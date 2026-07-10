De la Fuente a abordé le poste de gardien de but et comparé Unai Simón à Courtois, affirmant : « Le poste de gardien est très spécifique, et toute grande équipe s’appuie sur un gardien solide qui apporte de la sérénité. Unai Simón, Raya et Juan García figurent parmi les trois meilleurs gardiens au monde ; ils s’adaptent parfaitement à notre style de jeu et à ce que nous voulons mettre en place sur le terrain. »

Interrogé sur la pression que la Belgique pourrait exercer, le sélectionneur des Matadors a répondu avec assurance : « Je n’ai ni peur ni complexe à reconnaître notre supériorité, mais dans ce genre de matchs, il n’y a pas de favori évident. Ils ne nous mettront pas la pression s’ils estiment que nous sommes les plus proches de la victoire. »

Interrogé sur son niveau de stress, De la Fuente a répondu : « Je suis fait de chair et de sang, et je ressens moi aussi de la tension, mais j’ai une grande confiance dans les éléments que je maîtrise, et ceux-ci sont parfaitement sous contrôle. Si un élément nous échappe, cela ne doit pas nous affecter, car un travail bien fait m’apporte la sérénité, et je suis entouré de professionnels formidables. La sérénité, c’est la force, et le fait de maîtriser la situation me donne de la force. »

Concernant les blessés, il a simplement indiqué : « Nous avançons pas à pas, match après match : notre présent et notre avenir, c’est désormais la Belgique. Tous les joueurs sont en parfaite condition physique ; nous valoriserons leur apport au moment le plus pertinent, qu’ils entrent dès le coup d’envoi ou en cours de rencontre. Nous déciderons ensuite qui débutera la rencontre et qui interviendra plus tard. »