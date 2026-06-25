Dayot Upamecano dévoile son plan pour museler Erling Haaland ; la star française se réjouit d’un duel « physique » avec l’attaquant norvégien

Ce match marque des retrouvailles intrigantes pour les deux hommes, qui ne s’étaient pas affrontés depuis un duel éliminatoire particulièrement éprouvant en Ligue des champions, en avril 2023. Upamecano insiste sur l’importance d’un bon placement du corps face à un adversaire très physique, à l’aise dos au but.

« Sur les remises en jeu de son équipe, il vaut mieux le contenir à deux. Le joueur libre, souvent le latéral, ne doit pas se positionner trop haut ; je reste juste derrière, assez proche sans pour autant coller, explique-t-il. Anticiper ou se placer devant lui est risqué : il est trop puissant. C’est toujours une bataille.

Dans un duel avec lui, votre placement initial et votre position du corps sont essentiels : vous devez toujours avoir à la fois le ballon et lui dans votre champ de vision. Une fois qu’il s’échappe, il est très difficile de le rattraper, car il est incroyablement rapide.

« Paradoxalement, le duel avec Haaland se joue plus dans les déplacements que dans la pure force physique. Il faut rester concentré à chaque pas et savoir où il est. On sait qu’il ne touchera pas le ballon 50 fois ; il en aura deux ou trois, mais il les jouera à 100 %, donc il faut être à 100 % soi-même.

« Attention toutefois : Haaland est un joueur incroyable, mais ne négligez pas [Alexander] Sorloth, avec qui j’ai joué à Leipzig. Il est très fort, très rapide et possède une frappe redoutable. »