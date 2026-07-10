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Hussein Hamdy

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De la Fuente : « J'ai de tristes souvenirs face à la Belgique… et j'espère réaliser le rêve de Gavi »

L. de la Fuente
Gavi
Pedri
T. Courtois
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Belgique
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Avertissement important

Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a affirmé que son équipe se concentrait entièrement sur son match contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, soulignant la nécessité de faire preuve de prudence, de respecter l’adversaire et d’avoir pleinement confiance en son effectif de 26 joueurs.

Lors de la conférence de presse tenue au stade SoFi de Los Angeles, il a déclaré : « Composer l’équipe et sélectionner le groupe est la tâche la plus ardue, car chaque match est unique. Nous avons des joueurs de très haut niveau, mais aux profils complémentaires. Le choix se fait après une analyse approfondie de l’adversaire et en fonction du onze de départ capable de livrer la meilleure performance. Un changement n’est jamais une sanction pour le joueur laissé sur le banc. »

  • Une concurrence acharnée

    De la Fuente a abordé le poste de gardien de but et comparé Unai Simón à Courtois, affirmant : « Le poste de gardien est très spécifique, et toute grande équipe s’appuie sur un gardien solide qui apporte de la sérénité. Unai Simón, Raya et Juan García figurent parmi les trois meilleurs gardiens au monde ; ils s’adaptent parfaitement à notre style de jeu et à ce que nous voulons mettre en place sur le terrain. »

    Interrogé sur la pression que la Belgique pourrait exercer, le sélectionneur des Matadors a répondu avec assurance : « Je n’ai ni peur ni complexe à reconnaître notre supériorité, mais dans ce genre de matchs, il n’y a pas de favori évident. Ils ne nous mettront pas la pression s’ils estiment que nous sommes les plus proches de la victoire. »

    Interrogé sur son niveau de stress, De la Fuente a répondu : « Je suis fait de chair et de sang, et je ressens moi aussi de la tension, mais j’ai une grande confiance dans les éléments que je maîtrise, et ceux-ci sont parfaitement sous contrôle. Si un élément nous échappe, cela ne doit pas nous affecter, car un travail bien fait m’apporte la sérénité, et je suis entouré de professionnels formidables. La sérénité, c’est la force, et le fait de maîtriser la situation me donne de la force. »

    Concernant les blessés, il a simplement indiqué : « Nous avançons pas à pas, match après match : notre présent et notre avenir, c’est désormais la Belgique. Tous les joueurs sont en parfaite condition physique ; nous valoriserons leur apport au moment le plus pertinent, qu’ils entrent dès le coup d’envoi ou en cours de rencontre. Nous déciderons ensuite qui débutera la rencontre et qui interviendra plus tard. »

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  • Des souvenirs tristes

    De la Fuente se souvient du penalty manqué par Eloy contre la Belgique en 1986, déclarant : « Ce fut une journée triste, mais Eloy a fait preuve d’un grand courage en tirant ce penalty. J’en garde un souvenir amer, car j’ai toujours vécu de tout mon cœur pour l’Espagne, et ces matchs me laissaient toujours un peu bouleversé et brisé. »

    Interrogé sur la recette d’un abord serein d’un match, il a répondu : « La sérénité naît d’une bonne équipe ; ce sont la performance, l’attitude et le comportement qui vous l’apportent. Un travail soigné vous rapproche de la victoire, et j’ai dédramatisé la défaite, car on peut faire un excellent travail et, malgré sa supériorité sur l’adversaire, subir une défaite. Si nous faisons ce que nous devons faire, nous aurons la conscience tranquille, même si le résultat est négatif. »

    Concernant l’éventualité d’une séance de tirs au but, il précise : « Nous préparons tous les scénarios dans le peu de temps dont nous disposons, sur le terrain et avec des vidéos. Nous avons travaillé les tirs au but, nous possédons des spécialistes que nous connaissons bien et nous avons des joueurs capables de s’adapter à ce genre de situation. Nous verrons qui sera sur le terrain à chaque instant, et nous devons également tenir compte de ce sixième sens qui vous dit qui est le plus en confiance pour tirer. »

    Concernant la performance de Pedri face au Portugal, De la Fuente a affirmé : « Je le trouve en très bonne forme ; il livre toujours un niveau de jeu excellent pour nous. Son jeu n’était certes pas spectaculaire, mais il était extrêmement efficace, et les joueurs qui sont entrés en jeu ont profité de l’énorme effort qu’il a fourni. »

  • Le rêve de Javi

    Le sélectionneur a affirmé que la meilleure défense était celle de l'Espagne, déclarant : « Nous avons toujours été très solides en défense, même si nous sommes l'équipe qui a tiré le plus au but dans ce tournoi. Si nous sommes une équipe qui pénètre souvent dans les zones adverses tout en ne lui laissant aucune occasion offensive, cela témoigne du grand sérieux et de la bonne organisation de l'équipe. »

    Interrogé sur le rêve de Gavi de marquer un ciseau lors de la finale, il a ajouté : «Je serai déjà très heureux d'atteindre la finale, et je me réjouirai pour Gavi car nous l'aimons beaucoup. Son ambition illustre sa détermination à aller le plus loin possible tout en respectant nos futurs adversaires, mais cela prouve aussi que les joueurs sont concentrés sur notre qualification.»

    De la Fuente a conclu son intervention en évoquant les stades fermés et la chaleur étouffante : «Jouer dans des enceintes climatisées à 22 °C est un avantage. Nous en avons profité, mais si nous poursuivons notre parcours, nous devrons aussi affronter le soleil.»

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