Luis de la Fuente est actuellement l'entraîneur le plus en vue dans le monde du football, après avoir mené son équipe nationale espagnole au sacre en Coupe du monde, aux dépens de l'Argentine.

La sélection espagnole a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire 1-0 contre l'Argentine, à l'issue des prolongations.

Lors de son entretien avec le journal AS, De la Fuente a dévoilé les clés du succès de la sélection espagnole, qui a remporté l'Euro 2024 et le Mondial 2026.

L'entraîneur de la Roja a déclaré : « Nous avons été supérieurs en finale de façon évidente, ils n'ont pas cadré un seul tir vers notre but, et même si nous avons ressenti un certain calme, le football réserve toujours des surprises. »

Il a poursuivi : « Si le dégagement de Cubarsi durant la prolongation avait rebondi sur Unai Simon et fini au fond des filets, ils auraient pu gagner sans un seul tir cadré. Heureusement, cette action a été bien gérée. »

Il a ajouté : « Le Mondial de Luis de la Fuente ? Cela me met mal à l'aise, mais je tiens à rappeler à tout le monde que c'est le Mondial d'une grande équipe. »