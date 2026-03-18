De grandes inquiétudes chez les Merengues ? Le Real Madrid risque de vivre un cauchemar face au FC Bayern en Ligue des champions

La question des suspensions pour cartons jaunes en quarts de finale avait déjà beaucoup préoccupé le FC Bayern. Joshua Kimmich, Michael Olise et Dayot Upamecano comptaient déjà deux avertissements à leur actif avant le match aller des huitièmes de finale à Bergame. Alors que la rencontre prenait une tournure très nette en faveur du champion en titre et qu'un score de 6-0 s'affichait temporairement au tableau d'affichage, Kimmich et Olise, au moins, ont réagi en perdant du temps, ce qui leur a valu une suspension pour le match retour.

Une situation qui a fait l'objet d'un débat controversé, du moins au sein de l'opinion publique allemande. Kimmich et Olise étant soupçonnés d'avoir agi intentionnellement, nombreux sont ceux qui ont prédit que cela pourrait avoir des conséquences et que les deux joueurs clés pourraient être suspendus non pas pour un, mais pour deux matchs.

La suspension de deux matchs infligée à Sergio Ramos par l’UEFA en 2019 après le match aller des huitièmes de finale opposant le Real Madrid à l’Ajax Amsterdam (2-1) a servi de précédent. Dans une interview d’après-match, Ramos avait ouvertement admis avoir provoqué son carton jaune. « Ce n’est pas que je sous-estime l’adversaire, mais parfois, il faut prendre ce genre de décisions, et c’est ce que j’ai fait », avait déclaré Ramos à l’époque.

Kimmich, Olise et tous les protagonistes du Bayern interrogés par la suite sur cet incident se sont montrés plus avisés. Alors qu'Olise s'est montré, comme à son habitude, plutôt taciturne après le match aller à Bergame, Kimmich a fourni, au moins pour son carton jaune, une explication apparemment compréhensible pour l'UEFA, raison pour laquelle aucune autre enquête n'a été ouverte contre les deux joueurs munichois.

Dans toutes ses interviews télévisées et en zone mixte, il a souligné qu’il n’avait aucun coéquipier vers qui passer le ballon lors de l’exécution d’un coup franc dans sa propre moitié de terrain et qu’il ne voulait pas jouer dans le pressing adverse. De plus, il s’est dit agacé par cet avertissement, car il est le genre de joueur qui veut « faire chaque match ».