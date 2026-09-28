AFP
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Davor Suker lance un avertissement audacieux à l’Espagne « incroyable » en Ligue des nations, tandis que la légende croate soutient l’inusable Luka Modric pour créer la surprise
L’attaquant emblématique lance un avertissement
Suker a lancé un avertissement clair à l’Espagne avant la rencontre de Ligue des nations de l’UEFA de mardi au Ramon Sanchez-Pizjuan. L’ancien attaquant du Séville FC et du Real Madrid a insisté sur le fait que l’équipe de Luis de la Fuente pourrait trébucher si elle sous-estime l’esprit combatif de la Croatie. Suker a également affiché sa totale confiance en Modric pour mener la Croatie et créer un énorme exploit en Andalousie.
- NurPhoto
Un ancien attaquant met en garde contre tout excès de confiance
S’exprimant lors d’un événement « Meet, Greet & Table Football » à Séville, le meilleur buteur de l’histoire de la Croatie a reconnu que l’Espagne était la favorite légitime, mais a souligné qu’elle restait vulnérable si la complaisance s’installait. Avertissant la Roja de ne pas prendre cette rencontre à la légère, Suker a déclaré, comme cité par le média espagnol MARCA : « L’Espagne est favorite, mais en tant que Croate, je veux gagner. Vous avez une équipe incroyable, un bon sélectionneur et de l’ambition. J’espère que vous vous relâcherez, mais chaque fois que les gens nous sous-estiment, nous répondons présent. »
Le meneur de jeu vétéran nourrit les espoirs d’exploit
L’optimisme croate a été renforcé par la prestation historique de Modric à Prague, où il est devenu à 41 ans le plus vieux buteur de l’histoire de son pays lors d’une victoire 2-1 contre la Tchéquie. S’appuyant sur l’influence durable du milieu de terrain vétéran et sur le pedigree technique de l’effectif, l’ancien attaquant de la Croatie a ajouté : « Modric a montré qu’il pouvait encore être performant. Nous avons une qualité incroyable. Espérons qu’il y aura des buts, car je n’aime pas les 0-0. »
- Getty Images Sport
La série d’invincibilité fait face à son plus grand test
L’Espagne arrive à Séville dans la foulée d’une victoire palpitante 3-2 contre l’Angleterre à Wembley qui a porté son remarquable total d’invincibilité à 39 matches. L’Espagne a peut-être remporté chacun de ses trois derniers affrontements face à la Croatie, mais les visiteurs comptent bien déloger les champions d’Europe du sommet du groupe A3. Le match de mardi constitue donc un test défensif crucial pour les deux camps, alors qu’il reste encore deux rencontres de Ligue des nations à disputer.
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