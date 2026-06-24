DAZN : la fonction « Multiview » pour suivre plusieurs matchs en même temps lors de la Coupe du monde 2026

Sandeep Tiku, directeur technique (CTO) du groupe DAZN, déclare : « La Coupe du monde de la FIFA 2026 est une occasion extraordinaire de faire passer l’expérience des supporters sur DAZN à un niveau supérieur. Notre technologie redéfinit la façon dont les fans vivent le sport. Chaque fonctionnalité que nous intégrons à l’application poursuit un but clair : aller au-delà de la simple diffusion en direct pour rapprocher les passionnés de leur discipline préférée. Du mode « Multiview » à la personnalisation du profil, en passant par les nouvelles options de la FanZone, tout est conçu pour rendre le visionnage plus immersif et interactif. »