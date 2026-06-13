Le seul point marquant de ce match amical entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, le week-end dernier, a été la réaction suscitée par la prestation de Rio Ngumoha. Entré en jeu en seconde période, l’ailier de Liverpool a dynamisé la rencontre et offert un éclat de talent dans une victoire 1-0 autrement bien terne contre l’équipe la moins bien classée de la Coupe du monde. Plusieurs observateurs se sont même interrogés sur les raisons de son absence du groupe pour la compétition, ou au moins de sa non-inscription sur la liste préliminaire, ce qui aurait permis de l’appeler en cas de forfait.

Certains estimeront qu’il était prématuré d’intégrer un joueur de 17 ans auteur de seulement cinq apparitions en Premier League la saison passée ; reste que le banc anglais perd un potentiel « facteur X ».

On peut comprendre les raisons qui ont poussé Tuchel à écarter Phil Foden et Cole Palmer – les deux hommes ayant connu une saison 2023–2024 bien en deçà de leur potentiel – et Morgan Rogers s’est montré si convaincant qu’il pourrait même être aligné devant Bellingham (nous y reviendrons).

En revanche, l’absence de Morgan Gibbs-White surprend : il a terminé co-meilleur buteur de la Premier League 2025-2026, malgré l’position de numéro 10 à Nottingham Forest, club qui a lutté toute la saison pour éviter la relégation. Un joueur en telle forme n’aurait-il pas représenté une option plus menaçante sur le banc qu’Eberechi Eze, dont les performances ne brillent que contre Tottenham et qui n’a guère pesé lors de son entrée en finale de Ligue des champions avec Arsenal ?

Son coéquipier Noni Madueke n’a guère fait mieux face à une défense du PSG émoussée à Budapest ; son seul véritable atout semble être sa capacité à obtenir des penalties, ce qui rend l’état du talon d’Achille de Saka d’autant plus préoccupant. Sa vitesse peut créer des brèches, mais, comme l’a montré le match contre le Costa Rica, il peine à conclure.

Sur l’autre aile, le renouveau de Marcus Rashford à Barcelone constitue un atout, tandis qu’Anthony Gordon, dont la saison à Newcastle a été si décevante que les Magpies ont pu se passer de lui en fin de saison, a ensuite rejoint le Camp Nou, non sans surprendre plus d’un observateur neutre.

Gordon a certes montré des signes de vivacité face au Costa Rica, mais la réalité est que l’Angleterre manque de véritables supersubs capables de bouleverser une rencontre. Ses attaquants ne proposent pas un profil suffisamment différent de celui des titulaires, ce qui rend la réflexion sur la performance de Ngumoha contre la Nouvelle-Zélande d’autant plus pertinente.