De héros de l’Euro à énigme du Mondial… Pourquoi Yamal a-t-il laissé de côté sa cape de magicien ?

Malgré la baisse de forme de Yamal, le rôle réduit de Pedri, désormais remplaçant, et la perte de sa place de titulaire par Nico Williams, l'équipe d'Espagne a poursuivi son chemin avec constance vers la finale de la Coupe du monde.

Preuve que le système collectif instauré par Luis de la Fuente, fondé sur l’exécution rigoureuse des tâches plutôt que sur les exploits individuels, maintient l’Espagne à un niveau de performance élevé, même quand ses stars sont en deçà de leur meilleur niveau.

Ce collectif n’a pas non plus souffert de l’absence d’un attaquant de classe mondiale, à la différence de la France ou de l’Angleterre, car De la Fuente a parfaitement utilisé Mikel Oyarzabal, permettant ainsi à la sélection d’éliminer des adversaires de premier plan, à l’image des Bleus.

Cette approche brille encore davantage à l’arrière : la Roja n’a concédé qu’un seul but durant tout le tournoi, preuve d’une solidité collective remarquable.

Cette solidité ne s’appuie pas uniquement sur la défense : les milieux et les attaquants, à l’image d’Alex Baena et d’Oyarzabal, pressent haut et réduisent les espaces, protégeant ainsi Unai Simón.