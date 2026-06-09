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Thomas Hindle

Traduit par

De la Coupe du monde à la MLS : Christian Pulisic, Mo Salah, Casemiro et les six stars mondiales qui pourraient s'engager aux États-Unis après l'été

Major League Soccer
FEATURES
M. Salah
B. Silva
Neymar
Coupe du monde
M. Depay

De Christian Pulisic à Mohamed Salah, plusieurs stars internationales pourraient rejoindre la MLS après la Coupe du monde 2026.

La Coupe du monde attirera évidemment plusieurs stars du football aux États-Unis. Chaque édition compte, et avec 48 équipes en lice, certains grands noms joueront sans aucun doute un rôle déterminant dans l’issue de la compétition. C’est ce qui rend la Coupe du monde si captivante : les meilleurs joueurs du monde donnent le meilleur d’eux-mêmes.

La plupart d’entre eux possèdent déjà un palmarès étoffé. Mohamed Salah, Neymar, Bernardo Silva ou Casemiro ne font pas exception. Tous ont toutefois un point commun : leur avenir en club est incertain. Ils ont soit accepté une clause de rachat, soit vu leur contrat arriver à échéance. Au moment où nous écrivons, ils sont donc, sur le plan administratif, sans club.

Une situation qui excite les observateurs de la Major League Soccer. Aujourd’hui, le championnat nord-américain n’a plus besoin de convaincre pour attirer des talents. La qualité du jeu y est reconnue, et la vitrine mondiale que constitue la Coupe du monde agit davantage comme un outil de recrutement que comme une quête de légitimité. Quels joueurs pourraient donc en profiter ? GOAL vous présente les profils les plus suivis…

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Mohamed Salah, Égypte

    Mohamed Salah a officialisé son départ de Liverpool après près de dix ans passés chez les Reds, en plein cœur de la saison dernière. Depuis, le feuilleton de sa future destination alimente les spéculations. Plus de six mois plus tard, son point de chute reste inconnu. Le San Diego FC, propriété d’un milliardaire égyptien, tientla corde. Le NYCFC est aussi cité : le club new-yorkais cherche un joueur de premier plan pour inaugurer l’Etihad Park dans un peu plus d’un an et renforcer son attaque.

    Plus généralement, le commissaire de la MLS, Don Garber, a publiquement plaidé pour l’arrivée de Salah dans le championnat. Il ne serait pas la plus grande recrue de l’histoire de la ligue (ce titre revient à Lionel Messi), ni même la deuxième (David Beckham ayant déjà marqué l’histoire du circuit). Il n’en demeure pas moins que son arrivée constituerait le troisième plus grand transfert de l’histoire du circuit, derrière Lionel Messi et David Beckham. Meilleur athlète musulman de la planète et l’un des tout meilleurs joueurs de sa génération, Salah pourrait certes susciter l’intérêt de clubs européens ou saoudiens. Pourtant, son arrivée en MLS s’inscrirait logiquement dans la stratégie de développement de la ligue et répondrait aux attentes de visibilité et de spectacle des franchises américaines.

    • Publicité
  • Casemiro BrasilGetty Images

    Casemiro, Brésil

    Son départ est désormais acté. Il y a un an encore, Casemiro incarnait une véritable star. Mais le milieu brésilien a traversé la saison 2024-2025 avec de grosses difficultés, ne parvenant jamais à s’imposer sous les ordres de Ruben Amorim à Manchester United. Il s’est toutefois montré bien plus à l’aise lorsque Michael Carrick a pris les commandes, au point que les supporters mancuniens ont publiquement réclamé son maintien dans l’effectif en fin d’exercice.

    Le milieu de terrain a toutefois annoncé son départ et devrait s’engager en MLS. Le LA Galaxy a manifesté un intérêt précoce, mais l’Inter Miami aurait présenté une offre plus concrète. Le départ de l’ancien pensionnaire du centre de formation Benjamin Cremaschi vers Parme pour 4 millions d’euros laisse penser que le club floridien libère de la place dans son effectif pour accueillir le vétéran brésilien, toujours indispensable à la Seleção malgré ses 34 ans.

  • Bernardo Silva PortugalGetty Images

    Bernardo Silva, Portugal

    Bernardo Silva est un footballeur exceptionnel. De petite taille et fin, il se distingue par une intelligence de jeu remarquable. Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, l’a souvent présenté comme l’un de ses protégés préférés, et il pourrait, à terme, faire un excellent coach. Son contrat avec les Citizens expirant en juin, plusieurs pistes s’ouvrent à lui pour la saison prochaine. Barcelone constitue une destination crédible : le club catalan suit le milieu portugais depuis longtemps et n’a jamais caché son intérêt. Autre atout, non négligeable, il arrivera libre, ce qui en fait une cible économique et sportive de premier plan.

    Selon ESPN, plusieurs franchises de MLS suivraient également le milieu portugais, convaincues de son impact immédiat sur le terrain.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic, membre de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

    Cette hypothèse repose sur un raisonnement similaire à celui de 1994. Après cette Coupe du monde, plusieurs cadres de l’équipe nationale américaine avaient rejoint la MLS. Leur arrivée avait dynamisé la ligue grâce à leur notoriété.

    Certains observateurs estiment que la génération actuelle pourrait profiter d’un effet similaire, et plusieurs indices laissent penser que cela pourrait se concrétiser. Weston McKennie aurait ainsi été tout proche de s’engager avec le FC Cincinnati il y a quelques années, avant que la Juventus ne le persuade de rester. Le milieu de terrain semblait d’ailleurs une cible de choix après la Coupe du monde, mais il a finalement prolongé son contrat avec la Vieille Dame en fin de saison.

    Pulisic, lui, est à la croisée des chemins. La saison 2025-2026 a révélé deux visages pour « Captain America » : brillant lors des premiers mois en Serie A, puis en perte d’efficacité jusqu’à être confiné sur le banc par Max Allegri, désormais limogé. Son contrat court jusqu’en 2027, mais des bruits récurrents évoquent un départ. Âgé de 27 ans, Pulisic pourrait encore prétendre à un dernier contrat européen. Pourtant, un départ pour les États-Unis présenterait un réel intérêt sportif et financier.

    De plus, Garber a confié à The Late Run que Pulisic figurait en bonne place sur sa liste de souhaits.



  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Memphis Depay, Pays-Bas

    Avec tout le respect que l’on lui doit, il reste surprenant de voir Memphis occuper le trône des meilleurs buteurs de l’histoire des Pays-Bas. L’attaquant était pourtant sur la voie d’une carrière de star avant que des transferts malavisés, notamment à Manchester United, ne freinent son ascension. Il a rebondi en rejoignant le club brésilien des Corinthians en 2024 ; même s’il n’y a pas encore fait sensation, il conserve la confiance de son pays. Tout club de MLS en quête d’un renfort offensif serait donc avisé de s’intéresser à lui.

  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar, Brésil

    Le feuilleton a duré dix-huit mois. Depuis janvier 2025, Chicago puis Miami ont manifesté un intérêt concret pour recruter Neymar en MLS. En janvier 2025, Chicago puis Miami ont manifesté un intérêt concret, mais aucun des deux clubs n’a pu trouver l’accord financier nécessaire pour le rapatrier de l’Al-Hilal, où il évoluait alors en Arabie saoudite. Il a finalement rejoint le club de son cœur, Santos, et a connu une préparation en dents de scie avant d’être retenu dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde. Malgré une blessure au genou, il a livré des performances mémorables.

    Ces dernières semaines, diverses blessures ont toutefois limité sa participation. La dernière en date, une élongation au mollet, a même remis en question sa sélection pour la Coupe du monde. Il est toutefois resté avec l’équipe du Brésil et semble prêt à y rester. Son contrat avec Santos expire à la fin de l’année, et des rumeurs récurrentes le envoient au FC Cincinnati. Un transfert en MLS reste donc possible.