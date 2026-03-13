Avec 44 buts marqués en 28 matches de championnat, le Milan affiche le quatrième meilleur bilan offensif de la Serie A, derrière l'Inter (64), la Juventus (50) et Côme (46). Il s'agit d'une moyenne digne de la Ligue des champions – en phase avec l'objectif principal du club pour cette saison – que les Rossoneri comptent améliorer afin de se battre directement pour le Scudetto. L'objectif déclaré est d'apporter à l'équipe d'Allegri un véritable numéro 9 capable de marquer 15 à 20 buts par saison, sans répéter les erreurs du mercato de l'été dernier. Cela s'explique en partie par le fait que Vlahovic, favori de longue date, est désormais, de manière surprenante, sur le point de prolonger son contrat avec la Juventus, qui devait expirer en juillet. Mais comment le Milan compte-t-il remodeler son attaque ?
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De l'avenir de Fullkrug et Nkunku à un nouveau numéro 9, en passant par Kostic : comment l'attaque du Milan pourrait évoluer
KEAN EST LA CIBLE N° 1 (SANS CLAUSE DE LIBÉRATION)
L'été dernier, Kean n'était qu'une perspective lointaine : il sortait de la meilleure saison de sa carrière et son clause libératoire de 62 millions d'euros le rendait inaccessible à tout club ne participant pas à la Ligue des champions. Aujourd'hui, ce prix ne reflète plus la valeur du joueur, car il connaît une saison en dents de scie, marquée par des problèmes physiques, tandis que les performances globales de la Fiorentina s'avèrent très décevantes et bien en deçà de leur véritable potentiel. Moise correspond toujours parfaitement au profil recherché par Allegri : un attaquant moderne capable d’exploiter les espaces en profondeur grâce à sa vitesse, mais qui a également la capacité de s’imposer dans la surface de réparation en tirant parti de son physique. Sans oublier deux autres facteurs clés : le respect mutuel entre les parties et sa connaissance du football italien. L’intention du Milan est de négocier le prix afin de réduire la clause libératoire et de faire venir l’attaquant international italien au club. Il pourrait également y avoir une ouverture pour l'inclusion d'un joueur technique dans le deal, ce que la Viola accueillerait favorablement. Il ne devrait pas y avoir de problème majeur avec le joueur lui-même : malgré ses liens avec Florence et la Fiorentina, la recherche d’un nouveau défi semble être le scénario le plus probable, et les bonnes relations avec Tare (et la direction des Rossoneri en général) sont des facteurs qui pourraient influencer sa décision. Un obstacle pourrait être Paratici, qui ne s’est pas séparé en très bons termes avec Milan après l’échec de la transaction à la dernière minute et qui pourrait préférer vendre le joueur à un autre club.
UN DÉFI DE TAILLE POUR FULLKRUG
Fullkrug devrait céder sa place, si nécessaire, à Kean ou, plus généralement, à un autre attaquant de l'effectif occupant le poste de numéro 9 : le « Panzer » de Hanovre a disputé 12 matches ici, totalisant 749 minutes, et a inscrit un but décisif contre Lecce. Mais surtout, il n'a été aligné par Allegri dès le coup d'envoi que lors du match à l'extérieur contre la Fiorentina. Niclas a impressionné tout le monde par son esprit et son engagement total envers l'équipe, jouant malgré la douleur d'un orteil fracturé, mais un rachat potentiel de 5 millions d'euros par West Ham ne constituerait certainement pas un investissement à long terme, pas pour cette équipe milanaise. C'est pourquoi, dans l'état actuel des choses, il est bien plus probable que leurs chemins se séparent à la fin de la saison plutôt qu'il ne soit signé de manière définitive.
NKUNKU AU BORD DU GOUFFRE
Six buts et trois passes décisives en 25 apparitions en Serie A et en Coppa Italia, tel est le bilan actuel de Nkunku, la recrue la plus chère du mercato estival dernier avec un montant de base de 38 millions d’euros et 4 millions d’euros de primes, ainsi qu’un salaire de 5 millions d’euros. Christopher n'a montré que quelques aperçus de son potentiel de haut niveau et doit gagner sa place pour la saison prochaine en terminant la campagne actuelle de manière convaincante. Mais quelle que soit la position du club, le joueur lui-même pourrait avoir un avis différent, car il n'a pas ressenti beaucoup de confiance de la part des dirigeants lors du dernier mercato hivernal.
LEAO EN VOIE DE PROLONGER SON CONTRAT
Leao, malgré les problèmes de blessures qui le tourmentent depuis le début de la saison, travaille d’arrache-pied pour s’imposer comme l’attaquant titulaire d’Allegri. Ses performances, associées à son attitude, sont impressionnantes, d’autant plus qu’il ne lui manque plus qu’un but pour atteindre la barre des dix réalisations en championnat. Il a de fortes chances de rester au club la saison prochaine, ses agents étant en pourparlers avec Milan pour prolonger son contrat jusqu’en 2031.
PULISIC EN ATTENTE
La situation concernant Pulisic est sans aucun doute plus complexe ; les discussions sur son avenir n'auront lieu qu'avec son agent à la fin de la saison, d'un commun accord entre les parties concernées. Milan dispose d'une option pour exercer la clause de renouvellement automatique jusqu'en 2028, et celle-ci sera certainement exercée avant que les deux parties ne s'assoient à la table des négociations pour conclure un nouveau contrat valable jusqu'en 2031, assorti d'une augmentation de salaire significative afin de tenter de repousser les sirènes qui ont commencé à retentir bruyamment sur le marché des transferts.
KOSTIC EST PRÉVU
Une recrue pour le présent (Kean) et une autre pour l'avenir : tel est le plan audacieux et ambitieux du Milan. Le nom pour l'avenir reste celui d'Andrej Kostic, Kirovski étant convaincu de pouvoir conclure l'accord avec le Partizan Belgrade pour environ 5 millions d'euros, plus un pourcentage sur toute revente future. Le Monténégrin, né en 2007, ferait la navette entre Milan Futuro et l'équipe première sous la houlette d'Allegri.
LA PARTICIPATION DE GIMENEZ EST INCERTAINE
Enfin, il y a la situation de Gimenez. C'est sans aucun doute la plus compliquée, tant sur le plan financier – compte tenu de l'investissement de plus de 30 millions d'euros réalisé il y a un an et demi pour le faire venir du Feyenoord – que sur le plan tactique. Après plus de quatre mois, « Bebote » est prêt à revenir sur le terrain, peut-être dès dimanche prochain contre la Lazio : Santi devra gagner sa place au sein d’une équipe milanaise qui envisage également avec optimisme la Coupe du monde comme une vitrine pour un éventuel transfert. À moins que des offres vraiment intéressantes ne se présentent.