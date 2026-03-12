David Villa fait un retour spectaculaire à l'Atlético Madrid alors qu'Apollo Sports Capital finalise son rachat

S'adressant au site officiel du club après l'annonce, Villa a exprimé sa fierté de revenir dans l'équipe où il jouit d'un statut d'icône. « Je suis très heureux de pouvoir revenir au club avec de nouvelles responsabilités, mais avec la même envie de continuer à contribuer à rendre l'Atlético de Madrid encore plus grand saison après saison », a déclaré l'ancienne star du FC Barcelone et du New York City FC.

À 42 ans, il est impatient de jouer un rôle dans l'avenir du club sous la direction d'Apollo Sports Capital. Villa a ajouté : « Le club a connu une croissance significative ces dernières années, et j'espère contribuer à la poursuite de notre succès. Je suis très reconnaissant qu'ils aient pensé à moi pour ce poste. »