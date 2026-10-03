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Dayot Upamecano quitte le rassemblement de l’équipe de France et retourne au Bayern Munich après son carton rouge contre l’Italie
Le défenseur français est expulsé
Le défenseur central de 27 ans a été contraint de quitter prématurément le groupe des Bleus après avoir reçu un deuxième carton jaune pour avoir retenu Moise Kean dans les cinq dernières minutes. Cette expulsion entraîne automatiquement une suspension d’un match, le privant de la rencontre de l’UEFA Nations League contre la Belgique lundi, de retour au Stade de France. La Fédération française de football a rapidement libéré le défenseur de Clairefontaine à 9 h 30 samedi afin qu’il retourne à Munich.
- Flash Press Agency
Zidane rate un record historique
L'expulsion d'Upamecano a aggravé une soirée frustrante à Saint-Denis, alors que l'égalisation d'Alessandro Bastoni a annulé l'exquis coup franc de Michael Olise et gâché le retour à domicile de Zinedine Zidane. Le match nul 1-1 a privé Zidane de la possibilité de devenir le premier sélectionneur de la France depuis Henri Michel en 1984 à entamer son mandat avec trois victoires consécutives sans encaisser de but. L'absence de Kylian Mbappe en raison d'une blessure à la cheville a également émoussé le tranchant offensif des locaux tout au long de la rencontre.
Le Bayern accueille avec plaisir un renfort défensif précoce
Un retour précoce sans encombre sera bien accueilli par l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, avant un automne au calendrier chargé. Upamecano a disputé l'intégralité des 90 minutes lors de la victoire inaugurale 1-0 en Turquie, a été laissé au repos pour un succès identique en Belgique, puis est revenu dans le onze de départ contre l'Italie. Garder les défenseurs clés frais reste primordial alors que le géant bavarois cherche à maintenir son élan sur les scènes nationale et européenne.
- AFP
Le déplacement à Augsbourg met à l’épreuve la course au titre
Le Bayern retrouve la Bundesliga le samedi 10 octobre avec un déplacement compliqué sur la pelouse d’Augsbourg lors de la 5e journée. Les hommes de Kompany occupent actuellement la deuxième place du classement, à deux points du leader provisoire, le Borussia Dortmund. Prendre les trois points à l’extérieur est essentiel pour maintenir la pression sur ses rivaux dans la course au titre.
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