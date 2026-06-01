Le joueur de 24 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux pour répondre à ses détracteurs, un week-end après le grand huit émotionnel vécu par l’équipe de Mikel Arteta. Tandis qu’Arsenal défilait dans le nord de Londres avec le trophée de la Premier League, venant couronner 22 ans d’attente, l’ombre de sa défaite en finale de la Ligue des champions restait présente. Les Gunners ont été battus aux tirs au but par le Paris Saint-Germain à Budapest, où Eberechi Eze et Gabriel Magalhaes ont manqué des tentatives décisives.

Madueke, qui est entré en jeu en seconde période sans participer à la séance de tirs au but, a publié une photo de lui-même et de Rice brandissant le trophée de la Premier League, accompagnée du message : « Champions ! Pendant que certains tweetent et publient… Merci mon Dieu. La gloire t'appartient ! » Un message direct destiné à ceux qui remettent en question son impact dans la finale européenne et le succès collectif.



