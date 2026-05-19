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De chouchou des foules à persona non grata, Julian Nagelsmann s’apprête probablement à créer une immense déception lors de la Coupe du monde : même le héros du doublé ne serait pas sélectionné
Selon ces informations, Nagelsmann, qui dévoilera sa liste jeudi, aurait déjà prévenu Füllkrug de sa décision par téléphone. Malgré une saison médiocre, l’attaquant de 33 ans avait nourri l’espoir jusqu’au bout d’être retenu pour la Coupe du monde, le sélectionneur national ayant initialement prévu de convier un avant-centre adroit de la tête, un profil à la Füllkrug.
Toutefois, ses performances décevantes avec son club ont poussé le sélectionneur à changer d’avis. Après une première partie de saison perturbée par les blessures à West Ham United, il avait été prêté à Milan début janvier dans l’espoir de se mettre en évidence. Son plan a toutefois échoué : il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire et n’a marqué qu’un but en 19 apparitions en Serie A.
Convoqué tardivement, il n’avait fait ses débuts en équipe nationale qu’à 29 ans, juste avant la Coupe du monde 2022, devenant l’une des rares lueurs d’espoir lors de l’élimination au premier tour au Qatar. Avec un ratio exceptionnel de dix buts lors de ses douze premières sélections, il s’était imposé comme l’un des grands espoirs de l’attaque allemande et avait conquis le public lors de l’Euro 2024 à domicile, inscrivant deux buts en cinq apparitions en tant que joker.
Depuis l’Euro, il n’a disputé que trois autres matches internationaux et son dernier but remonte à la victoire 5-0 contre la Hongrie en Ligue des Nations en septembre 2024. Blessé durant les qualifications pour la Coupe du monde, il n’a pas pu prendre part à la moindre rencontre ; en raison d’un manque de rythme, Nagelsmann l’avait déjà écarté des amicaux face à la Suisse (4-3) et au Ghana (2-1) fin mars.
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Outre Niclas Füllkrug, Yann Bisseck devra lui aussi faire une croix sur la Coupe du monde.
On peut se demander si Nagelsmann emmènera encore un attaquant du type Füllkrug à la Coupe du monde. Tim Kleindienst, du Borussia Mönchengladbach, serait la première alternative et la plus proche, mais comme on le sait, ce joueur de 30 ans a presque entièrement manqué la dernière saison de Bundesliga en raison d'une blessure au genou qui a traîné en longueur, ne totalisant que dix minutes de jeu.
Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal) et Nick Woltemade (Newcastle United) semblent déjà avoir leur billet pour le Mondial en poche. Pour le quatrième spot, Nagelsmann pourrait créer la surprise en convoquant pour la première fois Nicolo Tresoldi, du Club de Bruges.
Par ailleurs, toujours selon Sport1, le sélectionneur a aussi écarté le défenseur central de l’Inter Milan Yann Bisseck, pourtant auteur d’une saison aboutie. Âgé de 25 ans, il n’avait certes plus été appelé depuis ses débuts en mars 2025, mais il s’était remis en lumière grâce à une excellente saison avec l’Inter, couronnée par un doublé championnat-coupe.
Le sélectionneur pourrait toutefois surprendre en rappelant Matthias Ginter. Âgé de 32 ans et absent de la Mannschaft depuis juin 2023, l’expérimenté défenseur vit un second souffle au SC Fribourg et pourrait briguer le poste de cinquième central aux côtés de Malick Thiaw (Newcastle United). Le sélectionneur doit se rendre mercredi à Istanbul pour assister à la finale de la Ligue Europa opposant le club de Ginter, Fribourg, à Aston Villa.
Les quatre premiers choix en défense centrale devraient être Jonathan Tah (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
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Le bilan de Niclas Füllkrug en équipe nationale allemande
Matchs internationaux
24
buts
14
Débuts en équipe nationale
16 novembre 2022 (1-0 contre Oman, match amical)
Tournois
Coupe du monde 2022 (3 matchs, 2 buts), Euro 2024 (5 matchs, 2 buts)
Son dernier match international à ce jour
8 juin 2025 (défaite 0-2 contre la France, Ligue des Nations)