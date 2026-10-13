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De Jose Mourinho à Ole Gunnar Solskjaer : Manchester United a déjà « tout essayé », et Michael Owen se demande pourquoi une direction « faible » voudrait limoger Michael Carrick
Ferguson, entraîneur de légende vainqueur du triplé, a pris sa retraite en 2013
Succéder à Sir Alex Ferguson s’annonçait comme une tâche presque impossible pour Manchester United, l’Écossais de légende prenant sa retraite à l’été 2013 après avoir remporté un 13e titre de Premier League.
Il avait passé 27 ans dans l’enceinte surnommée le « Théâtre des rêves », où il avait bâti une dynastie, imposant sa domination sur la scène nationale et remportant deux fois la Ligue des champions, sans oublier le triplé historique réalisé en 1999.
Manchester United a essayé Mourinho, Van Gaal et Amorim
David Moyes n’a tenu que huit mois comme successeur immédiat de Ferguson, etpersonne n’a atteint les trois ans à ce poste particulièrement exposé depuis lors. Solskjaer est celui qui s’en est le plus approché, avec 168 matches à la tête de l’équipe.
Carrick, initialement nommé à titre intérimaire, a dirigé l’équipe lors de 17 matches. Il a obtenu un contrat de deux ans après avoir mené l’équipe à une place parmi les trois premiers et à un retour dans une compétition européenne de premier plan. Quelques semaines plus tard, son poste serait déjà menacé.
United a essayé de grands noms (Mourinho et Louis van Gaal), d’anciens joueurs (Solskjaer et Carrick) et des entraîneurs présentés comme prometteurs (Ruben Amorim). Vers qui le club va-t-il se tourner maintenant ?
Les problèmes à Old Trafford ne tiennent manifestement pas à l’entraîneur : le club a exploré différentes pistes en matière d’expérience et d’attachement au club. Écarter Carrick pourrait faire plus de mal que de bien, car une remise à plat en cours de saison ne garantit jamais un retournement de situation.
Prochain entraîneur de Manchester United : vers qui le club se tournerait-il ?
Owen en convient. L’ancien attaquant de United, vainqueur de la Premier League, s’exprimait en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs britanniques peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne. Il a déclaré à GOAL : « Je l’ai dit. J’ai soulevé exactement ces points auparavant. Ils ont absolument tout essayé.
« Et la seule fois où cela a vraiment fonctionné, avec lui [Carrick] la saison dernière, il a obtenu plus de points que n’importe quel autre entraîneur, en moyenne, etc. La seule fois où cela a vraiment fonctionné, pourquoi changer les choses ?
« Parce qu’ils ont essayé absolument tout le reste. C’est exactement ce que j’ai dit, et c’est pour cette raison que je voulais lui confier le poste. Nous n’avons disputé qu’une poignée de matches cette saison et, évidemment, tout ne s’est pas parfaitement passé, mais cela reste une petite poignée de matches. Et quand on repense à ce qu’il a fait la saison dernière, je pense qu’il est difficile de justifier la recherche d’un nouvel entraîneur. Qui serait disponible, de toute façon ?
« Tous les entraîneurs finissent par partir. Tous les entraîneurs finissent par être licenciés. On pourra donc toujours dire : ‹ Vous voyez, je vous l’avais bien dit. › Vous pourriez dire cela dans deux ans, dans 10 ans ou dans deux mois. Mais continuer à changer sans cesse d’entraîneur ne donne pas une bonne image. Ce n’est pas bon pour le club. Cela ne donne pas de résultats. Nous le constatons depuis de très nombreuses années.
« Personnellement, je pense donc qu’il faut le laisser progresser. Il est encore assez jeune comme entraîneur, mais il a déjà prouvé qu’il pouvait obtenir de très grands résultats, et ce de manière régulière. Je détesterais voir Manchester United faire preuve de faiblesse au niveau de sa direction et se séparer de lui. Je pense qu’il reste encore beaucoup de temps avant de commencer à remettre cela en question. »
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Le sort de Carrick se jouera lors d’une série de matches à l’extérieur
Carrick s’accroche toujours aux commandes à Old Trafford après le décevant nul 1-1 concédé face à Tottenham, réduit à dix, lors du dernier match, mais il aborde une série de déplacements qui pourrait être décisive pour son avenir.
Un déplacement chez l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi sera suivi d’une visite à Leeds dimanche, puis d’une rencontre européenne face au Como de Cesc Fabregas. Manchester United se rendra également à Stamford Bridge pour affronter Chelsea le 31 octobre. Le sort de son entraîneur actuel semble donc devoir se jouer à l’extérieur.
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