De Jose Mourinho à Ole Gunnar Solskjaer : Manchester United a déjà « tout essayé », et Michael Owen se demande pourquoi une direction « faible » voudrait limoger Michael Carrick

Owen en convient. L’ancien attaquant de United, vainqueur de la Premier League, s’exprimait en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs britanniques peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne. Il a déclaré à GOAL : « Je l’ai dit. J’ai soulevé exactement ces points auparavant. Ils ont absolument tout essayé.

« Et la seule fois où cela a vraiment fonctionné, avec lui [Carrick] la saison dernière, il a obtenu plus de points que n’importe quel autre entraîneur, en moyenne, etc. La seule fois où cela a vraiment fonctionné, pourquoi changer les choses ?

« Parce qu’ils ont essayé absolument tout le reste. C’est exactement ce que j’ai dit, et c’est pour cette raison que je voulais lui confier le poste. Nous n’avons disputé qu’une poignée de matches cette saison et, évidemment, tout ne s’est pas parfaitement passé, mais cela reste une petite poignée de matches. Et quand on repense à ce qu’il a fait la saison dernière, je pense qu’il est difficile de justifier la recherche d’un nouvel entraîneur. Qui serait disponible, de toute façon ?

« Tous les entraîneurs finissent par partir. Tous les entraîneurs finissent par être licenciés. On pourra donc toujours dire : ‹ Vous voyez, je vous l’avais bien dit. › Vous pourriez dire cela dans deux ans, dans 10 ans ou dans deux mois. Mais continuer à changer sans cesse d’entraîneur ne donne pas une bonne image. Ce n’est pas bon pour le club. Cela ne donne pas de résultats. Nous le constatons depuis de très nombreuses années.

« Personnellement, je pense donc qu’il faut le laisser progresser. Il est encore assez jeune comme entraîneur, mais il a déjà prouvé qu’il pouvait obtenir de très grands résultats, et ce de manière régulière. Je détesterais voir Manchester United faire preuve de faiblesse au niveau de sa direction et se séparer de lui. Je pense qu’il reste encore beaucoup de temps avant de commencer à remettre cela en question. »