De l'effondrement à la confiance : l'audace de Mourinho ranime le Real Madrid et redonne son éclat au Clasico

Le Real Madrid a vite remis de l'ordre dans ses affaires et a retrouvé confiance en ses joueurs et son entraîneur avant l'une des périodes les plus délicates de la saison, brandissant l'étendard du défi à l'approche du Clasico attendu, dimanche prochain.

Le Real Madrid a souffert de crises sur le terrain comme en dehors depuis le début de la saison, accaparé par ses guerres contre l'arbitrage et autres polémiques, ce qui a pesé sur les performances de l'équipe, lui a fait perdre sa concentration ainsi que quelques points dans la course au championnat d'Espagne.

Mais lors des deux dernières rencontres, contre la Roma en Ligue des champions et le Séville FC en Liga, le club a reçu un énorme coup de fouet moral, avec un scénario différent à chaque fois.

Le Real Madrid a profité moralement de sa remontée face à la Roma : mené de deux buts, il est parvenu à renverser la rencontre en sa faveur 4-3 en l'espace de 8 minutes, retrouvant ainsi son arme secrète qui a fait sa réputation pendant des années, la « personnalité de champion ».

Éviter la défaite contre la Roma a constitué un bouclier protecteur pour la Maison Blanche face aux flèches des critiques, qui auraient eu un effet négatif sur l'équipe avant le Clasico.

Le Real Madrid a confirmé son retour quelques jours plus tard avec une victoire aisée et convaincante contre le Séville FC sur le score de 4-1, son deuxième plus large succès de la saison, attestant d'un retour en forme après les doutes qui ont entouré l'équipe et ses vedettes pendant une période assez longue, surtout en secouant les filets adverses à quatre reprises pour le deuxième match consécutif.

Et le résultat n'a pas été le principal acquis du Real Madrid hier soir : le club est reparti avec plusieurs autres gains, le plus important étant la capacité de l'équipe à marquer à n'importe quel moment de la rencontre et la multiplicité des solutions offensives, après avoir semblé impuissante par moments auparavant.

Les hommes en blanc ont tenté 15 frappes en direction du but, dont 8 cadrées, avec un taux de possession de 65 %, des chiffres de nature à rassurer les supporters.