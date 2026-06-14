De Bruyne : « En Serie A, j'ai appris à défendre. À Naples, le style de jeu est très différent de celui de Manchester City. »

« J’ai été absent pendant quatre ou cinq mois à cause d’une blessure, mais je me sentais bien en début de saison et je me sens plutôt bien maintenant aussi. Je pense avoir trouvé à Naples un style de jeu très différent de celui auquel j’étais habitué en Angleterre. Mais malgré cette longue absence, j’ai tout de même appris certaines choses, comme défendre en profondeur. »





« Je pense que Lukaku a élevé son niveau de jeu. Nous avons discuté avant la Coupe du monde et il savait très bien qu’il devait s’entraîner à fond pour être le plus proche possible de son meilleur niveau. 90 minutes, c’est encore beaucoup, mais il est en forme et, lors des matchs amicaux, il a démontré qu’il avait la capacité de marquer même en quelques minutes. »