Davide Frattesi : « La Lazio, un choix du cœur. À l’Inter, la deuxième place ou le match nul ne sont pas envisagés »

Des années passées sur le petit terrain à celles à l’Inter, jusqu’au retour à la maison, à la Lazio : Davide Frattesi est le protagoniste du premier épisode de la nouvelle saison de MySkills, le format de DAZN en collaboration avec EA SPORTS FC 27, arrivé à sa quatrième saison.

Le format est de nouveau disponible en exclusivité sur DAZN et emmène les supporters dans un voyage au cœur des secrets des footballeurs, en racontant les mouvements sur le terrain, la vision et le rôle qui les distinguent, aussi bien sur le terrain réel que sur le terrain virtuel de FC 27.