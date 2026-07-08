Le sélectionneur national Hossam Hassan n’a pas caché sa colère. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’homme de 59 ans a dénoncé une « discrimination délibérée » à l’encontre de son équipe, pourtant au bord de faire tomber le tenant du titre.

« Nous étions meilleurs que les champions du monde, mais le résultat a été influencé par des facteurs internes et externes », a-t-il déclaré, frustré. Hassan a indiqué que la fédération avait, avant même le coup d’envoi, exprimé ses réserves quant au choix de l’arbitre : « Les Argentins ont exercé une pression sur l’arbitre. » « Nous avions rejeté cet arbitre dès le départ. »

Pour lui, le résultat est directement lié aux intérêts économiques de la FIFA. « Je vais dire ce que je pense, quelles qu’en soient les conséquences. C’était clairement un match truqué, et le monde entier l’a vu », a-t-il tonné.

Au cœur de la colère égyptienne, un penalty refusé dans le temps additionnel, juste avant le but décisif (2-3) inscrit par l’Argentin Enzo Fernández à la 92^e minute. Ce but aurait été précédé d’une faute sur Hamdy Fathy dans la surface de réparation sud-américaine.

« Un penalty en notre faveur n’a même pas été vérifié par la VAR », a-t-il regretté. Plus tôt, à la 58^e minute, un but de Mostafa Ziko avait déjà été refusé aux Égyptiens « pour des raisons que l’on ignore ». Conclusion du sélectionneur : « S’ils veulent à tout prix que l’Argentine gagne, pourquoi laissent-ils alors les autres équipes participer ? Ils veulent que Messi reste dans la compétition. Nous méritions la victoire, mais nous n’avons trouvé ni respect ni fair-play. La vie est injuste, le monde est injuste, mais pourquoi le football ne l’est-il pas ? Nous avons été lésés. »