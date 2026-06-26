L’entraîneur a présenté le duo Bayena-Valverde en affirmant : « Alex Bayena et Fedi Valverde sont deux grands professionnels, mais sur le terrain, chacun défend le maillot de son club et ses propres intérêts. La rencontre de demain s’annonce exigeante et intense pour tout le monde. Quant à la rudesse ou à la puissance physique, le football reste le football dans toute son acception : chaque équipe défendra ses couleurs et l’affrontement s’annonce d’une intensité extrême. »

De La Fuente a également salué la valeur des joueurs qui ne sont pas régulièrement titulaires, affirmant : « Ce sont ces joueurs qui déterminent le niveau de compétitivité et qui rendent leurs coéquipiers meilleurs. Les joueurs qui sont actuellement titulaires veulent continuer à jouer, ce qui est formidable et une grande chance pour nous. Chacun est important, qu’il entre dès le coup d’envoi ou à n’importe quel autre moment de la rencontre. Lors du Championnat d’Europe, ce sont souvent les joueurs sortis du banc qui ont fait la différence dans les matchs décisifs. »

Le sélectionneur a également exprimé son admiration pour le mentor de l’Uruguay, Marcelo Bielsa : « Pour Bielsa, je dois dire que je l’admire énormément. J’ai suivi sa carrière de près et j’ai passé cinq ou six mois à observer ses séances d’entraînement à l’Athletic Bilbao. C’est un immense honneur pour moi de pouvoir jouer et de l’affronter. »

Concernant la Coupe du monde, il rappelle que « l’équilibre et la parité entre les équipes sont immenses. La victoire exige un effort considérable, et, au niveau des sélections, les écarts sont quasi nuls. »