comme si le football avait décidé de compenser le silence de l'été par un vacarme retentissant sur toutes les pelouses.

Il ne s'agissait pas d'une simple journée d'ouverture, mais bien d'une déclaration précoce annonçant que cette saison sera celle des grands bouleversements : de nouveaux entraîneurs sur des bancs historiques, des noms colossaux sur le départ, et des idées tactiques mises à l'épreuve pour la première fois sous la pression des trois points.

De la fragilité du nouveau Liverpool dans l'antre de St James' Park à la victoire poussive arrachée par José Mourinho lors de son premier retour au Bernabéu après 13 ans d'absence, en passant par le retour d'entre les morts de Manchester City et le début catastrophique de Michael Carrick avec Manchester United, nous vous proposons une analyse approfondie qui résume ce qui s'est passé en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France.

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