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Frattesi Bologna LazioGetty Images
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Davide Frattesi : « La Lazio, un choix du cœur. À l’Inter, la deuxième place ou le match nul ne sont pas envisagés »

Serie A
Lazio Rome
D. Frattesi

Des années passées sur le petit terrain à celles à l’Inter, jusqu’au retour à la maison, à la Lazio : Davide Frattesi est le protagoniste du premier épisode de la nouvelle saison de MySkills, le format de DAZN en collaboration avec EA SPORTS FC 27, arrivé à sa quatrième saison.

Le format est de nouveau disponible en exclusivité sur DAZN et emmène les supporters dans un voyage au cœur des secrets des footballeurs, en racontant les mouvements sur le terrain, la vision et le rôle qui les distinguent, aussi bien sur le terrain réel que sur le terrain virtuel de FC 27.

  • Lazio, une affaire de cœur

    « Depuis que ma grand-mère est décédée, j’ai toujours eu le désir de retourner vivre dans ce qui avait été ma maison pendant tant d’années. Je sens que la Lazio est vraiment “à moi”, même le résultat influe sur mon humeur. Jouer pour la Lazio, c’est comme défendre quelque chose de familial : j’allais au stade avec mon père et nous imaginions la possibilité d’arriver à jouer en équipe première au Stadio Olimpico. »

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  • LA RELATION AVEC GATTUSO

    « J’ai déjà travaillé avec lui en sélection et j’ai toujours vu qu’il avait beaucoup de confiance en moi. D’autant que l’année dernière, j’ai peu ou pas du tout joué à l’Inter et lui, malgré cela, continuait à m’appeler en sélection, parce qu’il voyait quelque chose en moi. J’ai pensé qu’il pouvait m’aider à sortir quelque chose de plus. Je ressens un lien avec la Lazio, mais aussi un sentiment de gratitude envers l’entraîneur qui m’a fait confiance. »

  • Les années à l’Inter

    « S’entraîner avec de grands champions t’aide à élever ton niveau. En termes de mentalité, c’est l’une des équipes les plus habituées à gagner. À l’Inter, la deuxième place ou le match nul ne sont pas envisagés. Il y a une grande mentalité qui va de l’alimentation aux soins avant et après l’entraînement. »

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  • La convocation de Mancini

    « Avec le coach Mancini, j’avais parlé avant mon transfert à la Lazio et son conseil a été d’aller jouer, car si tu arrives en sélection avec 90 minutes dans les jambes et en forme, c’est une chose, y arriver en n’ayant joué que 10 minutes par match, c’en est une autre. Moi, j’essaie d’aider l’équipe au maximum et si ensuite ces performances me permettent de revenir en sélection, tant mieux. »

  • MODE THE GROUNDS

    « Je dois jouer avec quelqu’un à côté de moi parce que je dois le chambrer. Je joue souvent avec mon beau-frère (Geolier, ndlr) et en sélection. Ce mode est une manière de redevenir des enfants, comme quand tu jouais sur le petit terrain en bas de chez toi. J’y allais toujours avec mon père. Je me souviens encore qu’il ne me laissait pas utiliser mon pied droit et je me mettais toujours en colère, je disais : “Je ne sais pas m’en servir, je ne sais pas m’en servir, ça ne sert à rien”. Puis au final, petit à petit, j’ai même appris à utiliser le gauche. »

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