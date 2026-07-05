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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

De la Fuente avant la revanche : « Je tire mon chapeau à Ronaldo… mais j’espère qu’il ne jouera pas. »

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
L. de la Fuente
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Espagne

Nous allons assister à la performance de Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a évité tout excès de confiance et affiché un respect total pour le Portugal et Cristiano Ronaldo, à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde.

Le journal AS a relayé ses propos tenus en conférence de presse, au cours de laquelle il a défendu le style des Matadors, salué les qualités de Ronaldo et apaisé la tension qui précède l’affrontement.

«Je suis un admirateur déclaré de Cristiano Ronaldo et des joueurs de sa trempe», a-t-il affirmé. «Il possède une forte personnalité, il ne connaît pas la fatigue et incarne des valeurs exemplaires.»

Il a ajouté : « Je lui tire mon chapeau, non seulement pour l’héritage qu’il a déjà laissé, mais aussi pour celui qu’il laissera. Il faut rester vigilant à son égard en toutes circonstances. Je ne dis pas qu’il a besoin d’un marquage individuel, mais il faut le surveiller partout sur le terrain. »

Il conclut : « Franchement, j’aurais préféré qu’il ne joue pas, mais il sera sur la pelouse et nous aurons le plaisir d’admirer l’un des plus grands joueurs de l’histoire. »

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il serait imprudent d’exiger davantage de Yamal.

    Interrogé sur l’affrontement au milieu de terrain, il a répondu avec assurance : « Je pense que mes joueurs sont les meilleurs au monde, mais nous allons défier une équipe aux caractéristiques très similaires, tant sur le plan défensif qu’en matière de possession et de jeu collectif. Nous verrons qui prendra l’avantage. »

    Interrogé sur un éventuel surcroît d’efforts défensifs de la part de Yamal, il a répondu : « Lamine est toujours prêt à en faire plus, mais il ne faut pas lui en demander davantage. »

    Il a insisté : « Nous sommes très satisfaits de ce que Yamal nous apporte. Notre priorité est de mettre la pression sur les défenseurs adverses, tout en sachant que, s’ils imposent leur rythme, nous devrons tous nous mobiliser en défense. »

    Il a ajouté : « Yamal aime prendre des responsabilités, il aime être sous les feux de la rampe et mener l’équipe. C’est donc sur cet aspect que nous travaillons : 0 % d’inquiétude et 100 % de motivation. C’est formidable de le voir à l’entraînement, car il apporte beaucoup de sérénité à tout le monde. Je suis convaincu qu’il va réaliser un grand match, car toutes les conditions sont réunies pour cela. »

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    Le marquage de Bao Koparsi sur Cristiano Ronaldo

    Il a ajouté : « Comment jugez-vous le carton rouge reçu par Balugon ? Je ne connais pas les raisons qui ont poussé la Fédération internationale à prendre cette décision, je ne peux donc pas la commenter. »

    Concernant le marquage de Cristiano par Kubarsi, il a ajouté : « On ne peut jamais relâcher la pression avec Cristiano, tout comme avec Lamine ou Oyarzabal. Mais j’ai une confiance totale en nos joueurs. »

    Interrogé sur une éventuelle soif de revanche après la défaite en Ligue des Nations, il a répondu : « Nous devons identifier leurs points faibles, car chaque équipe en possède. Ce match sera différent, non pas sur le plan technique puisque le style de jeu reste similaire, mais la Coupe du monde est une occasion rare, et nous devrons aborder la rencontre de façon à nous rapprocher de la victoire. »

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Comparaison avec la saison 2024

    Il a déclaré : « La comparaison avec ce qui s'est passé en 2024 vous met-elle la pression ? C'est toujours une comparaison positive. Il vaut mieux repartir d'une base qui a connu un grand succès plutôt que de repartir de zéro. Mais il ne faut pas trop se tourner vers le passé, mais plutôt vers le présent, et surtout vers l'avenir. »

    Interrogé sur les difficultés rencontrées par Yamal face à Nuno Mendes en finale de la Ligue des Nations, il a répondu : « Nuno Mendes a posé des problèmes à beaucoup de joueurs, car c’est un adversaire redoutable. De la même manière, Lamine a lui aussi causé bien des soucis à nombre de défenseurs. »

    Il a insisté : « Nous devons laisser Yamal tranquille, même s’il n’en a pas vraiment besoin car il a confiance en lui. L’essentiel est qu’il ne s’inquiète pas et qu’il se concentre sur lui-même et sur l’équipe, comme il le fait toujours. Chaque match est différent, et il ne faut pas penser qu’un adversaire qui vous a battu une fois vous battra toujours. Nous espérons qu’il nous offrira une soirée historique. »

    Concernant Nico Williams, il a ajouté : « Nous évaluerons son état pendant la rencontre. Le match lui-même dira s’il peut jouer, même s’il revient de blessure. »

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