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David Raya salue un Noni Madueke « hors du commun » : entré en jeu, il sauve Arsenal et maintient le club dans la course au titre en Premier League
Un but victorieux en fin de match sauve la mise
Raya a salué Madueke après que le remplaçant a inscrit un but décisif en fin de match contre Nottingham Forest au City Ground. Malgré sa maîtrise de la possession, l’équipe de Mikel Arteta semblait partie pour perdre des points après 80 premières minutes sans but.
Madueke a fini par faire céder la défense tenace de Forest grâce à une frappe déviée en fin de seconde période, offrant à Arsenal une victoire étriquée. Ce succès arraché de haute lutte a envoyé le club hôte dans la zone de relégation et maintenu Arsenal dans la course au titre.
Cette victoire était essentielle pour éviter qu’Arsenal ne se laisse davantage distancer par Manchester City, en tête du classement en ce début de saison. Raya a reconnu être ravi de ces trois points après un après-midi difficile dans les Midlands de l’Est.
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Raya salue un coéquipier « spécial »
Raya s'est réjoui de cette victoire à l'extérieur et a salué la contribution décisive de Madueke, entré en cours de match. L'international anglais a immédiatement fait la différence pour débloquer une rencontre serrée.
« C'est un joueur à part et ce sera un but particulier pour lui, puisqu'il nous permet de l'emporter sur un terrain aussi difficile et face à une équipe aussi difficile », a déclaré Raya à Premier League Productions. « Je suis donc ravi pour lui. »
Le gardien espagnol a souligné la force mentale et la patience de son équipe tout au long du match : « Nous avons fait preuve de maturité et de beaucoup d'envie. Il faut continuer à faire ce qu'il faut, et le ballon finira au fond des filets. »
Surmonter les difficultés rencontrées par le passé au City Ground
Arsenal n’avait pas réussi à prendre les trois points au City Ground ces dernières saisons, concédant un nul 0-0 lors de ses deux précédents déplacements. Raya a souligné à quel point le groupe avait gagné en maturité pour enfin mettre fin à cette mauvaise série. Cette victoire a également marqué un net rebond après une douloureuse défaite contre Brighton, suivie de 19 jours sans match.
« Ces deux dernières années, nous avions fait 0-0 ici, donc je pense que nous avons montré beaucoup de caractère pour continuer à aller chercher ce résultat, a expliqué Raya. Au bout du compte, sur quelques centres et quelques ballons de Bukayo, le ballon est entré grâce à Noni.
« Notre réaction, notre façon de jouer, notre capacité à rebondir, c’est incroyable. Je suis donc ravi de nos prestations à chaque match. Il y a bien sûr des choses à améliorer, comme toujours, mais nous retenons le positif et nous avons maintenant hâte d’être à mercredi. »
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Les regards se tournent vers l’Europe
Arsenal se tourne désormais vers un grand rendez-vous européen en milieu de semaine. L’équipe d’Arteta se déplace chez le géant allemand, le Bayern Munich, mercredi soir en Ligue des champions.
Après ce déplacement européen, Arsenal retrouvera le championnat à l’Emirates Stadium. Le club accueillera Everton en Premier League ce week-end, avec l’objectif de poursuivre sur sa lancée.
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