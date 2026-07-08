La colère dans le camp des Nord-Africains vise en particulier la FIFA elle-même, à qui l'on reproche de privilégier les considérations commerciales au détriment du fair-play sportif. Dès le coup de sifflet final, les responsables de la fédération égyptienne n'ont pas tardé à déposer une plainte officielle auprès de l'instance internationale, afin d'obtenir une enquête approfondie sur ces incidents.
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De graves accusations sont portées contre la FIFA. Après sa défaite dramatique face à l’Argentine, l’Égypte demande l’exclusion de l’arbitre et évoque une « discrimination »
Ce scandale trouve son origine dans plusieurs actions clés controversées survenues en fin de match lors des huitièmes de finale, qui ont permis à la star de l'équipe, Lionel Messi, d'éviter une élimination prématurée. Dans un communiqué officiel cité par les médias égyptiens, la fédération a critiqué sans détour la prestation de l'arbitre français.
« L’arbitre français a commis de graves erreurs d’arbitrage et a appliqué deux poids deux mesures, ce qui a conduit à la défaite de l’équipe égyptienne et à son élimination de la Coupe du monde », peut-on lire dans ce communiqué.
Le président de la fédération, Hany Abu Raida, vise l’ensemble de l’équipe arbitrale : « Abu Raida a exigé que l’arbitre et son équipe soient totalement exclus de la Coupe du monde après une enquête sur ces erreurs et la preuve qu’ils se sont rendus coupables de discrimination à l’égard de l’équipe égyptienne, provoquant ainsi sa défaite et son élimination du tournoi. »
- AFP
L’Égypte accuse : « Ils veulent que Messi reste dans la compétition. »
Le sélectionneur national Hossam Hassan n’a pas caché sa colère. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’homme de 59 ans a dénoncé une « discrimination délibérée » à l’encontre de son équipe, pourtant au bord de faire tomber le tenant du titre.
« Nous étions meilleurs que les champions du monde, mais le résultat a été influencé par des facteurs internes et externes », a-t-il déclaré, frustré. Hassan a indiqué que la fédération avait, avant même le coup d’envoi, exprimé ses réserves quant au choix de l’arbitre : « Les Argentins ont exercé une pression sur l’arbitre. » « Nous avions rejeté cet arbitre dès le départ. »
Pour lui, le résultat est directement lié aux intérêts économiques de la FIFA. « Je vais dire ce que je pense, quelles qu’en soient les conséquences. C’était clairement un match truqué, et le monde entier l’a vu », a-t-il tonné.
Au cœur de la colère égyptienne, un penalty refusé dans le temps additionnel, juste avant le but décisif (2-3) inscrit par l’Argentin Enzo Fernández à la 92^e minute. Ce but aurait été précédé d’une faute sur Hamdy Fathy dans la surface de réparation sud-américaine.
« Un penalty en notre faveur n’a même pas été vérifié par la VAR », a-t-il regretté. Plus tôt, à la 58^e minute, un but de Mostafa Ziko avait déjà été refusé aux Égyptiens « pour des raisons que l’on ignore ». Conclusion du sélectionneur : « S’ils veulent à tout prix que l’Argentine gagne, pourquoi laissent-ils alors les autres équipes participer ? Ils veulent que Messi reste dans la compétition. Nous méritions la victoire, mais nous n’avons trouvé ni respect ni fair-play. La vie est injuste, le monde est injuste, mais pourquoi le football ne l’est-il pas ? Nous avons été lésés. »
- AFP
Les décisions arbitrales contestées contre l’Égypte étaient-elles correctes ? Voici l’analyse des experts.
Les vives critiques formulées par le camp égyptien ont trouvé un écho favorable auprès des experts allemands. Si Patrick Ittrich, expert de MagentaTV, a certes jugé que l'annulation du but de Ziko à la 58e minute était conforme au règlement, il a toutefois évalué la scène décisive qui a précédé le but victorieux de l'Argentine de manière totalement différente de celle de l'équipe d'arbitrage. « Pour moi, et je suis assez clair là-dessus, il s'agit en réalité d'un penalty », a déclaré l'ancien arbitre de Bundesliga.
L’ancien arbitre FIFA Manuel Gräfe, 52 ans, a poussé le bouchon encore plus loin sur les réseaux sociaux, livrant un bilan sans concession de la performance arbitrale. « Ça n’a aucun sens. Encore une fois lors de cette Coupe du monde. J’en ai marre », a-t-il tempêté, convaincu d’un favoritisme récurrent envers les grandes fédérations sud-américaines. « À la FIFA, certains doivent penser qu’ils peuvent nous mener en bateau, qu’on est trop bêtes, ou bien se dire : “On s’en fiche, on le fait quand même.” » Pour l’ancien arbitre, l’indignation de l’outsider est tout à fait légitime : « Toute l’Égypte est en ébullition, à juste titre. »
Le sélectionneur national égyptien est fou de rage
Outre les erreurs d'arbitrage, Hassan a conclu son analyse en pointant du doigt les conditions d'organisation. Le coup d'envoi de ces huitièmes de finale avait été donné à midi, une décision qui a surpris les Nord-Africains.
« Celui qui programme un match à midi n’a jamais joué au football lui-même. Les joueurs sont-ils censés déjeuner à 7 h 30 ? », s’est indigné l’entraîneur. Pour Hassan, l’ensemble de ces événements porte un préjudice durable à l’image de l’ensemble de ce sport : « Beaucoup de choses sont discutables, sur le terrain comme en dehors. Cela nuit à la crédibilité. »
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