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De la Fuente : « Voici ce que j'ai dit à Ronaldo... » Et Yamal, à l'origine de la blessure de la star portugaise

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
L. de la Fuente
M. Merino
C. Ronaldo
L. Yamal
Rodri
Portugal
Espagne
É.-U.

« L’étoile d’Espagne est la lumière qui nous guide »

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a estimé que la Roja avait mérité sa place en quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Portugal grâce à un but tardif de Mikel Merino en huitièmes de finale, lundi.

Il a qualifié cette rencontre de « finale avant l’heure » entre deux équipes de très haut niveau.

Il a déclaré : « Ce fut un match formidable entre deux équipes d’un très haut niveau. Il est regrettable que l’une d’entre elles ait dû quitter la compétition. Nous avions dit avant la rencontre que c’était une finale avant la finale, et nous l’avons finalement remportée de manière magistrale. »

  • Merino… l'homme des moments décisifs

    L'entraîneur espagnol a salué la performance de Mikel Merino, auteur du but décisif, en affirmant : « Mikel Merino ne déçoit jamais, c'est un joueur sur lequel on peut compter. Il nous a déjà offert le titre de champion d'Europe ; c'est un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs au monde à son poste, et son comportement sur le terrain comme en dehors est sans égal. »

    Interrogé sur sa décision de ne pas avoir aligné Mikel Merino dès le coup d’envoi avant que celui-ci ne marque le but décisif, il a expliqué : « Je prends toujours mes décisions en fonction de ce que je considère comme le mieux pour l’équipe. Je pourrais tirer parti de cette situation aujourd’hui, mais je ne le souhaite pas. Mikel est un joueur sur lequel on peut compter quand l’équipe en a besoin, et je suis pleinement satisfait de lui. »

    Lire aussi… Ronaldo : « Je pars la conscience tranquille… et le Portugal n’avait rien gagné avant moi »

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  • Ronaldo et son futur adversaire en quarts de finale

    De la Fuente a révélé avoir échangé avec le capitaine portugais Cristiano Ronaldo après la rencontre, déclarant : « J'ai discuté avec Cristiano à plusieurs reprises. Je l'admire, ainsi que ses valeurs et son mode de vie, et je le lui ai dit. Je pense qu'il est un modèle pour les jeunes. »

    Concernant le prochain adversaire en quarts de finale, le technicien ibérique a refusé de se projeter, déclarant : « Nous allons d’abord savourer notre qualification, puis nous nous attaquerons à n’importe quel adversaire. Nous sommes très sereins et nous possédons une grande expérience dans ce genre de compétitions, même lorsque nous affrontons le pays hôte. Cette équipe ne recule jamais dans les grandes échéances. »

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  • Le secret de l'Espagne ? La force du groupe.

    De la Fuente a de nouveau tenu à saluer Merino ainsi que les joueurs qui sont entrés en cours de match, en déclarant : «Je suis très heureux de cette génération, dont fait partie Mikel Merino. Je lui avais déjà promis que j’irais le chercher chez lui. Il nous offre toujours d’excellents résultats. Je tiens également à féliciter tous les joueurs qui sont entrés en jeu en deuxième mi-temps. La même chose s’est produite lors du Championnat d’Europe, ce qui reflète l’excellente ambiance et la grande cohésion qui règnent au sein du groupe. »

    Il a toutefois rappelé que la sélection espagnole pouvait encore progresser malgré son niveau de jeu face au Portugal, en expliquant : « Il y a toujours matière à s’améliorer. Nous mesurons l’ampleur du défi que représente la Coupe du monde, et l’équipe continue de progresser. Ce fut un match exceptionnel entre deux des meilleurs milieux de terrain du monde, et nous avons beaucoup de chance. Peu m’importe qui sera notre prochain adversaire : l’essentiel est que nous soyons en quarts de finale, et quel que soit l’adversaire, il mérite d’être arrivé à ce stade. »

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  • Rodri, « la lumière »… tandis que Yamal forge son avenir.

    De la Fuente a réservé un éloge appuyé au milieu de terrain Rodri, affirmant : « Pour moi, Rodri est le phare de cette équipe, et c’est pourquoi je le considère comme le meilleur joueur du monde à son poste. Si quelqu’un osait en douter, je serais totalement stupéfait », rapporte le site okdiario.

    Il a conclu en saluant la prestation de Lamine Yamal face au Portugal, malgré le duel difficile qu’il a livré contre Nuno Mendes, en déclarant : « Il a disputé l’un de ses matchs les plus importants, un match qui a grandement contribué à son évolution constante. La blessure de Nuno était peut-être due à la pression que Lamine a exercée sur lui. Il a livré une performance époustouflante, s’est sacrifié pour l’équipe et a réalisé l’une des meilleures prestations de sa carrière. Il a encore beaucoup à accomplir dans cette Coupe du monde. »

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