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de bruyne napoliGetty Images
Simone Gervasio

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De Bruyne : « En Serie A, j'ai appris à défendre. À Naples, le style de jeu est très différent de celui de Manchester City. »

SSC Naples
Serie A
K. De Bruyne

Les propos du Belge en conférence de presse.

Pilier de laBelgique en vue de la Coupe du monde 2026, Kevin De Bruyne a livré ses impressions à la veille de l’affrontement inaugural face à l’Égypte. Voici les propos tenus par le joueur du Napoli lors de la conférence de presse.

  • « J’ai été absent pendant quatre ou cinq mois à cause d’une blessure, mais je me sentais bien en début de saison et je me sens plutôt bien maintenant aussi. Je pense avoir trouvé à Naples un style de jeu très différent de celui auquel j’étais habitué en Angleterre. Mais malgré cette longue absence, j’ai tout de même appris certaines choses, comme défendre en profondeur. »


    « Je pense que Lukaku a élevé son niveau de jeu. Nous avons discuté avant la Coupe du monde et il savait très bien qu’il devait s’entraîner à fond pour être le plus proche possible de son meilleur niveau. 90 minutes, c’est encore beaucoup, mais il est en forme et, lors des matchs amicaux, il a démontré qu’il avait la capacité de marquer même en quelques minutes. »

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