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Davide Ancelotti, l’entraîneur de Lille, admet qu’Ayyoub Bouaddi pourrait rejoindre Manchester City au milieu de discussions de transfert en cours
Ancelotti confirme des discussions avec Manchester City
Manchester City a réalisé des avancées significatives dans sa tentative de recruter Bouaddi, l'entraîneur de Lille Davide Ancelotti reconnaissant publiquement des discussions en cours entre les deux clubs. Selon Get French Football News, City se rapproche d'un accord avec le club français pour Bouaddi.
Après le dernier match amical de présaison de Lille contre Everton, Ancelotti a évoqué les spéculations entourant le milieu de terrain. Le dossier s'accélère le jour où City a subi une défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield. Le match a marqué la première rencontre officielle d'Enzo Maresca à la tête de l'équipe depuis son remplacement de Pep Guardiola, tandis que Rodri ne figurait notamment pas dans le groupe, ce qui signale son départ imminent dans un contexte de fort intérêt du FC Barcelone.
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Les éloges appuyés de l’entraîneur de Lille
Ancelotti s’est exprimé franchement au sujet de Bouaddi après que Lille a terminé sa préparation, couvrant d’éloges l’adolescent tout en reconnaissant l’immense intérêt venu d’Angleterre.
Face aux médias, Ancelotti a déclaré : « Bien sûr, il y a des négociations. Il y a de l’intérêt de la part de beaucoup de clubs. C’est un très, très bon joueur et j’espère qu’il va rester avec nous ! Qu’est-ce qui le rend si spécial ? Il a une énorme personnalité. Il est incroyablement intelligent sur le terrain comme en dehors, il est vraiment mature. Il a 18 ans mais on dirait qu’il en a 32 quand il est sur le terrain. Techniquement, il est vraiment complet. Il est aussi physique, vraiment fort dans les duels. Il va être l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe pour les 10 prochaines années. »
Conditions personnelles déjà convenues
Si Lille réclamait initialement une indemnité aux alentours de 100 millions d’euros pour Bouaddi, Manchester City reste confiant dans sa capacité à structurer une offre plus proche de 80 M€. Bouaddi s’est déjà mis d’accord avec City sur les conditions personnelles, après avoir donné la priorité à un transfert immédiat cet été. Fabrizio Romano a rapporté via X : « Ayyoub Bouaddi et son entourage sont désormais parvenus à un accord sur les conditions personnelles avec Manchester City. #MCFC devrait boucler l’accord avec Lille comme prochaine étape, les discussions étant déjà avancées, puisque la préférence de Bouaddi serait de rejoindre City MAINTENANT, plutôt qu’en 2027. » Alors que Rodri se rapproche d’un départ pour Barcelone, la signature de Bouaddi représente une pièce cruciale dans la reconstruction tactique de Maresca.
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Quelle suite pour Manchester City et Bouaddi ?
City va désormais se concentrer sur la finalisation de la structure de paiement et des clauses de bonus avec Lille dans les prochains jours. Après ce revers lors du Community Shield, Maresca est impatient d’intégrer Bouaddi à l’effectif avant le coup d’envoi de la campagne de Premier League, tandis que Rodri devrait finaliser son transfert à Barcelone sous peu.
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