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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Loai Mohamed
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De l'effondrement à la confiance : l'audace de Mourinho ranime le Real Madrid et redonne son éclat au Clasico

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Roma vs Real Madrid
Roma
Ligue des Champions
Vinicius Junior
F. Valverde
Portugal
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Un sursaut au bon moment avant d'affronter Barcelone

Le Real Madrid a vite remis de l'ordre dans ses affaires et a retrouvé confiance en ses joueurs et son entraîneur avant l'une des périodes les plus délicates de la saison, brandissant l'étendard du défi à l'approche du Clasico attendu, dimanche prochain.

Le Real Madrid a souffert de crises sur le terrain comme en dehors depuis le début de la saison, accaparé par ses guerres contre l'arbitrage et autres polémiques, ce qui a pesé sur les performances de l'équipe, lui a fait perdre sa concentration ainsi que quelques points dans la course au championnat d'Espagne.

Mais lors des deux dernières rencontres, contre la Roma en Ligue des champions et le Séville FC en Liga, le club a reçu un énorme coup de fouet moral, avec un scénario différent à chaque fois.

Le Real Madrid a profité moralement de sa remontée face à la Roma : mené de deux buts, il est parvenu à renverser la rencontre en sa faveur 4-3 en l'espace de 8 minutes, retrouvant ainsi son arme secrète qui a fait sa réputation pendant des années, la « personnalité de champion ».

Éviter la défaite contre la Roma a constitué un bouclier protecteur pour la Maison Blanche face aux flèches des critiques, qui auraient eu un effet négatif sur l'équipe avant le Clasico.

Le Real Madrid a confirmé son retour quelques jours plus tard avec une victoire aisée et convaincante contre le Séville FC sur le score de 4-1, son deuxième plus large succès de la saison, attestant d'un retour en forme après les doutes qui ont entouré l'équipe et ses vedettes pendant une période assez longue, surtout en secouant les filets adverses à quatre reprises pour le deuxième match consécutif.

Et le résultat n'a pas été le principal acquis du Real Madrid hier soir : le club est reparti avec plusieurs autres gains, le plus important étant la capacité de l'équipe à marquer à n'importe quel moment de la rencontre et la multiplicité des solutions offensives, après avoir semblé impuissante par moments auparavant.

Les hommes en blanc ont tenté 15 frappes en direction du but, dont 8 cadrées, avec un taux de possession de 65 %, des chiffres de nature à rassurer les supporters.

  • imago-sport-1084351108.jpgPressinphoto

    Le Real est meilleur sans Vinicius

    Le réveil du Real Madrid face à la Roma après le remplacement de Vinicius, puis la prestation remarquable livrée contre Séville en son absence pour cause de suspension en championnat, ne peuvent pas être le fruit du hasard.

    L'absence du joueur brésilien a en effet offert à l'entraîneur José Mourinho l'occasion d'aligner Yan Diomande sur le côté gauche, et l'ailier ivoirien a brillé en signant sa meilleure performance, avec un but marqué et une passe décisive.

    Endrick a lui aussi trouvé l'occasion de débuter un match pour la première fois cette saison et, malgré un niveau inférieur à celui affiché en fin de rencontre contre la Roma, il a gagné en confiance et donné à Mourinho une solution supplémentaire sur les ailes.

    De son côté, Kylian Mbappé s'est davantage libéré et a commencé à évoluer librement à droite comme à gauche, inscrivant un doublé qui a conduit l'équipe à une victoire obtenue à moindre effort, tout en représentant un danger constant pour le but de Séville.

    La bonne nouvelle est que la suspension de Vinicius s'étend jusqu'au Clasico : livrer une prestation de haut niveau comme celle affichée contre Séville n'est donc pas une hypothèse impossible.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Les surprises de Mourinho

    Mourinho a surpris tout le monde lors du match face à Séville en alignant Fede Valverde au poste de latéral droit, alors que le joueur avait précédemment fait savoir qu'il refusait d'évoluer à ce poste.

    Fait marquant : Mourinho a eu recours à un milieu de terrain sur le flanc droit, laissant Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, les latéraux des sélections d'Angleterre et des Pays-Bas, sur le banc pendant toute la rencontre.

    Mais l'entraîneur portugais a gagné son pari, après avoir démontré la justesse de son point de vue grâce à une prestation remarquable de Valverde, qui a apporté l'équilibre recherché, défensivement et offensivement, derrière Endrick.

    On ne sait pas encore si l'idée de Mourinho n'était qu'un coup ponctuel pour ce match ou s'il a l'intention de la pérenniser lors des prochaines rencontres. Dans ce cas, le technicien devra relever le défi de convaincre Valverde d'adhérer à sa vision, tout en contenant la colère potentielle d'Alexander-Arnold et de Dumfries.

    Le changement de poste de Valverde n'a pas été la seule surprise signée Mourinho : l'entraîneur a également aligné un seul joueur à vocation défensive au milieu de terrain, face à un quintette offensif, une démarche audacieuse qui a changé le visage de l'équipe en mieux.

    Mourinho s'est appuyé sur Tchouaméni seul devant la ligne défensive à quatre, et a tiré profit de la position avancée d'Arda Güler aux côtés de Jude Bellingham pour épauler le trio offensif. L'international turc a réussi dans ce rôle et a contribué à une victoire qui a ramené le calme au sein du club de la capitale espagnole.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Un chemin tout tracé

    Après le match face à Séville, aucune voix ne s'élève au-dessus de celle du Clasico dans la forteresse de « Santiago-Bernabéu », et la rencontre contre Leipzig en Ligue des champions, mercredi prochain, constituera l'ultime répétition.

    Le destin a voulu que le Real Madrid dispute son dernier match avant le Clasico dans les meilleures conditions possibles : à domicile, et face à un adversaire qui semble effondré après sa défaite sur le score de six buts face au Bayern Munich il y a quelques jours. De plus, le Real Madrid aborde la Ligue des champions avec des nerfs apaisés, après avoir remporté ses deux premiers matchs, ou plutôt après avoir franchi les deux tests les plus difficiles de la phase de groupes.

    Le Real Madrid est donc candidat à une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, ce qui lui permettrait d'asseoir davantage son assise avant le test le plus important de la saison.

    En face, le Barça se présentera au Clasico quelques jours après un choc bouillant contre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps pour reprendre son souffle dans la forteresse du « Camp Nou ». Par ailleurs, un faux pas face au club français – s'il se produisait – aurait un impact moral sur les hommes de l'entraîneur Hansi Flick, puisqu'il serait le premier de la saison.

    Mourinho est conscient qu'une victoire contre le Barça dans son propre antre bouleverserait les équilibres de la saison, d'autant qu'elle ramènerait l'écart entre les deux formations à 3 points seulement, alors que la Maison Blanche semblait avoir abdiqué très tôt dans la course.

    On ne peut pas dire que le Real Madrid a résolu toutes ses crises et qu'il aborde le Clasico en position de force, car le club madrilène souffre encore de certains problèmes défensifs, la preuve en est le but encaissé face à Séville. À cet instant, le Barça reste le favori pour remporter la rencontre, mais la compétition est au moins redevenue possible, après que les écarts se sont creusés de manière notable au cours des dernières semaines.

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