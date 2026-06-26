De La Fuente a fait le point sur la situation de l’équipe en affirmant : « La performance réalisée lors du dernier match ne nous pousse pas à effectuer des changements, mais je suis très satisfait de ce que les joueurs entrés en cours de jeu ont montré, ainsi que de ce que je vois à l’entraînement. Quel que soit le joueur qui sera aligné, il livrera une bonne performance. Nous ferons un dernier point ce soir, mais je sais déjà qui jouera. »

Interrogé sur le parcours de la Roja, il a rappelé : « Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Chaque tour à élimination directe est plus difficile. Nous voulons atteindre la finale et continuer à progresser, mais l’adversaire sera à chaque fois plus redoutable et plus fort. »

Interrogé sur l’idée de prendre le match contre l’Uruguay comme un baromètre du niveau de la sélection, De la Fuente a répondu : « Les analyses qui comptent sont les nôtres. Le premier match est toujours particulier, et celui-ci constituera un défi totalement différent. L’Uruguay aligne des joueurs évoluant en Europe et au Brésil, des éléments de premier plan qui nous pousseront à nous transcender. Eux aussi devront élever leur niveau, car c’est un match décisif et ils ont beaucoup à gagner. »