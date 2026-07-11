De la défaite face à l’Argentine au rêve d’avenir… L’Égypte parviendra-t-elle à reproduire le modèle norvégien ?

Malgré l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, l’Égypte a quitté la compétition la tête haute. Les Pharaons ont réalisé l’une de leurs meilleures performances depuis des années, ont franchi la phase de groupes et ont tenu tête à l’un des grands favoris du tournoi. Au-delà du score, la question qui se pose pour le football égyptien est claire : comment préserver cette dynamique et la transformer en un projet durable capable de former des générations capables de rivaliser avec les plus grandes nations ?

La réponse ne viendra peut-être pas d’Amérique du Sud ou d’Europe de l’Ouest, mais du nord du continent européen, où la Norvège a écrit l’une des histoires les plus inspirantes du football moderne.

Ce pays, qui compte à peine plus de cinq millions et demi d’habitants et qui n’avait plus participé à la Coupe du monde depuis l’édition 1998 en France, est devenue en quelques années l’une des équipes phares de la compétition, après avoir éliminé le Brésil et atteint les quarts de finale, grâce à un projet à long terme qui n’a pas débuté avec Erling Haaland ou Martin Ødegaard, mais bien des années avant leur apparition.

Alors que de nombreux pays s’affairent à rechercher la « prochaine star », la Norvège a misé sur un système complet capable de produire des talents de manière continue. Ce modèle mérite d’être étudié par l’Égypte, qui possède une immense base de supporters et des joueurs qui n’ont rien à envier à leurs homologues européens, mais qui cherche encore le projet à long terme capable de transformer ce potentiel en succès durables.