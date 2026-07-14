De l'arrivée de Trevor Noah dans « The Late Run » au tournoi de Street Soccer : revivez les temps forts de la deuxième semaine de la House of GOAL

NEW YORK – House of GOAL est l’endroit incontournable. Nulle part ailleurs en Amérique du Nord on n’a jamais proposé une expérience aussi immersive. Le football a toujours été bien plus que ce qui se passe sur le terrain : mode, musique, culture, cinéma, télévision, gastronomie et les échanges qui rassemblent les supporters.

Jusqu’à présent, peu d’initiatives avaient pleinement saisi cette dimension pour la proposer à un public plus large.

House of GOAL explore tous ces univers : mode, art, style, cinéma, gastronomie, humour et culture du « beau jeu ». Programmé du 3 au 19 juillet, jour de la finale de la Coupe du monde, ce festival, installé à Industry City, cœur battant de Brooklyn, incarne l’essence de la compétition et du football en général. Cerise sur le gâteau : l’accès aux animations diurnes est entièrement gratuit.

Le programme complet est disponible ici. Voici les temps forts à ne pas manquer lors de la deuxième semaine.