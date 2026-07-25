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De la Fuente : « J'ai un sixième sens, Yamal est un génie et je ne pense pas au Mondial 2030 »

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. de la Fuente
F. Torres
L. Yamal
D. Carvajal
A. Morata
Espagne
Argentine

La porte de la sélection espagnole reste ouverte pour Morata et Carvajal

Luis de la Fuente est actuellement l'entraîneur le plus en vue dans le monde du football, après avoir mené son équipe nationale espagnole au sacre en Coupe du monde, aux dépens de l'Argentine.

La sélection espagnole a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire 1-0 contre l'Argentine, à l'issue des prolongations.

Lors de son entretien avec le journal AS, De la Fuente a dévoilé les clés du succès de la sélection espagnole, qui a remporté l'Euro 2024 et le Mondial 2026.

L'entraîneur de la Roja a déclaré : « Nous avons été supérieurs en finale de façon évidente, ils n'ont pas cadré un seul tir vers notre but, et même si nous avons ressenti un certain calme, le football réserve toujours des surprises. »

Il a poursuivi : « Si le dégagement de Cubarsi durant la prolongation avait rebondi sur Unai Simon et fini au fond des filets, ils auraient pu gagner sans un seul tir cadré. Heureusement, cette action a été bien gérée. »

Il a ajouté : « Le Mondial de Luis de la Fuente ? Cela me met mal à l'aise, mais je tiens à rappeler à tout le monde que c'est le Mondial d'une grande équipe. »

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le faux pas face au Cap-Vert et la solidité défensive tout au long du Mondial

    Au sujet de la solidité défensive, avec un seul but encaissé, il a commenté : « Nous n'avons subi que dix tirs durant tout le tournoi. Mais cela s'explique par l'existence d'un concept défensif sur lequel nous avons travaillé et que nous avons développé de manière excellente. L'équipe défend collectivement de façon remarquable. »

    Il a insisté : « Si l'on regarde nos chiffres, on constate que nous sommes une équipe qui marque beaucoup de buts. Nous avons inscrit un grand nombre de buts et n'en avons encaissé qu'un seul, et c'est une constante chez nous. Nous comptons plus de 100 buts en 50 matches, avec très peu de buts encaissés. C'est une équipe solidaire, généreuse, dotée d'une organisation défensive soigneusement pensée. »

    Il a souligné : « Ai-je eu le moindre doute pendant la Coupe du monde ? Jamais, pas même lors du premier match. Je ne suis pas ce qui se dit à l'extérieur, et cela me procure davantage de sérénité. »

    Il a ajouté : « Après le premier match face au Cap-Vert, nous savions que c'était la bonne voie. Si l'inspiration vous fait défaut un jour et que l'adversaire la possède, ce sont des choses qui arrivent. L'équipe progressait peu à peu, jour après jour, et devenait de mieux en mieux. De plus, l'ambiance au sein du camp était exceptionnelle. Pendant 52 jours, il n'y a pas eu le moindre problème. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. »

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  • Ferran TorresGetty

    Le but de Torres, une réponse aux critiques exagérées

    Il a expliqué : « Le tournoi commence avec un onze de départ, mais on observe aussi les impressions et les entraînements et, bien sûr, tout est soumis à l'analyse et à l'étude. Nous disposons d'un staff technique exceptionnel qui me fournit des informations formidables. Ensuite, je crois qu'il existe un sixième sens qui sert à tout, et c'est lui qui vous donne la capacité de prendre certaines décisions à des moments précis. »

    Il a insisté : « Tout dépend du déroulement du match. On peut établir un plan précis, mais le match peut vous emmener dans une direction différente. Cela peut arriver à cause d'une blessure, d'une suspension, d'une expulsion ou d'un but pour ou contre vous. Le football est capable de modifier votre plan dès les dix premières minutes, mais l'idée fondamentale ne change jamais, elle est toujours la même. Nous entrons sur le terrain avec cette idée, mais les caractéristiques des joueurs peuvent lui donner des formes différentes. De plus, chaque joueur ou entraîneur l'applique à sa manière. »

    Il a fait remarquer : « Cela me faisait beaucoup souffrir de voir la situation des joueurs qui ne jouaient pas. Lors de l'Euro, le seul joueur qui n'a pas disputé la moindre minute était Álex Remiro. J'aurais aimé que tout le monde joue, car ils méritent vraiment tous de le faire. Mais je n'ai jamais ressenti la nécessité ou l'obligation de faire jouer tout le monde. La priorité va toujours à l'intérêt de l'équipe. »

    Il a poursuivi : « Pour quel joueur ai-je ressenti une joie particulière après la victoire en Coupe du monde ? Était-ce différent avec Ferran Torres ? J'ai été très heureux que Ferran marque le but de la finale, car je suis quelqu'un qui essaie toujours d'être juste et, quand je vois une injustice et des critiques exagérées et injustifiées, parfois même empreintes de mauvaise foi, la vie vous offre l'occasion de répondre et de vous affirmer. »

    Il a ajouté : « Ferran affiche des statistiques impressionnantes avec la sélection, et il en va de même avec son club. Sa moyenne de buts par match est remarquable. Et il me rappelle un peu Álvaro Morata. Je suis heureux de voir les personnes capables de répondre à l'injustice en disant : me voici. Et dans le cas de Ferran, il l'a mérité, car il aurait pu abandonner et baisser la tête, mais il ne l'a pas fait. »

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Les similitudes entre la sélection de 2010 et la génération 2026

    Il a expliqué : « Avez-vous le sentiment que remporter l'Euro 2024 a été plus difficile que de gagner ce Mondial ? Ce sont deux tournois totalement différents. Le football européen nous est familier, nous le comprenons bien. La Coupe du monde, en revanche, vous impose de vous adapter de différentes manières et d'affronter des sélections africaines et sud-américaines. »

    Il a insisté : « Nous savions comment se dérouleraient nos matches face à l'Uruguay ou à l'Argentine en finale. Le football en Amérique du Sud est ainsi. Notre devise a toujours été de jouer notre propre match. Personne n'est sorti du plan ni n'est entré dans le style de l'adversaire, car nous ne maîtrisons pas ce type de football. Ils sont meilleurs que nous dans ce domaine, et nous aurions perdu, peut-être même lourdement. Mais lorsque le match se joue à notre manière, nous sommes les meilleurs. »

    Il a souligné : « Des joueurs comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí sont extrêmement spéciaux. Ils possèdent une maturité et une intelligence exceptionnelles. Pour moi, ce sont des génies. »

    Il a précisé : « Les points communs entre l'équipe de 2010 et celle-ci ? Le football a beaucoup changé au cours des dernières années. Nous avons le même modèle, mais il a évolué. Je n'aime pas trop les expressions toutes faites comme le tiki-taka. Je comprends qu'on l'emploie, mais je préfère le décrire comme un football collectif ou harmonieux. »

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Espagne : certains joueurs songent-ils à mettre un terme à leur carrière internationale ?

    Il a expliqué : « Aucun joueur ne m'a dit qu'il prendrait sa retraite après la Coupe du monde, et après ce qui s'est passé, je pense que c'est plutôt le contraire. Mais je veux clarifier un point important : les joueurs savent que je n'ai aucune obligation envers qui que ce soit. »

    Il a souligné : « Par exemple, Álvaro Morata ou Dani Carvajal, ils ont laissé un héritage exceptionnel, et pourtant leur chapitre n'est pas encore clos. Et s'ils retrouvent leur niveau, les portes leur resteront ouvertes. Nous ne regardons pas l'âge. Jesús Navas a été avec nous à 39 ans. »

    Il a ajouté : « Ai-je pu profiter de la Coupe du monde ? Et ai-je commencé à penser au Mondial 2030 ? J'espère revivre cette expérience dans quatre ans, car ce que nous avons vécu cette fois était unique en son genre. C'était un mélange de bonheur et d'une magnifique aventure humaine, en plus du plaisir de partager ce succès avec tout un pays. »

    Il a conclu : « Quant à penser à la Coupe du monde 2030, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le présent. Et tout ce à quoi nous pensons en ce moment, c'est le mois de septembre prochain. C'est le plus important pour nous. Nous ne pensons toujours qu'à la prochaine compétition. »