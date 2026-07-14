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De l'arrivée de Trevor Noah dans « The Late Run » au tournoi de Street Soccer : revivez les temps forts de la deuxième semaine de la House of GOAL

FEATURES
Analysis
Coupe du monde

L’événement phare de l’été organisé par GOAL, consacré au football, promet des rires, du football et beaucoup de plaisir pour sa dernière semaine de compétition.

NEW YORK – House of GOAL est l’endroit incontournable. Nulle part ailleurs en Amérique du Nord on n’a jamais proposé une expérience aussi immersive. Le football a toujours été bien plus que ce qui se passe sur le terrain : mode, musique, culture, cinéma, télévision, gastronomie et les échanges qui rassemblent les supporters.

Jusqu’à présent, peu d’initiatives avaient pleinement saisi cette dimension pour la proposer à un public plus large.

House of GOAL explore tous ces univers : mode, art, style, cinéma, gastronomie, humour et culture du « beau jeu ». Programmé du 3 au 19 juillet, jour de la finale de la Coupe du monde, ce festival, installé à Industry City, cœur battant de Brooklyn, incarne l’essence de la compétition et du football en général. Cerise sur le gâteau : l’accès aux animations diurnes est entièrement gratuit.

Le programme complet est disponible ici. Voici les temps forts à ne pas manquer lors de la deuxième semaine.

  • Trevor NoahGetty

    Invité de marque : Trevor Noah

    Directement, attaquons avec le plus gros nom du moment. Chez GOAL, nous produisons « The Late Run », une émission animée par Ochocinco, membre du Hall of Fame de la NFL, et Raheemovic, créateur de contenu de renom. Depuis six mois, le duo a interrogé un éventail impressionnant de personnalités du football, de la mode, du lifestyle et de l’humour, avec même un ou deux catcheurs pour pimenter le tout.

    Cette semaine, ils reçoivent leur invité le plus prestigieux à ce jour : Trevor Noah, mégastar mondiale de la comédie et ex-animateur de « The Daily Show ». Grand amateur de football, il a passé tout l’été à commenter en direct les matchs de la Coupe du monde. Il apportera son humour habituel lors d’un épisode spécial diffusé mercredi soir à 19 h.

    • Publicité
  • Mark NormandGetty

    Comédie : Mark Normand fait rire le public

    Le football n’évolue pas en vase clos. Ces derniers temps, nombreux sont ceux qui ont exploré les liens entre le football et l’humour. Ce sport est, soyons honnêtes, souvent drôle. Et nous aimons l’expliquer. La semaine dernière, l’humoriste de renom Godfrey a fait rire à plusieurs reprises le public de House of GOAL, dévoilant certains de ses sketches originaux tout en improvisant sur la Coupe du monde. Le résultat était fantastique.

    Cette semaine, la rencontre s’annonce encore plus riche : Mark Normand, habitué des plateaux du Tonight Show et du Late Show, partagera l’affiche avec Fortune Feimster, autrice et humoriste au style incisif qui a souvent exprimé son amour pour la Coupe du monde.

  • The RondoHouse of GOAL

    Podcasts originaux : les Rondo Boys enchaînent les victoires, SoccerGirl fait salle comble

    Côté productions originales, « The Rondo », le podcast phare de GOAL, continue d’affirmer son statut. Cet été, les coanimateurs Raheemovic, Tom Hindle et Corbin Mills ont enchaîné les dates en public avec succès. La finale est programmée ce samedi : ils recevront l’invité spécial Ryan Tolmich pour conclure l’épisode en beauté.

    « SoccerGirl » aura aussi son heure de gloire : après avoir cartonné tout l’été, l’équipe recevra Fortune Feimster et Coach Jackie pour un autre temps fort, mardi soir.

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  • messiGetty Images

    Jeux : un quiz football pour évaluer vos connaissances

    Qui n’aime pas montrer l’étendue de ses connaissances footballistiques ? La première édition de notre quiz a été un franc succès et a réuni à la House of GOAL quelques-uns des plus grands spécialistes du ballon rond. La bonne nouvelle ? Le quiz fait son retour : vendredi à 14 h et, juste avant la finale, à 13 h.

  • U.S. youth soccerGetty

    Jouez : le football de rue vous permet de montrer vos talents.

    Un événement de football sans football serait inconcevable. Notre tournoi « Creator » a rencontré un vif succès le week-end dernier, et les sessions de street football ont permis aux joueurs locaux de démontrer l’étendue de leur talent. Nous reproduisons l’expérience cette semaine, avec des créneaux prévus du mercredi au samedi sur nos terrains ultramodernes.