S’exprimant lors d’un événement « Meet, Greet & Table Football » à Séville, le meilleur buteur de l’histoire de la Croatie a reconnu que l’Espagne était la favorite légitime, mais a souligné qu’elle restait vulnérable si la complaisance s’installait. Avertissant la Roja de ne pas prendre cette rencontre à la légère, Suker a déclaré, comme cité par le média espagnol MARCA : « L’Espagne est favorite, mais en tant que Croate, je veux gagner. Vous avez une équipe incroyable, un bon sélectionneur et de l’ambition. J’espère que vous vous relâcherez, mais chaque fois que les gens nous sous-estiment, nous répondons présent. »