De la Coupe du monde discrète de Christian Pulisic aux attentes déçues de Mauricio Pochettino, voici les gagnants et les perdants de la défaite de l’équipe nationale américaine face à la Belgique

Après avoir captivé l’imagination de toute la nation, le rêve de Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine s’est brusquement arrêté lors d’une défaite humiliante 4-1 face à la Belgique.

Pendant une grande partie du tournoi, l’équipe de Mauricio Pochettino semblait capable de se lancer dans une véritable course au titre. Mais les faiblesses qui avaient persisté tout au long de la préparation de la Coupe du monde – notamment en défense – ont refait surface au pire moment possible. Les États-Unis ont commis quatre erreurs majeures, la Belgique les a toutes exploitées, et le score final aurait facilement pu être encore plus écrasant.

Les Américains échouent encore une fois aux portes des quarts de finale, un seuil qu’ils n’ont plus franchi depuis 2002, et les questions vont inévitablement fuser : pourquoi l’une des générations les plus talentueuses de l’histoire du football américain n’a-t-elle pas réussi à passer ce cap ? GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de Seattle.



