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Davide Ancelotti a trouvé un accord pour prendre les rênes d'un club de Ligue 1 ; il s'agit du deuxième poste d'entraîneur principal pour l'ancien assistant du Real Madrid
Lille s'assure les services d'Ancelotti
Selon RMC Sport, Lille a conclu un accord de principe pour nommer Davide au poste d’entraîneur principal, en remplacement de Genesio. Le technicien français a quitté le club malgré une saison réussie, ponctuée d’une troisième place en Ligue 1 et d’une qualification directe pour la Ligue des champions. Son successeur italien, âgé de 36 ans, arrive avec une solide expérience continentale et effectue son retour dans le football européen après un passage marquant en Amérique du Sud.
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Une bonne connaissance du système facilite une transition en douceur sur le terrain.
Selon MARCA, le club des Hauts-de-France aurait finalisé les négociations avec le technicien italien ; seule l’annonce officielle est encore attendue. Davide parle déjà couramment le français et connaît parfaitement les rouages de la division, ayant précédemment occupé le poste de préparateur physique sous la direction de son père au Paris Saint-Germain entre 2012 et 2013. Cette profonde connaissance linguistique et culturelle du football français fait de lui le candidat idéal pour mener à bien la nouvelle ère ambitieuse du club.
Le parcours professionnel de Davide
Cette nomination constitue une étape majeure pour Davide, qui tourne la page de son passage en tant qu’entraîneur principal de Botafogo tout en demeurant pleinement investi dans son rôle actuel d’adjoint de la sélection brésilienne.
Après avoir été le fidèle adjoint de plusieurs grands clubs européens, il a récolté 15 victoires, 10 nuls et 8 défaites en 33 matchs à la tête du club brésilien avant de rejoindre le staff de la Seleção en mars 2026.
À Lille, il prend les rênes du seul club à avoir brisé l’hégémonie du PSG en Ligue 1 depuis 2018, année de son dernier sacre national.
- AFP
Le projet de la Ligue des champions nous attend
Dès ses premiers pas à la tête de Lille, Davide est confronté à un véritable test de haut niveau alors qu’il prépare la campagne de Ligue des champions 2026-2027. Il pourra s’appuyer sur des atouts majeurs, dont l’attaquant très prometteur Matias Fernandez-Pardo, fraîchement appelé en sélection belge. Pour maintenir l’élan des Dogues et bousculer la hiérarchie nationale, le jeune entraîneur devra se montrer convaincant sur le marché estival afin de réduire l’écart de niveau qui sépare encore le club du champion en titre, le PSG.