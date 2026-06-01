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World Cup one hit wonders GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

De l'Ghanéen Asamoah Gyan au Colombien James Rodríguez : retour sur les révélations éphémères les plus marquantes de la Coupe du monde

A. Gyan
J. Rodriguez
S. Tshabalala
S. Amrabat
E. Diouf
FEATURES
Coupe du monde
Ghana
Colombie
Afrique du Sud
Maroc
Sénégal

La Coupe du monde a souvent offert à certains joueurs une tribune pour briller avant de s’éteindre. GOAL revient sur les plus brillants.

Un mème, souvent mal cité, résume la scène :

Les fans adorent rester assis à donner des surnoms aux joueurs.

Malheureusement, cette affirmation contient une part de vérité : tout passionné s’est déjà retrouvé, au cours d’une conversation, à participer à une sorte de concours informel visant à citer le nom le plus obscur possible, de préférence un patronyme capable de provoquer un hochement de tête complice chez l’assistance.

Papiss Cissé ou Julio Olarticoechea, pour ne citer qu’eux.

Ce rituel prend toute sa dimension lors de la Coupe du monde. Depuis toujours, la compétition révèle des joueurs inattendus : certaines pépites surprises, d’autres dont l’éclosion semblait probable. Mais briller trop fort, trop vite, peut aussi éteindre la flamme. Que deviennent ceux qui ont connu leur heure de gloire sans jamais retrouver les mêmes sommets ? À l’approche de la Coupe du monde, GOAL se penche sur ces meilleurs « one-hit wonders » du ballon rond.

  • Asamoah Gyan Getty

    Asamoah Gyan, Ghana

    En 2010, le Ghana a marqué quatre buts en Coupe du monde. Gyan en a inscrit trois. Son équipe a été la sensation du tournoi : bien organisée, efficace devant le but et très attachante.

    Bien qu’il évoluât déjà en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais, il n’était pas encore une star confirmée. Ce tournoi l’a propulsé sur le devant de la scène. Il a inscrit le but de la victoire contre les États-Unis en huitièmes de finale. Et même si l’aventure s’est conclue par une déception – un penalty manqué resté dans les mémoires à la fin des prolongations contre l’Uruguay en quarts de finale –, Gyan demeure une légende de la Coupe du monde 2010.

    • Publicité
  • James Rodriguez Colombia Ivory Coast 2014 World CupGetty

    James Rodríguez, Colombie

    Qui pourrait oublier la volée de James Rodriguez sous le maillot colombien ? À pleine vitesse, tout se joue en un éclair : contrôle poitrine, un pas, boum, et le ballon file au fond des filets. Au ralenti, chaque image confirme la maîtrise du joueur : il évalue avec précision l’espace disponible à l’entrée de la surface, lève le ballon pour éliminer un défenseur central et enchaîne une frappe limpide. Un geste rare, que Rodríguez a fait sembler enfantin.



    Mais le joueur était bien plus que cette simple réalisation : il a terminé le tournoi avec six buts au compteur et remporté le Soulier d’or. Le Real Madrid, séduit par ses performances, a déboursé une somme importante pour le recruter et l’installer au Santiago Bernabéu. Mais l’idylle a vite tourné court. Trop anticonformiste, Rodriguez peinait à s’insérer dans un effectif déjà composé de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema. Les Merengues n’avaient pas besoin d’un meneur imprévisible, et c’est précisément ce que l’international colombien représentait. Depuis, il a enchaîné les expériences sans véritable succès et se retrouve aujourd’hui, en quelque sorte, sans club.

  • FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP

    Sofyan Amrabat, Maroc

    Amrabat, c’est avant tout un tacle. En début de seconde période de la demi-finale Maroc-France, le milieu de terrain laisse trop d’espace à Kylian Mbappé près de la ligne de touche. L’attaquant français en profite et s’engouffre sur le flanc gauche. L’action semble alors pliée : ce genre de séquence se conclut généralement par un but.

    Sauf qu’Amrabat, alors milieu de terrain central encore méconnu, est resté dans le coup. Il a repris Mbappé et a réalisé un tacle glissé mémorable, permettant à son équipe de rester dans le match. Cette action a marqué la Coupe du monde 2022 du Marocain, auteur d’une série de performances impressionnantes qui ont propulsé l’équipe africaine jusqu’en demi-finale. Mais il s’est aussi éteint remarquablement vite. Son arrivée à Manchester United n’a jamais vraiment fait sens, et il n’a été qu’un second rôle au Betis la saison dernière.



  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Siphiwe Tshabalala, Afrique du Sud

    Il a marqué un but si magnifique que Peter Drury l’a commenté dans une autre langue. Tshabalala a ouvert le score pour l’Afrique du Sud face au Mexique lors de la Coupe du monde 2010, concluant un formidable sprint par une frappe puissante dans la lucarne, puis célébrant son exploit d’une manière restée emblématique du tournoi.

    Si la sélection arc-en-ciel a ensuite connu un parcours difficile, Tshabalala a poursuivi une carrière solide dans son pays puis en Turquie. Mais ce but, et ce tournoi, resteront gravés dans les mémoires.

  • El-Hadji Diouf Senegal 2002Getty

    El Hadji Diouf, Sénégal

    Avant la Coupe du monde 2002, Liverpool recrute El Hadji Diouf, espérant que ce jeune attaquant de 21 ans renforcera un secteur offensif déjà mené par Michael Owen, alors détenteur du Ballon d’Or. Le club est convaincu d’avoir déniché une pépite. En Corée du Sud et au Japon, Diouf brille et perturbe les défenses adverses grâce à sa vitesse et sa créativité. Performances suffisantes pour figurer dans l’équipe type du tournoi et propulser les Lions de la Teranga jusqu’en quarts de finale dès leur première participation.

    La consécration semblait inévitable. Pourtant, tout a rapidement déraillé : Diouf ne s’est jamais adapté à Liverpool et a ensuite enchaîné les clubs. Son meilleur total en une saison reste neuf buts, marqués sous les couleurs de Bolton en 2004.

  • Saeed Al-Owairan Saudi Arabia 1994OMAR TORRES

    Saeed Al-Owairan, Arabie saoudite

    Regardez ce but.

    Une star, diriez-vous ? Pas vraiment. Al-Owairan a inscrit 14 buts en compétition officielle sous le maillot saoudien, ce bijou étant le 13e. Son palmarès en club, lui, reste modeste : il a passé toute sa carrière à Al Shabab, en Ligue professionnelle saoudienne, la loi de l’époque interdisant aux joueurs de s’expatrier pour jouer. L’un des plus grands footballeurs asiatiques de l’histoire ? Sans doute. Pourtant, le grand public n’a jamais vraiment mesuré l’étendue de son talent, hormis lors d’une journée magique.