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Grafica Calciomercato In Tackle Leao Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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De Diomandé à Barcola, de Vinicius Junior à Rafael Leão : le bal des ailiers offensifs a commencé. Et si le joueur de l’AC Milan finissait au PSG dans le cadre de l’opération Gonçalo Ramos ?

R. Leao
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Milan AC
Paris Saint-Germain

Luis Enrique est peut-être le seul entraîneur capable de révéler le véritable potentiel du joueur portugais.

La valse des ailiers s’est mise en marche. Et elle pourrait déboucher sur des mouvements de marché retentissants et, à certains égards, inattendus si toutes les pièces venaient à se mettre en place. L’offensive soudaine du Real Madrid pour Yan Diomandé, arraché à la concurrence du Paris Saint-Germain, peut être le détonateur d’une série de situations qui, d’ici aux prochaines semaines, ouvriraient des scénarios potentiellement et directement liés aussi aux situations de certains clubs de Serie A.


DIOMANDÉ-REAL MADRID, UNE OPÉRATION À 120 MILLIONS D’EUROS

  • Diomandé pour Vinicius

    Selon les informations très détaillées de The Athletic, le recrutement de Diomandé par le Real Madrid de José Mourinho est né de la très grande crainte du club espagnol de ne pas parvenir à trouver un accord avec Vinicius Junior pour renouveler son contrat, qui expire en juin 2027, et de le voir donc partir à la fin de la saison libre. Un camouflet insoutenable pour un président comme Florentino Perez qui, en plus du préjudice, devrait supporter l’humiliation de payer la dernière année d’un généreux salaire (25 millions d’euros bruts) ainsi que la prime de fidélité versée au début de chaque saison. Un problème donc aussi de nature économique, qui ne peut être évité qu’à travers un transfert anticipé. Vers qui ? Arsenal, qui mettrait sur la table une proposition de contrat autour de 20 millions d’euros nets et qui, après l’arrivée de Tzolis en provenance de Bruges, cherche un gros coup pour son mercato.


    ÉNORME, PREMIERS CONTACTS D’ARSENAL POUR VINICIUS

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  • AFFAIRE BARCOLA

    De Madrid et Londres, théâtres de l’intrigue Vinicius, revenons à Paris où, en plus d’avoir décidé de se retirer de la course à Diomandé en en faisant une question de principe (qui, pourtant, ne fut absolument pas prise en considération lorsque les 222 millions d’euros de la clause libératoire de Neymar furent versés ou que Mbappé est arrivé lors du même été en prêt avec obligation d’achat à 150 millions d’euros en provenance de Monaco), l’affaire Barcola a éclaté. L’ailier de l’équipe championne d’Europe en titre a officiellement décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expire en 2028, ouvrant la voie aux clubs intéressés. Selon les informations en provenance d’Angleterre, Liverpool est en pole position pour celui qui pourrait être l’héritier de Momo Salah.

  • LE PSG FAIT RENTRER DE L’ARGENT

    Un double coup dur encaissé par le PSG – qui très probablement dira aussi adieu au jeune Sénégalais Mbaye, poussé par ses parents-agents à réclamer plus d’argent et davantage de considération de la part de Luis Enrique pour ne pas devoir prendre la décision de changer d’équipe – auquel il faudra inévitablement répondre. Jusqu’à aujourd’hui, le club parisien s’est concentré sur le marché des départs, en plaçant les joueurs qui n’entraient pas dans le projet et qui serviront à renflouer les caisses pour satisfaire les demandes de l’entraîneur espagnol. En attendant que l’avenir de Kolo Muani, promis à la Juventus, se précise lui aussi, le départ qui a le plus fait sensation est celui de Gonçalo Ramos, attaquant de secours derrière Dembélé, parti à l’AC Milan pour 75 millions d’euros plus bonus.


    PSG, MBAYE PEUT RAPPORTER 50 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES

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  • ET SI...

    Une dépense énorme pour un club qui, ces dernières années, a mené une politique diamétralement opposée – mieux vaut répartir le budget sur plusieurs joueurs que miser presque tous ses jetons sur un seul footballeur – ce qui a déclenché le débat et ouvert la porte à toutes sortes de spéculations sur les raisons pour lesquelles le patron de l’AC Milan, Gerry Cardinale, est allé aussi loin pour l’international portugais. On entre ici vraiment dans le domaine des hypothèses et, pourquoi pas, des provocations. Et si, dans la valse des ailiers, Rafa Leao entrait lui aussi dans l’équation ?

  • Oublions Mendes

    Attention, sans se laisser emporter par le rapprochement facile avec Jorge Mendes, agent très puissant, notamment de Gonçalo Ramos, et figure toujours très influente lorsque des acteurs du football portugais sont impliqués. Ses relations avec Leao sont même décrites comme inexistantes depuis des années, depuis que le père du joueur de l’AC Milan a décidé de confier l’accompagnement de son fils à un avocat compatriote. Donc, ne suivons pas un instant les rumeurs selon lesquelles Mendes serait chargé, pour le compte du Diable, de trouver un point de chute à Leao, qui a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il considérait son expérience italienne comme terminée afin de se lancer dans une nouvelle aventure. Et oublions un instant l’Arabie saoudite ou la Turquie, les destinations considérées comme les plus probables pour un joueur qui ne semble pas susciter de grands enthousiasmes en Premier League, où il souhaiterait atterrir.


    C’EST LE DERBY D’ISTANBUL POUR LEAO

  • C’est ainsi que s’explique Ramos

    La provocation que je veux lancer est la suivante : et si, au final, c’était justement le Paris Saint-Germain qui rendait la pareille à Gonçalo Ramos au Milan, en lui résolvant un problème qui conditionne ses stratégies pour définir les prochains recrutements après les gros coups du début juillet (l’achat de l’attaquant portugais et celui de Mario Gila pour environ 100 millions d’euros au total) ? À Paris, Leao retrouverait un directeur sportif auquel il est très attaché, comme Luis Campos, l’homme qui l’a emmené en France alors qu’il était encore très jeune, à Lille, après la séparation traumatisante avec le Sporting Lisbonne. Au PSG, il arriverait sans le poids d’être un titulaire indiscutable ou un protagoniste au milieu de nombreux joueurs qui ne sont pas des stars, selon la volonté de Luis Enrique, mais qui se sont affirmés précisément grâce à des valeurs comme l’humilité, l’esprit d’équipe et la disponibilité à se mettre au service des autres. Voilà, le technicien asturien pourrait représenter le dernier espoir de faire sortir de Leao ce potentiel encore inexprimé et qu’au Milan on a admiré de manière extrêmement discontinue.

  • Le remplaçant de Kvara

    Par rapport à un Barcola qui, au Paris comme avec l’équipe de France, semble subir un peu l’éternel dualisme avec Désiré Doué, Leao ferait son retour en Ligue 1 et s’installerait dans l’équipe la plus forte du monde avec une perspective différente. Celle de partir peut-être comme alternative à Kvaraskhelia sur la gauche mais ensuite d’essayer de se faire sa place dans un turnover inévitable pour permettre à tout le monde de se sentir protagoniste et d’aborder la phase décisive de la Ligue des champions avec la même puissance de feu pour effrayer tous les concurrents et tenter de faire quelque chose d’impensable. Remporter la coupe pour la troisième saison consécutive. Avec un Leao en plus dans le moteur et avec, en prime, la satisfaction du Milan, qui réussirait à se libérer d’un « problème » et à encaisser un joli pactole pour poursuivre son mercato. Ce n’est qu’une provocation, mais qui sait...

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