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De la Coupe du monde discrète de Christian Pulisic aux attentes déçues de Mauricio Pochettino, voici les gagnants et les perdants de la défaite de l’équipe nationale américaine face à la Belgique

Winners & losers
FEATURES
Analysis
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic est resté discret, Mauricio Pochettino n'a pas été à la hauteur, et le beau parcours de l'équipe nationale américaine s'est achevé par un retour brutal à la réalité face à la Belgique.

Après avoir captivé l’imagination de toute la nation, le rêve de Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine s’est brusquement arrêté lors d’une défaite humiliante 4-1 face à la Belgique.

Pendant une grande partie du tournoi, l’équipe de Mauricio Pochettino semblait capable de se lancer dans une véritable course au titre. Mais les faiblesses qui avaient persisté tout au long de la préparation de la Coupe du monde – notamment en défense – ont refait surface au pire moment possible. Les États-Unis ont commis quatre erreurs majeures, la Belgique les a toutes exploitées, et le score final aurait facilement pu être encore plus écrasant.

Les Américains échouent encore une fois aux portes des quarts de finale, un seuil qu’ils n’ont plus franchi depuis 2002, et les questions vont inévitablement fuser : pourquoi l’une des générations les plus talentueuses de l’histoire du football américain n’a-t-elle pas réussi à passer ce cap ? GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de Seattle.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Christian Pulisic

    Pulisic est le visage du football américain depuis près d’une décennie, et à juste titre. Considéré comme le meilleur joueur de club que les États-Unis aient jamais produit, il compte à son palmarès une Ligue des champions et plusieurs autres trophées. Pourtant, en équipe nationale, il attend toujours la performance référence en Coupe du monde qui lui permettrait de rejoindre Landon Donovan et Clint Dempsey au panthéon des légendes.

    Il devra sans doute attendre 2030 pour retenter sa chance. Contre la Belgique, Pulisic est resté transparent : zéro tir, zéro occasion créée et une seule touche de balle dans la surface adverse en 59 minutes. Certes, il a quitté le terrain prématurément après un coup reçu en début de seconde période, mais cette performance résume bien son tournoi.

    Hormis sa passe décisive contre le Paraguay et quelques éclairs de génie face à l’Australie et à la Bosnie-Herzégovine, on pourrait affirmer qu’il ne figurait même pas parmi les cinq meilleurs joueurs de l’équipe nationale américaine cet été. Cette baisse de régime s’inscrit dans une année 2026 déjà compliquée pour l’attaquant. Elle pose aussi une question légitime : son break de l’été dernier, alors que les États-Unis cherchaient leurs marques en Gold Cup, ne l’a-t-il pas contraint à courir après le rythme dans un tournoi où d’autres semblaient mieux intégrés au système de Pochettino ?

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    Vainqueur : Rudi Garcia

    Rudi Garcia a affiché sa déception après la décision de la FIFA de suspendre le carton rouge infligé à Balogun, soulignant que la Belgique contestait cette mesure non seulement pour le match en cours, mais aussi pour l’avenir du football.

    Si la Belgique a finalement perdu l’appel interjeté lundi auprès de la FIFA, le technicien a pris les commandes.

    Refusant de voir les Diables Rouges s’incliner à Seattle, il a pris une décision audacieuse : laisser sur le banc deux de ses stars, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku. Son plan consistait à privilégier un jeu de contre-attaque en première période, avant d’introduire ses trois atouts offensifs majeurs – De Bruyne, Doku et Romelu Lukaku – en seconde.

    Le plan a parfaitement fonctionné : la Belgique a neutralisé Balogun en l’encerclant de défenseurs rapides en marquage individuel, puis a puni les États-Unis dès que ceux-ci se projetaient trop en attaque. Pochettino était peut-être l’entraîneur le plus en vue de ce tournoi, mais il ne fait aucun doute que Garcia l’a surpassé lundi.


  • Vainqueur : Malik Tillman

    La facilité avec laquelle la Belgique a ouvert le score a semblé démoraliser certains Américains sur le terrain, mais Tillman a refusé de se laisser abattre.

    Le milieu de terrain américain a su se frayer un chemin au cœur du bloc belge avec la maîtrise d’un vieux briscard de la Coupe du monde – bien qu’il s’agisse de son premier tournoi – et a de nouveau fait des merveilles sur coup franc. Si la chance l’a aidé grâce à une légère déviation, la précision et la vitesse de son tir étaient exceptionnelles.

    Solide défensivement, il a également apporté l’agressivité dont les siens avaient tant besoin. Lundi, il a été la seule lueur d’espoir pour l’équipe nationale américaine.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Sergino Dest

    Dest a été l’un des meilleurs joueurs des États-Unis tout au long de leur parcours en Coupe du monde. Malheureusement pour les Américains, lundi a été l’une de ses sorties les plus difficiles avec l’équipe nationale.

    Comme il l’a lui-même reconnu, il s’exprime mieux lorsqu’il est libéré de ses contraintes défensives, compensant ses lacunes par son dribble et sa vitesse. Mais la Belgique a astucieusement exploité ces faiblesses. Il est directement impliqué sur le deuxième but et n’a pas non plus été exempt de reproches sur le premier.

    Sous pression dans sa zone défensive, la star du PSV semblait trop concentrée sur le fait de se rattraper en attaque, poussant le ballon vers l’avant de manière imprudente et dans des zones qui n’aidaient personne. Une soirée tout simplement décevante pour un joueur qui, par ailleurs, a été l’une des vedettes du parcours américain en Coupe du monde.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : Matt Freese

    Freese a réalisé l'arrêt décisif de la rencontre en première mi-temps, permettant aux États-Unis de rester dans le match alors que la Belgique menaçait de prendre le contrôle avant la pause. Mais en deuxième mi-temps, tout s'est effondré.

    Alors que les États-Unis tentaient de rester dans le match, Freese a contrôlé le ballon près de la limite de sa surface. Sous la pression belge, il a choisi de conserver la possession plutôt que de dégager. Un choix coûteux : il a perdu le cuir aux abords de sa propre surface, offrant à Hans Vanaken une conclusion facile et condamnant l’équipe nationale américaine à encaisser un troisième but au pire moment.

    Pour un poste qui semblait stabilisé sous Mauricio Pochettino, avec Freese installé comme numéro 1, le débat va inévitablement s’ouvrir à nouveau à l’approche du prochain cycle. La réalité est que l’équipe nationale américaine n’a toujours pas trouvé de véritable héritier de Tim Howard, auteur de performances de niveau superstar pendant près de deux décennies sous le maillot des Stars and Stripes.

    Le poste de gardien de but reste l’une des principales incertitudes des États-Unis depuis deux ans : aucun portier n’a imposé sa loi en Europe, et, parmi les options issues de la MLS, Freese présentait jusqu’ici le dossier le plus solide. Certains estiment que Matt Turner, auteur de prestations brillantes lors de la dernière Coupe du monde, méritait davantage de crédit, même si ses sorties les plus récentes avec l’équipe nationale ont été inégales – sans que cela soit toujours entièrement de sa faute.

    La solution viendra-t-elle de ce groupe ou d’un jeune gardien actuellement en dehors de l’effectif ? Une chose est sûre : si l’équipe nationale américaine veut franchir un cap, elle doit absolument renforcer ce poste.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE PERDANT : Mauricio Pochettino

    Pochettino a été recruté à grands frais pour sa réputation et sa capacité à tirer le meilleur de ses effectifs. Dès sa première semaine, interrogé sur le potentiel de l’USMNT, il avait affirmé avec assurance viser au moins les quarts de finale.


    Au regard de ses propres attentes et de ses propres critères, ce résultat n’était donc pas suffisant.


    Les États-Unis se sont inclinés en huitièmes de finale au Qatar, puis ont été éliminés au même stade à domicile, devant un public bruyant à Seattle. Certes, les Américains ont décroché en cours de route une victoire tant attendue en phase à élimination directe, mais cela s’explique en partie par l’ajout d’un tour supplémentaire suite à l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes.

    On aurait pu nourrir davantage d’espoir si les États-Unis s’étaient vraiment battus lundi. Au lieu de cela, ils n’ont jamais vraiment été à la hauteur et ont parfois semblé mal préparés. Ce n’était pas l’équipe proactive qui avait joué avec panache lors des deux premiers matchs, ni celle qui avait fait preuve de résilience face à la Bosnie-Herzégovine. C’était une équipe qui a capitulé au moment où les projecteurs brillaient le plus fort.

    On peut sans doute parler l’une des pires performances de l’équipe nationale américaine dans un match à élimination directe de la Coupe du monde moderne. Que cela soit juste ou non, la responsabilité incombe au sélectionneur.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere a toujours été un footballeur intrigant : un numéro 10 dans l’esprit, mais qui semble avoir le gabarit d’un avant-centre avec ses 6 pieds 4. Par moments, il a donné l’impression d’être tiraillé entre ces deux identités, ne sachant pas s’il était plus à sa place en tant que créateur ou en tant que buteur. Cette tension a contribué à définir son passage difficile à l’AC Milan avant qu’il ne trouve ses marques à l’Atalanta.

    Lundi, face aux États-Unis, il a démontré, à 25 ans, l’étendue de son potentiel. Si son premier but n’était qu’une simple poussette après une mauvaise séquence américaine, le deuxième, tout en puissance, l’a vu dominer Tim Ream de la tête. Ses deux premières réalisations du tournoi sont tombées au meilleur des moments pour la Belgique.