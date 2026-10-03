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Adhe Makayasa
Traduit par

Dayot Upamecano quitte le rassemblement de l’équipe de France et retourne au Bayern Munich après son carton rouge contre l’Italie

D. Upamecano
France
France vs Belgique
Belgique
UEFA Nations League A
Bayern Munich
Bundesliga

Dayot Upamecano a officiellement quitté le rassemblement de l’équipe de France pour retrouver le Bayern après son exclusion en fin de match contre l’Italie. Le défenseur central a reçu un deuxième carton jaune lors du match nul 1-1 de vendredi à Paris, ce qui entraîne automatiquement un match de suspension et le prive de la rencontre de Ligue des nations de l’UEFA prévue lundi contre la Belgique.

  • Le défenseur français est expulsé

    Le défenseur central de 27 ans a été contraint de quitter prématurément le groupe des Bleus après avoir reçu un deuxième carton jaune pour avoir retenu Moise Kean dans les cinq dernières minutes. Cette expulsion entraîne automatiquement une suspension d’un match, le privant de la rencontre de l’UEFA Nations League contre la Belgique lundi, de retour au Stade de France. La Fédération française de football a rapidement libéré le défenseur de Clairefontaine à 9 h 30 samedi afin qu’il retourne à Munich.


  • imago-sport-1084053103.jpgFlash Press Agency

    Zidane rate un record historique

    L'expulsion d'Upamecano a aggravé une soirée frustrante à Saint-Denis, alors que l'égalisation d'Alessandro Bastoni a annulé l'exquis coup franc de Michael Olise et gâché le retour à domicile de Zinedine Zidane. Le match nul 1-1 a privé Zidane de la possibilité de devenir le premier sélectionneur de la France depuis Henri Michel en 1984 à entamer son mandat avec trois victoires consécutives sans encaisser de but. L'absence de Kylian Mbappe en raison d'une blessure à la cheville a également émoussé le tranchant offensif des locaux tout au long de la rencontre.

  • Le Bayern accueille avec plaisir un renfort défensif précoce

    Un retour précoce sans encombre sera bien accueilli par l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, avant un automne au calendrier chargé. Upamecano a disputé l'intégralité des 90 minutes lors de la victoire inaugurale 1-0 en Turquie, a été laissé au repos pour un succès identique en Belgique, puis est revenu dans le onze de départ contre l'Italie. Garder les défenseurs clés frais reste primordial alors que le géant bavarois cherche à maintenir son élan sur les scènes nationale et européenne.

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