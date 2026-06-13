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England will not win World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

De la fragilité de Bukayo Saka à l’étoile filante Jude Bellingham : six raisons pour lesquelles l’Angleterre NE GAGNERA PAS la Coupe du monde

Opinion
Coupe du monde
Angleterre
FEATURES
T. Tuchel
J. Bellingham
D. Rice
H. Kane
B. Saka
J. Stones
R. James
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford

Après « trente ans de souffrance » pour l’équipe nationale d’Angleterre, le football devait « rentrer à la maison » en 1996. Trente ans plus tard, les Three Lions n’ont toujours pas ajouté le moindre trophée majeur à leur palmarès depuis leur triomphe à la Coupe du monde 1966. Cette disette, la plus tristement célèbre du football international, pourrait-elle enfin prendre fin ? La sélection de Thomas Tuchel s’est qualifiée pour la Coupe du monde de cet été en remportant tous ses matches sans concéder le moindre but, un parcours parfait qui nourrit un optimisme mesuré chez les observateurs.

Les Three Lions occupent la quatrième place du classement FIFA et ont terminé deuxièmes des deux dernières éditions du Championnat d’Europe. L’Angleterre peut également compter sur une pléiade de joueurs de renom, parmi lesquels Declan Rice, le milieu d’Arsenal, Jude Bellingham, la pépite du Real Madrid, et Harry Kane, l’attaquant du Bayern Munich, sans doute en tête de la course au Ballon d’Or cette année.

Sous les ordres de Tuchel, vainqueur de trophées dans quatre pays différents, dont la Ligue des champions avec Chelsea en moins de six mois, la sélection dispose d’un technicien capable de briller même avec un temps de préparation réduit. Pourtant, malgré ces atouts, les Three Lions restent perfectibles. Voici six raisons pour lesquelles leur quête pour mettre fin à six décennies de frustration risque encore d’échouer…

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Défense du suspect

    Bien qu’elle n’ait concédé aucun but lors de ses huit matches de qualification pour la Coupe du monde, la charnière défensive anglaise reste peu convaincante.

    Nico O’Reilly, auteur d’une saison de percée remarquée à Manchester City, reste un arrière gauche relativement inexpérimenté qui, sous Pep Guardiola, occupe souvent un rôle de milieu de terrain supplémentaire, une polyvalence précieuse mais risquée pour l’Angleterre de Tuchel. Il est donc surprenant que l’Allemand ait choisi de ne pas inclure d’arrière gauche de formation dans son effectif, d’autant plus que les défenseurs centraux anglais ne se distinguent pas par leur vitesse.

    Se fier à John Stones, pourtant souvent blessé, pour rester opérationnel constitue un autre pari osé. On comprend mieux la déception d’Harry Maguire, même si son attitude capricieuse éclaire le choix de Tuchel de ne pas l’inclure. À droite, l’incertitude plane aussi sur Reece James, dont la fragilité physique rappelle celle de Stones.

    Ces incertitudes sont d’autant plus préoccupantes que les suppléants potentiels, Ezri Konsa, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento et Djed Spence, manquent encore de bagage international.

    Malgré ses huit matchs qualificatifs sans encaisser, l’Angleterre aborde donc la compétition la plus exigeante du football international avec de réels doutes sur la qualité et la profondeur de sa défense.

    • Publicité
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Des conditions caniculaires

    À en juger par la Coupe du monde des clubs disputée l’été dernier aux États-Unis, les conditions météorologiques s’apprêtent à jouer un rôle déterminant durant les six prochaines semaines.

    L’ancien coach de Chelsea, Enzo Maresca, avait alors jugé la chaleur « étouffante », rendant toute séance d’entraînement normale « impossible », tandis que le milieu des Blues, Enzo Fernández, avait avoué avoir ressenti des « vertiges » durant les rencontres.

    Pour parer ces conditions, la FIFA a instauré des pauses rafraîchissement de trois minutes au milieu de chaque mi-temps, une mesure censée maintenir l’hydratation des joueurs. Reste que les températures caniculaires attendues risquent d’épuiser, en particulier les joueurs originaires de climats plus tempérés comme l’Angleterre.

    Harry Kane a toutefois rappelé que les joueurs sont des athlètes de haut niveau capables de s’adapter, et Marc Guehi a qualifié d’« idée fantastique » l’arrivée anticipée aux États-Unis, qui a offert au groupe davantage de temps pour s’acclimater.

    La conservation du ballon s’annonce pourtant cruciale, et des relayeurs très actifs comme Rice restent moins à l’aise balle au pied que le duo portugais Vitinha-João Neves, comme l’a montré la finale de la Ligue des champions. Les Anglais pourraient donc arriver émoussés en phase à élimination directe.

    Rappelons que seules deux sélections européennes ont remporté une Coupe du monde sur un autre continent : l’Espagne en 2010 et l’Allemagne en 2014, toutes deux disputées en hiver austral.


  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Saka en difficulté

    Bukayo Saka a été le meilleur attaquant de l’Angleterre lors de l’Euro 2024. Mais à l’approche de la Coupe du monde, son niveau de forme et sa condition physique inquiètent.

    L’attaquant a manqué trois périodes de jeu lors du parcours victorieux d’Arsenal en Premier League, ce qui éclaire en partie son manque d’impact lors de la finale de la Ligue des champions perdue face au Paris Saint-Germain – rencontre au cours de laquelle il n’a réussi que quatre passes et aucun dribble.

    Si la Coupe du monde doit lui servir de tremplin pour retrouver son meilleur niveau, Tuchel a toutefois reconnu, à la veille de l’affrontement avec le Costa Rica, que l’ailier de 24 ans n’était pas encore totalement remis du problème au tendon d’Achille subi en mars.

    « Bukayo n’est pas encore tout à fait au point », a expliqué le sélectionneur anglais. « Il a joué malgré la douleur en fin de saison, en la gérant manifestement et en jouant à un haut niveau, mais il n’est toujours pas à 100 % ».

    Tuchel a toutefois surpris en révélant que l’attaquant n’est toujours pas en mesure d’enchaîner les séances d’entraînement, un signe qui interpelle à deux jours du coup d’envoi. Même déclaré apte, le « Starboy » d’Arsenal aura-t-il vraiment les moyens de retrouver son niveau étincelant ?

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Peu de bouleversements

    Le seul point marquant de ce match amical entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, le week-end dernier, a été la réaction suscitée par la prestation de Rio Ngumoha. Entré en jeu en seconde période, l’ailier de Liverpool a dynamisé la rencontre et offert un éclat de talent dans une victoire 1-0 autrement bien terne contre l’équipe la moins bien classée de la Coupe du monde. Plusieurs observateurs se sont même interrogés sur les raisons de son absence du groupe pour la compétition, ou au moins de sa non-inscription sur la liste préliminaire, ce qui aurait permis de l’appeler en cas de forfait.

    Certains estimeront qu’il était prématuré d’intégrer un joueur de 17 ans auteur de seulement cinq apparitions en Premier League la saison passée ; reste que le banc anglais perd un potentiel « facteur X ».

    On peut comprendre les raisons qui ont poussé Tuchel à écarter Phil Foden et Cole Palmer – les deux hommes ayant connu une saison 2023–2024 bien en deçà de leur potentiel – et Morgan Rogers s’est montré si convaincant qu’il pourrait même être aligné devant Bellingham (nous y reviendrons).

    En revanche, l’absence de Morgan Gibbs-White surprend : il a terminé co-meilleur buteur de la Premier League 2025-2026, malgré l’position de numéro 10 à Nottingham Forest, club qui a lutté toute la saison pour éviter la relégation. Un joueur en telle forme n’aurait-il pas représenté une option plus menaçante sur le banc qu’Eberechi Eze, dont les performances ne brillent que contre Tottenham et qui n’a guère pesé lors de son entrée en finale de Ligue des champions avec Arsenal ?

    Son coéquipier Noni Madueke n’a guère fait mieux face à une défense du PSG émoussée à Budapest ; son seul véritable atout semble être sa capacité à obtenir des penalties, ce qui rend l’état du talon d’Achille de Saka d’autant plus préoccupant. Sa vitesse peut créer des brèches, mais, comme l’a montré le match contre le Costa Rica, il peine à conclure.

    Sur l’autre aile, le renouveau de Marcus Rashford à Barcelone constitue un atout, tandis qu’Anthony Gordon, dont la saison à Newcastle a été si décevante que les Magpies ont pu se passer de lui en fin de saison, a ensuite rejoint le Camp Nou, non sans surprendre plus d’un observateur neutre.

    Gordon a certes montré des signes de vivacité face au Costa Rica, mais la réalité est que l’Angleterre manque de véritables supersubs capables de bouleverser une rencontre. Ses attaquants ne proposent pas un profil suffisamment différent de celui des titulaires, ce qui rend la réflexion sur la performance de Ngumoha contre la Nouvelle-Zélande d’autant plus pertinente.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Dépendance à Kane

    Après la défaite décevante 1-0 face au Japon en mars dernier, Tuchel a été interrogé en conférence de presse sur ITV pour savoir si l’Angleterre était devenue trop dépendante de Kane, absent du match amical à Wembley en raison d’une blessure. « Pourquoi l’Argentine ne s’appuierait-elle pas sur Messi ou le Portugal sur Cristiano Ronaldo ? », a-t-il rétorqué. « C’est tout à fait normal.

    Sans Harry Kane, nous ne sommes plus aussi dangereux. Mais le Bayern Munich, sans Harry Kane, ne l’est plus non plus. Aucune équipe au monde ne l’est. »

    Le raisonnement de Tuchel tient la route : privez une équipe de son buteur attitré et sa capacité à marquer s’en trouve inévitablement réduite. Néanmoins, il serait erroné d’affirmer que l’Angleterre ne surfe pas plus que ses concurrents sur le talent de son capitaine.

    Outre le fait que Kane est à l’origine de plus de la moitié des buts internationaux de l’équipe, le principal problème est qu’aucun de ses remplaçants n’atteint son niveau.

    Ollie Watkins a certes conclu la saison en boulet de canon avec Aston Villa, il a offert la victoire à l’Angleterre d’une tête à la dernière minute en demi-finale de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et a également marqué de près face au Costa Rica – mais il n’a tout de même pas encore atteint la barre des dix sélections et ne totalise que sept buts sous le maillot national.

    L’autre option, Ivan Toney, vient certes de conclure la saison la plus prolifique de sa carrière en club, mais en Arabie saoudite. Son unique but en sélection date de mars 2024, contre la Belgique en amical. Sa simple présence dans le groupe rappelle l’impératif de préserver Kane, intacte, tout au long du tournoi.

    Kane est, à lui seul, l’équivalent anglais de Ronaldo ou Messi. Or, si le Portugal ou l’Argentine pourraient tout de même viser le titre sans leurs légendes, l’Angleterre, elle, n’aurait alors plus aucune marge de manœuvre. Un pépin physique pour Kane, et les Three Lions risquent de voir leur aventure s’arrêter net.


  • Thomas Tuchel England 2026Getty

    La pression

    Tuchel a écarté l’idée d’une Angleterre favorite pour remporter la Coupe du monde. « Nous ne pouvons pas l’être », a-t-il affirmé mardi. « Cela fait trop d’années que nous ne l’avons pas gagnée. Nous nous voyons comme des concurrents et des challengers. Nous voulons aller au bout, mais je ne pense pas que nous soyons parmi les grands favoris. Dans ce tournoi, il y a des équipes qui ont fait leurs preuves et connu plus de succès. »

    Et il a raison : l’Angleterre est une habituée des déconvenues sur la scène internationale. Souvent annoncée comme prétendante au titre par ses propres médias, elle a tout aussi souvent déçu.

    Même sous la houlette de Gareth Southgate (statistiquement le sélectionneur anglais le plus titré depuis Alf Ramsey, vainqueur de la Coupe du monde), les Three Lions ont buté à deux reprises sur la dernière marche. Lors de l’Euro 2024, ils ont certes buté sur une Espagne supérieure après un parcours peu convaincant jusqu’à Berlin, mais il n’y avait aucune excuse pour ne pas battre l’Italie en finale de l’Euro 2020 à Wembley, où ils avaient pourtant ouvert le score grâce à Luke Shaw.

    Il suffit que la pression monte face à un adversaire de standing pour que les Three Lions transforment l’éventualité d’une victoire en défaite. Imaginez un nouvel échec aux tirs au but ou un Bellingham explosant après un passage sur le banc. Tuchel a certes annoncé qu’il privilégierait le collectif aux individualités ; sa décision a été saluée, mais la moindre contre-performance pourrait raviver les critiques et déstabiliser le groupe.

    Le tirage au sort, certes favorable, lui promet un parcours tranquille jusqu’en huitièmes de finale. Mais qui peut garantir qu’elle franchira cet obstacle, qu’il s’agisse du Mexique à l’Azteca ou d’un éventuel quart face au Brésil, sans oublier les épouvantails France, Argentine ou Espagne sur la route du titre ?

    Oui, l’Angleterre possède des joueurs de talent et un sélectionneur expérimenté, mais elle traîne aussi le poids de soixante ans d’histoire – un fardeau qui, trop souvent, s’est révélé trop lourd à porter.

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