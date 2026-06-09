La Coupe du monde attirera évidemment plusieurs stars du football aux États-Unis. Chaque édition compte, et avec 48 équipes en lice, certains grands noms joueront sans aucun doute un rôle déterminant dans l’issue de la compétition. C’est ce qui rend la Coupe du monde si captivante : les meilleurs joueurs du monde donnent le meilleur d’eux-mêmes.

La plupart d’entre eux possèdent déjà un palmarès étoffé. Mohamed Salah, Neymar, Bernardo Silva ou Casemiro ne font pas exception. Tous ont toutefois un point commun : leur avenir en club est incertain. Ils ont soit accepté une clause de rachat, soit vu leur contrat arriver à échéance. Au moment où nous écrivons, ils sont donc, sur le plan administratif, sans club.

Une situation qui excite les observateurs de la Major League Soccer. Aujourd’hui, le championnat nord-américain n’a plus besoin de convaincre pour attirer des talents. La qualité du jeu y est reconnue, et la vitrine mondiale que constitue la Coupe du monde agit davantage comme un outil de recrutement que comme une quête de légitimité. Quels joueurs pourraient donc en profiter ? GOAL vous présente les profils les plus suivis…