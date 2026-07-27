La valse des ailiers s’est mise en marche. Et elle pourrait déboucher sur des mouvements de marché retentissants et, à certains égards, inattendus si toutes les pièces venaient à se mettre en place. L’offensive soudaine du Real Madrid pour Yan Diomandé, arraché à la concurrence du Paris Saint-Germain, peut être le détonateur d’une série de situations qui, d’ici aux prochaines semaines, ouvriraient des scénarios potentiellement et directement liés aussi aux situations de certains clubs de Serie A.
DIOMANDÉ-REAL MADRID, UNE OPÉRATION À 120 MILLIONS D’EUROS