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Hussein Hamdy

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De La Fuente : « Ce joueur est un véritable modèle. L’Uruguay présente des similitudes avec l’Arabie saoudite et le Cap-Vert. »

L. de la Fuente
L. Yamal
M. Oyarzabal
D. Olmo
Espagne
Uruguay
Coupe du monde
Arabie saoudite
Cap-Vert
Espagne
Uruguay
Arabie saoudite
Cap-Vert

De grands défis

Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe d’Espagne, a estimé que la performance des siens lors du dernier match ne nécessitait pas de modification dans le onze de départ, tout en précisant que l’ensemble du groupe était prêt pour affronter l’Uruguay à Guadalajara.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’entraîneur a ouvert sa conférence de presse en adressant un message de condoléances au peuple vénézuélien, durement frappé par un séisme, avant de se concentrer pleinement sur la rencontre face aux Uruguayens.

  • Aucune place n’est laissée au changement.

    De La Fuente a fait le point sur la situation de l’équipe en affirmant : « La performance réalisée lors du dernier match ne nous pousse pas à effectuer des changements, mais je suis très satisfait de ce que les joueurs entrés en cours de jeu ont montré, ainsi que de ce que je vois à l’entraînement. Quel que soit le joueur qui sera aligné, il livrera une bonne performance. Nous ferons un dernier point ce soir, mais je sais déjà qui jouera. »

    Interrogé sur le parcours de la Roja, il a rappelé : « Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Chaque tour à élimination directe est plus difficile. Nous voulons atteindre la finale et continuer à progresser, mais l’adversaire sera à chaque fois plus redoutable et plus fort. »

    Interrogé sur l’idée de prendre le match contre l’Uruguay comme un baromètre du niveau de la sélection, De la Fuente a répondu : « Les analyses qui comptent sont les nôtres. Le premier match est toujours particulier, et celui-ci constituera un défi totalement différent. L’Uruguay aligne des joueurs évoluant en Europe et au Brésil, des éléments de premier plan qui nous pousseront à nous transcender. Eux aussi devront élever leur niveau, car c’est un match décisif et ils ont beaucoup à gagner. »

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    Affrontement attendu

    L’entraîneur a présenté le duo Bayena-Valverde en affirmant : « Alex Bayena et Fedi Valverde sont deux grands professionnels, mais sur le terrain, chacun défend le maillot de son club et ses propres intérêts. La rencontre de demain s’annonce exigeante et intense pour tout le monde. Quant à l’aspect physique, le football reste le football : chaque équipe défendra ses couleurs et l’intensité s’annonce extrême. »

    De La Fuente a également salué la valeur des joueurs qui ne sont pas régulièrement titulaires, affirmant : « Ce sont ces joueurs qui fixent le niveau de compétitivité et qui font progresser leurs coéquipiers. Les titulaires actuels veulent maintenir leur place, ce qui est formidable et une grande chance pour nous. Chacun est essentiel, qu’il débute dès la première minute ou qu’il entre en jeu plus tard. Lors du Championnat d’Europe, ce sont souvent les joueurs sortis du banc qui ont fait la différence dans les rencontres décisives. »

    Le sélectionneur a également exprimé son admiration pour le mentor de l’Uruguay, Marcelo Bielsa : « Pour Bielsa, je dois dire que je l’admire énormément. J’ai suivi sa carrière de près et j’ai passé cinq ou six mois à observer ses séances d’entraînement à l’Athletic Bilbao. C’est un immense honneur pour moi de pouvoir jouer et de l’affronter. »

    Concernant la Coupe du monde, il rappelle que « l’équilibre et la parité entre les équipes sont immenses. La victoire exige un effort considérable, et, au niveau des sélections, les écarts sont quasi nuls. »

  • Une longue liste

    Interrogé sur une éventuelle association entre Pedri et Dani Olmo, l’entraîneur a rappelé la réalité du 11 de départ : « Les 26 joueurs ne peuvent pas être sur le terrain en même temps. Seuls trois milieux de terrain peuvent être alignés, mais nous verrons bien. J’ai aussi été satisfait des prestations de Mikel Merino et de Fabián Ruiz quand ils ont eu leur chance. Ce sont parmi les meilleurs au monde. »

    Il a également salué le talent de Mikel Oyarzabal : « Les 26 joueurs sont extrêmement motivés et enthousiastes, et c’est là toute la chance dont nous bénéficions : tous ont hâte de jouer. Nous devons préserver notre identité et ne pas déroger au plan établi : c’est notre principe de base. Quant à Mikel Oyarzabal, on commence enfin, en Espagne, à reconnaître sa valeur et son talent… Dieux du ciel ! C’est l’un des meilleurs attaquants pour se mouvoir dans les espaces et entre les lignes. Il a évolué sur les deux ailes, en pointe ou en soutien, et a toujours été à la hauteur. C’est un modèle pour tous, et je me réjouis de voir sa valeur enfin reconnue. »

    Il a par ailleurs refusé de parler de « premier vrai test » pour son équipe, rappelant que les rencontres face au Cap-Vert et à l’Arabie saoudite étaient « tout aussi difficiles et intenses » que celle à venir contre l’Uruguay. Inutile d’attendre la fin du match pour analyser notre performance : notre niveau de concentration est le même que lors des précédentes rencontres. »

  • L'évolution de Bielsa

    Interrogé sur l’évolution tactique de Bielsa, il analyse : « Marcelo Bielsa a évolué et changé comme n’importe qui d’autre. À l’Athletic Bilbao, il a mis en place un football spectaculaire, fondé sur un marquage individuel étouffant sur l’ensemble du terrain. Sa force réside dans sa connaissance intime des joueurs qu’il entraîne, atout majeur de son projet de jeu. »

    Interrogé au sujet du jeune prodige Lamine Yamal, De La Fuente a précisé : « Les décisions sont prises en fonction du déroulement et de l’évolution du match. Certains matchs permettent à un joueur de disputer plus ou moins de minutes. Nous prendrons toujours la décision la plus bénéfique pour l’équipe, car c’est notre priorité absolue. Chaque choix servira l’intérêt du groupe et de la sélection, et les joueurs l’acceptent pleinement. »

    Interrogé sur les chances de l’Espagne de remporter le titre, De La Fuente a déclaré : « Nous sommes confiants, mais avec mesure, car nous sommes conscients de nos possibilités et de nos capacités. D’autres sélections sont également fortes et exceptionnelles. Avec tout le respect et l’humilité nécessaires, notre unique focus est pour l’instant le match contre l’Uruguay ; nous aborderons les autres sujets ensuite. »

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    Le génie de Yamal

    Interrogé sur la personnalité de Lamine Yamal, loin des projecteurs et de ce que le public ne voit pas, l'entraîneur a répondu : « C'est un jeune homme de 18 ans qui traverse une phase de maturation et qui possède un talent unique, impressionnant et époustouflant. Il possède tous les atouts pour devenir un génie du football. Son talent le destine à un avenir exceptionnel, mais il traverse encore une phase de croissance et de progression, et nous devons l’accompagner et le soutenir dans cette trajectoire. Voilà ce qu’est Lamine Yamal. »

    De La Fuente a conclu son intervention en décrivant la nature de la sélection uruguayenne qu’il s’apprête à affronter : « Ce sont des footballeurs dotés d’un immense talent qui allient à la perfection l’esprit combatif, la détermination, l’élan et la technique. Marcelo Bielsa a évolué comme tout le monde. Il a fait jouer l’Athletic Bilbao d’une manière magnifique et impressionnante, en recourant à un marquage serré homme à homme sur tout le terrain. Ses idées et ses méthodes tactiques reposent sur une connaissance et une compréhension approfondies des joueurs qu’il entraîne, et c’est là son plus grand atout. »