Interrogé sur l’apport des entraîneurs célèbres dans le championnat, l’ancien international congolais M’Poku – qui savoure chaque instant de son aventure dans la Baller League – a déclaré à GOAL : « Ils apportent du divertissement, une bonne ambiance et quelque chose de différent auquel, je pense, la jeune génération s’identifie davantage qu’auparavant. C’est donc une bonne chose pour la ligue. C’est bon pour les fans et même pour le jeu. C’est une ère totalement nouvelle pour le football. C’est un autre jeu. »

Sous les ordres d’Angry Ginge, la sensation YouTube qui entraîne Yanited, l’ancien international a également réagi au discours musclé de son coach, vainqueur de « I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here », après la lourde défaite contre KSI et PRIME FC : « Il n’était pas le seul à être mécontent. Nous n’étions pas contents, nous tous. C’est normal quand on se fait battre 8-1. Si quelqu’un est content, alors il n’a rien à faire dans la Baller League ou dans notre équipe.

Mais ça va. Je ne le connaissais pas vraiment avant de rejoindre l’équipe ; je savais davantage sur Sam [Cox], et il m’avait dit à quel point Angry Ginge est sympa et utile pour tout le monde.

« Certes, le dernier match n’a pas été concluant, mais nous restons concentrés et nous allons rebondir. Nous jouons bien depuis le début. Ce match était un cauchemar, mais nous allons nous rattraper. »



