De la Fuente : « Voici ce que j'ai dit à Ronaldo... » Et Yamal, à l'origine de la blessure de la star portugaise

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a estimé que la Roja avait mérité sa place en quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Portugal grâce à un but tardif de Mikel Merino en huitièmes de finale, lundi.

Il a qualifié cette rencontre de « finale avant l’heure » entre deux équipes de très haut niveau.

Il a déclaré : « Ce fut un match formidable entre deux équipes d’un très haut niveau. Il est regrettable que l’une d’entre elles ait dû quitter la compétition. Nous avions dit avant la rencontre que c’était une finale avant la finale, et nous l’avons finalement remportée de manière magistrale. »