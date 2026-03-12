J.LEAGUE
David Villa fait un retour spectaculaire à l'Atlético Madrid alors qu'Apollo Sports Capital finalise son rachat
Une légende revient au Metropolitano
L'ancien attaquant, qui reste le meilleur buteur de tous les temps de l'Espagne, a été nommé conseiller auprès du nouveau conseil d'administration du club. Villa a joué un rôle central lors de la saison historique 2013-2014, menant l'attaque de l'équipe de Diego Simeone qui a remporté le titre de champion d'Espagne et atteint la finale de la Ligue des champions. Son retour est considéré comme un moyen de combler le fossé entre les nouveaux propriétaires et le riche héritage du club.
- AFP
Villa prêt à assumer de nouvelles responsabilités
S'adressant au site officiel du club après l'annonce, Villa a exprimé sa fierté de revenir dans l'équipe où il jouit d'un statut d'icône. « Je suis très heureux de pouvoir revenir au club avec de nouvelles responsabilités, mais avec la même envie de continuer à contribuer à rendre l'Atlético de Madrid encore plus grand saison après saison », a déclaré l'ancienne star du FC Barcelone et du New York City FC.
À 42 ans, il est impatient de jouer un rôle dans l'avenir du club sous la direction d'Apollo Sports Capital. Villa a ajouté : « Le club a connu une croissance significative ces dernières années, et j'espère contribuer à la poursuite de notre succès. Je suis très reconnaissant qu'ils aient pensé à moi pour ce poste. »
Continuité et nouveaux investissements
Malgré le changement d'actionnaire majoritaire, le club a opté pour la stabilité au sein de sa direction. Enrique Cerezo restera à son poste de président, tandis que Miguel Angel Gil continuera d'exercer ses fonctions de directeur général. Cerezo n'a pas tardé à saluer le retour du légendaire attaquant : « Tu as toujours été chez toi ici, David. Nous sommes ravis que tu aies accepté ce défi, et je suis convaincu que, grâce à ta grande expérience, tu nous aideras à rendre l'Atlético de Madrid encore plus fort. »
Miguel Angel Gil a également fait part de son enthousiasme pour le partenariat avec le groupe d'investissement américain, qui détient également une participation minoritaire dans Wrexham. « Nous sommes fiers d'accueillir officiellement Apollo Sports Capital à l'Atlético de Madrid en tant que partenaire engagé et à long terme, qui s'appuiera sur notre formidable héritage sur et en dehors du terrain pour nos fans, nos joueurs, nos entraîneurs, notre personnel et notre communauté », a déclaré Gil sur le site web d'Apollo.
- AFP
Une aide financière massive confirmée
Le rachat ne concerne pas seulement le personnel ; il s'accompagne d'un apport financier important. L'accord prévoit un investissement en capital pouvant atteindre 100 millions d'euros (115 millions de dollars), spécifiquement destiné à l'équipe première et aux infrastructures du club. L'Atleti a confirmé que ces fonds seront affectés au projet « Sport City » actuellement en construction à côté du stade Metropolitano.
