Après avoir officialisé ses deux premières recrues (Gonçalo Ramos et Mario Gila) dans le cadre d'un mercato qui s'annonce riche en nouveautés, le Milan adopte une position attentiste ces derniers jours, tiraillé entre la nécessité de céder les joueurs qui ne font plus partie du projet – une opération susceptible de générer des ressources financières substantielles – et celle de recruter de nouveaux éléments plébiscités par l'entraîneur Rubén Amorim.
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De l’Angleterre à Milan, Amad Diallo reste dans le viseur de Ruben Amorim. La réponse de Manchester United : quelle est sa valeur sur le marché des transferts ?
LE PROTÉGÉ D’AMORIM
Plusieurs noms sont associés au Milan AC et à son entraîneur, et de nouvelles rumeurs en provenance d’Angleterre, notamment du site Caughtoffside.com, circulent aujourd’hui concernant Amad Diallo. L’ailier, né en 2002, avait quitté l’Atalanta pour Manchester United en janvier 2021 contre un chèque de 40 millions d’euros (25 + 15 de bonus). Il fait partie des joueurs auxquels Amorim est resté très attaché, même après son départ coïncidant avec le limogeage de l’entraîneur des Red Devils en janvier dernier. C’est sous ses ordres que l’international ivoirien s’est imposé durablement comme titulaire, occupant le poste d’ailier sur tout le couloir droit. Sous la houlette du Portugais à la tête de l’équipe anglaise, Diallo a disputé 43 matchs et inscrit 10 buts et 11 passes décisives.
La demande adressée au Cardinal
Selon les informations de Caughtoffside.com, Rubén Amorim aurait manifesté un vif intérêt pour Amad Diallo, en vue d’un transfert vers le Milan AC, club toujours à la recherche d’un joueur gaucher capable d’évoluer à ce poste. En ce début de stage à Milanello, le Nigérian Chukwueze – de retour de son prêt à Fulham – occupe pour l’instant le flanc droit, mais l’entraîneur portugais aurait demandé au club rossonero et au président Gerry Cardinale de faire un effort pour tenter de ramener Diallo en Italie.
LA POSITION DE MANCHESTER UNITED
Pour l’instant, Manchester United et Michael Carrick, dont la nomination à la tête de l’équipe a été officialisée par un nouveau contrat après avoir remplacé Amorim avec succès, comptent conserver le joueur ivoirien pour la saison 2026-2027. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, Amad Diallo ne partirait qu’en cas d’offre exceptionnelle, évaluée entre 50 et 60 millions d’euros, d’après Caughtoffside.com.
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