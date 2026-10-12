Leeds avait fait de lui sa recrue la plus élaborée en concluant un accord coûteux avec des rivaux de Premier League durant l’été 2026. Issu d’un centre de formation réputé à Manchester, il venait de connaître un deuxième passage sans éclat à l’Etihad Stadium.

Le temps de jeu se faisant rare à City, où l’imposant Gianluigi Donnarumma lui barrait la route, Trafford s’est montré ouvert à un autre défi et à un nouveau départ.

Dans le Yorkshire de l’Ouest, on lui a volontiers ouvert les portes : Trafford était considéré comme une pièce importante de l’équipe de première division que construisait Daniel Farke. Le gardien, sûr de lui, s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, tout en obtenant de nouvelles sélections avec l’Angleterre. Mais quelques critiques se sont fait entendre après une défaite 2-1 face à Arsenal : Trafford n’avait pas réussi à arrêter une frappe relativement peu puissante de Riccardo Calafiori, repoussant maladroitement le ballon sous la barre de son propre but.