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Loai Mohamed

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De Bouaddi à la révélation d'Hossam Hassan : le Mondial, tournant dans la carrière de 7 stars

FEATURES
A. Bouaddi
G. Puerta
O. Gill
P. Vite
K. Nakamura
H. Hassan
M. Senaya
Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
France vs Maroc
France
Maroc
Maroc
Colombie
Paraguay
Équateur
Japon
Égypte
Ghana
Argentine
É.-U.
France

Sortis de l'ombre pour se hisser au premier plan en Europe : la Coupe du monde 2026 redessine la carte du mercato

L'impact de la Coupe du Monde 2026 ne s'est pas limité au sacre de l'Espagne, championne pour la deuxième fois de son histoire, ni aux records battus par les stars de premier plan. Il s'est étendu jusqu'à redessiner l'avenir de plusieurs joueurs qui étaient entrés dans le tournoi loin des projecteurs, et qui l'ont quitté devenus des cibles pour les plus grands clubs européens.

Tout au long de ces 39 jours et de ces 104 matches, le tournoi a imposé de nouveaux noms sur la scène mondiale, après qu'ils ont saisi l'occasion d'afficher des performances remarquables sous les yeux des recruteurs et des directeurs sportifs, pour prendre davantage de valeur sur le marché des transferts, et se retrouver peut-être aux portes de nouvelles étapes dans leur carrière.

Voici les 7 principaux joueurs dont la cote a grimpé de manière spectaculaire grâce à leurs prestations lors du Mondial 2026, selon l'évaluation du réseau « Opta ».

  • Ayoub Bouaddi : le talent marocain qui a attiré les regards des grands

    Ayoub Bouadi a abordé la Coupe du monde comme l'un des noms les moins connus de la sélection marocaine, mais il en est ressorti comme l'un des talents montants les plus en vue du tournoi.

    Le jeune milieu de terrain s'est imposé comme titulaire dès le premier match face au Brésil et a affiché une grande personnalité malgré son jeune âge, après avoir imposé son rythme au milieu du terrain grâce à sa précision dans les passes et à sa grande assurance dans la conservation du ballon sous pression.

    Bouadi s'est distingué par sa capacité à orienter le jeu depuis la profondeur, ainsi que par ses qualités dans le dribble et la sortie de balle, confirmant qu'il possède les atouts d'un milieu de terrain moderne.

    Après les prestations qu'il a livrées avec le Maroc, son nom est désormais fortement associé à plusieurs grands clubs européens, au premier rang desquels Manchester City, sur fond de rapports évoquant un transfert dont la valeur pourrait atteindre environ 100 millions d'euros.

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  • Gustavo Puerta : le cœur battant du milieu de terrain colombien

    Gustavo Puerta ne faisait pas partie des joueurs les plus connus avant le début du tournoi, mais il s'est rapidement imposé comme l'un des éléments les plus importants de la sélection colombienne.

    Le milieu de terrain a livré une prestation équilibrée, alliant qualité technique et travail physique, se distinguant par la précision de ses passes et la justesse de ses déplacements entre les lignes, en plus de sa contribution à la construction des attaques et à la récupération constante du ballon.

    Il a également fait preuve d'une grande capacité à porter le ballon vers l'avant et à créer des occasions, sans oublier son remarquable travail défensif, confirmant qu'il est un joueur capable d'assumer plusieurs rôles au milieu de terrain.

    Puerta a ainsi poursuivi la progression amorcée ces dernières années, renforçant ses chances de rejoindre un niveau supérieur dans le football européen.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orlando Gill : le gardien qui a réalisé le miracle du Paraguay

    Orlando Gill a été l'une des plus grandes surprises du tournoi, lui qui est passé du statut de gardien dépourvu d'expérience internationale à celui de l'une des principales vedettes de la Coupe du monde.

    La sélection du Paraguay s'est appuyée sur l'organisation défensive et la discipline tactique, mais la réussite de ce dispositif a été directement liée aux prouesses de Gill, qui a repoussé un grand nombre d'occasions dangereuses et affiché un niveau constant tout au long du tournoi.

    Son plus grand moment de gloire est survenu face à l'Allemagne en huitièmes de finale, lorsqu'il a joué un rôle décisif dans l'élimination de l'un des grands favoris, aussi bien durant la rencontre que lors de la séance de tirs au but, devenant ainsi le sujet de conversation des supporters et des médias.

    Grâce à cette performance, le gardien de 26 ans est ressorti avec une réputation totalement différente, après avoir prouvé qu'il était capable d'évoluer au plus haut niveau.

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  • Pedro Vite : le cerveau créatif de l'Équateur

    Malgré l'élimination précoce de l'Équateur dans le tournoi, Pedro Vite a été l'un des joueurs qui ont le plus attiré les regards.

    Le milieu de terrain a su allier créativité dans la construction du jeu et rigueur défensive, offrant des prestations complètes qui l'ont rendu présent dans les différentes phases de jeu.

    Vite s'est illustré par sa capacité à créer des occasions, à récupérer le ballon et à assumer à la fois des tâches défensives et offensives, tandis que son match face à l'Allemagne est venu confirmer sa valeur, après s'être imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la rencontre.

    Ces performances ne sont pas passées inaperçues, puisque plusieurs clubs européens ont commencé à suivre le joueur, qui semble bien parti pour vivre une nouvelle expérience après le Mondial.

  • Keito Nakamura : l'ailier japonais qui s'est révélé

    Kaito Nakamura a profité de l'absence de Kaoru Mitoma pour s'offrir une place de titulaire avec la sélection japonaise, et il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver qu'il méritait cette chance.

    L'ailier japonais a livré une prestation audacieuse grâce à sa grande vitesse et à ses qualités dans les duels individuels, contribuant directement aux buts de son équipe nationale, que ce soit en marquant ou en offrant des passes décisives.

    Il a également affiché une nette capacité à percer les défenses et à créer le danger sur le côté gauche, devenant ainsi l'une des principales révélations de la sélection japonaise durant le tournoi.

    Malgré l'élimination du Japon en huitièmes de finale, Nakamura a quitté l'Amérique du Nord en ayant attiré l'attention de plusieurs clubs européens, qui ont commencé à suivre son avenir de près.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haitham Hassan : le remplaçant qui a changé son image en quelques minutes

    Haitham Hassan n'a pas eu besoin de beaucoup de minutes pour prouver qu'il méritait davantage de temps de jeu avec l'équipe d'Égypte, après que le sélectionneur Hossam Hassan lui a offert l'occasion de représenter les Pharaons pour la première fois.

    Il n'a disputé que 126 minutes tout au long du tournoi, mais elles ont suffi pour laisser une forte impression, notamment lors du match face à l'Argentine en huitièmes de finale.

    Le joueur du couloir droit s'est distingué par son audace dans le dribble et sa vitesse dans les transitions offensives. Il est à l'origine de l'action qui a précédé le but refusé de Mostafa Zico, avant de délivrer plus tard une passe décisive pour le deuxième but égyptien, confirmant son influence majeure.

    Après le tournoi, le nom du joueur du Real Oviedo a été associé à l'intérêt de plusieurs clubs, au premier rang desquels le Celtic écossais, signe évident que le Mondial a changé son statut sur le marché des transferts.

  • Marvin Sinaya, le roc défensif du Ghana

    Marvin Sinayah a livré une prestation remarquable sur le côté droit de la défense de la sélection du Ghana, et il a été l'une des principales raisons de la solidité des « Black Stars » durant le tournoi.

    Le défenseur s'est distingué par sa force dans les duels individuels et sa grande capacité à récupérer le ballon, ce qui est clairement apparu lors du match face à l'Angleterre, où il a réussi à limiter la dangerosité de l'une des principales clés du jeu anglais.

    Mais sa blessure en huitièmes de finale a mis fin prématurément à son parcours et a probablement retardé tout transfert éventuel durant les premiers jours suivant le tournoi.

    Malgré cela, Sinayah reste l'un des noms fortement pressentis pour faire son apparition sur le marché des transferts européen dans la période à venir, après avoir prouvé qu'il possédait les qualités nécessaires pour évoluer à un plus haut niveau.