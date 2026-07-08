« De l’argent à dépenser sans compter » : la vente d’Elliot Anderson pour 116 millions de livres sterling pose un dilemme à Nottingham Forest, tandis que Des Walker, légende des Reds, évoque le « sang neuf » et l’importance d’un soutien inconditionnel des supporters

Walker a souligné l’importance de conserver le soutien d’un groupe de supporters fidèles et passionnés, car ceux-ci ont un rôle crucial à jouer dans la poursuite des objectifs communs : « Forest fait partie de ces clubs où, depuis 25 à 30 ans, lorsque les supporters soutiennent l’équipe, celle-ci obtient toujours de bons résultats. Dès qu’il y a un peu de négativité, la moindre négativité dans les tribunes, l’équipe semble s’effondrer.

« C’est curieux, mais à l’époque nous avions le public le plus exigeant du monde : si vous ne meniez pas 2-3, il se mettait à vous huer ! Avec Brian Cough, il ne gardait que les joueurs capables de montrer un immense courage moral. Parfois, je me disais : “Il ne se soucie pas vraiment de mes qualités, tant que j’ai assez de cran pour faire ce qu’il attend de moi”. C’est ainsi qu’il a bâti son équipe. Il s’en fichait.

On finissait par ignorer un peu le public quand il n’était pas de notre côté. Je me souviens d’un match, je crois que c’était contre QPR : nous menions 4-0. Pendant les dix dernières minutes, nous nous contentions de conserver le ballon. Pourtant, nos supporters nous huaient parce que nous ne cherchions pas à inscrire un cinquième but. On se dit : “Attendez un peu”. Mais, honnêtement, les joueurs qui avaient disputé les compétitions européennes avaient établi la norme. Je suppose donc qu’on essayait de respecter leurs standards, puis on a établi les nôtres.

« En 30 ans, j’ai constaté que le public est l’élément décisif. Lors de notre accession puis de notre maintien en première division, nous étions sans doute l’une des deux pires équipes du championnat sur le plan sportif. Mais nous avions les meilleurs supporters, et c’est eux, à eux seuls, qui nous ont maintenus parmi l’élite.

Ils chantaient même quand nous n’avions parfois que 25 % de possession à domicile, comme si nous menions 3-0. Nous arrachions des nuls, dont un face à Manchester City ; je me suis dit : « Ces supporters sont incroyables. »

« Avec un peu de chance, si on recrute un bon joueur dès le début de la saison et que ça donne un élan positif aux supporters, ils seront optimistes pour l’équipe au lieu de se dire : “Oh, on a perdu un joueur, bla-bla-bla”. Ça fait boule de neige : deux, trois, quatre bons résultats, et on monte en puissance. Si on démarre bien, on garde le cap. »