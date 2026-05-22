De joueur le plus régulier de Dortmund à seulement 600 minutes de jeu en 2026 : la chute surprenante de Karim Adeyemi au BVB

Il s’agit de Karim Adeyemi, pour qui le terme « arme » évoque désormais une autre connotation. En écartant le joueur de 24 ans, le sélectionneur abandonne toutefois sa vitesse, cette « qualité exceptionnelle toujours précieuse dans un tournoi », selon Ricken. Maximilian Beier et Jamie Leweling, préférés par Nagelsmann, possèdent eux aussi cette capacité.

Cette non-sélection n’a surpris personne. Même son entraîneur au BVB, Niko Kovac, faisait de moins en moins appel à lui, et ce, indépendamment de sa déchirure musculaire d’avril.

Cette chute est d’autant plus spectaculaire que, fort de onze sélections, l’attaquant avait brillé en début de saison 2026 : neuf participations aux buts (six réalisations, trois passes décisives), soit le meilleur total offensif du Borussia.