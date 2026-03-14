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Allegri Derby Milan InterGetty Images
Gabriele Stragapede

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De 1999 à 2026, le match Lazio-Milan, un tournant dans la course au Scudetto : Allegri doit rattraper cinq points, comparaison avec le calendrier de l'Inter

Un précédent qui peut aider à comprendre l'issue de ce championnat : le Milan doit se lancer dans une mission pour maintenir en vie ses espoirs et ses ambitions de titre.

Une occasion plus qu'exceptionnelle pour le Milan de Massimiliano Allegri.

Le match nul 1-1 entre l'Inter et l'Atalanta, à l'issue d'une rencontre animée et controversée à San Siro, ouvre une perspective tout à fait intéressante pour les Rossoneri : une victoire, lors du match de demain soir au stade Olimpico contre la Lazio, permettrait au club de la Via Aldo Rossi de revenir à 5 points des Nerazzurri de Cristian Chivu et de relancer éventuellement la course au titre et à l'attribution du Scudetto pour la saison 2025/26.

Mais plus que la saison actuelle, nos pensées remontent 27 ans en arrière, à la saison 1998/1999 : le hasard veut que, lors de ce championnat également, le match à l'Olimpico entre la Lazio et le Milan ait eu des implications importantes, voire décisives, dans la lutte pour le titre, tout comme c'est le cas en cette année 2026.

Mais reprenons les choses dans l'ordre.

MILAN : LE SCUDETTO EST-IL ENCORE POSSIBLE ?

  • LE RETOUR EN FORCE DE 1999

    Tout d'abord, pourquoi nos premières pensées se tournent-elles précisément vers cette saison ?
    L'histoire de notre championnat a écrit quelques pages inoubliables cette année-là, avec l'un des rares – pour être honnête – retours en force jamais réalisés par un club. Mais procédons étape par étape.

    Premier postulat de départ : à ce stade du championnat de Serie A, aucune équipe n’a jamais réussi à rattraper un retard à deux chiffres sur le leader du classement pour remporter ensuite, en fin de saison, le titre national.

    Nous disions cependant que l’histoire des 30 dernières années nous enseigne que quelque chose de tout à fait similaire s’est en réalité produit. C’est la saison 1998-1999, avec le Milan comme protagoniste, mais sur le banc, c’est Alberto Zaccheroni : à sept journées de la fin, les Rossoneri se retrouvent à -7 de la Lazio. À partir de ce moment-là, les Biancocelesti s’inclinent lors du Derby contre la Roma et lors du match contre la Juventus, avant de faire match nul lors de l’avant-dernière journée contre la Fiorentina. Huit points perdus et le Milan en profite : sept victoires d’affilée, dépassement de la Lazio lors de l’avant-dernière journée et Scudetto remporté lors de la dernière journée.

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  • LA SAISON ACTUELLE

    À vrai dire, ce match entre la Lazio et le Milan s'était soldé par un score nul (0-0), ce qui n'avait rien changé à la situation du championnat à ce moment-là. Les Rossoneri restaient à sept points des Biancocelesti, sans avoir réduit l'écart, mais c'est à partir de ce match que s'est amorcée la remontée des hommes de Zaccheroni, qui ont réussi à réduire l'écart, à le combler, puis à dépasser la Lazio avant de remporter le Scudetto.

    Mais en 2026, la situation est similaire, bien qu'avec ses différences : le Milan de Massimiliano Allegri se retrouve lui aussi avec un certain retard au classement (après le match nul de l'Inter, l'écart entre les deux équipes est passé à 8 points), mais les Rossoneri ont encore un match à disputer, précisément celui de l'Olimpico contre la Lazio de Maurizio Sarri.

    Un résultat identique (voire pire) à celui enregistré il y a près de 27 ans ne changerait clairement rien au classement actuel, compliquant au contraire les plans de qualification des Milanais pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Une victoire contre les Romains à Rome ouvrirait une nouvelle phase du championnat, le Milan ayant ainsi réduit de moitié l'écart accumulé par l'Inter depuis la victoire du Derby, ramenant la situation à celle d'avant les matchs contre Côme et Parme.

  • LE MATCH CONTRE LA LAZIO

    Le Milan ne peut donc que se concentrer exclusivement sur la Lazio.

    En décembre, les Rossoneri ont perdu en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie contre les Biancocelesti, mais ce match sera différent : la différence de motivation est énorme, c'est le moins qu'on puisse dire. Allegri étudie la meilleure composition à aligner, compte tenu de l'absence de Rabiot pour suspension : cette semaine, Jashari semble avoir devancé Ricci comme choix possible dès la 1ère minute, tandis qu'en attaque, place à nouveau à Leao et Pulisic, le reste des joueurs du Derby devant être confirmés.

    En cas de victoire, l'écart serait de -5 et on pourrait alors commencer à regarder le calendrier.

    En substance, la question finale que nous voulons nous poser encore aujourd’hui : le Milan peut-il vraiment croire à un retour au Scudetto ?

  • LES PAROLES D'ALLEGRI

    Mais que pense l'entraîneur Massimiliano Allegri de tout ce scénario ?

    Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, l'entraîneur originaire de Livourne a été clair à ce sujet : « Il ne s'agit pas d'essayer de remporter le Scudetto, nous devons faire de notre mieux en sachant qu'il y a devant nous une équipe qui compte 7 points d'avance et qui, jusqu'à présent, s'est montrée la plus forte. Il faut gagner encore 5 matchs pour se hisser parmi les 4 premiers du classement, nous devons penser uniquement à nous-mêmes sans regarder les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de rattraper l'Inter : gagner nos matchs et qu'ils perdent des points, c'est le terrain qui le dira. Je le répète : il n'y a qu'un seul moyen pour nous de rattraper l'Inter. Qu'ils en perdent et que nous en gagnions. Toutes ces discussions... ce sont les faits qui diront si nous avons réussi à gagner beaucoup de matchs et s'ils ont perdu des points. »

  • LE CALENDRIER DU MILAN

    La Lazio est donc le prochain adversaire, mais que réserve le calendrier de la Serie A au Milan d'ici la fin du championnat ?

    Ensuite, place au match contre Turin à San Siro et au déplacement difficile à Naples pour consolider sa place en Ligue des champions. Puis, après l'Udinese au Meazza et Vérone au Bentegodi, le Milan affrontera une nouvelle série de trois adversaires extrêmement coriaces : des matchs à domicile contre la Juventus et l'Atalanta, entrecoupés par la rencontre contre Sassuolo.

    La saison se terminera par un déplacement à Marassi pour affronter le Genoa et la dernière journée du championnat, à domicile, contre Cagliari.

    Pour croire vraiment au retour, la recette d'Allegri est claire et il l'a précisée : le Milan doit prendre plus de points et gagner autant que possible.

  • LE CALENDRIER DE L'INTER

    Et
    l'Inter
    ?

    Après le match nul à domicile contre l'Atalanta, tous les regards se tournent vers le match contre la Roma, qui se rendra à San Siro pour disputer la Ligue des champions, mais pas avant le déplacement à Florence contre une Fiorentina en quête désespérée de points pour continuer à lutter contre la relégation. Ensuite, après les déplacements à Côme et Turin et les matchs à domicile contre Cagliari et Parme, les joueurs de Chivu termineront par un déplacement loin de San Siro pour affronter la Lazio, le match à San Siro contre Vérone et la dernière journée contre Bologne.

    Le tournant du championnat pourrait avoir lieu demain soir, mais ce faux pas des Nerazzurri pourrait commencer à raviver un petit espoir chez les Rossoneri, qui pourraient ainsi tenter de se donner une chance de se battre à nouveau pour le Scudetto.

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