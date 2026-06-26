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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

De la chance ou du génie ? Comment des sélections obscures ont-elles fait vaciller les cadors lors de la Coupe du monde 2026 ?

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Espagne vs Cap-Vert
Cap-Vert
Irak vs Norvège
Irak
Norvège
Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Tunisie vs Pays-Bas
Tunisie
Pays-Bas vs Maroc
Maroc
Égypte vs Iran
Égypte
Iran
Jordanie vs Algérie
Jordanie
Algérie
Canada vs Qatar
Canada
Qatar
Angleterre vs Ghana
Angleterre
Ghana
Équateur vs Curaçao
Équateur
Curaçao
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Cap-Vert
Irak
Norvège
Pays-Bas
Suède
Tunisie
Maroc
Mexique
Égypte
Iran
Jordanie
Algérie
Canada
Qatar
Angleterre
Ghana
Équateur
Curaçao

Qui a dit que les rêves étaient impossibles ? Les jeunes talents s’emparent du trône des cadors.

Les surprises de la Coupe du monde ne sont plus de simples contes à rebondissements qui resurgissent tous les quatre ans : elles sont devenues une composante essentielle de l’ADN de cette compétition moderne. Lors de cette édition, qui accueille pour la première fois 48 équipes, les sélections les moins bien classées ont démontré qu’elles ne venaient plus seulement pour apprendre ou accumuler de l’expérience, mais qu’elles étaient désormais capables de rivaliser avec les cadors mondiaux, de leur contester la victoire et même de briser leurs rêves dès le coup d’envoi du tournoi.

Les performances du Cap-Vert, de Curaçao, du Ghana et de l’Afrique du Sud, qui ont arraché des points précieux à l’Espagne, à l’Angleterre, à l’Équateur et à la Corée du Sud, ne doivent rien au hasard. Ces résultats interrogent : les écarts techniques se sont-ils réduits ? S’agit-il d’une évolution tactique globale, ou la chance a-t-elle joué un rôle déterminant ?

En réalité, l’analyse des rencontres révèle un schéma clair : la préparation minutieuse et l’exécution tactique ont permis aux sélections les moins bien classées de réduire l’écart individuel et de transformer des duels inégaux en batailles stratégiques, où le collectif a primé sur les seuls talents.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une défense bien organisée est l’arme absolue pour renverser les cadors.

    Selon la BBC, la rencontre entre le Cap-Vert et l’Espagne illustre de manière éclatante la puissance de l’organisation tactique dans le football contemporain.

    La sélection, qui représente le troisième plus petit pays de l’histoire de la Coupe du monde, n’a pas cherché à dominer la possession ni à rivaliser avec les Espagnols dans l’échange de passes. Elle s’est appuyée sur un plan défensif solide, avec cinq défenseurs et quatre milieux de terrain, et des lignes très rapprochées pour fermer les espaces dont vit l’équipe espagnole.

    Le véritable secret ne résidait pas seulement dans le nombre de défenseurs, mais aussi dans les distances extrêmement courtes entre la défense et le milieu, si bien que tout joueur espagnol qui recevait le ballon se retrouvait immédiatement encerclé.

    Les équipes axées sur la possession, à l’image de l’Espagne, ont pour habitude de faire reculer le ballon afin d’attirer l’adversaire et d’exploiter les espaces créés derrière les milieux de terrain.

    À chaque relance arrière, les Cap-Verdiens restaient disciplinés, sans monter sur le porteur, privant ainsi l’Espagne des intervalles qu’elle convoitait.

    Même lorsque les défenseurs espagnols remontaient le ballon, le bloc cap-verdien demeurait compact et refusait de céder la moindre brèche en profondeur. Face à cette discipline, la Roja a dû se résoudre à multiplier les centres et les longs ballons, après avoir échoué à percer le cœur de la défense.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Ghana réédite sa leçon face à l’Angleterre

    Le même scénario s'est reproduit lors du match Ghana-Angleterre. Sous la conduite de Thomas Tuchel, l'équipe d'Angleterre mise sur une stratégie bien huilée : attirer l'adversaire dans ses zones pour mieux exploiter les espaces derrière les lignes de pression.

    Mais la sélection ghanéenne a refusé de se plier à ce schéma. Jordan Ayew a pris position haut pour marquer le milieu défensif anglais Elliott Anderson, tandis que ses coéquipiers s’alignaient en deux lignes défensives compactes, juste devant leur surface.

    Les joueurs ghanéens n’ont pas cédé à la provocation du pressing, malgré les tentatives répétées des Anglais de les déloger. Privée de ses espaces préférentiels entre les lignes, l’Angleterre a ainsi perdu son principal levier offensif.

    Cette approche défensive se mesure à l’aide d’un indicateur statistique, le « PPDA », qui indique le nombre de passes accordées à l’adversaire avant qu’une action défensive ne soit engagée. Plus ce chiffre est élevé, plus l’équipe renonce au pressing haut pour se replier dans ses propres zones.

    Lors de Cap-Vert – Espagne, le PPDA des Cap-Verdiens atteignait 51,2, tandis que celui des Espagnols se limitait à 5,9 : un écart abyssal révélateur de deux philosophies opposées.

    Quant au Ghana, il a affiché un indice de 62 lors des quinze premières minutes face à l’Angleterre, traduisant une volonté claire d’éviter le pressing haut.

    Il est toutefois intéressant de noter que les deux équipes ont progressivement intensifié leur pressing en fin de match, une fois la fatigue adverse constatée et la victoire à portée de main.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Toutes les stratégies défensives ne garantissent pas systématiquement la victoire.

    En revanche, certains matchs ont montré qu’un simple bloc défensif ne suffisait pas pour espérer un résultat positif. La défaite de l’Arabie saoudite face à l’Espagne a notamment mis en évidence des erreurs d’organisation fatales au sein de la ligne arrière.

    Malgré un schéma à cinq défenseurs, la ligne arrière manquait de cohésion et les joueurs se projetaient de façon excessive vers le porteur du ballon.

    Cette sur-réaction a créé de vastes espaces sur l’aile opposée, que les Espagnols ont exploités avec précision. Parallèlement, le quatuor du milieu de terrain se massait systématiquement du côté du ballon, abandonnant l’autre flanc sans couverture suffisante.

    L’équipe d’Espagne a exploité cette faille en inversant rapidement le jeu de la gauche vers la droite, créant à plusieurs reprises des situations de supériorité numérique. Lors d’une de ces actions, Lamine Yamal et Pedro Porro se sont retrouvés face à un seul joueur saoudien.

    Le milieu de terrain, incapable de revenir couvrir Boro, et le latéral, craignant de laisser Yamal libre de tout marquage, n’ont pu intervenir. Boro a alors disposé du temps et de l’espace nécessaires pour adresser un centre précis au second poteau, où Mikel Oyarzabal a pu conclure aisément.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    La Suède a échoué pour les mêmes raisons

    La même situation s'est reproduite pour la Suède face aux Pays-Bas. Les Scandinaves ont aligné un 5-3-2, mais la présence de seulement trois milieux de terrain a rendu la couverture des ailes extrêmement difficile. Les Néerlandais ont exploité cette faille avec intelligence.

    L’ailier droit néerlandais contraignait l’arrière gauche suédois à reculer, tandis que Denzel Dumfries s’élançait depuis l’arrière sans marquage, profitant du déplacement des milieux de terrain vers le côté du ballon.

    Ce scénario s’est répété tout au long de la rencontre, conduisant à une large défaite 5-1. La Suède n’a retrouvé un certain équilibre qu’après son passage en 4-5-1, un schéma plus dense au milieu et mieux couvert sur les côtés.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Construire le jeu depuis l’arrière : un risque calculé

    Outre leur organisation défensive, plusieurs petites nations ont adopté un style de jeu audacieux. Plutôt que de dégager le ballon après chaque tir au but, des sélections comme l’Afrique du Sud, l’Irak et le Cap-Vert ont privilégié des passes courtes depuis l’arrière pour lancer l’action.

    L’objectif est clair : attirer les grandes nations vers le haut du terrain, les contraindre à presser, puis exploiter les espaces laissés derrière leur ligne défensive.

    Pour y parvenir, les joueurs s’étalaient sur de grandes distances, contraignant l’adversaire à de longs déplacements lors du marquage individuel.

    Dès que la première passe réussissait, les espaces derrière les joueurs chargés du pressing s’ouvraient aux milieux de terrain et aux attaquants.

    Cette approche leur a permis d’atteindre la surface adverse en peu de passes et de créer des occasions qu’elles n’auraient pas eues en optant pour les longs ballons traditionnels.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sur la pelouse, chaque prise de risque a un prix.

    Mais cette approche comportait des risques. La construction du jeu depuis l’arrière, avec des joueurs très espacés, accroît le danger d’une perte de balle près de son propre but. C’est ce qui est arrivé à l’Afrique du Sud contre le Mexique et à l’Irak face à la Norvège : les deux sélections ont encaissé après une erreur lors de la sortie de balle.

    Malgré tout, les gains offensifs ont été notables : l’Afrique du Sud a cadré 14 tirs contre 7 pour la Corée du Sud, malgré une possession limitée à 31 %. Lorsque la sélection coréenne a exercé un pressing haut, les « Bafana Bafana » sont restés fidèles à leur plan de jeu, ont réussi à contourner la pression puis ont lancé une contre-attaque rapide conclue par un but, synonyme de qualification pour le tour suivant.

    Ces rencontres illustrent une tendance majeure : le football international ne se joue plus uniquement sur le talent individuel. Les sélectionneurs des nations moins bien classées préparent désormais leurs matchs avec une rigueur tactique accrue, analysent finement les points forts et faibles de leurs adversaires et conçoivent des plans de jeu adaptés aux capacités de leurs joueurs.

    Grâce à l’organisation, à la discipline et au travail d’équipe, l’écart technique s’est réduit par rapport à ce qu’il était il y a quelques années. Les grandes équipes conservent certes l’avantage grâce à la qualité et à l’expérience de leurs joueurs, mais elles ne peuvent plus compter sur une victoire automatique dès leur entrée sur le terrain.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les gardiens… Véritables spécialistes des exploits inattendus.

    Malgré tout, la performance individuelle demeure un facteur décisif pour créer la surprise. Le gardien chevronné Fozinia, âgé de quarante ans, s'est mué en héros national en repoussant une avalanche de tentatives espagnoles, devenant l'artisan majeur du point historique décroché par le Cap-Vert.

    De son côté, le portier de Curaçao, Eloy Rom, est entré dans l’histoire de la compétition en égalant le record du nombre d’arrêts en une seule rencontre (15), offrant ainsi à son équipe son tout premier point en Coupe du monde.

    Ces performances rappellent qu’une organisation tactique, aussi soignée soit-elle, ne suffit pas : il faut aussi des éclairs de génie individuels dans les moments décisifs, surtout de la part du gardien, dernier rempart et premier instigateur de la surprise.

    Cette édition de la Coupe du monde confirme que l’écart entre cadors et outsiders se resserre : les sélections moins bien classées arrivent avec un plan de jeu précis, des stratégies élaborées, des joueurs parfaitement à leur poste et des entraîneurs capables d’exploiter la moindre faille adverse.

    Les surprises ne sont donc plus l’exception, mais une composante normale du football contemporain. Dans un tournoi à 48 équipes, la route vers le titre s’avère plus ardue que jamais : organisation, discipline et foi dans un projet suffisent parfois aux petites nations pour bousculer les grandes puissances du ballon rond.