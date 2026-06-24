La phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’achève, et la phase à élimination directe se rapproche. Les prochains jours verront se jouer plusieurs rencontres en même temps, que les supporters pourront suivre en direct et sans en manquer une miette grâce à la fonction « Multiview » de DAZN.
Traduit par
DAZN : la fonction « Multiview » pour suivre plusieurs matchs en même temps lors de la Coupe du monde 2026
La nouvelle fonctionnalité de l’application permet de suivre jusqu’à quatre rencontres en direct et en simultané sur un même écran. Accessible sur smartphone (iOS et Android), sur le Web (Chrome, Firefox, Edge et Safari) et sur Apple TV, elle pourra être activée ce soir à 21 h, lors des matchs Suisse - Canada et Bosnie-Herzégovine - Qatar. Grâce à cette innovation, plus besoin de choisir : les supporters pourront surveiller simultanément les différentes rencontres sur une seule interface, en suivant en direct les deux matchs et en capturant chaque action.
Cette évolution s’inscrit dans la vision plus large de DAZN, qui consiste à aller au-delà de la simple diffusion en direct et à offrir une expérience unique à la communauté des supporters, capable de leur faire vivre les émotions du stade afin de les transformer en véritables acteurs du match. Des images en HDR accompagnées d’un son Dolby 5.1, des courts clips verticaux de DAZN Stories et de nouvelles fonctionnalités avancées de FanZone : l’expérience sur DAZN gagne en immersion et se rapproche toujours plus de celle vécue par les supporters en tribune.
Sandeep Tiku, directeur technique (CTO) du groupe DAZN, déclare : « La Coupe du monde de la FIFA 2026 est une occasion extraordinaire de faire passer l’expérience des supporters sur DAZN à un niveau supérieur. Notre technologie redéfinit la façon dont les fans vivent le sport. Chaque fonctionnalité que nous intégrons à l’application poursuit un but clair : aller au-delà de la simple diffusion en direct pour rapprocher les passionnés de leur discipline préférée. Du mode « Multiview » à la personnalisation du profil, en passant par les nouvelles options de la FanZone, tout est conçu pour rendre le visionnage plus immersif et interactif. »
Pour activer le mode « Multiview » sur smartphone, sur le Web ou depuis l’Apple TV, ouvrez l’application DAZN, sélectionnez la rencontre en direct que vous souhaitez suivre, lancez la diffusion, puis appuyez sur l’icône « Multiview » située en bas à droite de l’écran. Sur mobile, ajoutez ensuite un deuxième match en direct ; sur le web ou Apple TV, affichez jusqu’à quatre rencontres simultanées, à condition qu’elles soient toutes diffusées en direct. À tout moment, choisissez le commentaire audio du match qui vous intéresse en appuyant sur l’écran.