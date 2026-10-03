L'expulsion d'Upamecano a aggravé une soirée frustrante à Saint-Denis, alors que l'égalisation d'Alessandro Bastoni a annulé l'exquis coup franc de Michael Olise et gâché le retour à domicile de Zinedine Zidane. Le match nul 1-1 a privé Zidane de la possibilité de devenir le premier sélectionneur de la France depuis Henri Michel en 1984 à entamer son mandat avec trois victoires consécutives sans encaisser de but. L'absence de Kylian Mbappe en raison d'une blessure à la cheville a également émoussé le tranchant offensif des locaux tout au long de la rencontre.