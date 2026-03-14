De 1999 à 2026, le match Lazio-Milan, un tournant dans la course au Scudetto : Allegri doit rattraper cinq points, comparaison avec le calendrier de l'Inter

Une occasion plus qu'exceptionnelle pour le Milan de Massimiliano Allegri.

Le match nul 1-1 entre l'Inter et l'Atalanta, à l'issue d'une rencontre animée et controversée à San Siro, ouvre une perspective tout à fait intéressante pour les Rossoneri : une victoire, lors du match de demain soir au stade Olimpico contre la Lazio, permettrait au club de la Via Aldo Rossi de revenir à 5 points des Nerazzurri de Cristian Chivu et de relancer éventuellement la course au titre et à l'attribution du Scudetto pour la saison 2025/26.

Mais plus que la saison actuelle, nos pensées remontent 27 ans en arrière, à la saison 1998/1999 : le hasard veut que, lors de ce championnat également, le match à l'Olimpico entre la Lazio et le Milan ait eu des implications importantes, voire décisives, dans la lutte pour le titre, tout comme c'est le cas en cette année 2026.

Mais reprenons les choses dans l'ordre.