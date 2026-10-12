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David Seaman et Jordan Pickford : James Trafford comparé aux deux gardiens alors que le portier à 40 millions de livres fait face pour la première fois à des questions embarrassantes à Leeds
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Leeds a fait de Trafford la recrue la plus chère de son histoire à l’été 2026.
Leeds avait fait de lui sa recrue la plus élaborée en concluant un accord coûteux avec des rivaux de Premier League durant l’été 2026. Issu d’un centre de formation réputé à Manchester, il venait de connaître un deuxième passage sans éclat à l’Etihad Stadium.
Le temps de jeu se faisant rare à City, où l’imposant Gianluigi Donnarumma lui barrait la route, Trafford s’est montré ouvert à un autre défi et à un nouveau départ.
Dans le Yorkshire de l’Ouest, on lui a volontiers ouvert les portes : Trafford était considéré comme une pièce importante de l’équipe de première division que construisait Daniel Farke. Le gardien, sûr de lui, s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, tout en obtenant de nouvelles sélections avec l’Angleterre. Mais quelques critiques se sont fait entendre après une défaite 2-1 face à Arsenal : Trafford n’avait pas réussi à arrêter une frappe relativement peu puissante de Riccardo Calafiori, repoussant maladroitement le ballon sous la barre de son propre but.
En quoi Trafford ressemble à Seaman, ancien gardien de but de l’Angleterre
Invité à donner son avis sur Trafford, Kilgallon, ancien joueur de Leeds United, qui s’exprimait en exclusivité auprès de GOAL en partenariat avec un comparatif indépendant des casinos agréés au Royaume-Uni, a déclaré : « Je pense toujours que c’est une excellente recrue. Je crois qu’il va vraiment permettre à Leeds United de gagner beaucoup de points cette saison. »
« Je l’aime bien. Il a de la personnalité. Tous les gardiens sont un peu étranges, non ? Mais je vous le dis, il a de la personnalité. Il a confiance en lui. Quand il fait un arrêt, il me rappelle un peu David Seaman. Seaman réalisait des arrêts extraordinaires, mais il donnait l’impression que c’était facile. Je trouve que Trafford lui ressemble beaucoup. Il porte une queue-de-cheval, alors on dirait presque son sosie ! »
« Mais oui, sur le premier but à Arsenal, il sera déçu. Il doit arrêter ce ballon à tous les coups. Cela dit, je pense qu’il a le caractère pour aller de l’avant sans trop y penser. Et je ne pense pas que Leeds United doive s’y attarder non plus. »
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Trafford a-t-il des traits de caractère communs avec Pickford et Ramsdale ?
Interrogé sur la possibilité de comparer Trafford aux autres gardiens anglais Pickford et Aaron Ramsdale, dans la mesure où il doit rester pleinement impliqué à tout moment pour conserver sa concentration, Kilgallon a ajouté : « J’ai beaucoup regardé Leeds United. Il faudrait peut-être en voir un peu plus de sa part, mais la comparaison n’est pas mauvaise. »
« Je crois qu’il a donné quelques interviews et qu’il y a montré une personnalité qui a peut-être besoin d’une attention constante, éventuellement depuis le bord du terrain, avec l’entraîneur des gardiens pour l’aider à rester concentré. Il est encore jeune pour un gardien, non ? Je pense qu’il a encore le temps et que cela viendra. »
« La concentration sur le terrain est primordiale, surtout en Premier League. Et cette erreur contre Arsenal n’était pas due au fait qu’il ne soit pas un bon gardien. Il a dû s’agir d’un petit manque de concentration. Je vois ce que vous voulez dire, mais je pense qu’il a le potentiel pour être le numéro un de l’Angleterre pendant très, très longtemps. »
Trafford, ancien gardien de Manchester City, encore relativement inexpérimenté
Il faut rappeler que, malgré des transferts pour des sommes considérables et des passages dans des clubs d’envergure, Trafford n’a que 24 ans et ne compte que 38 apparitions en Premier League, dont 28 sous les couleurs de Burnley, relégué en 2023-24.
Kilgallon a poursuivi : « Il faut de l’expérience. Et maintenant, il joue à Leeds United. Elland Road n’est pas un endroit facile où jouer une semaine sur deux. Il est jeune, il n’a pas énormément d’expérience. Et quand il jouait à Burnley, il passait la moitié de son temps à aller chercher le ballon au fond des filets, non ? Il avait mal au dos !
« Je pense qu’il va encore progresser en jouant davantage. Il a disputé moins de 50 matches de Premier League, il frappe à la porte de l’équipe d’Angleterre et il joue à Leeds United. Avec si peu de matches à son actif, c’est qu’il fait quelque chose de bien.
« Il attire l’attention, n’est-ce pas, et il fait aussi du bon travail à l’entraînement. Je pense donc qu’un très bel avenir l’attend, vraiment. Je crois qu’ils l’ont recruté pour 40 millions de livres sterling. Dans deux ans, je pense que ce sera une excellente affaire. Je pense que ce sera une très bonne recrue. »
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Leeds espère se mêler à la lutte pour les places européennes en 2026-2027
La défaite de Leeds à l’Emirates Stadium était sa première en Premier League cette saison. Avec neuf points en six matches, le club reste septième du classement.
Trafford faisant partie d’un recrutement une nouvelle fois avisé, il a été question d’une lutte pour une qualification européenne en 2027. Si le dernier rempart de Leeds continue de gagner en maturité et de progresser comme prévu, il devrait jouer un rôle majeur dans cette quête.
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