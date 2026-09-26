Les polémiques ne retombent pas après le jugement qui a reconnu coupable le Manchester City de pas moins de 114 violations commises au fil des années. L’équipe entraînée par Maresca risque désormais de lourdes sanctions et nombre de rivaux battus par City réclament désormais ce qui leur a été enlevé en raison de comportements ensuite jugés incorrects. Dans l’attente de l’appel et de la nouvelle décision de la Premier League, le commentaire ironique de David de Gea est tombé.





L’actuel gardien de la Fiorentina a été un rival historique de City lorsqu’il gardait les buts de Manchester United et, sur ses réseaux sociaux, il a voulu lancer une pique à ses anciens voisins.



