De chouchou des foules à persona non grata, Julian Nagelsmann s’apprête probablement à créer une immense déception lors de la Coupe du monde : même le héros du doublé ne serait pas sélectionné

Selon ces informations, Nagelsmann, qui dévoilera sa liste jeudi, aurait déjà prévenu Füllkrug de sa décision par téléphone. Malgré une saison médiocre, l’attaquant de 33 ans avait nourri l’espoir jusqu’au bout d’être retenu pour la Coupe du monde, le sélectionneur national ayant initialement prévu de convier un avant-centre adroit de la tête, un profil à la Füllkrug.

Toutefois, ses performances décevantes avec son club ont poussé le sélectionneur à changer d’avis. Après une première partie de saison perturbée par les blessures à West Ham United, il avait été prêté à Milan début janvier dans l’espoir de se mettre en évidence. Son plan a toutefois échoué : il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire et n’a marqué qu’un but en 19 apparitions en Serie A.

Convoqué tardivement, il n’avait fait ses débuts en équipe nationale qu’à 29 ans, juste avant la Coupe du monde 2022, devenant l’une des rares lueurs d’espoir lors de l’élimination au premier tour au Qatar. Avec un ratio exceptionnel de dix buts lors de ses douze premières sélections, il s’était imposé comme l’un des grands espoirs de l’attaque allemande et avait conquis le public lors de l’Euro 2024 à domicile, inscrivant deux buts en cinq apparitions en tant que joker.

Depuis l’Euro, il n’a disputé que trois autres matches internationaux et son dernier but remonte à la victoire 5-0 contre la Hongrie en Ligue des Nations en septembre 2024. Blessé durant les qualifications pour la Coupe du monde, il n’a pas pu prendre part à la moindre rencontre ; en raison d’un manque de rythme, Nagelsmann l’avait déjà écarté des amicaux face à la Suisse (4-3) et au Ghana (2-1) fin mars.