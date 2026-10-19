Raya a salué Madueke après que le remplaçant a inscrit un but décisif en fin de match contre Nottingham Forest au City Ground. Malgré sa maîtrise de la possession, l’équipe de Mikel Arteta semblait partie pour perdre des points après 80 premières minutes sans but.

Madueke a fini par faire céder la défense tenace de Forest grâce à une frappe déviée en fin de seconde période, offrant à Arsenal une victoire étriquée. Ce succès arraché de haute lutte a envoyé le club hôte dans la zone de relégation et maintenu Arsenal dans la course au titre.

Cette victoire était essentielle pour éviter qu’Arsenal ne se laisse davantage distancer par Manchester City, en tête du classement en ce début de saison. Raya a reconnu être ravi de ces trois points après un après-midi difficile dans les Midlands de l’Est.