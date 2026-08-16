Manchester City a réalisé des avancées significatives dans sa tentative de recruter Bouaddi, l'entraîneur de Lille Davide Ancelotti reconnaissant publiquement des discussions en cours entre les deux clubs. Selon Get French Football News, City se rapproche d'un accord avec le club français pour Bouaddi.

Après le dernier match amical de présaison de Lille contre Everton, Ancelotti a évoqué les spéculations entourant le milieu de terrain. Le dossier s'accélère le jour où City a subi une défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield. Le match a marqué la première rencontre officielle d'Enzo Maresca à la tête de l'équipe depuis son remplacement de Pep Guardiola, tandis que Rodri ne figurait notamment pas dans le groupe, ce qui signale son départ imminent dans un contexte de fort intérêt du FC Barcelone.