Si le FC Bayern remplit son devoir lors du match retour contre l'Atalanta Bergame et conserve son avance de 6-1, le club le plus titré d'Allemagne affrontera une nouvelle fois le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions. Et les Merengues risquent de vivre un véritable cauchemar, au moins lors du match retour.
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De grandes inquiétudes chez les Merengues ? Le Real Madrid risque de vivre un cauchemar face au FC Bayern en Ligue des champions
En effet, après les huitièmes de finale contre Manchester City, pas moins de six joueurs clés risquent une suspension pour le match retour, qui se déroulera à l'Allianz Arena si le Bayern se qualifie.
Kylian Mbappé vient désormais s'ajouter au quintette déjà menacé pour le match retour contre les Cityzens, composé de Jude Bellingham (actuellement blessé), Dean Huijsen, Aurélien Tchouameni, Alvaro Carreras et Vinicius Junior.
La star offensive française a fait son retour lors de la victoire 2-1 des Royaux contre ManCity après avoir manqué cinq matchs en raison de problèmes persistants au genou, et a reçu son deuxième carton jaune de la compétition peu après son entrée en jeu.
- IMAGO / Buzzi
Le FC Bayern et les suspensions pour cartons jaunes : Olise et Kimmich font preuve de plus de bon sens que Sergio Ramos
La question des suspensions pour cartons jaunes en quarts de finale avait déjà beaucoup préoccupé le FC Bayern. Joshua Kimmich, Michael Olise et Dayot Upamecano comptaient déjà deux avertissements à leur actif avant le match aller des huitièmes de finale à Bergame. Alors que la rencontre prenait une tournure très nette en faveur du champion en titre et qu'un score de 6-0 s'affichait temporairement au tableau d'affichage, Kimmich et Olise, au moins, ont réagi en perdant du temps, ce qui leur a valu une suspension pour le match retour.
Une situation qui a fait l'objet d'un débat controversé, du moins au sein de l'opinion publique allemande. Kimmich et Olise étant soupçonnés d'avoir agi intentionnellement, nombreux sont ceux qui ont prédit que cela pourrait avoir des conséquences et que les deux joueurs clés pourraient être suspendus non pas pour un, mais pour deux matchs.
La suspension de deux matchs infligée à Sergio Ramos par l’UEFA en 2019 après le match aller des huitièmes de finale opposant le Real Madrid à l’Ajax Amsterdam (2-1) a servi de précédent. Dans une interview d’après-match, Ramos avait ouvertement admis avoir provoqué son carton jaune. « Ce n’est pas que je sous-estime l’adversaire, mais parfois, il faut prendre ce genre de décisions, et c’est ce que j’ai fait », avait déclaré Ramos à l’époque.
Kimmich, Olise et tous les protagonistes du Bayern interrogés par la suite sur cet incident se sont montrés plus avisés. Alors qu'Olise s'est montré, comme à son habitude, plutôt taciturne après le match aller à Bergame, Kimmich a fourni, au moins pour son carton jaune, une explication apparemment compréhensible pour l'UEFA, raison pour laquelle aucune autre enquête n'a été ouverte contre les deux joueurs munichois.
Dans toutes ses interviews télévisées et en zone mixte, il a souligné qu’il n’avait aucun coéquipier vers qui passer le ballon lors de l’exécution d’un coup franc dans sa propre moitié de terrain et qu’il ne voulait pas jouer dans le pressing adverse. De plus, il s’est dit agacé par cet avertissement, car il est le genre de joueur qui veut « faire chaque match ».
- AFP
L'entraîneur du Real met déjà en garde avant le match retour contre le FC Bayern
Même si Olise et Kimmich seront absents lors du match retour, le champion en titre devrait se qualifier mercredi soir pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où il affrontera alors le Real. Alvaro Arbeloa en était déjà convaincu mardi et a d'ores et déjà mis en garde contre le champion allemand.
« Le Bayern fait partie des équipes les plus en forme d’Europe », a précisé Arbeloa, s’extasiant sur le « style de jeu » et le « niveau » du FCB : « Ça va être très difficile, surtout avec le match retour à Munich. » Se demandait-il déjà alors aux suspensions pour cartons jaunes qui menacent ses six stars ?
En tout cas, Vinicius Junior, lui aussi sous le coup d’une suspension, s’est montré combatif. « Allons-y, attaquons-les ! », s’est exclamé le Brésilien en pensant à l’adversaire très probable des quarts de finale, originaire du sud de l’Allemagne.
Questions fréquentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".