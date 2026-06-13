Après la défaite décevante 1-0 face au Japon en mars dernier, Tuchel a été interrogé en conférence de presse sur ITV pour savoir si l’Angleterre était devenue trop dépendante de Kane, absent du match amical à Wembley en raison d’une blessure. « Pourquoi l’Argentine ne s’appuierait-elle pas sur Messi ou le Portugal sur Cristiano Ronaldo ? », a-t-il rétorqué. « C’est tout à fait normal.
Sans Harry Kane, nous ne sommes plus aussi dangereux. Mais le Bayern Munich, sans Harry Kane, ne l’est plus non plus. Aucune équipe au monde ne l’est. »
Le raisonnement de Tuchel tient la route : privez une équipe de son buteur attitré et sa capacité à marquer s’en trouve inévitablement réduite. Néanmoins, il serait erroné d’affirmer que l’Angleterre ne surfe pas plus que ses concurrents sur le talent de son capitaine.
Outre le fait que Kane est à l’origine de plus de la moitié des buts internationaux de l’équipe, le principal problème est qu’aucun de ses remplaçants n’atteint son niveau.
Ollie Watkins a certes conclu la saison en boulet de canon avec Aston Villa, il a offert la victoire à l’Angleterre d’une tête à la dernière minute en demi-finale de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et a également marqué de près face au Costa Rica – mais il n’a tout de même pas encore atteint la barre des dix sélections et ne totalise que sept buts sous le maillot national.
L’autre option, Ivan Toney, vient certes de conclure la saison la plus prolifique de sa carrière en club, mais en Arabie saoudite. Son unique but en sélection date de mars 2024, contre la Belgique en amical. Sa simple présence dans le groupe rappelle l’impératif de préserver Kane, intacte, tout au long du tournoi.
Kane est, à lui seul, l’équivalent anglais de Ronaldo ou Messi. Or, si le Portugal ou l’Argentine pourraient tout de même viser le titre sans leurs légendes, l’Angleterre, elle, n’aurait alors plus aucune marge de manœuvre. Un pépin physique pour Kane, et les Three Lions risquent de voir leur aventure s’arrêter net.