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Karim Malim

Traduit par

De l’humiliation au rêve… Klopp est-il la bouée de sauvetage du football allemand ?

FEATURES
J. Klopp
J. Nagelsmann
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Coupe du monde
Allemagne
Paraguay
É.-U.

L’équipe d’Allemagne espère un exploit

L’élimination de l’équipe d’Allemagne de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement marqué la fin d’un parcours mondial décevant ; elle a également constitué un nouveau choc qui a ébranlé l’une des plus grandes écoles de football de l’histoire.

En effet, l’élimination aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale n’a pas seulement abrégué le parcours de la « Mannschaft », elle a aussi entraîné la première défaite de l’histoire de la Mannschaft aux tirs au but en Coupe du monde, déclenchant une vague de critiques et de doutes sur l’avenir du staff dirigé par Julian Nagelsmann.

Alors que les espoirs s’amenuisent et que la colère du public grandit, le nom de Jürgen Klopp émerge comme solution capable de redonner un nouvel élan à la sélection, notamment après ses interventions remarquées tout au long du tournoi en tant que commentateur télévisé.

Son charisme et sa proximité avec les supporters ont contrasté avec l’incapacité de Nagelsmann à gérer la crise, tant sur le terrain qu’en dehors.

De son côté, Julian Nagelsmann a refusé de céder à la pression après cette élimination précoce. Après la défaite contre le Paraguay, il a affirmé qu’il n’envisageait pas de démissionner, soulignant qu’il « n’était pas du genre à prendre la fuite à la première crise ».

Cette prise de position ne suffit pas à convaincre les supporters allemands, qui estiment que le technicien de 38 ans n’est plus l’homme de la situation pour mener à bien le projet de reconstruction, d’autant que la série de résultats décevants se prolonge depuis sa prise de fonction.

Les critiques ne portent pas seulement sur les résultats, mais aussi sur sa gestion des médias : à plusieurs reprises, il s’est montré colérique, virulent dans ses déclarations et incapable d’apaiser la colère du monde sportif, accentuant ainsi la pression qui pèse sur lui.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp… Le visage qui redonne espoir aux supporters

    En revanche, Klopp s'est montré sous un jour nouveau. L'ancien entraîneur de Liverpool et du Borussia Dortmund a réussi, même en dehors des terrains, à conquérir la sympathie du public allemand grâce à ses analyses techniques remarquables sur la télévision allemande, où il a mêlé expertise, humour et charisme, selon la BBC.

    Pour nombre de supporters, le changement d’entraîneur apparaît comme la solution la plus réaliste : impossible de remodeler du jour au lendemain un effectif de plus de vingt joueurs, mais le remplacement du sélectionneur pourrait offrir à la Mannschaft un nouveau départ et redonner confiance à l’équipe comme au public.

    Après l’élimination de la Coupe du monde, les supporters allemands ont ressenti un déclin net du prestige international de leur équipe. Depuis le titre mondial de 2014, la Mannschaft peine à retrouver son statut de grande nation du football.

    Elle a été éliminée dès la phase de groupes en 2018 et 2022, puis, cette année, dès son premier match à élimination directe, confirmant que la crise dépasse un simple passage à vide.

    Si le football allemand prospère sur le plan national, avec des stades de Bundesliga pleins chaque week-end et des affluences remarquables jusqu’en troisième division, la donne est bien différente sur la scène internationale.

    Malgré la présence de joueurs talentueux comme Florian Wirtz, Jamal Musiala et la jeune pépite Linart Karl, considéré comme l’un des plus grands espoirs du Bayern Munich, l’Allemagne ne dispose plus de la même pléthore de stars capables de faire la différence.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Allemagne va-t-elle renouer avec la « Révolution des réformes » ?

    La Fédération allemande de football a déjà connu une crise similaire. Après une élimination décevante lors de la Coupe du monde 1998 et un échec cuisant à l’Euro 2000, elle a lancé un projet global de restructuration de la formation des joueurs et de la qualification des entraîneurs, qui a ensuite engendré la génération championne du monde 2014.

    Aujourd’hui, la DFB est à nouveau confrontée à un défi semblable. S’engagera-t-elle dans une nouvelle révolution capable de ramener la Mannschaft parmi l’élite mondiale ?

    Les réformes structurelles prennent des années avant de porter leurs fruits, mais un changement d’encadrement peut intervenir à tout moment, ce qui fait de l’avenir de Nagelsmann un sujet central de débat au sein de la Fédération allemande.

    Beaucoup estiment que l’entraîneur porte la plus grande part de responsabilité dans cet échec récent. C’est en effet lui qui a décidé de réintégrer le gardien chevronné Manuel Neuer dans le onze de départ, malgré son âge avancé et la baisse de son niveau observée lors de certains matchs.

    Il a par ailleurs maintenu Joshua Kimmich en tant qu’arrière droit plutôt que de le replacer au milieu de terrain, une option tactique qui a fait débat. Enfin, il s’est appuyé sur des cadres comme Leroy Sané et Leon Goretzka, privant ainsi la jeune garde d’un temps de jeu plus conséquent.

    Sous contrat jusqu’après l’Euro 2028, le sélectionneur pourrait néanmoins être démis de ses fonctions – une option coûteuse, mais pas exclue si la DFB estime que le projet actuel est dans l’impasse.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Kimmich a défendu sa prestation, mais il a fini par admettre ses erreurs.

    Malgré la colère du public, le capitaine de l’équipe nationale, Joshua Kimmich, a tenu à défendre son entraîneur. Le joueur du Bayern Munich a affirmé que les joueurs assumaient l’entière responsabilité de cette élimination précoce, soulignant que l’équipe nationale n’avait pas réussi à faire le bonheur des supporters allemands.

    Il a ajouté que le pays avait besoin d’un exploit qui lui redonne un peu de fierté, mais que l’équipe nationale n’avait pas réussi à y parvenir, reconnaissant ainsi sans détour l’ampleur de la déception ressentie par tous.

    Malgré ce soutien, nombreux sont ceux qui estiment que la responsabilité finale incombe à l’entraîneur, décideur des choix techniques et tactiques durant la compétition.

    Dans la presse allemande, la colère a éclaté : le quotidien Bild a parlé d’un « nouveau cauchemar » pour le football national et d’une « nuit parmi les plus amères » de l’équipe.

    Dans sa chronique au sein de ce même journal, Mats Hummels a estimé que l’épisode ne pouvait rester sans suite et appelé à des mesures fortes, tant de la part de l’entraîneur que de la Fédération allemande.

    De son côté, le journal « Die Welt » a qualifié ce qui s’est passé de « catastrophe » pour Nagelsmann et ses joueurs, tandis que le magazine « Der Spiegel » a tenu l’entraîneur pour directement responsable, estimant qu’il voyait les erreurs de tout le monde sauf les siennes, et l’a comparé à quelqu’un qui tente de colmater les brèches d’un bateau filant à toute allure vers un iceberg.

    Les critiques ont même dépassé le cadre sportif : le politicien Friedrich Merz a essuyé une vague de réprobation médiatique après avoir adressé un message de soutien à la sélection nationale suite à son élimination.

    Plusieurs journalistes ont jugé ces éloges inappropriés au regard de la performance décevante, et la journaliste Marion Horn a qualifié la lettre de « catastrophique », estimant que le revers de la Mannschaft reflétait une crise plus profonde, tant sportive que sociétale.

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    L’heure a-t-elle sonné pour Klopp ?

    Au cœur de la polémique, le nom de Jürgen Klopp revient avec insistance en Allemagne. Bien avant l’élimination de la Mannschaft, sa présence médiatique imposait déjà sa loi.

    Les spéculations se sont intensifiées après son célèbre lapsus lorsqu’il a évoqué les choix de Nagelsmann concernant la composition de l’équipe, avant de s’excuser à sa manière ironique, en déclarant qu’il continuait à commettre des erreurs bien qu’il approche de ses 59 ans.

    Cet incident a renforcé l’impression, largement partagée, qu’il pourrait bientôt revenir sur un banc et qu’il serait l’homme de la situation pour succéder à Nagelsmann si la fédération décidait de changer de sélectionneur.

    Klopp occupe actuellement le poste de président mondial de la division football du groupe « Red Bull », où il supervise les aspects sportifs de plusieurs clubs, après avoir refusé des offres pour entraîner de grands clubs européens, dont le Real Madrid.

    Même s’il a souvent évoqué son souhait de fuir la pression quotidienne des bancs de touche, diriger la Nationalmannschaft constituerait un défi d’un autre ordre, presque impossible à décliner.

    C’est lui qui a remis le Borussia Dortmund sur le devant de la scène après des années de crises financières, et c’est lui qui a ramené Liverpool au sommet du football anglais et européen après de longues années d’attente.

    Aujourd’hui, de nombreux supporters allemands estiment qu’il est l’homme capable d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de la « Mannschaft » et de redonner ses lettres de noblesse à une équipe nationale qui a perdu beaucoup de son éclat au cours de la dernière décennie.

    La décision finale revient à la Fédération allemande de football, mais la pression monte chaque jour et le nom de Klopp continuera d’alimenter les débats tant que l’identité de l’homme chargé de la prochaine phase de redressement n’aura pas été officialisée.

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