Il a expliqué : « Le tournoi commence avec un onze de départ, mais on observe aussi les impressions et les entraînements et, bien sûr, tout est soumis à l'analyse et à l'étude. Nous disposons d'un staff technique exceptionnel qui me fournit des informations formidables. Ensuite, je crois qu'il existe un sixième sens qui sert à tout, et c'est lui qui vous donne la capacité de prendre certaines décisions à des moments précis. »
Il a insisté : « Tout dépend du déroulement du match. On peut établir un plan précis, mais le match peut vous emmener dans une direction différente. Cela peut arriver à cause d'une blessure, d'une suspension, d'une expulsion ou d'un but pour ou contre vous. Le football est capable de modifier votre plan dès les dix premières minutes, mais l'idée fondamentale ne change jamais, elle est toujours la même. Nous entrons sur le terrain avec cette idée, mais les caractéristiques des joueurs peuvent lui donner des formes différentes. De plus, chaque joueur ou entraîneur l'applique à sa manière. »
Il a fait remarquer : « Cela me faisait beaucoup souffrir de voir la situation des joueurs qui ne jouaient pas. Lors de l'Euro, le seul joueur qui n'a pas disputé la moindre minute était Álex Remiro. J'aurais aimé que tout le monde joue, car ils méritent vraiment tous de le faire. Mais je n'ai jamais ressenti la nécessité ou l'obligation de faire jouer tout le monde. La priorité va toujours à l'intérêt de l'équipe. »
Il a poursuivi : « Pour quel joueur ai-je ressenti une joie particulière après la victoire en Coupe du monde ? Était-ce différent avec Ferran Torres ? J'ai été très heureux que Ferran marque le but de la finale, car je suis quelqu'un qui essaie toujours d'être juste et, quand je vois une injustice et des critiques exagérées et injustifiées, parfois même empreintes de mauvaise foi, la vie vous offre l'occasion de répondre et de vous affirmer. »
Il a ajouté : « Ferran affiche des statistiques impressionnantes avec la sélection, et il en va de même avec son club. Sa moyenne de buts par match est remarquable. Et il me rappelle un peu Álvaro Morata. Je suis heureux de voir les personnes capables de répondre à l'injustice en disant : me voici. Et dans le cas de Ferran, il l'a mérité, car il aurait pu abandonner et baisser la tête, mais il ne l'a pas fait. »