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Karim Malim

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De la défaite face à l’Argentine au rêve d’avenir… L’Égypte parviendra-t-elle à reproduire le modèle norvégien ?

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Égypte
Coupe du monde
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Argentine vs Égypte
Norvège vs Angleterre
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E. Haaland
M. Salah
M. Salah
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Irak
Émirats arabes unis
Arabie saoudite

La défaite n’a pas sonné le glas du rêve, mais a marqué le début d’une nécessaire introspection.

Malgré l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, l’Égypte a quitté la compétition la tête haute. Les Pharaons ont réalisé l’une de leurs meilleures performances depuis des années, ont franchi la phase de groupes et ont tenu tête à l’un des grands favoris du tournoi. Au-delà du score, la question qui se pose pour le football égyptien est claire : comment préserver cette dynamique et la transformer en un projet durable capable de former des générations capables de rivaliser avec les plus grandes nations ?

La réponse ne viendra peut-être pas d’Amérique du Sud ou d’Europe de l’Ouest, mais du nord du continent européen, où la Norvège a écrit l’une des histoires les plus inspirantes du football moderne.

Ce pays, qui compte à peine plus de cinq millions et demi d’habitants et qui n’avait plus participé à la Coupe du monde depuis l’édition 1998 en France, est devenue en quelques années l’une des équipes phares de la compétition, après avoir éliminé le Brésil et atteint les quarts de finale, grâce à un projet à long terme qui n’a pas débuté avec Erling Haaland ou Martin Ødegaard, mais bien des années avant leur apparition.

Alors que de nombreux pays s’affairent à rechercher la « prochaine star », la Norvège a misé sur un système complet capable de produire des talents de manière continue. Ce modèle mérite d’être étudié par l’Égypte, qui possède une immense base de supporters et des joueurs qui n’ont rien à envier à leurs homologues européens, mais qui cherche encore le projet à long terme capable de transformer ce potentiel en succès durables.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Norvège n'a pas seulement révélé Haaland… Elle a élaboré une véritable filière.

    Quand on parle de la sélection norvégienne, les esprits se tournent aussitôt vers Erling Haaland, l’un des meilleurs attaquants mondiaux, ou vers Martin Ødegaard, capitaine d’Arsenal et métronome du milieu de terrain. Pourtant, la réussite norvégienne ne se limite pas à ces deux talents hors norme.

    La sélection norvégienne alignée en Coupe du monde compte 17 joueurs sur 26 évoluant dans les quatre meilleurs championnats européens, preuve tangible du travail accompli par le football norvégien au cours des deux dernières décennies.

    Plus important encore, la plupart de ces joueurs sont issus du même système et ont été formés selon une même philosophie dès leurs premières années, ce qui a conféré à la sélection une personnalité bien définie et une identité footballistique solide, comme l’a rapporté la BBC.

    Ce système n’est pas le fruit du hasard : il découle d’un plan stratégique lancé au début du nouveau millénaire, lorsque la Fédération norvégienne de football a pris conscience qu’une refonte complète du football, de l’initiation des plus jeunes jusqu’à l’équipe nationale, était nécessaire pour mettre fin à son absence des grands tournois.

    Longtemps identifiée aux sports d’hiver (ski, biathlon, saut à ski), la Norvège a décidé, au début des années 2000, de changer la donne et de hisser le football au premier plan.

    L’objectif n’était pas seulement de se qualifier pour les grandes compétitions, mais aussi de faire du football le sport le plus pratiqué par les enfants et d’éliminer tous les obstacles qui les empêchaient de le pratiquer tout au long de l’année.

    Le principal obstacle était bien connu : le climat. Hivers longs et chutes de neige abondantes suspendaient toute activité footballistique pendant plusieurs mois, freinant ainsi le développement des joueurs par rapport à leurs homologues européens. La première étape de la révolution fut donc d’ordre infrastructurel.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-NORAFP

    Le gazon synthétique… La décision qui a changé l'avenir du football norvégien

    Cela peut paraître élémentaire, mais l’investissement massif dans les terrains de football a représenté le véritable tournant. Entre 2000 et 2010, la Norvège a lancé un vaste programme de construction de terrains en gazon synthétique dans ses villes et ses villages, avant d’accélérer encore le rythme les années suivantes.

    Entre 2016 et 2025, 539 terrains ont été construits et 586 rénovés. Ces chiffres ne traduisent pas seulement des investissements dans les infrastructures, mais aussi un engagement direct envers l’avenir des joueurs.

    Fini les longues interruptions hivernales : les jeunes peuvent désormais s’entraîner quotidiennement, quel que soit le temps.

    Håkon Grot Land, responsable du développement des joueurs à la Fédération norvégienne, estime que cette décision a tout changé. Il déclare : « Le football est passé d’un sport d’été à un sport pratiqué toute l’année. Auparavant, nous nous entraînions sur la glace et sur des terrains en très mauvais état, tandis qu’aujourd’hui, n’importe quel enfant peut s’entraîner dans les meilleures conditions tout au long de l’année. »

  • FBL-WC-2026-PRESSER-NORAFP

    Une leçon que le football égyptien doit impérativement retenir

    À première vue, la comparaison peut surprendre : l’Égypte ne connaît ni la neige ni des conditions climatiques extrêmes, mais elle affronte un défi tout aussi crucial. En effet, malgré l’existence de milliers de centres de jeunesse et de clubs, la qualité des terrains demeure très inégale, surtout en dehors des grandes villes. De nombreux talents provinciaux ne disposent ainsi pas d’un environnement d’entraînement comparable à celui des grandes académies.

    C’est là que l’expérience norvégienne s’avère inspirante. Le succès n’a pas commencé par la recherche d’un entraîneur étranger ou d’un joueur professionnel, mais par la mise à disposition d’un terrain de qualité sur lequel un enfant peut s’entraîner tous les jours.

    La première leçon que le football égyptien pourra tirer après la Coupe du monde 2026 est claire : investir dans les terrains n’est pas un simple projet de construction, mais un programme de formation pour les joueurs.

    L’impact du gazon synthétique ne s’est pas limité à l’augmentation du nombre d’heures d’entraînement, mais s’est étendu à une transformation complète de la philosophie du football norvégien. Dans les années 1990, la Norvège était réputée pour son style défensif direct, axé sur les longues passes et les duels physiques.

    Or, l’usage quotidien de terrains modernes à la qualité constante a permis aux joueurs d’améliorer leur technique. La possession, les passes rapides et le jeu au sol sont désormais inscrits dans l’ADN de la sélection.

    L’émergence d’un joueur comme Martin Ødegaard n’est pas une simple coïncidence, mais le résultat naturel d’un environnement d’entraînement qui encourage la créativité et offre au joueur la liberté de développer ses compétences dès son plus jeune âge.

    En revanche, le football égyptien conserve l’une des meilleures écoles techniques du continent, mais il lui faut un environnement plus structuré pour préserver et affiner ce talent, surtout chez les jeunes.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dans le football, l'argent ne garantit pas le succès, mais une utilisation intelligente des ressources peut faire la différence.

    La Norvège, dont l’économie est l’une des plus solides au monde grâce à ses ressources pétrolières, a choisi de ne pas s’appuyer uniquement sur les fonds publics pour développer le sport. Elle a donc mis en place un modèle original : une part importante des recettes de la société nationale de paris « Norsk Tipping » est affectée au financement des infrastructures sportives.

    La société reverse environ 64 % de ses bénéfices au secteur sportif, la majeure partie de cette somme étant consacrée à la construction de stades et au financement de projets liés aux clubs locaux. Pour la seule année 2026, le montant injecté dans les infrastructures sportives a dépassé les deux milliards de couronnes norvégiennes.

    Une leçon que l’Égypte pourrait mettre à profit : il est essentiel de diversifier les sources de financement afin de ne pas dépendre uniquement des subventions publiques ou du soutien des clubs, mais de s’appuyer sur un modèle économique durable qui protège les investissements dans les infrastructures de base, pierre angulaire de tout développement footballistique.

    Si le gazon synthétique a permis de pratiquer le football toute l’année, la Fédération norvégienne a compris que les infrastructures seules ne suffisent pas à former des joueurs de classe mondiale : l’investissement doit d’abord cibler l’acteur clé qui accompagne les enfants au quotidien, l’entraîneur.

    C’est pourquoi la période 2010-2020 a été qualifiée par la Fédération norvégienne de « révolution de l’entraînement ». Plutôt que d’attirer des noms ronflants, elle a mis en place un système de formation unifié pour tous les coachs du pays.

    Ainsi, un enfant qui débute dans un petit village du nord de la Norvège apprend les mêmes principes qu’un jeune d’Oslo, car tous les entraîneurs partagent une philosophie unique qui privilégie le développement du joueur à la simple quête de victoires.

    Cette approche constitue l’un des principaux écarts avec de nombreux pays : l’avenir du joueur dépend d’une méthode claire appliquée par tous, non du nom de l’entraîneur ou du club.

    Pour l’Égypte, cette leçon est aussi cruciale que la construction de terrains. Avoir des milliers d’entraîneurs ne garantit pas un système performant ; en revanche, harmoniser la philosophie de formation permettrait de réduire l’écart entre clubs, centres de formation et centres de jeunes, et d’assurer une sortie de joueurs dotés d’une base technique et tactique homogène.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « L'École des équipes nationales »… Le projet qui a tout changé

    Après l’échec à se qualifier pour l’Euro 2012, la Fédération norvégienne n’a pas simplement changé d’entraîneur ; elle a entrepris de reconstruire intégralement son système de formation des jeunes. En 2013 naissait ainsi le programme « École des équipes nationales » (NTS).

    Contrairement à ce que son nom indique, il ne s’agit pas d’une académie centralisée regroupant tous les talents, mais d’un réseau national qui connecte les clubs formateurs aux grands clubs et à la fédération, afin que chacun évolue selon des objectifs et des normes communes.

    Ce dispositif assure un suivi continu du joueur dès ses premiers pas, avec une évaluation régulière de sa progression, sans qu’il ait l’impression de changer d’environnement ou de devoir adapter son style de jeu à chaque étape.

    Les chiffres illustrent l’ampleur de l’impact de ce projet : parmi les joueurs ayant pris part à la victoire historique contre le Brésil en huitièmes de finale, 14 avaient déjà porté les couleurs des sélections jeunes, et 11 d’entre eux avaient intégré le programme NTS dès les catégories U15 ou U16. Autrement dit, la colonne vertébrale de l’équipe nationale est issue de ce même projet.

    L’une des idées les plus remarquables de l’expérience norvégienne est qu’elle ne croit pas à ce qu’on appelle le « joueur prodige » à l’âge de huit ou neuf ans. Alors que les centres de formation des grands clubs de nombreux pays se disputent les enfants dès leur plus jeune âge, le jeune Norvégien reste dans son club local jusqu’à l’âge de douze ans environ.

    La raison est simple : un enfant ordinaire à dix ans peut se révéler le meilleur à quinze ans, et inversement. La Fédération norvégienne laisse donc à chaque joueur le temps de mûrir physiquement, techniquement et mentalement avant de l’orienter vers le haut niveau. Cette philosophie allège la pression sur les jeunes, préserve leur passion et évite de perdre des talents qui mûrissent plus lentement.

    En Égypte, la situation est souvent inverse : des jeunes sont écartés prématurément par les clubs, avant que le temps ne démontre qu’ils méritaient davantage d’opportunités. Pour valoriser pleinement son vaste vivier, le football égyptien doit donc repenser ses mécanismes de détection des talents.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-MDAAFP

    Les clubs de base… Véritables héros de cette histoire.

    Juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, les joueurs de l’équipe de Norvège ont posé pour une photo de groupe remarquée par les médias. Ils n’arboraient pas les maillots de leurs clubs actuels, mais ceux des clubs où ils ont fait leurs premiers pas.

    Bien plus qu’un simple cliché promotionnel, cette image envoyait un message fort : le succès s’ancre dans les clubs formateurs. La Fédération norvégienne le sait et accompagne ces structures, tant sur le plan financier que technique, car elles représentent le premier maillon de la chaîne de formation.

    Les grands clubs ne voient pas ces structures comme des concurrents, mais comme des partenaires, ce qui forge un système intégré convergeant vers un objectif commun.

    En Égypte, les centres de jeunesse et les clubs populaires recèlent un vivier de talents considérable, mais ils nécessitent un soutien technique et organisationnel accru, ainsi qu’une collaboration plus efficace avec la fédération et les clubs professionnels.

    Odegaard a bouleversé toute la philosophie de la fédération.

    Håkon Grot Land rapporte une anecdote révélatrice à propos de Martin Ødegaard. Lorsqu’il l’a découvert à l’âge de onze ans, il a immédiatement compris qu’il était face à un talent hors norme.

    Mais ce qui a retenu son attention, ce n’était pas seulement son talent, mais la manière dont l’enfant abordait le football. Il s’entraînait pendant des heures supplémentaires, cherchait sans cesse à progresser et abordait le jeu avec une passion et un sens des responsabilités bien supérieurs à son âge.

    Cette expérience a poussé la Fédération norvégienne à redéfinir le concept de « talent ». Plutôt que de privilégier la vitesse, la force physique ou la technique individuelle, la première question est désormais : ce joueur aime-t-il assez le football pour progresser chaque jour ? Ainsi, la personnalité, la discipline et la soif d’apprendre sont devenues des critères déterminants dans l’évaluation des joueurs.

    Même Haaland n’était pas le meilleur dans son enfance

    Cette révélation peut surprendre : Erling Haaland, l’un des meilleurs attaquants mondiaux, n’était pas perçu comme le meilleur joueur de sa catégorie lorsqu’il a intégré les stages des équipes nationales à 14 ans.

    C’est pourquoi la Fédération norvégienne refuse de porter des jugements hâtifs sur les joueurs. L’objectif n’est pas de sélectionner le meilleur enfant à 13 ans, mais de former le meilleur joueur à 22 ou 23 ans.

    Cette vision à long terme a permis à de nombreux joueurs de progresser à l’abri de la pression avant d’intégrer l’équipe nationale A.

    Une leçon précieuse pour le football égyptien, qui gagnerait à faire preuve de patience dans la gestion de ses talents et à leur laisser le temps de mûrir, plutôt que de courir après des résultats immédiats.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dans le football, l’équipe prime sur toute star individuelle.

    Bien que la Norvège puisse compter sur une star mondiale comme Haaland et sur un capitaine de l’envergure d’Odegaard, la philosophie du programme NTS affirme qu’aucun joueur n’est au-dessus de l’équipe. Dès les catégories de jeunes, les entraîneurs insistent donc sur la coopération, l’engagement, la discipline et la responsabilité collective.

    Le joueur ne se perçoit pas comme une future star, mais comme un maillon d’un système cohérent, une approche qui s’est clairement reflétée dans les performances de la sélection lors de la Coupe du monde. Lorsqu’elle a éliminé le Brésil en huitièmes de finale, cette victoire n’était pas le fruit de la performance exceptionnelle d’un seul joueur, mais le résultat d’un jeu collectif bien organisé, capable de neutraliser les écarts individuels.

    Que peut en tirer l’Égypte ?

    Après avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le football égyptien se trouve face à une occasion rare de s’appuyer sur ce qui a été accompli, plutôt que de se contenter de célébrer sa participation. Le véritable succès ne se mesure pas à la qualification pour un seul tournoi, mais à la capacité de figurer durablement parmi les meilleures équipes.

    À cet égard, l’expérience norvégienne offre des enseignements clairs : « Investir dans la formation des entraîneurs est aussi crucial que développer les joueurs ; harmoniser la philosophie de travail entre la fédération, les clubs et les centres de formation ; développer les infrastructures dans toutes les provinces, et pas uniquement dans les grandes villes. »

    Il est également essentiel de « laisser davantage de temps aux jeunes pour mûrir, sans les écarter prématurément, et de valoriser leur personnalité, leur discipline et leur passion autant que leurs qualités techniques ; considérer les clubs formateurs comme des partenaires clés dans l’épanouissement des talents, et non comme une simple étape transitoire ».

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’Égypte peut-elle reproduire l’expérience norvégienne ?

    Il serait tentant de voir dans le modèle norvégien une expérience européenne difficilement exportable en Égypte, en raison de différences économiques, sociales et géographiques majeures. Pourtant, une analyse fine du projet montre que sa réussite ne tient pas à la taille de la population ni à l’abondance de pétrole, mais à une vision claire et à une action constante.

    La Norvège n’a pas lancé son projet alors qu’elle comptait déjà dans ses rangs Haaland ou Ødegaard ; elle n’a pas émergé du jour au lendemain au sommet du football mondial. Son plan à long terme a misé sur les infrastructures, la formation des entraîneurs, une philosophie de jeu unifiée et, surtout, le temps nécessaire à l’épanouissement des jeunes. Année après année, le projet a été appliqué sans céder à la pression des résultats immédiats ni à la tentation de tout remettre en question à la moindre contre-performance.

    Ces dernières décennies, le football égyptien a pourtant démontré qu’il pouvait former des joueurs de haut niveau, aussi bien en championnat local qu’en Europe. Le problème n’a jamais été l’absence de talents, mais l’inexistence d’un système capable d’assurer une production régulière de joueurs de même calibre.

    Le succès de l’équipe nationale égyptienne est souvent lié à l’émergence d’une génération exceptionnelle ou d’un joueur de classe mondiale, avant que les mêmes questions ne resurgissent quelques années plus tard : qui sera le successeur ? Et comment remplacer les stars après leur retraite ?

    À l’inverse, la Norvège ne fonde pas son projet sur un joueur en particulier, mais sur un système capable de produire un nouveau talent chaque fois qu’un autre s’en va. C’est toute la différence entre bâtir une équipe nationale performante et développer un football durable.

    Tous s’accordent à dire que Mohamed Salah est le plus grand joueur de l’histoire récente du football égyptien, une icône dont l’influence dépasse les limites du terrain. Mais l’exemple norvégien pose une question cruciale : que se passera-t-il après la star ?

    La Fédération norvégienne n’a pas misé sur Haaland ou Ødegaard, mais a constitué un vivier de joueurs capables de pallier toute absence, d’où la présence de nombreux professionnels dans les grands championnats européens.

    En Égypte, le vrai enjeu consiste donc à s’appuyer sur la présence de Salah pour former une nouvelle génération capable de suivre sa trajectoire, plutôt que de se contenter de vivre de son talent jusqu’à la fin de sa carrière. Car la grandeur d’une nation dans le football ne se mesure pas au nombre de ses stars, mais à sa capacité à en produire de manière continue.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une feuille de route pour l'avenir

    Si la Fédération égyptienne de football veut s’inspirer du modèle norvégien, elle doit d’abord lancer un projet d’au moins dix ans, indépendant des changements de conseil d’administration ou de staff technique.

    Les principaux axes de ce projet peuvent se résumer ainsi :

    Premièrement : le développement des stades et des centres d’entraînement dans les différentes provinces, afin de garantir un environnement adapté aux enfants dans toute la République, et pas uniquement au sein des grands clubs.

    Deuxièmement : la mise en place d’un programme national unifié de formation des entraîneurs, afin que tous ceux qui travaillent avec les catégories d’âge bénéficient de programmes de formation modernes, tout en harmonisant la philosophie de jeu entre les équipes nationales et les clubs.

    Troisièmement : réorganiser les compétitions de jeunes afin que la formation des joueurs prime sur la quête de titres par catégorie d’âge.

    Quatrièmement : élargir le vivier de détection des talents en soutenant les centres de jeunesse, les clubs populaires et les écoles, et en les reliant directement à la Fédération.

    Cinquièmement : définir des critères d’évaluation des joueurs qui ne se limitent pas à la seule dimension physique et technique, mais intègrent également la discipline, la personnalité, la capacité d’apprentissage ainsi que l’engagement sur et en dehors du terrain.

    Sixièmement : mettre en place un plan clair pour accroître le nombre de joueurs professionnels évoluant dans les championnats européens, en développant les centres de formation et en facilitant les transferts des joueurs à l’âge approprié, afin d’élever le niveau de la compétition et de renforcer l’équipe nationale.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Le succès ne se limite pas à l’équipe première ; c’est une opportunité à saisir.

    Dans de nombreux pays, on commet souvent l’erreur de considérer l’équipe nationale comme la vitrine du football, alors que l’expérience norvégienne montre que celle-ci n’est que la dernière étape d’un long parcours qui commence dès l’enfance, lorsque l’enfant court après le ballon dans son petit club.

    Le buteur d’une Coupe du monde est avant tout le fruit d’un bon terrain, d’un entraîneur compétent et d’un environnement stimulant, dès l’âge de huit ou neuf ans. L’investissement majeur ne porte donc pas seulement sur les stages de l’équipe A ou sur le recrutement d’un sélectionneur de renom, mais sur les années qui précèdent l’arrivée du joueur à ce niveau.

    Ainsi, malgré l’élimination en huitièmes de finale face à l’Argentine, la participation de l’Égypte à la Coupe du monde 2026 a envoyé des signaux encourageants. Les Pharaons ont livré des performances compétitives face à de grandes nations et démontré qu’ils possédaient une base solide. L’histoire du football le montre : de tels moments peuvent servir de tremplin ou se transformer en occasion manquée s’ils ne sont pas suivis d’actions concrètes.

    Après chaque grand tournoi, les nations performantes mènent un travail d’analyse approfondie, identifient leurs points forts et faibles, puis définissent de nouveaux objectifs pour le cycle suivant. C’est la démarche adoptée par la Norvège après son échec à l’Euro 2012 : elle a préféré reconstruire son système plutôt que de se contenter de changer d’entraîneur ou de chercher des solutions ponctuelles.

    L’Égypte ne pourra sans doute pas calquer exactement le modèle norvégien, chaque nation ayant ses spécificités, ses atouts et ses contraintes, mais les principes qui sous-tendent cette approche restent transposables partout.

    L’idée d’investir dans les bases, d’unifier la philosophie d’entraînement, de former les entraîneurs, de privilégier la personnalité plutôt que le résultat, et de travailler selon un plan pluriannuel ne sont pas des concepts propres à la Norvège ; ils constituent au contraire le fondement du succès de la plupart des grandes puissances du football moderne.

    L’essentiel n’est donc pas de dupliquer les détails, mais d’adopter une culture de planification à long terme, à l’abri des décisions ponctuelles.

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