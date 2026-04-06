De Crystal Palace au poste de meneur de jeu numéro un en Europe : comment Michael Olise est devenu « le meilleur ailier du monde » au Bayern Munich

La décision du Bayern de verser 60 millions d'euros à Crystal Palace pour Olise durant l'été 2024 a été remise en question par de nombreux experts. Son potentiel ne faisait toutefois aucun doute : Olise avait battu plusieurs records du « plus jeune joueur de l'histoire » à Selhurst Park, tandis que Thierry Henry avait été époustouflé par son talent brut lorsqu'il avait travaillé avec l'ailier droit pendant toute la campagne olympique de la France.

« Il possède des qualités incroyables, et vous n’avez encore rien vu, ce n’est que le début », avait déclaré l’icône du football avant même qu’Olise n’ait disputé un seul match pour le Bayern. « On ne trouve pas souvent des joueurs comme lui. »

Pourtant, alors qu’Henry était convaincu que les Bavarois avaient fait une bonne affaire, d’autres considéraient Olise comme un pari risqué, étant donné qu’il avait été écarté des terrains à deux reprises en raison de problèmes aux ischio-jambiers au cours de la saison 2023-2024.

Aujourd’hui, cependant, Olise est salué comme « le meilleur transfert de la Bundesliga de ces dix dernières années » par le vainqueur de la Coupe du monde Christoph Kramer – et cela tient en partie à sa disponibilité, digne de Salah. Le joueur de 24 ans n’a manqué aucun match pour cause de blessure depuis son arrivée à l’Allianz Arena, pour le plus grand bonheur de l’entraîneur Vincent Kompany.

« Michael a eu son lot de blessures à Crystal Palace, mais ce qu’il fait en dehors du terrain pour préserver sa santé à son jeune âge est incroyable », s’est exclamé le Belge. « S’il continue comme ça, il restera en forme pendant longtemps et continuera à progresser en tant que joueur. »