La provocation que je veux lancer est la suivante : et si, au final, c’était justement le Paris Saint-Germain qui rendait la pareille à Gonçalo Ramos au Milan, en lui résolvant un problème qui conditionne ses stratégies pour définir les prochains recrutements après les gros coups du début juillet (l’achat de l’attaquant portugais et celui de Mario Gila pour environ 100 millions d’euros au total) ? À Paris, Leao retrouverait un directeur sportif auquel il est très attaché, comme Luis Campos, l’homme qui l’a emmené en France alors qu’il était encore très jeune, à Lille, après la séparation traumatisante avec le Sporting Lisbonne. Au PSG, il arriverait sans le poids d’être un titulaire indiscutable ou un protagoniste au milieu de nombreux joueurs qui ne sont pas des stars, selon la volonté de Luis Enrique, mais qui se sont affirmés précisément grâce à des valeurs comme l’humilité, l’esprit d’équipe et la disponibilité à se mettre au service des autres. Voilà, le technicien asturien pourrait représenter le dernier espoir de faire sortir de Leao ce potentiel encore inexprimé et qu’au Milan on a admiré de manière extrêmement discontinue.