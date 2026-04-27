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De Alisha Lehmann et Maya Jama à KSI et Angry Ginge : quelle valeur ajoutée les coachs célèbres apportent-ils à la Baller League UK ? L’ancienne joueuse de Tottenham, désormais à Yanited, fait le point
L’ancien coéquipier du capitaine anglais Harry Kane se distingue dans la Baller League.
Née en Allemagne, où la star de la WSL et internationale suisse Lehmann avait pris part au premier opus, la Baller League a posé ses valises au Royaume-Uni en 2025. Après deux saisons haletantes, le SDS FC et les Wembley Rangers ont été couronnés champions.
En 2026, la lutte pour la gloire atteint son paroxysme avec l’arrivée de nouveaux clubs et entraîneurs. M’Poku, ancien coéquipier de Harry Kane à Tottenham et à Leyton Orient, figure parmi les talents qui se distinguent dans cette compétition à six contre six, novatrice et tonifiante pour le beau jeu.
Qu'apportent KSI, Elba et Angry Ginge à la Baller League UK ?
Interrogé sur l’apport des entraîneurs célèbres dans le championnat, l’ancien international congolais M’Poku – qui savoure chaque instant de son aventure dans la Baller League – a déclaré à GOAL : « Ils apportent du divertissement, une bonne ambiance et quelque chose de différent auquel, je pense, la jeune génération s’identifie davantage qu’auparavant. C’est donc une bonne chose pour la ligue. C’est bon pour les fans et même pour le jeu. C’est une ère totalement nouvelle pour le football. C’est un autre jeu. »
Sous les ordres d’Angry Ginge, la sensation YouTube qui entraîne Yanited, l’ancien international a également réagi au discours musclé de son coach, vainqueur de « I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here », après la lourde défaite contre KSI et PRIME FC : « Il n’était pas le seul à être mécontent. Nous n’étions pas contents, nous tous. C’est normal quand on se fait battre 8-1. Si quelqu’un est content, alors il n’a rien à faire dans la Baller League ou dans notre équipe.
Mais ça va. Je ne le connaissais pas vraiment avant de rejoindre l’équipe ; je savais davantage sur Sam [Cox], et il m’avait dit à quel point Angry Ginge est sympa et utile pour tout le monde.
« Certes, le dernier match n’a pas été concluant, mais nous restons concentrés et nous allons rebondir. Nous jouons bien depuis le début. Ce match était un cauchemar, mais nous allons nous rattraper. »
KSI parviendra-t-il à rééditer le succès de Reynolds et Mac à Wrexham ?
KSI s’est révélé un adversaire redoutable pour M’Poku lors de leur dernière confrontation. Le juge de Britain’s Got Talent et influenceur débordant d’énergie s’est en effet lancé dans le monde du football en devenant propriétaire du club de Dagenham and Redbridge, qui évolue en National League South.
Un documentaire est en préparation pour rivaliser avec « Welcome to Wrexham ». Interrogé sur la capacité du cofondateur de Sidemen et Misfits à suivre la voie de Ryan Reynolds et Rob Mac dans l’EFL, M’Poku a répondu : « Je ne connais pas tous ces YouTubers ! Je les ai découverts en jouant à la Baller League.
« J’ai vu qu’il avait racheté Dagenham et je ne sais pas comment il s’en sortira, mais je sais que racheter un club n’est pas chose facile. Il faut s’entourer des bonnes personnes pour réussir sur le terrain et en dehors. J’espère donc qu’il réussira. »
- Baller League UK
Quel club remportera le titre de la Baller League UK en 2026 ?
KSI, habitué à s’imposer dans ses projets entrepreneuriaux, entend désormais faire ses preuves dans les coulisses du football tout en visant le titre de la Baller League UK.
M’Poku figure parmi ceux qui comptent bien lui barrer la route, épaulé par d’autres personnalités du sport, de la musique et du cinéma, dans un tournoi extrêmement disputé où plusieurs prétendants au trophée final émergent.
La Baller League est diffusée en direct tous les lundis à partir de 17 h sur www.youtube.com/@BallerLeagueUK.