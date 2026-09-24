Davide Frattesi revient sur le retour de Roberto Mancini en Italie, son lien avec Gattuso et le crève-cœur de Zenica

Le milieu de terrain de la Lazio, Davide Frattesi, a célébré son 27e anniversaire en stage à Coverciano, tout en revenant sur son parcours en sélection avant l'ouverture de la Ligue des nations de l'UEFA, vendredi, contre la Belgique à Rome. Après avoir fait ses débuts chez les A sous les ordres de Roberto Mancini en 2022, le milieu a chaleureusement salué le retour du sélectionneur sur le banc de l'équipe nationale.

Frattesi a défendu Mancini face aux critiques publiques passées, insistant sur le fait que le groupe reste pleinement derrière son leadership tactique.

Le joueur né à Rome aborde cette fenêtre internationale dans une forme étincelante après avoir inscrit trois buts lors de ses trois premières apparitions avec la Lazio.