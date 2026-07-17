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YamalGetty Images
Hussein Hamdy

Traduit par

De héros de l’Euro à énigme du Mondial… Pourquoi Yamal a-t-il laissé de côté sa cape de magicien ?

L. Yamal
N. Williams
L. de la Fuente
L. Messi
H. Kane
Kylian Mbappé
France
Angleterre
Espagne
Argentine
FC Barcelone
Coupe du monde
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Analysis
Espagne
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Un éclat perdu

Malgré la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal a été l’une des stars les plus discutées du tournoi. Loin de son niveau habituel, l’ailier n’a inscrit qu’un but et délivré une seule passe décisive, malgré sa présence sur tous les matchs.

Une préparation perturbée par une blessure, une surveillance défensive accrue et un système de jeu où Luis de la Fuente ne s’appuie pas exclusivement sur ses individualités expliquent en partie cette énigme.

  • Lamine YamalGetty Images

    L’édition « Euro » a disparu… Yamal est-il devenu un simple cliché ?

    Yamal est arrivé au Mondial en super star du football mondial. Après s’être imposé lors des deux dernières saisons avec Barcelone et avoir brillé à l’Euro 2024, il était devenu la figure de proue de la sélection espagnole, malgré ses deux ans de moins par rapport à aujourd’hui.

    Mais la version qu’il a montrée lors de la Coupe du monde 2026 semblait tout à fait différente : le joueur n’a pas réussi à produire les accélérations décisives et les dribbles auxquels il nous avait habitués pour déstabiliser les défenseurs, et son impact offensif s’est avéré limité dans la plupart des matchs, le faisant ressembler davantage à un joueur ordinaire, loin de l’image qu’il s’était forgée au cours des deux dernières années.

    Cette perte d’impact s’explique en partie par le fait que Yamal n’est plus le joueur inconnu que les adversaires sous-estimaient : il est désormais l’un des ailiers les plus redoutables au monde. Les sélections ont donc déployé des dispositifs défensifs spécifiques – marquage individuel ou surveillance renforcée – limitant ainsi sa capacité à faire la différence.

    • Publicité
  • Luis de la Fuente Spain 2025Getty

    Miser sur le système

    Malgré la baisse de forme de Yamal, le rôle réduit de Pedri, désormais remplaçant, et la perte de sa place de titulaire par Nico Williams, l'équipe d'Espagne a poursuivi son chemin avec constance vers la finale de la Coupe du monde.

    Preuve que le système collectif instauré par Luis de la Fuente, fondé sur l’exécution rigoureuse des tâches plutôt que sur les exploits individuels, maintient l’Espagne à un niveau de performance élevé, même quand ses stars sont en deçà de leur meilleur niveau.

    Ce collectif n’a pas non plus souffert de l’absence d’un attaquant de classe mondiale, à la différence de la France ou de l’Angleterre, car De la Fuente a parfaitement utilisé Mikel Oyarzabal, permettant ainsi à la sélection d’éliminer des adversaires de premier plan, à l’image des Bleus.

    Cette approche brille encore davantage à l’arrière : la Roja n’a concédé qu’un seul but durant tout le tournoi, preuve d’une solidité collective remarquable.

    Cette solidité ne s’appuie pas uniquement sur la défense : les milieux et les attaquants, à l’image d’Alex Baena et d’Oyarzabal, pressent haut et réduisent les espaces, protégeant ainsi Unai Simón.

  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Un obstacle majeur se dresse à la veille de la Coupe du monde.

    Il serait imprudent d'ignorer la blessure à la cuisse qui a touché Yamal environ un mois et demi avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Cette lésion l'a contraint à manquer les dernières sorties avec Barcelone puis les rencontres amicales de la sélection espagnole juste avant le tournoi.

    Ce contretemps pourrait expliquer son niveau relativement discret lors de la phase de groupes, conséquence d’un manque de rythme, mais la persistance de performances ternes en phase à élimination directe, notamment dans ses dribbles et ses percées balle au pied, alimente les interrogations sur la complétude de sa guérison.

    Avant la finale, une inconnue demeure : Yamal a-t-il retrouvé 100 % de ses moyens physiques, ou les séquelles de sa blessure à la cuisse entravent-elles encore son jeu habituel ?

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  • Lamine Yamal EspanhaGetty Images

    Une victoire à l’arrière-goût d’échec

    À un pas du sacre mondial, Yamal pourrait toutefois vivre un paradoxe : en cas de victoire finale, le jeune joueur risque de savourer un succès teinté d’amertume.

    Traditionnellement, la star d’une équipe championne du monde devient le grand favori du Ballon d’or et du titre de meilleur joueur du tournoi. Or, Yamal a déjà perdu cette chance de manière irréversible.

    Ses prestations, aussi prometteuses soient-elles, ne peuvent rivaliser avec celles de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Harry Kane, qui disposent d’une avance confortable pour le titre de meilleur joueur du tournoi, même en cas de sacre espagnol.

    Par ailleurs, ses chances de briguer le Ballon d’Or apparaissent quasi nulles : le Barça n’a pas remporté la Ligue des champions la saison passée, et la discrétion du joueur durant le Mondial écarte même l’hypothèse d’une place parmi les trois finalistes.