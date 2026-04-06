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Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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De Crystal Palace au poste de meneur de jeu numéro un en Europe : comment Michael Olise est devenu « le meilleur ailier du monde » au Bayern Munich

Analysis
Bayern Munich
M. Olise
Ligue des Champions
Bundesliga
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich

Si l'on en croit les dernières informations, Liverpool aurait jeté son dévolu sur Michael Olise pour remplacer Mohamed Salah, qui s'apprête à quitter le club. Cependant, vouloir recruter l'attaquant français et y parvenir sont deux choses bien différentes. Si Liverpool a peut-être surpassé le Bayern dans la course pour recruter Florian Wirtz l'été dernier, ce dernier n'a absolument pas l'intention de céder Olise aux Reds à la fin de la saison en cours.

« Liverpool a dépensé 500 millions d’euros l’année dernière et connaît une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons pas à ce qu’ils jouent mieux l’année prochaine », a déclaré la semaine dernière Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern. « Nous jouons ce match pour nos supporters. Nous avons 430 000 membres, nous avons des millions de supporters à travers le monde, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions d’euros en banque mais que nous jouons moins bien au football chaque samedi à cause de cela. »

Monétiser Olise n’aurait certainement aucun sens sur le plan sportif pour le Bayern, car il n’y a actuellement aucun ailier plus prolifique ou plus créatif en Europe.

  • FC Bayern München v Grashoppers Zürich - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    « Le meilleur transfert de la Bundesliga de ces dix dernières années »

    La décision du Bayern de verser 60 millions d'euros à Crystal Palace pour Olise durant l'été 2024 a été remise en question par de nombreux experts. Son potentiel ne faisait toutefois aucun doute : Olise avait battu plusieurs records du « plus jeune joueur de l'histoire » à Selhurst Park, tandis que Thierry Henry avait été époustouflé par son talent brut lorsqu'il avait travaillé avec l'ailier droit pendant toute la campagne olympique de la France.

    « Il possède des qualités incroyables, et vous n’avez encore rien vu, ce n’est que le début », avait déclaré l’icône du football avant même qu’Olise n’ait disputé un seul match pour le Bayern. « On ne trouve pas souvent des joueurs comme lui. »

    Pourtant, alors qu’Henry était convaincu que les Bavarois avaient fait une bonne affaire, d’autres considéraient Olise comme un pari risqué, étant donné qu’il avait été écarté des terrains à deux reprises en raison de problèmes aux ischio-jambiers au cours de la saison 2023-2024.

    Aujourd’hui, cependant, Olise est salué comme « le meilleur transfert de la Bundesliga de ces dix dernières années » par le vainqueur de la Coupe du monde Christoph Kramer – et cela tient en partie à sa disponibilité, digne de Salah. Le joueur de 24 ans n’a manqué aucun match pour cause de blessure depuis son arrivée à l’Allianz Arena, pour le plus grand bonheur de l’entraîneur Vincent Kompany.

    « Michael a eu son lot de blessures à Crystal Palace, mais ce qu’il fait en dehors du terrain pour préserver sa santé à son jeune âge est incroyable », s’est exclamé le Belge. « S’il continue comme ça, il restera en forme pendant longtemps et continuera à progresser en tant que joueur. »

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  • FC Bayern München v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    « Prouvez-vous sur le terrain »

    Cette série ininterrompue de matchs a joué un rôle déterminant dans la progression spectaculaire d'Olise au Bayern.

    Lorsqu'il a été présenté pour la première fois à la presse en tant que joueur du Bayern, Olise semblait – et donnait l'impression – de ne pas avoir particulièrement envie d'être là. Mais les adeptes de la Premier League n'ont pas été le moins du monde surpris par ses réponses amusantes et monosyllabiques aux questions des journalistes. C'est tout simplement la nature d'Olise. Mettez un micro devant lui, et il se tait. Mais mettez-le sur un terrain, et il s'exprimera avec autant d'éloquence et d'élégance que n'importe quel footballeur actuel.

    Comme il l'a lui-même déclaré peu après son transfert à Munich : « En tant que footballeur, c'est avant tout sur le terrain qu'il faut répondre. » Et Olise s'est rapidement employé à dissiper les doutes quant à son manque d'enthousiasme apparent en laissant ses pieds parler à sa place.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    « L'un de nos joueurs les plus importants »

    On pensait qu'Olise aurait besoin d'un peu de temps pour s'adapter à son nouvel environnement à Munich. Comme il l'a lui-même déclaré, la plus grande différence entre jouer à Selhurst Park et à l'Allianz Arena réside dans la pression.

    « Nous étions souvent les outsiders à Palace », a-t-il déclaré au magazine des membres du FC Bayern. « Mais ce n’est jamais le cas avec le Bayern ! »

    Olise a pourtant immédiatement pris à la légère le poids des attentes, marquant 20 buts toutes compétitions confondues et en créant 23 autres, terminant ainsi une première saison sensationnelle en Allemagne en tant que seul joueur du Bayern à avoir disputé les 34 journées du championnat qui a vu le club remporter le titre de Bundesliga.

    « Il est devenu l’un de nos joueurs les plus importants », a admis Kompany, « et ce n’est pas quelque chose que l’on peut tenir pour acquis lors de sa première année en Bundesliga à ce niveau. »

  • Michael OliseGetty

    Pas une « étoile filante »

    Tout comme Kompany, la légende du club Thomas Müller était convaincu qu’Olise avait encore beaucoup à offrir. Il n’a donc pas manqué de souligner qu’« un joueur du Bayern ne se juge pas sur une seule saison, mais sur la constance de ses performances sur plusieurs saisons ».

    Muller était toutefois extrêmement confiant quant à la motivation et à la détermination nécessaires à Olise pour se surpasser : « Son caractère trahit une soif d’amélioration. Les supporters peuvent donc se réjouir de son avenir au club, car je ne pense pas qu’il s’agisse d’un feu de paille. »

    Muller avait raison, car la deuxième saison d’Olise au Bayern a été encore plus impressionnante que la première. Aucun ailier des cinq grands championnats européens n’a été directement impliqué dans plus de buts toutes compétitions confondues en 2025-2026 qu’Olise (37), tandis qu’aucun joueur n’a délivré plus de passes décisives (23).

    Il n’est donc guère surprenant qu’il soit devenu l’un des chouchous de ses coéquipiers attaquants Harry Kane et Luis Diaz, tous deux époustouflés par les talents de dribbleur d’Olise. Kane n'a cessé de saluer la capacité d'Olise à se faufiler entre les adversaires avec une apparente facilité, tandis que Diaz – lui-même un joueur d'une habileté incroyable – déclare : « Michael te démolit en situation de un contre un. Il est tellement doué techniquement et fait toute la différence. »


  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une mentalité à la De Bruyne

    Compte tenu de la combinaison de vitesse, de technique et d'efficacité dont fait preuve Olise, ainsi que de sa propension à se recentrer sur son pied gauche avant d'envoyer le ballon dans la lucarne, les comparaisons avec un autre brillant ailier du Bayern, Arjen Robben, ont inévitablement fusé. Kompany, quant à lui, voit certaines similitudes avec celui qui est sans doute le joueur le plus créatif que la Premier League ait jamais connu.

    « Michael est arrivé avec une mentalité qui lui donne une chance de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde », a déclaré Kompany après avoir vu Olise mettre l’Atalanta en pièces lors du match aller des huitièmes de finale, qui s’est soldé par une large victoire contre l’équipe de Serie A à Bergame. « Il est très minutieux dans son travail, et j’ai déjà dit, en parlant de mon expérience avec les plus grands talents, que même si je ne veux pas comparer les joueurs car ils ne sont pas identiques, il a la mentalité que j’ai observée lorsque je jouais avec Kevin De Bruyne.

    « J’ai eu la chance de voir Kevin percer en tant que jeune joueur et devenir une superstar. J’ai suivi tout le processus et c’est cette obsession du détail que Michael possède. Ce n’est pas suffisant, bien sûr. Nous devons le pousser à en faire plus. Mais il est sur une très bonne trajectoire et c’est un plaisir d’en être témoin. »

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    « Le meilleur ailier du monde »

    Olise a incontestablement été un régal à regarder cette saison – et ce qui est vraiment passionnant pour nous, les spectateurs neutres, et en particulier pour le Bayern, c’est que ce n’est pas encore fini. Olise a l’occasion d’entrer dans les annales du football allemand en battant le record de la Bundesliga, détenu autrefois par De Bruyne, du plus grand nombre de passes décisives en une seule saison. Mais ce qui revêt une importance bien plus grande, c’est l’occasion en or qui s’offre à lui de mener son équipe à la gloire en Ligue des champions avant d’aider la France à remporter la Coupe du monde.

    Ce sont là les objectifs ambitieux que s’est désormais fixés Olise – et à juste titre. Comme l’a déclaré l’ancien milieu de terrain allemand Sami Khedira au journal BILD avant le match aller de Ligue des champions opposant le Bayern au Real Madrid au Bernabéu mardi : « Olise est probablement le meilleur ailier du monde en ce moment. Il offre un ensemble de qualités qui est de très haut niveau. »

    C'est bien sûr précisément pour cette raison que Khedira estime qu'Olise serait une recrue tout aussi excellente pour Madrid que pour Liverpool. Le Bayern serait toutefois fou d'envisager ne serait-ce que de le vendre cet été – et certainement pas pour un montant inférieur au record mondial.

    Après tout, il n’a encore que 24 ans, et moins de deux ans après qu’Henry ait salué Olise comme un talent unique, on a vraiment l’impression que ce n’est que le début de son ascension vers la célébrité, que le meilleur reste à venir, que nous n’avons « encore rien vu » !

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