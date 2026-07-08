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« De l’argent à dépenser sans compter » : la vente d’Elliot Anderson pour 116 millions de livres sterling pose un dilemme à Nottingham Forest, tandis que Des Walker, légende des Reds, évoque le « sang neuf » et l’importance d’un soutien inconditionnel des supporters
Le club de Forest a cédé Anderson à Manchester City contre un transfert record.
Nottingham Forest a réalisé une plus-value substantielle sur Anderson, formé à Newcastle, qu’il avait recruté 35 millions de livres sterling (47 millions de dollars) à l’été 2024. En deux saisons à Trentside, ce milieu de terrain de 23 ans, très travailleur, a dominé le classement des récupérations de balle en Premier League tout en s’imposant dans les plans de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026.
Le joueur a quitté Nottingham sous une pluie de vœux de réussite, laissant Forest en position de réinvestir une somme record pour un joueur britannique afin de renforcer son effectif. La tâche s’annonce néanmoins ardue : les rivaux européens connaissent désormais l’étendue des ressources financières des Reds.
Les prix demandés s’envoleront forcément, et le nouveau manager Oliver Glasner, épaulé par son comité directeur, devra dénicher des pépites sur un marché saturé et ultra-concurrentiel. Les principales cibles – le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones et la pépite de Tottenham Lucas Bergvall – seraient déjà cochées.
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Le club dispose des fonds nécessaires pour recruter ses principales cibles de transfert.
Walker, figure emblématique de Forest, s’est exprimé en partenariat avec ToonieBet. Interrogé par GOAL sur la politique de recrutement du club, souvent présenté comme « très fortuné », il a déclaré : « L’essentiel est de dépenser cet argent à bon escient, car tout le monde pense que l’on a des fonds inépuisables. Au cours des cinq dernières années, nous avons recruté de nombreux joueurs. Parmi eux, certains se sont avérés très bons. D’autres, moins. On ne peut donc pas critiquer ceux qui ont rejoint le club.
Les rares qui ne font pas l’affaire ? Tant pis. C’est le lot de Liverpool, de Manchester United ou de Manchester City : tous ont commis des erreurs et recruté des joueurs qui ne correspondaient pas à leur équipe. Le grand Brian Clough en a lui aussi aligné plus d’un. Chaque entraîneur doit donc prendre des risques et tenter sa chance.
Nous aurons besoin de renfort. Idéalement, une grosse recrue dès le début de la saison serait parfaite : les supporters adorent ça et cela redonne du moral après la perte d’un de nos meilleurs joueurs. Du sang neuf nous permettrait de démarrer sur les chapeaux de roue.
« Nous avons bien terminé la saison. Un bon départ en Premier League est donc essentiel : dès que l’on rate son entrée, la confiance s’évapore, les supporters se détournent et la saison peut vite s’enliser. »
Le rôle crucial que les supporters de Forest doivent jouer au City Ground
Walker a souligné l’importance de conserver le soutien d’un groupe de supporters fidèles et passionnés, car ceux-ci ont un rôle crucial à jouer dans la poursuite des objectifs communs : « Forest fait partie de ces clubs où, depuis 25 à 30 ans, lorsque les supporters soutiennent l’équipe, celle-ci obtient toujours de bons résultats. Dès qu’il y a un peu de négativité, la moindre négativité dans les tribunes, l’équipe semble s’effondrer.
« C’est curieux, mais à l’époque nous avions le public le plus exigeant du monde : si vous ne meniez pas 2-3, il se mettait à vous huer ! Avec Brian Cough, il ne gardait que les joueurs capables de montrer un immense courage moral. Parfois, je me disais : “Il ne se soucie pas vraiment de mes qualités, tant que j’ai assez de cran pour faire ce qu’il attend de moi”. C’est ainsi qu’il a bâti son équipe. Il s’en fichait.
On finissait par ignorer un peu le public quand il n’était pas de notre côté. Je me souviens d’un match, je crois que c’était contre QPR : nous menions 4-0. Pendant les dix dernières minutes, nous nous contentions de conserver le ballon. Pourtant, nos supporters nous huaient parce que nous ne cherchions pas à inscrire un cinquième but. On se dit : “Attendez un peu”. Mais, honnêtement, les joueurs qui avaient disputé les compétitions européennes avaient établi la norme. Je suppose donc qu’on essayait de respecter leurs standards, puis on a établi les nôtres.
« En 30 ans, j’ai constaté que le public est l’élément décisif. Lors de notre accession puis de notre maintien en première division, nous étions sans doute l’une des deux pires équipes du championnat sur le plan sportif. Mais nous avions les meilleurs supporters, et c’est eux, à eux seuls, qui nous ont maintenus parmi l’élite.
Ils chantaient même quand nous n’avions parfois que 25 % de possession à domicile, comme si nous menions 3-0. Nous arrachions des nuls, dont un face à Manchester City ; je me suis dit : « Ces supporters sont incroyables. »
« Avec un peu de chance, si on recrute un bon joueur dès le début de la saison et que ça donne un élan positif aux supporters, ils seront optimistes pour l’équipe au lieu de se dire : “Oh, on a perdu un joueur, bla-bla-bla”. Ça fait boule de neige : deux, trois, quatre bons résultats, et on monte en puissance. Si on démarre bien, on garde le cap. »
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Ère Glasner : Forest entamera la saison 2026-2027 contre Leeds
Forest, qui a atteint les demi-finales de la Ligue Europa après son retour sur la scène continentale pour la première fois en 30 ans, a terminé 16e la saison dernière. Vitor Pereira a permis au club d’éviter la relégation, mais a cédé les rênes à l’ancien entraîneur de Crystal Palace, Glasner.
Son premier match officiel à la tête du club sera le coup d’envoi de la saison 2026-2027, à domicile contre Leeds, le 22 août. L’objectif est de tirer pleinement parti des fonds générés par le transfert d’Anderson pour accueillir de nouveaux joueurs avant que le City Ground, qui affichera complet, ne retrouve toute sa ferveur.
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