De la Fuente avant la revanche : « Je tire mon chapeau à Ronaldo… mais j’espère qu’il ne jouera pas. »

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a évité tout excès de confiance et affiché un respect total pour le Portugal et Cristiano Ronaldo, à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde.

Le journal AS a relayé ses propos tenus en conférence de presse, au cours de laquelle il a défendu le style des Matadors, salué les qualités de Ronaldo et apaisé la tension qui précède l’affrontement.

«Je suis un admirateur déclaré de Cristiano Ronaldo et des joueurs de sa trempe», a-t-il affirmé. «Il possède une forte personnalité, il ne connaît pas la fatigue et incarne des valeurs exemplaires.»

Il a ajouté : « Je lui tire mon chapeau, non seulement pour l’héritage qu’il a déjà laissé, mais aussi pour celui qu’il laissera. Il faut rester vigilant à son égard en toutes circonstances. Je ne dis pas qu’il a besoin d’un marquage individuel, mais il faut le surveiller partout sur le terrain. »

Il conclut : « Franchement, j’aurais préféré qu’il ne joue pas, mais il sera sur la pelouse et nous aurons le plaisir d’admirer l’un des plus grands joueurs de l’histoire. »