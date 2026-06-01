De l'Ghanéen Asamoah Gyan au Colombien James Rodríguez : retour sur les révélations éphémères les plus marquantes de la Coupe du monde

Un mème, souvent mal cité, résume la scène :

Les fans adorent rester assis à donner des surnoms aux joueurs.

Malheureusement, cette affirmation contient une part de vérité : tout passionné s’est déjà retrouvé, au cours d’une conversation, à participer à une sorte de concours informel visant à citer le nom le plus obscur possible, de préférence un patronyme capable de provoquer un hochement de tête complice chez l’assistance.

Papiss Cissé ou Julio Olarticoechea, pour ne citer qu’eux.

Ce rituel prend toute sa dimension lors de la Coupe du monde. Depuis toujours, la compétition révèle des joueurs inattendus : certaines pépites surprises, d’autres dont l’éclosion semblait probable. Mais briller trop fort, trop vite, peut aussi éteindre la flamme. Que deviennent ceux qui ont connu leur heure de gloire sans jamais retrouver les mêmes sommets ? À l’approche de la Coupe du monde, GOAL se penche sur ces meilleurs « one-hit wonders » du ballon rond.