De l’Angleterre à Milan, Amad Diallo reste dans le viseur de Ruben Amorim. La réponse de Manchester United : quelle est sa valeur sur le marché des transferts ?

Plusieurs noms sont associés au Milan AC et à son entraîneur, et de nouvelles rumeurs en provenance d’Angleterre, notamment du site Caughtoffside.com, circulent aujourd’hui concernant Amad Diallo. L’ailier, né en 2002, avait quitté l’Atalanta pour Manchester United en janvier 2021 contre un chèque de 40 millions d’euros (25 + 15 de bonus). Il fait partie des joueurs auxquels Amorim est resté très attaché, même après son départ coïncidant avec le limogeage de l’entraîneur des Red Devils en janvier dernier. C’est sous ses ordres que l’international ivoirien s’est imposé durablement comme titulaire, occupant le poste d’ailier sur tout le couloir droit. Sous la houlette du Portugais à la tête de l’équipe anglaise, Diallo a disputé 43 matchs et inscrit 10 buts et 11 passes décisives.