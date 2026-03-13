De l'avenir de Fullkrug et Nkunku à un nouveau numéro 9, en passant par Kostic : comment l'attaque du Milan pourrait évoluer

L'été dernier, Kean n'était qu'une perspective lointaine : il sortait de la meilleure saison de sa carrière et son clause libératoire de 62 millions d'euros le rendait inaccessible à tout club ne participant pas à la Ligue des champions. Aujourd'hui, ce prix ne reflète plus la valeur du joueur, car il connaît une saison en dents de scie, marquée par des problèmes physiques, tandis que les performances globales de la Fiorentina s'avèrent très décevantes et bien en deçà de leur véritable potentiel. Moise correspond toujours parfaitement au profil recherché par Allegri : un attaquant moderne capable d’exploiter les espaces en profondeur grâce à sa vitesse, mais qui a également la capacité de s’imposer dans la surface de réparation en tirant parti de son physique. Sans oublier deux autres facteurs clés : le respect mutuel entre les parties et sa connaissance du football italien. L’intention du Milan est de négocier le prix afin de réduire la clause libératoire et de faire venir l’attaquant international italien au club. Il pourrait également y avoir une ouverture pour l'inclusion d'un joueur technique dans le deal, ce que la Viola accueillerait favorablement. Il ne devrait pas y avoir de problème majeur avec le joueur lui-même : malgré ses liens avec Florence et la Fiorentina, la recherche d’un nouveau défi semble être le scénario le plus probable, et les bonnes relations avec Tare (et la direction des Rossoneri en général) sont des facteurs qui pourraient influencer sa décision. Un obstacle pourrait être Paratici, qui ne s’est pas séparé en très bons termes avec Milan après l’échec de la transaction à la dernière minute et qui pourrait préférer vendre le joueur à un autre club.