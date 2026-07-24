L'impact de la Coupe du Monde 2026 ne s'est pas limité au sacre de l'Espagne, championne pour la deuxième fois de son histoire, ni aux records battus par les stars de premier plan. Il s'est étendu jusqu'à redessiner l'avenir de plusieurs joueurs qui étaient entrés dans le tournoi loin des projecteurs, et qui l'ont quitté devenus des cibles pour les plus grands clubs européens.

Tout au long de ces 39 jours et de ces 104 matches, le tournoi a imposé de nouveaux noms sur la scène mondiale, après qu'ils ont saisi l'occasion d'afficher des performances remarquables sous les yeux des recruteurs et des directeurs sportifs, pour prendre davantage de valeur sur le marché des transferts, et se retrouver peut-être aux portes de nouvelles étapes dans leur carrière.

Voici les 7 principaux joueurs dont la cote a grimpé de manière spectaculaire grâce à leurs prestations lors du Mondial 2026, selon l'évaluation du réseau « Opta ».