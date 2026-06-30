De l’humiliation au rêve… Klopp est-il la bouée de sauvetage du football allemand ?

L’élimination de l’équipe d’Allemagne de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement marqué la fin d’un parcours mondial décevant ; elle a également constitué un nouveau choc qui a ébranlé l’une des plus grandes écoles de football de l’histoire.

En effet, l’élimination aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale n’a pas seulement abrégué le parcours de la « Mannschaft », elle a aussi entraîné la première défaite de l’histoire de la Mannschaft aux tirs au but en Coupe du monde, déclenchant une vague de critiques et de doutes sur l’avenir du staff dirigé par Julian Nagelsmann.

Alors que les espoirs s’amenuisent et que la colère du public grandit, le nom de Jürgen Klopp émerge comme solution capable de redonner un nouvel élan à la sélection, notamment après ses interventions remarquées tout au long du tournoi en tant que commentateur télévisé.

Son charisme et sa proximité avec les supporters ont contrasté avec l’incapacité de Nagelsmann à gérer la crise, tant sur le terrain qu’en dehors.

De son côté, Julian Nagelsmann a refusé de céder à la pression après cette élimination précoce. Après la défaite contre le Paraguay, il a affirmé qu’il n’envisageait pas de démissionner, soulignant qu’il « n’était pas du genre à prendre la fuite à la première crise ».

Cette prise de position ne suffit pas à convaincre les supporters allemands, qui estiment que le technicien de 38 ans n’est plus l’homme de la situation pour mener à bien le projet de reconstruction, d’autant que la série de résultats décevants se prolonge depuis sa prise de fonction.

Les critiques ne portent pas seulement sur les résultats, mais aussi sur sa gestion des médias : à plusieurs reprises, il s’est montré colérique, virulent dans ses déclarations et incapable d’apaiser la colère du monde sportif, accentuant ainsi la pression qui pèse sur lui.