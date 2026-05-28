Davide Ancelotti a trouvé un accord pour prendre les rênes d'un club de Ligue 1 ; il s'agit du deuxième poste d'entraîneur principal pour l'ancien assistant du Real Madrid

Cette nomination constitue une étape majeure pour Davide, qui tourne la page de son passage en tant qu’entraîneur principal de Botafogo tout en demeurant pleinement investi dans son rôle actuel d’adjoint de la sélection brésilienne.

Après avoir été le fidèle adjoint de plusieurs grands clubs européens, il a récolté 15 victoires, 10 nuls et 8 défaites en 33 matchs à la tête du club brésilien avant de rejoindre le staff de la Seleção en mars 2026.

À Lille, il prend les rênes du seul club à avoir brisé l’hégémonie du PSG en Ligue 1 depuis 2018, année de son dernier sacre national.