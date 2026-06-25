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Dayot Upamecano dévoile son plan pour museler Erling Haaland ; la star française se réjouit d’un duel « physique » avec l’attaquant norvégien
Les Bleus face à l’ultime épreuve
Après un début de tournoi impressionnant, le redoutable duo défensif formé par William Saliba et Upamecano doit désormais relever son défi le plus difficile à ce jour, alors que les Bleus affrontent la Norvège pour la première place du groupe I. Upamecano s’est imposé comme un leader charismatique au sein de l’équipe de France, réalisant des performances exceptionnelles lors de la victoire contre le Sénégal et préservant sa cage inviolée avec une grande discipline face à l’Irak. Il doit toutefois désormais concentrer ses efforts sur la neutralisation de l’attaquant norvégien, d’une efficacité redoutable, qui a déjà inscrit quatre buts dans la compétition.
- AFP
Upamecano présente son plan défensif
L’international français sait qu’pour neutraliser cet avant-centre explosif, il lui faut une concentration de chaque instant et une lecture de l’espace irréprochable durant les 90 minutes.
Dans une interview accordée à L'Équipe, Upamecano explique : « Avec Haaland, il faut toujours garder un œil sur lui, suivre sa position, et un œil sur le porteur du ballon, même si on n’est pas en infériorité numérique. Quand il se trouve dans mon angle mort et qu’un de ses coéquipiers déborde, je sais que je dois jeter un coup d’œil par-dessus mon épaule deux ou trois fois pour voir où il va et comment il se positionne. On sait tous qu’il est incroyablement explosif sur les premiers mètres, un peu comme Kylian Mbappé. »
Le défenseur central du Bayern Munich ajoute : « Il lui suffit d’une fraction de seconde pour changer de direction, donc il faut toujours le garder à l’œil. Si l’on rate son anticipation sur la première touche et qu’il reçoit le ballon, il faut alors tenter de le repousser vers l’extérieur. C’est un joueur qui aime les duels physiques, tout comme moi. Mais parfois, il faut gérer la situation, le canaliser vers l’aile et lui fermer l’angle de tir. »
Anticiper le mouvement plutôt que le muscle
Ce match marque des retrouvailles intrigantes pour les deux hommes, qui ne s’étaient pas affrontés depuis un duel éliminatoire particulièrement éprouvant en Ligue des champions, en avril 2023. Upamecano insiste sur l’importance d’un bon placement du corps face à un adversaire très physique, à l’aise dos au but.
« Sur les remises en jeu de son équipe, il vaut mieux le contenir à deux. Le joueur libre, souvent le latéral, ne doit pas se positionner trop haut ; je reste juste derrière, assez proche sans pour autant coller, explique-t-il. Anticiper ou se placer devant lui est risqué : il est trop puissant. C’est toujours une bataille.
Dans un duel avec lui, votre placement initial et votre position du corps sont essentiels : vous devez toujours avoir à la fois le ballon et lui dans votre champ de vision. Une fois qu’il s’échappe, il est très difficile de le rattraper, car il est incroyablement rapide.
« Paradoxalement, le duel avec Haaland se joue plus dans les déplacements que dans la pure force physique. Il faut rester concentré à chaque pas et savoir où il est. On sait qu’il ne touchera pas le ballon 50 fois ; il en aura deux ou trois, mais il les jouera à 100 %, donc il faut être à 100 % soi-même.
« Attention toutefois : Haaland est un joueur incroyable, mais ne négligez pas [Alexander] Sorloth, avec qui j’ai joué à Leipzig. Il est très fort, très rapide et possède une frappe redoutable. »
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Un affrontement historique se profile à Boston.
Cette rencontre très attendue marque la toute première confrontation entre ces deux nations européennes en Coupe du monde masculine. Si les statistiques historiques donnent largement l’avantage à la France, qui a remporté ses cinq derniers matchs contre des adversaires européens, la Norvège aborde cette rencontre en pleine forme. Haaland est sur le point d’égaler un record légendaire du tournoi en marquant plusieurs buts lors de trois matchs consécutifs, ce qui promet une bataille passionnante pour la suprématie.