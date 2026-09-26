Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
David De Gea FiorentinaGetty Images
Simone Gervasio
Traduit par

De Gea attaque Manchester City : « Donc, combien de Premier League ai-je gagnées avec United ? ». À quoi fait-il référence ?

Premier League
Serie A
D. de Gea
Fiorentina
Manchester City
Manchester United

Les polémiques ne retombent pas après le jugement qui a reconnu coupable le Manchester City de pas moins de 114 violations commises au fil des années. L’équipe entraînée par Maresca risque désormais de lourdes sanctions et nombre de rivaux battus par City réclament désormais ce qui leur a été enlevé en raison de comportements ensuite jugés incorrects. Dans l’attente de l’appel et de la nouvelle décision de la Premier League, le commentaire ironique de David de Gea est tombé.


L’actuel gardien de la Fiorentina a été un rival historique de City lorsqu’il gardait les buts de Manchester United et, sur ses réseaux sociaux, il a voulu lancer une pique à ses anciens voisins.


  • « Parlons-en. Alors, combien de titres de Premier League ai-je remportés ? », a-t-il écrit sur X, accompagnant son message d’un emoji pensif.



    L’Espagnol a passé 12 saisons à United, jusqu’en 2023, avec à la clé 545 apparitions et une Premier League. Au cours de cette période, il a toutefois aussi terminé à deux reprises derrière City, précisément dans les années où le voisin aurait commis des irrégularités fiscales.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google