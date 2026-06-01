Getty Images Sport
Traduit par
« De la jalousie partout » : les nouveaux champions d’Arsenal Declan Rice et Noni Madueke répondent aux piques publiées sur les réseaux sociaux par des rivaux, dont le défenseur de Tottenham Djed Spence
Madueke répond aux critiques après la déception de Budapest
Le joueur de 24 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux pour répondre à ses détracteurs, un week-end après le grand huit émotionnel vécu par l’équipe de Mikel Arteta. Tandis qu’Arsenal défilait dans le nord de Londres avec le trophée de la Premier League, venant couronner 22 ans d’attente, l’ombre de sa défaite en finale de la Ligue des champions restait présente. Les Gunners ont été battus aux tirs au but par le Paris Saint-Germain à Budapest, où Eberechi Eze et Gabriel Magalhaes ont manqué des tentatives décisives.
Madueke, qui est entré en jeu en seconde période sans participer à la séance de tirs au but, a publié une photo de lui-même et de Rice brandissant le trophée de la Premier League, accompagnée du message : « Champions ! Pendant que certains tweetent et publient… Merci mon Dieu. La gloire t'appartient ! » Un message direct destiné à ceux qui remettent en question son impact dans la finale européenne et le succès collectif.
- Getty Images Sport
Rice raille ses « jaloux » rivaux lors du défilé du titre.
Rice a rapidement rejoint son coéquipier dans la section des commentaires, attisant un peu plus le feu des célébrations après le triomphe historique de l’équipe en championnat. L’ancien capitaine de West Ham, auteur d’un penalty transformé en finale de la Ligue des champions, a publié : « De la jalousie partout », suivi de quatre emojis rieurs. Un message clair : le groupe reste imperméable aux critiques extérieures, qu’elles émanent des supporters ou des joueurs rivaux.
Le milieu de terrain anglais a aussi utilisé la tribune du défilé du trophée pour lancer un avertissement au reste de la Premier League : « Ils ont ri. Ils ne rient plus. J’adore cette équipe, j’adore cet entraîneur. C’est fou de voir la joie que nous apportons aux gens. Mais l’année prochaine, nous reviendrons en prendre encore plus. Préparez-vous ou vous resterez sur le bord de la route. »
Spence ravive la rivalité entre les deux clubs du nord de Londres
Ces tensions sur les réseaux sociaux découlent en grande partie d’une querelle de longue date avec Spence. Le défenseur de Tottenham avait passé la saison à se moquer des Gunners, allant jusqu’à partager, pendant la pré-saison, des images retouchées montrant les stars d’Arsenal derrière les barreaux. Après la victoire d’Arsenal lors du derby londonien en février dernier, le compte X officiel du club s’en est pris à Spence en publiant une vidéo le montrant en train de perdre le ballon, accompagnée de la légende « Enfermé ».
Après la victoire du PSG samedi soir, Spence a aussitôt contre-attaqué : il a repris la publication d’Arsenal en y ajoutant simplement deux yeux écarquillés et un emoji de cadenas ouvert. Une réponse subtile qui rappelle l’échec des Gunners dans la course au doublé et montre que la rivalité entre les deux clubs londoniens reste plus vive que jamais.
- Getty Images Sport
Arteta et Rice regardent déjà vers l’avenir
Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a profité des festivités pour se tourner vers les supporters et leur adresser un discours bref mais empreint d’émotion. « Au nom de l’équipe, c’est tout simplement incroyable d’assister à cela. C’est vous qui avez rendu cela possible », a déclaré l’Espagnol. « C’est votre moment, alors profitons-en tous ensemble. Passez une excellente journée. Allez, Arsenal ! » Le technicien basque prépare déjà la prochaine saison, qui s’ouvrira le 16 août par un Community Shield face à Manchester City, détenteur de la FA Cup.
Rice a fait écho à son entraîneur, affirmant que la douleur de la finale de la Ligue des champions rendrait le groupe encore plus résilient. « Nous transformerons cette défaite contre le PSG en carburant pour les saisons à venir », a-t-il ajouté. « Après avoir échangé avec les joueurs et l’entraîneur, je peux le dire : aucune raison de s’arrêter là. La saison prochaine, nous serons encore plus forts et nous serons à nouveau prêts. C’est une période passionnante pour ce club. »