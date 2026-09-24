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Davide Frattesi revient sur le retour de Roberto Mancini en Italie, son lien avec Gattuso et le crève-cœur de Zenica
Le Frattesi ressuscité accueille favorablement le retour de Roberto Mancini avec l’Italie
Le milieu de terrain de la Lazio, Davide Frattesi, a célébré son 27e anniversaire en stage à Coverciano, tout en revenant sur son parcours en sélection avant l'ouverture de la Ligue des nations de l'UEFA, vendredi, contre la Belgique à Rome. Après avoir fait ses débuts chez les A sous les ordres de Roberto Mancini en 2022, le milieu a chaleureusement salué le retour du sélectionneur sur le banc de l'équipe nationale.
Frattesi a défendu Mancini face aux critiques publiques passées, insistant sur le fait que le groupe reste pleinement derrière son leadership tactique.
Le joueur né à Rome aborde cette fenêtre internationale dans une forme étincelante après avoir inscrit trois buts lors de ses trois premières apparitions avec la Lazio.
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L'appel téléphonique de Gattuso a convaincu Frattesi de rejoindre la Lazio
En revenant sur son départ estival de l'Inter, Frattesi a expliqué que l'entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, l'avait personnellement convaincu de revenir dans son club de sa ville natale. Après deux saisons frustrantes, marquées par un temps de jeu insuffisant comme titulaire à San Siro, le milieu de terrain a révélé que l'approche directe de Gattuso avait ravivé sa passion d'enfance pour le football.
Frattesi a salué la gestion humaine de Gattuso, établissant un parallèle entre leur intensité commune et leur mentalité compétitive.
« Gattuso m'a appelé cet été, et je n'ai pas hésité à dire oui parce que je le respecte à la fois comme entraîneur et comme homme, a déclaré Frattesi. Je lui ressemble, et j'aime les défis autant que lui. J'ai immédiatement senti une connexion avec Rino. »
Le milieu de terrain révèle que le crève-cœur de la Coupe du monde à Zenica reste une blessure ouverte
Malgré leur relation solide à la Lazio, Frattesi a confessé que ni lui ni Gattuso ne parlent jamais de la douloureuse élimination de l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde contre la Bosnie à Zenica. Le milieu de terrain a admis que cette déception persistante reste une blessure ouverte pour eux deux, révélant qu’il a refusé de regarder le moindre match pendant le tournoi de la Coupe du monde.
Il a souligné que même inscrire des dizaines de buts en club et en sélection n’effacerait pas instantanément cette angoisse personnelle.
« Gattuso et moi n’avons plus reparlé de cette nuit-là parce que c’est une blessure ouverte, toujours là et qui saigne pour nous deux », a ajouté Frattesi. « Il faudra du temps pour guérir. Je suis venu à la Lazio parce que je voulais revenir, et parce que Rino me voulait. »
- AFP
L’Italie se prépare à affronter la Belgique de Van Bommel au Stadio Olimpico
L’Italie tourne son attention vers le choc de Ligue des nations de vendredi contre la Belgique au Stadio Olimpico, où Mark van Bommel sera sur le banc des visiteurs. Frattesi a exhorté le groupe à se concentrer strictement sur les résultats immédiats tout en intégrant les jeunes talents émergents dans le dispositif de Mancini.
Dans son stade, le milieu de terrain de la Lazio vise à stabiliser l’entrejeu de l’Italie et à lancer ce nouveau cycle avec trois points.
La Squadra Azzurra vise une performance éclatante à Rome.
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